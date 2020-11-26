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Зеленский внес в Раду законопроект о поддержке предпринимателей во время карантина

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Общество

Зеленский внес в Раду законопроект о поддержке предпринимателей во время карантина

Законопроект о социальной поддержке застрахованных лиц и субъектов хозяйствования на период действия ограничительных противоэпидемических мер, введенных с целью предотвращения распространения в Украине острой респираторной болезни COVID-19, зарегистрирован в Верховной Раде в четверг.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается на сайте украинского парламента.

Инициатором соответствующего законопроекта №4429 является президент Украины Владимир Зеленский. Текст документа на сайте Верховной Рады в настоящее время отсутствует.

24 ноября Зеленский сообщил, что в ближайшее время в парламент будут внесены законопроекты о помощи бизнесу и гражданам в условиях карантина, в частности, об единоразовой материальной помощи. "Если вы ФЛП, и вынуждены закрыть, например, своё кафе, или наемный работник, и вас увольняют из-за того, что кафе закрывается, то вы сможете получить помощь в размере 8 тыс. грн", - сказал он в своем влоге во вторник, добавтв, чтл получить помощь по этой программе смогут более 1 млн граждан Украины, а ее общий объём составит почти 10 млрд грн.

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Президент отметил, что второе направление - это материальная помощь хозяйственным субъектам ради сохранения рабочих мест. "Если вы владелец кафе, и вы не закрылись, но из-за карантина сократили время работы, никого не уволили, но некоторых работников отправили в вынужденный отпуск, тогда для выплат таким работникам вы сможете получить помощь. Это будет сумма, пропорциональная времени так называемого "простоя", в размере до 8 тыс. грн на одного работника", - рассказал он.

Зеленский отметил, что третьим направлением будет компенсация затрат за оплату единого социального взноса. Это почти 1,5 млрд грн для почти 120 тыс. юридических лиц. Президент пояснил, что если из-за усиления карантина деятельность того или иного предпринимателя запрещается, он получает компенсацию за оплату ЕСВ за своих наемных работников. Например, небольшое кафе, где работает 5 человек, получает компенсацию около 8-10 тыс. грн.

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Зеленский также объявил о погашении налогового долга почти для 4 млн граждан, у которых он составляет до 3,06 тыс. грн.

Пятым направлением помощи будут налоговые каникулы. "При усилении ограничительных мер 200 тыс. ФЛП первой группы будут освобождены от уплаты всех налогов и сборов, включая ЕСВ.

Президент также сообщил о возобновлении программ, которые успешно работали весной: это материальная помощь ФЛП, у которых есть дети до 10 лет, компенсация по частичной безработице, кредитные каникулы для бизнеса в рамках программы "5-7-9", по которой малый и средний бизнес уже получили около 13 млрд грн.

Зеленский надеется на поддержку Верховной Радой всех этих предложенных шагов.

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Автор: Роман Свиридович
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Топ комментарии
+2
Деньги уже нарисовали?
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26.11.2020 17:21
+2
Зеленский внес в Раду законопроект о поддержке предпринимателей во время карантина - Цензор.НЕТ 104
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26.11.2020 17:30
+2
Зеленский внес в Раду законопроект о поддержке предпринимателей во время карантина - Цензор.НЕТ 1241
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26.11.2020 17:37
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Деньги уже нарисовали?
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26.11.2020 17:21 Ответить
А о поддержке простых граждан? не предпринимателей?
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26.11.2020 17:22 Ответить
Вы так и не поняли?Ели мы вчела выпили кофе за деньги то завтра заплатим за кофе но его не выпем.
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26.11.2020 17:25 Ответить
Владимир Сливка , если ты выпил кофе и не заплатил , то в нормальном кафе есть видеокамера . В следующих кафе этот номер может и не пройти , а там и до полиции недалеко .
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26.11.2020 17:43 Ответить
Откуда профинансирует свое решение?Видимо из нашего кармана..
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26.11.2020 17:23 Ответить
Начувайтесь ФОПи, зелена пліснява вже вас домогається!!!!))
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26.11.2020 17:25 Ответить
Зеленский внес в Раду законопроект о поддержке предпринимателей во время карантина - Цензор.НЕТ 104
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26.11.2020 17:30 Ответить
Зеленский внес в Раду законопроект о поддержке предпринимателей во время карантина - Цензор.НЕТ 1241
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26.11.2020 17:37 Ответить
Решение хорошее, если б у государства была финансовая подушка. Но ее нет, это очевидно даже по финансировании медицины во время ковидной истерии.

Значит, будут печатать. Либо опять в кредиты залезать.
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26.11.2020 17:30 Ответить
о поддержке предпринимателей во время карантина//

А кто такие предприниматели? Спекулянт на базаре - предприниматель? И с какого хрена его поддерживать? Поддерживать можно производителя, но никак не торгаша-спекулянта. Закроется ресторан или казино - да и хер с ним.
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26.11.2020 17:30 Ответить
Зеленский внес в Раду законопроект о поддержке предпринимателей во время карантина - Цензор.НЕТ 7745
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26.11.2020 17:31 Ответить
Тобто майже за місяць простою замість прибутку ФОП отримає подачку у 8 тис.грн.?
Дійсно закінчилась епоха бідності яка різко перейшла в єпоху жебрацтва.
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26.11.2020 17:31 Ответить
А що конституційний сходняк роз ганяти вже не будуть? Навіщо ж була така артистична істерія? Зеленский внес в Раду законопроект о поддержке предпринимателей во время карантина - Цензор.НЕТ 9208
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26.11.2020 17:43 Ответить
Zelenskyi tables bill to support businesses during lockdown - Цензор.НЕТ 5648
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26.11.2020 19:08 Ответить
С конфискацией
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02.12.2020 10:06 Ответить
Все - хана бизнесу.
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26.11.2020 19:08 Ответить
зрадуленция.
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26.11.2020 20:55 Ответить
А нужных бизнесу послаблений я так и не прочитал, а именно:
- арендаторы должны вычесть сумму из аренды предпринимателям, за то время, которое они были вынуждены прекратить работу по решению правительства. Пусть правительство компенсирует арендаторам, раз это оно так решило, а не предприниматели!
- Единый социальный взнос не относится к налоговым долгам! У меня спящий ФОП, не работающий с 2004. Порошенко решил в 2017, что я с какого то вдруг должен по ЕСВ ему более 1000 грн в месяц. Зеленский, вместо того, чтобы просто аннулировать этот дебильный закон, ввел амнистию с периодом, которой я и воспользовался. Но сам закон продолжает действовать и на период проверки ФОПа, я обязан выплачивать ЕСВ. Проверка вместо 20 дней заняла более 3х меяцев! Зеленський вніс у Раду законопроєкт про підтримку підприємців під час карантину - Цензор.НЕТ 8995 В итоге, долг в 35 тысяч скостили, но насчитали новый в 3,5 тысячи. Не смертельно, но это же маразм!
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26.11.2020 22:23 Ответить
Не пройшло і двох років - який в нас Віслюк бистрий.
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27.11.2020 09:37 Ответить
Зеленский внес очередной вынос мозга
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02.12.2020 10:05 Ответить
 
 