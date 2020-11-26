Зеленский внес в Раду законопроект о поддержке предпринимателей во время карантина

Законопроект о социальной поддержке застрахованных лиц и субъектов хозяйствования на период действия ограничительных противоэпидемических мер, введенных с целью предотвращения распространения в Украине острой респираторной болезни COVID-19, зарегистрирован в Верховной Раде в четверг.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается на сайте украинского парламента.

Инициатором соответствующего законопроекта №4429 является президент Украины Владимир Зеленский. Текст документа на сайте Верховной Рады в настоящее время отсутствует.

24 ноября Зеленский сообщил, что в ближайшее время в парламент будут внесены законопроекты о помощи бизнесу и гражданам в условиях карантина, в частности, об единоразовой материальной помощи. "Если вы ФЛП, и вынуждены закрыть, например, своё кафе, или наемный работник, и вас увольняют из-за того, что кафе закрывается, то вы сможете получить помощь в размере 8 тыс. грн", - сказал он в своем влоге во вторник, добавтв, чтл получить помощь по этой программе смогут более 1 млн граждан Украины, а ее общий объём составит почти 10 млрд грн.

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Президент отметил, что второе направление - это материальная помощь хозяйственным субъектам ради сохранения рабочих мест. "Если вы владелец кафе, и вы не закрылись, но из-за карантина сократили время работы, никого не уволили, но некоторых работников отправили в вынужденный отпуск, тогда для выплат таким работникам вы сможете получить помощь. Это будет сумма, пропорциональная времени так называемого "простоя", в размере до 8 тыс. грн на одного работника", - рассказал он.

Зеленский отметил, что третьим направлением будет компенсация затрат за оплату единого социального взноса. Это почти 1,5 млрд грн для почти 120 тыс. юридических лиц. Президент пояснил, что если из-за усиления карантина деятельность того или иного предпринимателя запрещается, он получает компенсацию за оплату ЕСВ за своих наемных работников. Например, небольшое кафе, где работает 5 человек, получает компенсацию около 8-10 тыс. грн.

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Зеленский также объявил о погашении налогового долга почти для 4 млн граждан, у которых он составляет до 3,06 тыс. грн.

Пятым направлением помощи будут налоговые каникулы. "При усилении ограничительных мер 200 тыс. ФЛП первой группы будут освобождены от уплаты всех налогов и сборов, включая ЕСВ.

Президент также сообщил о возобновлении программ, которые успешно работали весной: это материальная помощь ФЛП, у которых есть дети до 10 лет, компенсация по частичной безработице, кредитные каникулы для бизнеса в рамках программы "5-7-9", по которой малый и средний бизнес уже получили около 13 млрд грн.

Зеленский надеется на поддержку Верховной Радой всех этих предложенных шагов.

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