Зеленський вніс у Раду законопроєкт про підтримку підприємців під час карантину

Законопроєкт про соціальну підтримку застрахованих осіб і суб'єктів господарювання на період дії обмежувальних протиепідемічних заходів, введених з метою запобігання поширенню в Україні гострої респіраторної хвороби COVID-19, зареєстровано у Верховній Раді в четвер.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляється на сайті українського парламенту.

Ініціатором відповідного законопроєкту №4429 є президент України Володимир Зеленський. Текст документа на сайті Верховної Ради наразі відсутній.

24 листопада Зеленський повідомив, що найближчим часом до парламенту буде внесено законопроєкти про допомогу бізнесу і громадянам в умовах карантину, зокрема, про одноразову матеріальну допомогу. "Якщо ви ФОП, і змушені закрити, наприклад, своє кафе, або найманий працівник, і вас звільняють через те, що кафе закривається, то ви зможете отримати допомогу в розмірі 8 тис. грн", - сказав він у своєму влозі у вівторок, додавши, що отримати допомогу за цією програмою зможуть понад 1 млн громадян України, а її загальний обсяг становитиме майже 10 млрд грн.

Президент зазначив, що другий напрямок - це матеріальна допомога господарським суб'єктам заради збереження робочих місць. "Якщо ви власник кафе, і ви не закрилися, але через карантин скоротили час роботи, нікого не звільнили, але деяких працівників відправили у вимушену відпустку, тоді для виплат таким працівникам ви зможете отримати допомогу. Це буде сума, пропорційна часу так званого "простою", в розмірі до 8 тис. грн на одного працівника", - розповів він.

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Зеленський зазначив, що третім напрямком буде компенсація витрат на оплату єдиного соціального внеску. Це майже 1,5 млрд грн для майже 120 тис. юридичних осіб. Президент пояснив, що якщо через посилення карантину діяльність того чи іншого підприємця забороняється, він отримує компенсацію за оплату ЄСВ за своїх найманих працівників. Наприклад, невелике кафе, де працює 5 осіб, отримує компенсацію близько 8-10 тис. грн.

Зеленський також оголосив про погашення податкового боргу майже для 4 млн громадян, у яких він становить до 3,06 тис. грн.

П'ятим напрямком допомоги будуть податкові канікули. "При посилення обмежувальних заходів 200 тис. ФОП першої групи будуть звільнені від сплати всіх податків і зборів, включно з єдиним соціальним внеском.

Президент також повідомив про відновлення програм, які успішно працювали навесні: це матеріальна допомога ФОП, у яких є діти до 10 років, компенсація з часткового безробіття, кредитні канікули для бізнесу в рамках програми "5-7-9", за якою малий та середній бізнес вже отримали близько 13 млрд грн.

Зеленський сподівається на підтримку Верховною Радою всіх цих запропонованих кроків.