Кабмін розглядає можливість введення в Україні "інтелектуального локдауну", - "слуга народу" Арахамія

Кабмін України розглядає можливість введення "інтелектуального локдауну", який буде враховувати реалії з захворюваністю на коронавірус COVID-19 в кожному регіоні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі телеканалу "Україна 24" розповів глава парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.

"Імовірність повного локдауну 90%. Є шанси, що нам пощастить, але поки виглядає так, що ймовірність дуже висока. Тепер питання, як його правильно ввести та в якому форматі. Уряд заявляє про певний інтелектуальний локдаун. Тобто не той повний локдаун, який був навесні, а такий... скоригований на реалії в кожному регіоні, зокрема громадський транспорт тощо", - заявив Арахамія.

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"Слуга народу" оцінив можливість зупинки громадського транспорту під час карантину:

"Нумо розгляньмо. Якщо ми зробимо локдаун умовно завтра, то всі підприємства працюють, і ми в цьому локдауні повинні погасити громадський транспорт, наприклад, київське метро. В цьому разі ми зіткнемося з величезними труднощами з розвезенням людей. Яким чином вони доберуться до роботи? Якщо це станеться, наприклад, 27 грудня, то взагалі-то ця проблема (транспортна. - Ред.) знімається як така. З точки зору наслідків і незручностей для людей - звичайно, це зіпсує новорічні свята, проте це не так сильно вдарить по економіці".

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Як повідомлялося раніше, станом на ранок неділі, 29 листопада, в Україні зафіксовано 12 978 нових випадків захворювання коронавірусною хворобою COVID-19, видужали - 4 243 осіб, померло 120 пацієнтів.