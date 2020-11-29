Кабмін розглядає можливість введення в Україні "інтелектуального локдауну", - "слуга народу" Арахамія
Кабмін України розглядає можливість введення "інтелектуального локдауну", який буде враховувати реалії з захворюваністю на коронавірус COVID-19 в кожному регіоні.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі телеканалу "Україна 24" розповів глава парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.
"Імовірність повного локдауну 90%. Є шанси, що нам пощастить, але поки виглядає так, що ймовірність дуже висока. Тепер питання, як його правильно ввести та в якому форматі. Уряд заявляє про певний інтелектуальний локдаун. Тобто не той повний локдаун, який був навесні, а такий... скоригований на реалії в кожному регіоні, зокрема громадський транспорт тощо", - заявив Арахамія.
"Слуга народу" оцінив можливість зупинки громадського транспорту під час карантину:
"Нумо розгляньмо. Якщо ми зробимо локдаун умовно завтра, то всі підприємства працюють, і ми в цьому локдауні повинні погасити громадський транспорт, наприклад, київське метро. В цьому разі ми зіткнемося з величезними труднощами з розвезенням людей. Яким чином вони доберуться до роботи? Якщо це станеться, наприклад, 27 грудня, то взагалі-то ця проблема (транспортна. - Ред.) знімається як така. З точки зору наслідків і незручностей для людей - звичайно, це зіпсує новорічні свята, проте це не так сильно вдарить по економіці".
Як повідомлялося раніше, станом на ранок неділі, 29 листопада, в Україні зафіксовано 12 978 нових випадків захворювання коронавірусною хворобою COVID-19, видужали - 4 243 осіб, померло 120 пацієнтів.
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Господи, он ведь такой дурак! Сегодня у него явно обострение.
😄
Нельзя закрыть на карантин то, чего не существует в принципе!
і має бути організація щодо їх проведення! а от цього не має і в це Зевлада не вміє.
але Зевлада знає, що має електорат який не дуже вміє в логіку, і тому замість роботи іде гра слів типу "карантин вихідного дня" , "інтелектуальний локдаун" і т.п... а ще буде карантин вівторка" і "карантин півсереди")))
але все ж хочеться арахамії з дебільним рилом розумним виглядати..словами розумними апелює
Потрібно забезпечити людей можливістю здавати зразки для ПЛР-тестів, не виходячи з дому і не очікувати на результати по 7-10 днів. До того ж потрібно вирішувати питання з вакцинацією російською вакциною. А не очікувати доки хтось "наштампує" тієї ж самої "Супутник-В" і продасть нам втридорога.
Тысячи жизней можно было спасти во время этой пандемии, если бы мы следовали тому, что говорит наука.
Вместо того чтобы прислушаться к науке, правительства во всем мире реализуют прямо противоположные действенные меры по борьбе с пандемией. Правительства и чиновники здравоохранения развитых стран выступают за введение локдаунов и рекомендуют пациентам подождать, пока их симптомы ухудшатся, прежде чем отправляться в больницу на лечение. К сожалению, именно такой подход многие страны приняли в отношении вируса КОВИД-19. Локдауны разрушают жизни экономически, умственно и физически, в то время как элита становится богаче и наживается на уничтожении среднего и бедного класса.
https://spektrnews.in.ua/news/kovidnaya-oshibka-********-i-zapozdaloe-lechenie-nam-ne-pomogut/106984#gsc.tab=0 Читать полностью.