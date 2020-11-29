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Кабмін розглядає можливість введення в Україні "інтелектуального локдауну", - "слуга народу" Арахамія

Кабмін розглядає можливість введення в Україні

Кабмін України розглядає можливість введення "інтелектуального локдауну", який буде враховувати реалії з захворюваністю на коронавірус COVID-19 в кожному регіоні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі телеканалу "Україна 24" розповів глава парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.

"Імовірність повного локдауну 90%. Є шанси, що нам пощастить, але поки виглядає так, що ймовірність дуже висока. Тепер питання, як його правильно ввести та в якому форматі. Уряд заявляє про певний інтелектуальний локдаун. Тобто не той повний локдаун, який був навесні, а такий... скоригований на реалії в кожному регіоні, зокрема громадський транспорт тощо", - заявив Арахамія.

Також читайте: Немає жодних передумов для термінового локдауну, - Арахамія

"Слуга народу" оцінив можливість зупинки громадського транспорту під час карантину:

"Нумо розгляньмо. Якщо ми зробимо локдаун умовно завтра, то всі підприємства працюють, і ми в цьому локдауні повинні погасити громадський транспорт, наприклад, київське метро. В цьому разі ми зіткнемося з величезними труднощами з розвезенням людей. Яким чином вони доберуться до роботи? Якщо це станеться, наприклад, 27 грудня, то взагалі-то ця проблема (транспортна. - Ред.) знімається як така. З точки зору наслідків і незручностей для людей - звичайно, це зіпсує новорічні свята, проте це не так сильно вдарить по економіці".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Два миллиона украинцев могут получить 8 тыс. грн компенсации из-за локдауна, - Арахамия

Як повідомлялося раніше, станом на ранок неділі, 29 листопада, в Україні зафіксовано 12 978 нових випадків захворювання коронавірусною хворобою COVID-19, видужали - 4 243 осіб, померло 120 пацієнтів.

Арахамія Давид (1103) Слуга народу (2811) COVID-19 (19765) локдаун (339)


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Топ коментарі
+91
Арахамия, вся ваша власть и есть интеллектуальный локдаун
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29.11.2020 13:15
+43
интеллектуальный локдаун это запрет думать
а локдаун с учетом местных реалий называется "адаптивный"
тупая обезьяна
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29.11.2020 13:20
+30
у всех ЗЕльоных "интеллектуальный локдаун" еще с детства, с тех пор как их при родах на пол роняли 🤩

ну и названьице ж придумали, уроды.......
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29.11.2020 13:20
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В Україні і так вже півтора року інтелектуальний локдаун...
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29.11.2020 16:17 Відповісти
Введите лучше анальный трахдаун - оно не так стремно звучит.
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29.11.2020 16:36 Відповісти
Интеллектуальный кризис в голове арахамии.
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29.11.2020 16:59 Відповісти
Интеллект и власть зеленых ублюдков находятся на разных полюсах вселенной и никогда не пересекаются.
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29.11.2020 17:27 Відповісти
Где интеллект, а где Арахамия?! )))
Господи, он ведь такой дурак! Сегодня у него явно обострение.
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29.11.2020 17:36 Відповісти
це щоб роботяги робили попри локдаун, а інтелектуали за них отримували гроші. Так мабуть вірно. І що це за локдаун коли автобуси і метро працюють ( хоча вірно- вони громадським транспортом не користуються, в магазини не ходять,комуналку не платят)
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29.11.2020 17:59 Відповісти
По заголовку я подумал, что будут спасать только умных.

😄
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29.11.2020 18:46 Відповісти
Нічого інтелектуального в діяльності дебілів бути не може!
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29.11.2020 19:06 Відповісти
Получается что раньше был не интеллектуальный ( в переводе на обычный язык " дебильный"), а теперь сподобились на что то дюже умное... Но как то не верится. Виталик вон каждый день строит из себя еще того интеллектуала.. а выходит.. ну вы в курсе...( ото самое)
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29.11.2020 19:41 Відповісти
А я вже зраділа, думаю що нарешті відправлять на карантин заклади освіти і садочки... Що ж через цих недоумків ще помре багато українців..
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29.11.2020 19:43 Відповісти
У них головний ворог -це ресторани,кав'ярні та базари. І термінологія у арахамії якась збочинська,як і їхні ідіотські придумки.
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30.11.2020 01:33 Відповісти
Ты думаешь через садики и школы у нас через это много больных и умерших?
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30.11.2020 02:17 Відповісти
ЛохДаун Как надоел за год этот бл...ский цирк
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29.11.2020 20:28 Відповісти
зЕбилы и зЕлохи, явно не почувствуют "интеллектуального локдауна".
Нельзя закрыть на карантин то, чего не существует в принципе!
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29.11.2020 20:53 Відповісти
є карантин і є карантинні обмеження!
і має бути організація щодо їх проведення! а от цього не має і в це Зевлада не вміє.
але Зевлада знає, що має електорат який не дуже вміє в логіку, і тому замість роботи іде гра слів типу "карантин вихідного дня" , "інтелектуальний локдаун" і т.п... а ще буде карантин вівторка" і "карантин півсереди")))
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29.11.2020 22:14 Відповісти
Поняття інтелект з владою зебілів не сумісне..

але все ж хочеться арахамії з дебільним рилом розумним виглядати..словами розумними апелює
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29.11.2020 22:15 Відповісти
А я не буду его соблюдать вообще
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30.11.2020 02:10 Відповісти
Надо срочно закрывать сейчас школы садики универы а то так у нас до карантина будет все 3000
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30.11.2020 02:14 Відповісти
будуть "закривати" розум?
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30.11.2020 03:22 Відповісти
Немного надоели потуги Арахамии показать наличие у него ума. "Интеллектуальный локдаун" - это дибелизм по иному?
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30.11.2020 06:37 Відповісти
Да я заметил, что у кого-то там давно локдаун на интеллект , причем полный.
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30.11.2020 07:37 Відповісти
Все це до "одного місця"!

Потрібно забезпечити людей можливістю здавати зразки для ПЛР-тестів, не виходячи з дому і не очікувати на результати по 7-10 днів. До того ж потрібно вирішувати питання з вакцинацією російською вакциною. А не очікувати доки хтось "наштампує" тієї ж самої "Супутник-В" і продасть нам втридорога.
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30.11.2020 07:58 Відповісти
Украина уже полтора года в интеллектуальном локДАУНЕ,
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30.11.2020 08:32 Відповісти
КАК РАЗ, ТЕ, МАКСИМУМ ТОРГОВЫЕ ДНИ ДЛЯ МАЛОГО БИЗНЕСА! А ЭПИЦЕНТРЫ И ИЖЕ С НИМИ, БУДУТ ЗАРАБАТЫВАТЬ МИЛИАРДЫ!
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30.11.2020 09:37 Відповісти
Тест
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30.11.2020 09:39 Відповісти
В Украине ,, интеллектуальный лохдаун" со времени появления вашей слабоумной власти на банковой
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30.11.2020 09:57 Відповісти
Лидер малоинтеллектуальной "партии" решил поговорить про интеллект)))
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30.11.2020 10:34 Відповісти
Ковидная ошибка: локдауны и запоздалое лечение нам не помогут.

Тысячи жизней можно было спасти во время этой пандемии, если бы мы следовали тому, что говорит наука.

Вместо того чтобы прислушаться к науке, правительства во всем мире реализуют прямо противоположные действенные меры по борьбе с пандемией. Правительства и чиновники здравоохранения развитых стран выступают за введение локдаунов и рекомендуют пациентам подождать, пока их симптомы ухудшатся, прежде чем отправляться в больницу на лечение. К сожалению, именно такой подход многие страны приняли в отношении вируса КОВИД-19. Локдауны разрушают жизни экономически, умственно и физически, в то время как элита становится богаче и наживается на уничтожении среднего и бедного класса.

https://spektrnews.in.ua/news/kovidnaya-oshibka-********-i-zapozdaloe-lechenie-nam-ne-pomogut/106984#gsc.tab=0 Читать полностью.
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30.11.2020 12:36 Відповісти
Последняя новость местых городских сайтов из интеллектуальой жизни Украиы - Интеллектуальный локдаун по-мариупольски - В мариупольские поезда вернут чай и кофе, но без стаканов!?
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30.11.2020 12:59 Відповісти
даун каже про лохдаун
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30.11.2020 13:26 Відповісти
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