"Слугу народа" Петруняка поймали на просмотре интимных снимков в Раде. ФОТО

Народный депутат от фракции "Слуга народа", член комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Евгений Петруняк во время заседания парламента рассматривал на своем смартфоне обнаженную женскую грудь.

Об этом сообщил на своей странице в соцсети Фейсбук парламентский фотограф Ян Доброносов, информирует Цензор.НЕТ.

"Плохо, когда один депутат выступает в прямом эфире, а другой смотрит на голую девушку? Депутат с телефоном - Петруняк Евгений", - прокомментировал он.

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Судя по фото, депутат отдает предпочтение женщинам с пышными формами. В то же время пользователи Фейсбука в комментарии иронично подметили, что возможно депутат выбирает новогодний декор и добавили соответствующее фото.