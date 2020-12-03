"Слугу народу" Петруняка впіймали на перегляді інтимних світлин у Раді. ФОТО

Народний депутат від фракції "Слуга народу", член комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики Євген Петруняк під час засідання парламенту розглядав на своєму смартфоні голі жіночі груди.

Про це повідомив на своїй сторінці у фейсбуці парламентський фотограф Ян Доброносов, інформує Цензор.НЕТ.

"Погано, коли один депутат виступає в прямому ефірі, а інший дивиться на голу дівчину? Депутат з телефоном - Петруняк Євген", - прокоментував він.

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Як видно з фото, депутат надає перевагу жінкам з пишними формами. Водночас користувачі фейсбуку в коментарі іронічно зауважили, що, можливо, депутат вибирає новорічний декор і додали відповідне фото.