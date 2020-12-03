"Слугу народу" Петруняка впіймали на перегляді інтимних світлин у Раді. ФОТО
Народний депутат від фракції "Слуга народу", член комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики Євген Петруняк під час засідання парламенту розглядав на своєму смартфоні голі жіночі груди.
Про це повідомив на своїй сторінці у фейсбуці парламентський фотограф Ян Доброносов, інформує Цензор.НЕТ.
"Погано, коли один депутат виступає в прямому ефірі, а інший дивиться на голу дівчину? Депутат з телефоном - Петруняк Євген", - прокоментував він.
Як видно з фото, депутат надає перевагу жінкам з пишними формами. Водночас користувачі фейсбуку в коментарі іронічно зауважили, що, можливо, депутат вибирає новорічний декор і додали відповідне фото.
Топ коментарі
+37 Підлога Маккартні
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+35 Филипп Филиппович Преображенск
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+24 саша паламарчук
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https://www.facebook.com/dzindzia# 19 год ·
Сьогодні одна із депутаток від партії Зеленського під час роботи шукала мастурбатор.
https://scontent.fiev22-2.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/p960x960/129300475_3510539698983553_3808762999769900887_o.jpg?_nc_cat=104&ccb=2&_nc_sid=730e14&_nc_ohc=TtBzyoUbC2wAX-FTBcy&_nc_ht=scontent.fiev22-2.fna&tp=6&oh=af9c7f9b4fc6a51d9929cd9d298dbc40&oe=5FED5C13
Ну поймали, и что ?
скільки можна шкваритись з телефонами???
просто поклали на роботу, бо ніхто особливо не примушує
Вон як налились
Є, з цього приводу, старий анекдот. Правда, без жестів його важко сприймать:
"Приходить чоловік до психіатра:
- Лікарю, допоможіть... Хочу покинуть дрочить, і не можу... Уже всі руки стер...
- А ви спробуйте відволіктись чим-небудь... Почитайте, наприклад, класиків літератури...
- Добре...
Прийшов у бібліотеку. Взяв Пушкіна. Приніс додому. Сів на диван, взяв книгу в руки. Читає:
- Александр Сергеевич Пушкин. Сочинения"..., - рука полізла в штани...
- Саша, Сашенька-а-ах-х-х... Давай, давай, Саньок!!!...
А так хоть без садомии обошлось и уже хорошо ...
Кассир в супермаркете по пол часа болтать по телефону и постить фото с недовольными покупателями в инстаграм.
обликоморале