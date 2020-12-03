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"Слугу народу" Петруняка впіймали на перегляді інтимних світлин у Раді. ФОТО

Народний депутат від фракції "Слуга народу", член комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики Євген Петруняк під час засідання парламенту розглядав на своєму смартфоні голі жіночі груди.

Про це повідомив на своїй сторінці у фейсбуці парламентський фотограф Ян Доброносов, інформує Цензор.НЕТ.

"Погано, коли один депутат виступає в прямому ефірі, а інший дивиться на голу дівчину? Депутат з телефоном - Петруняк Євген", - прокоментував він.

Слугу народу Петруняка впіймали на перегляді інтимних світлин у Раді 01

Також дивіться: "Давайте залишимо фотозону і підемо працювати": Разумков відчитав нардепів, які влаштували фотосесію з Криклієм у ложі Кабміну у ВР. ВІДЕО

Як видно з фото, депутат надає перевагу жінкам з пишними формами. Водночас користувачі фейсбуку в коментарі іронічно зауважили, що, можливо, депутат вибирає новорічний декор і додали відповідне фото.

Слугу народу Петруняка впіймали на перегляді інтимних світлин у Раді 02

Автор: 

ВР (14972) Слуга народу (2812)


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Топ коментарі
+37
Лучше пусть они спускают пар в ручном режиме, чем покупают праститюток за грошы платныков податкив

"Слугу народа" Петруняка поймали на просмотре интимных снимков в Раде - Цензор.НЕТ 2908
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03.12.2020 15:11
+35
Слуга в турбо-режиме. Чего пристали?
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03.12.2020 15:10
+24
"Слугу народу" Петруняка впіймали на перегляді інтимних світлин у Раді - Цензор.НЕТ 6277
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03.12.2020 15:20
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Слуга в турбо-режиме. Чего пристали?
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03.12.2020 15:10 Відповісти
Лучше пусть они спускают пар в ручном режиме, чем покупают праститюток за грошы платныков податкив

"Слугу народа" Петруняка поймали на просмотре интимных снимков в Раде - Цензор.НЕТ 2908
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03.12.2020 15:11 Відповісти
Хтивий пудель )))))
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03.12.2020 15:19 Відповісти
Цє на какій мовє?
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03.12.2020 15:36 Відповісти
"В ручному режимі" пару спускає Ківа, так що це заняття вже "заброньоване"😜
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03.12.2020 16:07 Відповісти
"Слугу народу" Петруняка впіймали на перегляді інтимних світлин у Раді - Цензор.НЕТ 8274
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03.12.2020 18:10 Відповісти
Лучше б он ЗЕленского погонял, лысым.. В раде!!
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03.12.2020 19:52 Відповісти
Кошевого з 95 Кварталу🤯?
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03.12.2020 20:56 Відповісти
Срамота.(Б.Яременко)
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03.12.2020 16:40 Відповісти
та воно само вискочило
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03.12.2020 15:10 Відповісти
Это у них на генном уровне или преподавали в Трусковце?
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03.12.2020 15:10 Відповісти
да ладна, любой нормальный чувак любит порнушку и танчики
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03.12.2020 15:22 Відповісти
то це треба робити на робочому місці?
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03.12.2020 15:33 Відповісти
Та це ж бодай єдине місце де треба любити свій народ і робити все для нього.
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03.12.2020 15:52 Відповісти
а че в той раде еще прикажете заниматься, кроме как на кнопку давить?
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03.12.2020 15:10 Відповісти
Мєндєль нові підбирав?

"Слугу народа" Петруняка поймали на просмотре интимных снимков в Раде - Цензор.НЕТ 6310
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03.12.2020 15:10 Відповісти
Ето же вопрос финансов!
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03.12.2020 15:12 Відповісти
Партєйка збоченців і дегенератів, як і ківи-медведчуки.

https://www.facebook.com/dzindzia?__cft__[0]=AZUDO230kB-YP93idvHYvqt4R2w2x5QEmyIYyy4GY3b-X8WX1D4KfhVTg1i9l2TuTZemawX0_rVMle-LuOUNTMjFa4_fgqf8fKK6tGNGGoQSH2V37uQOsPX0SrNf6Oczc3k&__tn__=-UC%2CP-R Андрій Дзиндзя

https://www.facebook.com/dzindzia# 19 год ·

Сьогодні одна із депутаток від партії Зеленського під час роботи шукала мастурбатор.

https://scontent.fiev22-2.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/p960x960/129300475_3510539698983553_3808762999769900887_o.jpg?_nc_cat=104&ccb=2&_nc_sid=730e14&_nc_ohc=TtBzyoUbC2wAX-FTBcy&_nc_ht=scontent.fiev22-2.fna&tp=6&oh=af9c7f9b4fc6a51d9929cd9d298dbc40&oe=5FED5C13
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03.12.2020 15:12 Відповісти
Дайте ее кординаты
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03.12.2020 15:15 Відповісти
У Дзиндзи спросите. Он доступен в ФБ.
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03.12.2020 15:17 Відповісти
Зачем это писать, и так понятно что партия зелёных это малообразованные , озабоченные люди, дорвавшихся до власти и дене.
Ну поймали, и что ?
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03.12.2020 15:12 Відповісти
каждый такой ляп - гвоздь в бренд Зеленский и его партию слуг!
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03.12.2020 15:17 Відповісти
Выпускник факультета турбодрочки в Трускавце.
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03.12.2020 15:14 Відповісти
Зе! мудаки
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03.12.2020 15:15 Відповісти
Розглядається проект закону 3047а.....а ви цицьки та цицьки...єнто фото вирвано з контексту!!!

"Слугу народа" Петруняка поймали на просмотре интимных снимков в Раде - Цензор.НЕТ 2034
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03.12.2020 15:15 Відповісти
ненавчаємі
скільки можна шкваритись з телефонами???
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03.12.2020 15:15 Відповісти
Вчити не треба, бо не факт, що навчаться. А от скоротити кількість трутнів у Раді вдвічі - більш дієво, бо заняття сторонніми справами означає, що вони недовантажені роботою.
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03.12.2020 15:39 Відповісти
вони довантажені
просто поклали на роботу, бо ніхто особливо не примушує
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03.12.2020 15:41 Відповісти
Может он голодный, может это его мамка по смартфону грудями прикармливает..
Вон як налились
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03.12.2020 15:16 Відповісти
Эх, набить бы всем этим "слугам" на лбу одно слово - "ТАБУ".....
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03.12.2020 15:17 Відповісти
схоже, їм доводиться постійно самих себе перевіряти, що вони ще натурали.
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03.12.2020 15:17 Відповісти
ну, натурали - і шо? з ким не буває?
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03.12.2020 15:34 Відповісти
поймали на просмотре интимных снимков в Раде/ Детские шалости в обезьяннике Коломойского против "Они насиловали меня вчетвером, - жертва рассказала о преступлении с участием действующего нардепа "Слуги народа" Иванисова " / "Завтра я заставлю этого человека сложить мандат ", Зеленский об Иванисове.-Привычно соврал сравнивший Украину с порноактрисой.
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03.12.2020 15:18 Відповісти
"Слугу народу" Петруняка впіймали на перегляді інтимних світлин у Раді - Цензор.НЕТ 6277
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03.12.2020 15:20 Відповісти
Щось не бачу у гілці ні одного захисника ЗЕлених довбнів. Навибирали, збоченців сексуально стурбованих, тепер їжте, не обіс....ться.
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03.12.2020 15:21 Відповісти
Фух, значить не гей. )))
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03.12.2020 15:22 Відповісти
"Слугу народу" Петруняка впіймали на перегляді інтимних світлин у Раді - Цензор.НЕТ 9164
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03.12.2020 15:26 Відповісти
Не гей, а трідварас. Як і всі слюгі.
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03.12.2020 15:26 Відповісти
Киве все тяжелее и тяжелее удерживать вымпел "главного дрочера" в Раде.
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03.12.2020 15:24 Відповісти
А може, це його "вдахнавляєт", на обговорення законопроектів...
Є, з цього приводу, старий анекдот. Правда, без жестів його важко сприймать:
"Приходить чоловік до психіатра:
- Лікарю, допоможіть... Хочу покинуть дрочить, і не можу... Уже всі руки стер...
- А ви спробуйте відволіктись чим-небудь... Почитайте, наприклад, класиків літератури...
- Добре...
Прийшов у бібліотеку. Взяв Пушкіна. Приніс додому. Сів на диван, взяв книгу в руки. Читає:
- Александр Сергеевич Пушкин. Сочинения"..., - рука полізла в штани...
- Саша, Сашенька-а-ах-х-х... Давай, давай, Саньок!!!...
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03.12.2020 15:27 Відповісти
у этой, видать, и анал не табу))))
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03.12.2020 15:28 Відповісти
як корабельна сосна
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03.12.2020 16:05 Відповісти
Приходят два зеленые депутата в раду и говорят Председателю:Мы пришли отдохнуть.Нам бы потрахаться,но на двоих у нас только 25 долларов.За такие деньги,говорит Председатель.можете только друг друга за дверью трахнуть.Вышли,через полчаса появляются снова:А деньги кому платить?
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03.12.2020 15:31 Відповісти
так вже недалеко до створення нової партії РТ (радодрочєрів-турбоблудів)
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03.12.2020 15:31 Відповісти
Вона вже э тільки назву змінити та переєреструватись.
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03.12.2020 15:43 Відповісти
Цель жизиле одна , жать кнопки и жрать виагру .... Порно рада всем рада !
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03.12.2020 15:35 Відповісти
Что вы пристали к нему? Он занимался государственным делом - выбирал себе помощницу депутата. Или вы думали, что их иначе отбирают?
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03.12.2020 15:36 Відповісти
Да сколько там 3.14.дострадателей?
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03.12.2020 15:37 Відповісти
Коли ж цим простим мАльчікам і дЕвочкам з народу про той народ думати?
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03.12.2020 15:41 Відповісти
Цицьки вирвано з контексту, вони є символом зубожіння простого українця, на фоні збагачення Порошенка у 86 раз.
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03.12.2020 15:45 Відповісти
Довбані депутати, тільки і мислять де би вкрасти і кого би трахнути!!!!!!!!!!
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03.12.2020 15:46 Відповісти
Это - позор, или еще нет? Впечатление такое, что само это понятие им не известно.
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03.12.2020 15:46 Відповісти
Довбані депутати, тільки і мислять де би вкрасти і кого би трахнути!!!!!!!!!!
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03.12.2020 15:47 Відповісти
А шо тут не ясного? ГРУДЕНЬ как грудень
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03.12.2020 15:49 Відповісти
Агітатори Пальчевського, яких він кинув на бабло, прийшли вимагати гроші до Кличка.

"Слугу народу" Петруняка впіймали на перегляді інтимних світлин у Раді - Цензор.НЕТ 6655
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03.12.2020 15:50 Відповісти
дрочер-извращенец
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03.12.2020 15:53 Відповісти
І ці олігофрени вирішують долю України? Ставте їм на великому екрані порнуху та нехай дивляться, дрочать та трахаються у прямому ефірі під куполом. Ми хоч паржом! Так, Зебіли?
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03.12.2020 15:55 Відповісти
корабельный сосун
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03.12.2020 15:55 Відповісти
Самолайк это ананизм,кацап
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03.12.2020 16:01 Відповісти
це звичайна жіночка після митного оформлення , вона ж мусила сплатити мільйон мита за авто от сплачувала чи могла навіть одяг непошкодувала
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03.12.2020 15:58 Відповісти
Гораздо хужее было бы... если бы выступала голая девушка , а депутат смотрел бы при этом на другого депутата !
А так хоть без садомии обошлось и уже хорошо ...
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03.12.2020 16:04 Відповісти
Скоро весь народ будет работать как Депутаты!
Кассир в супермаркете по пол часа болтать по телефону и постить фото с недовольными покупателями в инстаграм.
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03.12.2020 16:05 Відповісти
Новую люсю арестович подбирают?
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03.12.2020 16:06 Відповісти
Ачётакова? Аничьо! Немешайтеработать!
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03.12.2020 16:11 Відповісти
бггг, узнал картинку, вчера по твиттеру вирусно постилась, запостить низзя, все равно вырежут... там под картинкой подпись - здраствуй, грудень ну и грудень, там, да... короче, с в стиле квартала, нечему удивлятся. но, $уки-$слуги, это же ж за наши налоги...
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03.12.2020 16:17 Відповісти
Они там все Зе дауны.
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03.12.2020 17:50 Відповісти
Наше тут незадоволення і критика жодним чином не зменшить довіру 44% (якщо цій цифрі вірити) українців до зеленського, навіть якщо вони це взнають. А може й навпаки, бо прикольно.
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03.12.2020 17:52 Відповісти
Так это же не народный орган власти, это "народный орган"
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03.12.2020 18:36 Відповісти
Срочно Киву к ним в слуги и венгерского коллегу
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03.12.2020 18:55 Відповісти
Может зелёное быдло сделает выводы?
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03.12.2020 21:40 Відповісти
Очередная ЗЕ-мразь! Где они только столько идиотов нашли!
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03.12.2020 22:36 Відповісти
какой народ, такие и слуги
обликоморале
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04.12.2020 00:25 Відповісти
Одно сплошное недоразумение. Где они их собирали, по каким сёлам?
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04.12.2020 15:22 Відповісти
Депутатов от Слуг выбирали на какой- то массовой секс вечеринке извращенцев и очень озабоченных. Условие отбора- одна рука при секс шалостях должна быть свободной- на кнопки в Раде давить. -Имеем 250 озабоченных идиотов в Раде.
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04.12.2020 17:01 Відповісти
Оху..шие от ужаса мирной жизни...
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05.12.2020 09:27 Відповісти
 
 