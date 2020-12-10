Кулеба в Молдове встретился с главой МИД Чокоем. ФОТО

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в ходе рабочего визита в Республику Молдова встретился с министром иностранных дел страны Аурелиу Чокоем.

Об этом Кулеба сообщил в Twitter, передает Цензор.НЕТ.

"Рад встретиться с моим молдавским коллегой Аурелиу Чокоем в Кишиневе. Мы обсудим укрепление нашего партнерства, дальнейшее развитие торговых и взаимовыгодных проектов, подтвердим неизменную взаимную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины и Молдовы", - написал Кулеба.





Ранее сообщалось, что глава МИД Кулеба 10 декабря находится в Республике Молдова с рабочим визитом, в ходе которого также должен встретиться с избранным президентом Майей Санду.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Украина поддерживает Молдову в желании избавиться от военных РФ в Приднестровье, - замглавы МИД Джапарова