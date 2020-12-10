Кулеба в Молдове встретился с главой МИД Чокоем. ФОТО
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в ходе рабочего визита в Республику Молдова встретился с министром иностранных дел страны Аурелиу Чокоем.
Об этом Кулеба сообщил в Twitter, передает Цензор.НЕТ.
"Рад встретиться с моим молдавским коллегой Аурелиу Чокоем в Кишиневе. Мы обсудим укрепление нашего партнерства, дальнейшее развитие торговых и взаимовыгодных проектов, подтвердим неизменную взаимную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины и Молдовы", - написал Кулеба.
Ранее сообщалось, что глава МИД Кулеба 10 декабря находится в Республике Молдова с рабочим визитом, в ходе которого также должен встретиться с избранным президентом Майей Санду.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
―Нет, не возьму.
―Но почему вы отказываетесь?
―Не хочу.
―Вы не сочувствуете детям Германии?
―Сочувствую.
―А, полтинника жалко?
―Нет.
―Так почему же?
―Не хочу.(с)