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Кулеба в Молдове встретился с главой МИД Чокоем. ФОТО

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в ходе рабочего визита в Республику Молдова встретился с министром иностранных дел страны Аурелиу Чокоем.

Об этом Кулеба сообщил в Twitter, передает Цензор.НЕТ.

"Рад встретиться с моим молдавским коллегой Аурелиу Чокоем в Кишиневе. Мы обсудим укрепление нашего партнерства, дальнейшее развитие торговых и взаимовыгодных проектов, подтвердим неизменную взаимную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины и Молдовы", - написал Кулеба.

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Ранее сообщалось, что глава МИД Кулеба 10 декабря находится в Республике Молдова с рабочим визитом, в ходе которого также должен встретиться с избранным президентом Майей Санду.

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Автор: 

МИД (6949) Молдова (1871) Кулеба Дмитрий (2880)


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Топ комментарии
+2
Придністрів"я , це наш спільний гемор з Молдовою і ми разом мусимо його вирішувати !!))
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10.12.2020 11:19
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Придністрів"я , це наш спільний гемор з Молдовою і ми разом мусимо його вирішувати !!))
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10.12.2020 11:19 Ответить
Во блін ,всіх перехрестили !!)))
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10.12.2020 11:56 Ответить
―...Предлагаю вам взять несколько журналов в пользу детей Германии. По полтиннику штука.
―Нет, не возьму.
―Но почему вы отказываетесь?
―Не хочу.
―Вы не сочувствуете детям Германии?
―Сочувствую.
―А, полтинника жалко?
―Нет.
―Так почему же?
―Не хочу.(с)
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10.12.2020 11:56 Ответить
 
 