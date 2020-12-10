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Кулеба в Молдові зустрівся з главою МЗС Чокоєм. ФОТО

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба під час робочого візиту до Республіки Молдова зустрівся з міністром закордонних справ країни Ауреліу Чокоєм.

Про це Кулеба повідомив у Twitter, передає Цензор.НЕТ.

"Радий зустрітися з моїм молдавським колегою Ауреліу Чокоєм у Кишиневі. Ми обговоримо зміцнення нашого партнерства, подальший розвиток торговельних і взаємовигідних проєктів, підтвердимо незмінну взаємну підтримку суверенітету і територіальної цілісності України та Молдови", - написав Кулеба.

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Раніше повідомлялося, що глава МЗС Кулеба 10 грудня перебуває в Республіці Молдова з робочим візитом, під час якого також має зустрітися з обраною президенткою Маєю Санду.

Також читайте: Україна підтримує Молдову в бажанні позбутися військових РФ у Придністров'ї, - заступниця очільника МЗС Джапарова

Автор: 

МЗС (4123) Молдова (2070) Кулеба Дмитро (3604)


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Топ коментарі
+2
Придністрів"я , це наш спільний гемор з Молдовою і ми разом мусимо його вирішувати !!))
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10.12.2020 11:19
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Придністрів"я , це наш спільний гемор з Молдовою і ми разом мусимо його вирішувати !!))
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10.12.2020 11:19 Відповісти
Во блін ,всіх перехрестили !!)))
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10.12.2020 11:56 Відповісти
―...Предлагаю вам взять несколько журналов в пользу детей Германии. По полтиннику штука.
―Нет, не возьму.
―Но почему вы отказываетесь?
―Не хочу.
―Вы не сочувствуете детям Германии?
―Сочувствую.
―А, полтинника жалко?
―Нет.
―Так почему же?
―Не хочу.(с)
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10.12.2020 11:56 Відповісти
 
 