Кулеба в Молдові зустрівся з главою МЗС Чокоєм. ФОТО
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба під час робочого візиту до Республіки Молдова зустрівся з міністром закордонних справ країни Ауреліу Чокоєм.
Про це Кулеба повідомив у Twitter, передає Цензор.НЕТ.
"Радий зустрітися з моїм молдавським колегою Ауреліу Чокоєм у Кишиневі. Ми обговоримо зміцнення нашого партнерства, подальший розвиток торговельних і взаємовигідних проєктів, підтвердимо незмінну взаємну підтримку суверенітету і територіальної цілісності України та Молдови", - написав Кулеба.
Раніше повідомлялося, що глава МЗС Кулеба 10 грудня перебуває в Республіці Молдова з робочим візитом, під час якого також має зустрітися з обраною президенткою Маєю Санду.
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