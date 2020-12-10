Кулеба в Молдові зустрівся з главою МЗС Чокоєм. ФОТО

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба під час робочого візиту до Республіки Молдова зустрівся з міністром закордонних справ країни Ауреліу Чокоєм.

Про це Кулеба повідомив у Twitter, передає Цензор.НЕТ.

"Радий зустрітися з моїм молдавським колегою Ауреліу Чокоєм у Кишиневі. Ми обговоримо зміцнення нашого партнерства, подальший розвиток торговельних і взаємовигідних проєктів, підтвердимо незмінну взаємну підтримку суверенітету і територіальної цілісності України та Молдови", - написав Кулеба.





Раніше повідомлялося, що глава МЗС Кулеба 10 грудня перебуває в Республіці Молдова з робочим візитом, під час якого також має зустрітися з обраною президенткою Маєю Санду.

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