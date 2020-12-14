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ВСУ передали более 40 бронированных автомобилей "Козак-2". ФОТОрепортаж

Вооруженным силам Украины (ВСУ) передали более 40 специальных бронированных автомобилей "Козак-2".

Об этом сообщается на Facebook-странице научно-производственного объединения "Практика", передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что соответствующий государственный оборонный заказ был выполнен досрочно.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Впервые в истории Сухопутных войск ВСУ командиры украинской и британской частей напрямую договорились о сотрудничестве. ФОТОрепортаж

"Наше предприятие досрочно завершило выполнение государственного оборонного заказа и передало на вооружение ВСУ более 40 специальных бронированных автомобилей "Козак-2", – говорится в сообщении.

ВСУ передали более 40 бронированных автомобилей Козак-2 01
ВСУ передали более 40 бронированных автомобилей Козак-2 02
ВСУ передали более 40 бронированных автомобилей Козак-2 03

Автор: 

оборона (5213) техника (1737) ВСУ (6614)


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Топ комментарии
+3
Для військових більш підходящий варіант це "Новатор", а цей Козак більш для перекидання людей годиться на передок і з передка в тил, коли "Новатор" більш універсальний і підходе навітьдля розвідувальних операцій.

ЗСУ передали понад 40 броньованих автомобілів "Козак-2" - Цензор.НЕТ 2176
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14.12.2020 10:58
+2
Да конечно же жареные панцири в сирии, ливии и с 300 в армнеии вамтпривет передовали
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14.12.2020 16:56
+1
дроны давай
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14.12.2020 10:15
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Правила форума Совет форумчан
дроны давай
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14.12.2020 10:15 Ответить
Якщо Практика встигає робити бронемашини, то потрібно у збільшувати у них замовлення і переводити десантиників з БТР на MRAP Козак-2М1
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14.12.2020 12:13 Ответить
дроны нынче только против слаборазвитых стран используют. у кого нет многоступенчатого ПВО. в Сирии например, атаки дронов ни к чему не привели и больше их не используют против Раши.
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14.12.2020 12:22 Ответить
Да конечно же жареные панцири в сирии, ливии и с 300 в армнеии вамтпривет передовали
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14.12.2020 16:56 Ответить
в Армении и ПВО то нет. Тем более при новом правительстве РФ даже не вмешивалось, хоть весь Карабах бы забрали. но Азеры чего то не смогли, мировое правительство встрепенулось. Всякие ООН и прочие и конфликт погасили.
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16.12.2020 11:23 Ответить
имеется ввиду эшелонированная система ПВО. а не просто стоячие ракеты С-300 их тоже прикрывать нужно.
для этого создается ПВО более низшего звена и так далее.
Почитайте на досуге про систему ПВО...
Об глушилках дронов и прочих доступных не всем странам разработках.
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16.12.2020 11:26 Ответить
Армянська кацапська багатоступенева пво нічого не змогла зробити дронам і була ними знищена.
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15.12.2020 00:11 Ответить
Народ нет ни какой багатоступеневой и багатоступенчатой ПВО.
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15.12.2020 01:03 Ответить
Супер, але скільки потрібно їх у ЗСУ? Якщо тисячі, то це крапля в морі.
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14.12.2020 10:22 Ответить
тепер рік чекати на озброєння Козаків ...
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14.12.2020 10:25 Ответить
небось по цене Хаммеров впарили?
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14.12.2020 10:44 Ответить
Для військових більш підходящий варіант це "Новатор", а цей Козак більш для перекидання людей годиться на передок і з передка в тил, коли "Новатор" більш універсальний і підходе навітьдля розвідувальних операцій.

ЗСУ передали понад 40 броньованих автомобілів "Козак-2" - Цензор.НЕТ 2176
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14.12.2020 10:58 Ответить
Новатор це не військова машина, а цивільна підйопка.
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14.12.2020 12:14 Ответить
раскраску и имя поменяли, вот тебе и боевая машина !
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14.12.2020 12:23 Ответить
Раскраску кажеш? А рівень бронювання від куль, осколків і підриву на мінах в твоєї автівці теж є ? Експерд на експерді
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14.12.2020 12:55 Ответить
Да это специалист "многоступенчатого ПВО", он ща напишет
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14.12.2020 15:33 Ответить
Рівень бронювання Варти дуже низький, Варта не витримує вибух міни під колесом та кузовом, а Козак-2 витримує вибух протитанкової міни! Від куль та уламків Варта також практично не захищає, бо її рівень бронювання сміхотворний.
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14.12.2020 15:55 Ответить
Броня ПЗСА-4, на сколько помню. Еще раз ето легкий бронеавтомобиль на 4-5 человек. Быстрее и меньше козака.
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14.12.2020 16:36 Ответить
Нам не потрібні легкі бронемашини, в нас достатньо МТЛБ, БМП, БТР які можна використовувати в якості легких бронемашин. У нас реально немає чим захистити військових від вибухів протитанкових мін та крупнокаліберної зброї! Тому в першу чергу потрібні такі машини як Козак-2 та Козак-2М1 для захисту екіпажу та десанту від фугасів та мін!
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14.12.2020 20:17 Ответить
Нам всякі бронеавто потрібні. У них різна спеціалізація. БТР і БМП нічого не замінить , ніякий броневик.
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14.12.2020 21:27 Ответить
БТР та БМП вже не можна використовувати на фронті, вони стали легкими беззахисними мішенями.
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15.12.2020 01:21 Ответить
Муйню не пиши
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15.12.2020 11:51 Ответить
У нас реально немає чим захистити військових від вибухів протитанкових мін та крупнокаліберної збро
МТЛБ, БМП, БТР не спасет от круноколиберного воруения, так же как и козак. Бронеавтомобили нам нужни для десантуры, частей быстрого оператироаания, ссо.
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14.12.2020 23:00 Ответить
Козак витримує вибух протитанкової міни під колесом та під корпусом! Козак витримує влучання уламків снарядів та мін, витримує бронебійні кулі.
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15.12.2020 01:24 Ответить
зачем сказочку, сколько было нападений на базы ВВС или как они там называются в Сирии, ни одно не удалось.
А то что на поле боя это фигня. там дроны вероятно еще используют.
Но большинство стран уже сворачивают программу дронов, так как их глушат на передовой. Естественно кто это может делать
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14.12.2020 18:29 Ответить
Вам в детский сад. Удачи!
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14.12.2020 23:01 Ответить
А почему цивильная? Вопрос к знатокам.
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14.12.2020 15:31 Ответить
Двигун цивільний не багатопаливний, шасі цивільне без централізованої підкачки коліс, корпус цивільний з чотирма дверями через це немає захисту у екіпажу та десанту. немає окремих генераторів для військових систем зв'язку, розвідки та РЕБ. Це абсолютно цивільна машина яка не відповідає українським ПДР, в неї навіть освітлення не відповідає українським нормам, на ній не можна пересуватись дорогами України.
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14.12.2020 15:58 Ответить
Мля вы опять танк строите! Какой многотопливный мотор? Какой Реб? Какой десант? Это бронеавтомобиль как хаммер. А на его основе можно делать все что угодно,можно Пво, реб, птрк. Это база "на вырост" при увеличнии растояния работы, точности и уменьшения массо-габоритных показателей средств поражения его вообще на багги менять можно, кстати как делают израиль и сша.
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14.12.2020 16:46 Ответить
На базі Варти не можна нічого робити, бо це цивільне гівно яке непридатне для розміщення бойових систем. Сама концепція Варти не підходить під військовий автомобіль!
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14.12.2020 20:18 Ответить
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14.12.2020 21:29 Ответить
Тим не менше це військове авто яке гарно використовуєть і слугує також розвідникам, так що не треба хвилю гнати.
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14.12.2020 21:31 Ответить
Військові і велосипеди гарно використовують, але зараз мова про бронемашини, а Варта це не бронемашина!
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15.12.2020 01:26 Ответить
А ти не військовий експерт
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15.12.2020 11:50 Ответить
Почему нельзя обьясните?
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14.12.2020 23:03 Ответить
Варта це цивільна машина з чотирма дверями, що робить її вкрай вразливою при обстрілі по дверях, Варта не має централізованої підкачки коліс, що робить її просто непотрібною на фронті. Просте ушкодження колеса не дозволить Варті пересуватись далі. Варта не має задньої десантної апарелі і під час обстрілу всі хто будуть виходити з машини будуть потрапляти під прицільний вогонь а відкриті двері будуть катастрофічно впливати на безпеку екіпажу та десанту. Варта мала за розмірами, там немає проходу між сидіннями щоб можна було переміщатись по машині і десантуватись з іншої сторони від обстрілу. Варта не має де встановлювати додаткові бойові системи, антени, кабелі, генератори, акумулятори, безпілотники. Варта позиціонуєтсья як швидкісна броньована машина підвищеної прохідності, але шасі Варти не пристосоване для швидкісного пересування, немає ******** кузова, немає незалежної військової підвіски з великим ходом колеса, немає пневмопідвіски та керованих амортизаторів, немає електронних систем курсової стійкості та гальмування, немає антипробуксовки. Фактично у Варти немає нічого, це просто залізна коробка, яка є небезпечною на високому шасі, бо перевертається на швидкості в першому ж повороті.
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15.12.2020 09:05 Ответить
Написано верно."Козак" это как лошадь для драгуна,годится только для переброски бойцов.
Нашей пехоте более необходимы современные БТРы и БМП.Американцы выделии почти 45млрд баксов на разработку и внедрения в армию более совершенных БМП,типа"Бредли"которые хорошо зарекомендовали себя во всех военных конфликтах и показали себя поэффективнее даже"Абрамсов"
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14.12.2020 12:48 Ответить
Хоча Бредлі вже більше 30 років.
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14.12.2020 12:56 Ответить
Козак-2 це унікальна машина, в неї захист та рівень бронювання на рівні MRAP бронемашин НАТО, такого не мають жодні БМП та БТР! Саме Козак-2 та його подальші модифікації Козак-2М1 можуть повністю замінити БТР та БМП в ******** умовах! Потрібно переозброювати війська на ці машини!
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14.12.2020 16:00 Ответить
Бтр при определеных условиях, бмп? Заменить БМП? Бред, особено в условиях черноземной зоны. Так же как и вооружение.
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14.12.2020 16:49 Ответить
БМП вже неможливо застосовувати бо він пробивається крупнокаліберною зброєю, знищується з РПГ, ПТРК та від вибуху протитанкової міни. За БМП просто забудьте це вже не зброя. Сьогодні фронт настільки насичений протитанковими засобами ураження що застосовувати БМП просто нереально! А Козак-2 та Козак-2М1 можуть застосовуватись в таких умовах, вони мають більшу швикість, кращу керованість, кращий захист від крупнокаліберної зброї та протитанкових мін і тому це більш ефективна зброя ніж БМП. А плавати нам не потрібно, скільки ми форсували річок за 7 років війни? Нуль! То навіщо нам плаваюча бронетехніка?
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14.12.2020 20:21 Ответить
кращий захист від крупнокаліберної зброї та протитанкових мін і тому це більш ефективна зброя ніж БМП.
Вы это серьезно? Вы с какой планеты? Поставте на козак 50 мм или осу.
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14.12.2020 23:07 Ответить
Ми вже 7 років в режиму припинення вогню, отже ми не знищуємо ворога який знаходиться в зоні досягаємості нашої зброї, а даємо ворогу наближатись до нас на небезпечну відстань, тому в першу чергу ми маємо звертати увагу на захист бійців ЗСУ, бо наші недалекі політики будуть і надалі продовжувати безглузді припинення вогню, чим будуть створювати смертельну небезпеку для військовослужбовців ЗСУ на фронті! Тому про БМП та БТР потрібно забути як про засоби ведення агресивної війни, а розвивати потрібно MRAP бронетехніку, яка надійно захищає бійців від вибухів та пострілів. Зараз наступальні якості бронетехніки не так важливі, як надійсний захист! До того ж стрілецькі якості гармат БМП та кулеметів БТР сильно перебільшені, поцілити точно з них дуже важко, а під чай руху неможливо! Тому можна вважати що крупнокаліберний кулемет на Козаку та гармата БМП/БТР однаково ефективні. Але Козак-2 за рахунок свого потужного бронювання зможе виконувати патрульну місію, заїхати в небезпечну зону і виконати завдання, а на БМП та БТР бійці навіть не наважаться в'їжджати в небезпечну зону обстрілу!
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15.12.2020 09:13 Ответить
Даже устаревший БМП-1 еще даст фору "Козаку" по проходимости,способности плавать и в какой-то степени противотанковости...
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14.12.2020 17:38 Ответить
Яку фору може дати БМП-1 Козаку-2? БМП не може приймати участь в бойових діях, бо його розстріляють з кулеметів, а Козак-2 може витримати крупнокаліберну зброю!
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14.12.2020 20:24 Ответить
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14.12.2020 21:28 Ответить
Это какую 12,7? Почитайте ТТХ козака. Про чернозем я не зря писал. Техника 4х4 с весом более 8 тонн, в дождь грузнет и наматывает грунт как дурная. Проходит только гусинеца.
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14.12.2020 23:10 Ответить
По грунту мають йти БМПТ на базі танків, а Козак це для доріг!
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15.12.2020 01:27 Ответить
Всё нужно и то и то а то бойцы на раздолбаных уазиках и шушариках ездят до сих пор.
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14.12.2020 14:07 Ответить
У всего свои задачи.
Нужны и современные БТРы с БМП,. и бронемашины тоже нужны.
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14.12.2020 15:16 Ответить
На данный момент это самый удачный вариант бронеавтомобиля для армии, тем более на его основе можно делать множество различных систем. Он легче и меньше козаков и варт, но при этом имеет большую мобильность.
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14.12.2020 15:30 Ответить
Это замечательно, но гораздо приятнее было бы услышать...передали 40 установок Вільха, 40 установок Нептун, 40 истребителей, 40 танков, 10 корветов и т.д.
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14.12.2020 13:41 Ответить
Они действительно бронированные? как то..странно после наших бронекатеров в это не очень верица...
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14.12.2020 15:06 Ответить
Броня бронекатеров, как и броня бронеавтомобилей не рассчитана на то, чтобы выдерживать прямое попадание 30мм снаряда. У них исключительно противопульное бронирование.
Не путайте бронеавтомобиль с танком.
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14.12.2020 15:17 Ответить
В представлении наших "мамкиных стратегов", бронекатер и бронеавтомобиль это такая вундервафля, что если по ней 120 калибром отработали в лоб, просто можно достаь контуженый экипаж посадить новых и дальше ехать.
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14.12.2020 15:46 Ответить
это получаеца как бронежилет? Значица олигархи тоже ездиют на бронеавтомобилях и плавают на бронекатерах...а борт катера берет пуля? значица все катера плавающие по Днепру бронекатера..Ясно..буду знать
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14.12.2020 19:55 Ответить
"а борт катера берет пуля?"

Борт обычного небронированного катера пуля из калаша навылет прошьет. А борт бронекатера - нет. На сколько я помню, броня этих бронекатеров держит до 12,7мм, что уже довольно много - никакой бронежилет 12,7 не выдержит.
Бронирование есть разных классов - с защитой о тразного калибра. И 30мм, из которого расстреливали наши бронекатера, это серьезный калибр - никакая противопульная броня его не выдержит.
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14.12.2020 21:36 Ответить
так можно называть бронекатером то шо расчитано на борьбу с браконьерами епта?! это калоша для инспекторов рыбохраны!
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14.12.2020 22:04 Ответить
Это где ты браконьеров видел с калашами, тяжелыми снайперскими винтовками и дшк?
Катера эти рассчитаны на борьбу с диверсантами, защиту портов и борьбу с легкими катерами ФСБ, для противодействия которым их бронирования достаточно.
Но они не рассчитаны на артиллерийский бой с кораблями противника.

Впрочем - в той дуэли с кораблями береговой охраны ФСБ - наши катера своими пушками ФСБшные корыта могли вообще насквозь простреливать - ибо те вообще без бронирования.
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14.12.2020 23:45 Ответить
Для идиотов тебя не один лимузин и броник от 12,7 мм прицельного огня не спасет, так же как и от снайперсой винтовки на ростооянии менее 1000 метров. Бронекатер не расчитан на удар тяжелой артилерии и тем более ракет. Его основная задача маневрирование и удар артой по небронироааной или малобронированой техники и маломаневреным аэропланам. Дурило прицельную стрельбу 30 мм не выдержит даже бмп и легие танки.
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15.12.2020 00:17 Ответить
А что с броней катеров не так?
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14.12.2020 15:41 Ответить
Это разные по назначению транспортные средства для разных условий и задач. По новым БМП для начала нужно сменить руководство как страны , так и армии и поставить соответствующие задачи, включая ТТХ. А то один хенерал хочет "курганец" другой ALCV.
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14.12.2020 15:40 Ответить
Большое спасибо Петр Алексеевич...
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14.12.2020 17:56 Ответить


Я так понимаю, вы до конца каденции Зели за все хорошее будете Порошенку благодарить, а за все плохое - Зелю проклинать.
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14.12.2020 21:37 Ответить
это то, что еще при Порохе заказано.
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14.12.2020 20:14 Ответить
Конечно же нет - оборонный заказ формируется в начале каждого года. Эти заказаны уже при Зеле - очень уж они ему понравились. Заказаны, к сожалению, вместо ракет и артиллерии, но хорошо, что хоть это.
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14.12.2020 21:39 Ответить
Это шо, иксперд всея Игорёша себе новый аккаунт завел?
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15.12.2020 11:14 Ответить
 
 