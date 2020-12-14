ВСУ передали более 40 бронированных автомобилей "Козак-2". ФОТОрепортаж
Вооруженным силам Украины (ВСУ) передали более 40 специальных бронированных автомобилей "Козак-2".
Об этом сообщается на Facebook-странице научно-производственного объединения "Практика", передает Цензор.НЕТ.
Отмечается, что соответствующий государственный оборонный заказ был выполнен досрочно.
"Наше предприятие досрочно завершило выполнение государственного оборонного заказа и передало на вооружение ВСУ более 40 специальных бронированных автомобилей "Козак-2", – говорится в сообщении.
Топ комментарии
+3 BanderaVbyv Moscoviyu
показать весь комментарий14.12.2020 10:58
+2 Кирилл К #477106
показать весь комментарий14.12.2020 16:56
+1 Serg82
показать весь комментарий14.12.2020 10:15
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
для этого создается ПВО более низшего звена и так далее.
Почитайте на досуге про систему ПВО...
Об глушилках дронов и прочих доступных не всем странам разработках.
МТЛБ, БМП, БТР не спасет от круноколиберного воруения, так же как и козак. Бронеавтомобили нам нужни для десантуры, частей быстрого оператироаания, ссо.
А то что на поле боя это фигня. там дроны вероятно еще используют.
Но большинство стран уже сворачивают программу дронов, так как их глушат на передовой. Естественно кто это может делать
Нашей пехоте более необходимы современные БТРы и БМП.Американцы выделии почти 45млрд баксов на разработку и внедрения в армию более совершенных БМП,типа"Бредли"которые хорошо зарекомендовали себя во всех военных конфликтах и показали себя поэффективнее даже"Абрамсов"
Вы это серьезно? Вы с какой планеты? Поставте на козак 50 мм или осу.
Нужны и современные БТРы с БМП,. и бронемашины тоже нужны.
Не путайте бронеавтомобиль с танком.
Борт обычного небронированного катера пуля из калаша навылет прошьет. А борт бронекатера - нет. На сколько я помню, броня этих бронекатеров держит до 12,7мм, что уже довольно много - никакой бронежилет 12,7 не выдержит.
Бронирование есть разных классов - с защитой о тразного калибра. И 30мм, из которого расстреливали наши бронекатера, это серьезный калибр - никакая противопульная броня его не выдержит.
Катера эти рассчитаны на борьбу с диверсантами, защиту портов и борьбу с легкими катерами ФСБ, для противодействия которым их бронирования достаточно.
Но они не рассчитаны на артиллерийский бой с кораблями противника.
Впрочем - в той дуэли с кораблями береговой охраны ФСБ - наши катера своими пушками ФСБшные корыта могли вообще насквозь простреливать - ибо те вообще без бронирования.
Я так понимаю, вы до конца каденции Зели за все хорошее будете Порошенку благодарить, а за все плохое - Зелю проклинать.