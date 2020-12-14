ВСУ передали более 40 бронированных автомобилей "Козак-2". ФОТОрепортаж

Вооруженным силам Украины (ВСУ) передали более 40 специальных бронированных автомобилей "Козак-2".

Об этом сообщается на Facebook-странице научно-производственного объединения "Практика", передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что соответствующий государственный оборонный заказ был выполнен досрочно.

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"Наше предприятие досрочно завершило выполнение государственного оборонного заказа и передало на вооружение ВСУ более 40 специальных бронированных автомобилей "Козак-2", – говорится в сообщении.





