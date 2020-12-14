ЗСУ передали понад 40 броньованих автомобілів "Козак-2". ФОТОрепортаж

Збройним силам України (ЗСУ) передали понад 40 спеціальних броньованих автомобілів "Козак-2".

Про це повідомляється на Facebook-сторінці науково-виробничого об'єднання "Практика", передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що відповідне державне оборонне замовлення було виконано достроково.

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"Наше підприємство достроково завершило виконання державного оборонного замовлення та передало на озброєння ЗСУ понад 40 спеціальних броньованих автомобілів "Козак-2"", - йдеться в повідомленні.





