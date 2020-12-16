Российские ракетчики тренируются по картам Хмельницкой области. ВИДЕО+ФОТО

Российский пропагандистский телеканал "НТВ" рассказал на днях о том, как в академии РВСН им. Петра Великого в Балашихе обучают будущих механиков водителей подвижного грунтового ракетного комплекса "Ярс". При этом "условные" маршруты боевого патрулирования проходят в Хмельницкой области Украины, в районе города Староконстантинов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на фейсбук-группу "Знай правду".

"Запечатленная на скрине карта весьма детализированная. Да, это не цели для комплексов, а маршрут патрулирования, но тем не менее. Что у нас базируется в Староконстантинове, думаю рассказывать не надо. На Донбассе были "заблудившиеся" российские танки и десантники. Теперь вот РВСН заблудились. Пока на виртуальных учениях", - говорится в посте.

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Автор публикации отмечает, что на мониторе запечатлена имитация работы инерциальной системы навигации типа ТНА-4. В кабине механика водителя установлен планшет, в который установлен бумажный носитель информации (бумажная карта с маршрутом боевого патрулирования).





