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Российские ракетчики тренируются по картам Хмельницкой области. ВИДЕО+ФОТО

Российский пропагандистский телеканал "НТВ" рассказал на днях о том, как в академии РВСН им. Петра Великого в Балашихе обучают будущих механиков водителей подвижного грунтового ракетного комплекса "Ярс". При этом "условные" маршруты боевого патрулирования проходят в Хмельницкой области Украины, в районе города Староконстантинов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на фейсбук-группу "Знай правду".

"Запечатленная на скрине карта весьма детализированная. Да, это не цели для комплексов, а маршрут патрулирования, но тем не менее. Что у нас базируется в Староконстантинове, думаю рассказывать не надо. На Донбассе были "заблудившиеся" российские танки и десантники. Теперь вот РВСН заблудились. Пока на виртуальных учениях", - говорится в посте.

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Автор публикации отмечает, что на мониторе запечатлена имитация работы инерциальной системы навигации типа ТНА-4. В кабине механика водителя установлен планшет, в который установлен бумажный носитель информации (бумажная карта с маршрутом боевого патрулирования).

Российские ракетчики тренируются по картам Хмельницкой области 01
Российские ракетчики тренируются по картам Хмельницкой области 02
Российские ракетчики тренируются по картам Хмельницкой области 03

ракеты (3576) россия (95687) Хмельнитчина (896) карта (182)


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Топ комментарии
+82
А зеля видит мир в глазах ху#ла
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16.12.2020 10:38
+65
Русские - это народ-п%дарас.
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16.12.2020 10:42
+29
Липецкая фабрика, офшоры, барыга на крови
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16.12.2020 10:39
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А китайские военные тренируются по картам до Урала.
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16.12.2020 18:14 Ответить
Російські ракетники тренуються за картами Хмельницької області - Цензор.НЕТ 2218
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16.12.2020 21:03 Ответить
Спочатку вивчіть українську в Україні, "патріоти" ср...!
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16.12.2020 21:05 Ответить
Патріотизм треба вміти бачити у змісті, а не лише в мові.
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16.12.2020 22:32 Ответить
нічого дивного- споконвічний ворог
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16.12.2020 21:15 Ответить
Шiсть рочкiв нам парять мiзки що ми, начебто, з Росiєю воюємо, а ви здивувалися, що вони тренуються.
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16.12.2020 21:49 Ответить
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