Російські ракетники тренуються за картами Хмельницької області. ВІДЕО+ФОТО

Російський пропагандистський телеканал "НТВ" розповів днями про те, як в академії РВСП ім. Петра Великого в Балашисі навчають майбутніх механіків-водіїв рухомого ґрунтового ракетного комплексу "Ярс". При цьому "умовні" маршрути бойового патрулювання проходять у Хмельницькій області України, в районі міста Старокостянтинів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на фейсбук-групу "Знай правду".

"Зафіксована на скрині карта доволі деталізована. Так, це не цілі для комплексів, а маршрут патрулювання, але тим не менше. Що у нас базується в Старокостянтинові, гадаю розповідати не треба. На Донбасі були "заблукалі" російські танки і десантники. Тепер ось РВСП заблукали. Поки на віртуальних навчаннях", - йдеться в дописі.

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Автор публікації зазначає, що на моніторі відображена імітація роботи інерційної системи навігації типу ТНА-4. У кабіні механіка водія встановлено планшет, у який встановлений паперовий носій інформації (паперова карта з маршрутом бойового патрулювання).





