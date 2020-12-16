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Російські ракетники тренуються за картами Хмельницької області. ВІДЕО+ФОТО

Російський пропагандистський телеканал "НТВ" розповів днями про те, як в академії РВСП ім. Петра Великого в Балашисі навчають майбутніх механіків-водіїв рухомого ґрунтового ракетного комплексу "Ярс". При цьому "умовні" маршрути бойового патрулювання проходять у Хмельницькій області України, в районі міста Старокостянтинів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на фейсбук-групу "Знай правду".

"Зафіксована на скрині карта доволі деталізована. Так, це не цілі для комплексів, а маршрут патрулювання, але тим не менше. Що у нас базується в Старокостянтинові, гадаю розповідати не треба. На Донбасі були "заблукалі" російські танки і десантники. Тепер ось РВСП заблукали. Поки на віртуальних навчаннях", - йдеться в дописі.

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Автор публікації зазначає, що на моніторі відображена імітація роботи інерційної системи навігації типу ТНА-4. У кабіні механіка водія встановлено планшет, у який встановлений паперовий носій інформації (паперова карта з маршрутом бойового патрулювання).

Російські ракетники тренуються за картами Хмельницької області 01
Російські ракетники тренуються за картами Хмельницької області 02
Російські ракетники тренуються за картами Хмельницької області 03

Автор: 

ракети (4031) росія (65394) Хмельниччина (914) карта (358)


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Топ коментарі
+82
А зеля видит мир в глазах ху#ла
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16.12.2020 10:38
+65
Русские - это народ-п%дарас.
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16.12.2020 10:42
+29
Липецкая фабрика, офшоры, барыга на крови
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16.12.2020 10:39
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А китайские военные тренируются по картам до Урала.
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16.12.2020 18:14 Відповісти
Російські ракетники тренуються за картами Хмельницької області - Цензор.НЕТ 2218
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16.12.2020 21:03 Відповісти
Спочатку вивчіть українську в Україні, "патріоти" ср...!
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16.12.2020 21:05 Відповісти
Патріотизм треба вміти бачити у змісті, а не лише в мові.
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16.12.2020 22:32 Відповісти
нічого дивного- споконвічний ворог
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16.12.2020 21:15 Відповісти
Шiсть рочкiв нам парять мiзки що ми, начебто, з Росiєю воюємо, а ви здивувалися, що вони тренуються.
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16.12.2020 21:49 Відповісти
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