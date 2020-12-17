Лаврову подарили на Балканах 300-летнюю украинскую икону, "найденную" в Луганске. ФОТО

Милорад Додик, президент автономной Республики Сербской (одного из регионов Боснии и Герцеговины), подарил премьер-министру РФ Сергею Лаврову старинную украинскую икону из Луганска. Посольство Украины направило ноту протеста.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "ВВС News Україна".

"Подарок" вручили 12 декабря во время визита Лаврова в Боснию и Герцеговину.

Местные СМИ опубликовал фото иконы. На ее обороте стоит печать, подтверждающая, что икона была собственностью УССР. Они также цитируют слова господина Додика о том, что икону якобы "нашли" в Луганске.

Посольство Украины в Боснии и Герцеговине 16 декабря направило властям официальную ноту с требованием предоставить полную информацию о ситуации и объяснить, что это за икона и как она попала в Боснию и Герцеговину.

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"Знаем о ситуации, посольство Украины направило официальную ноту МИД Боснии и Герцеговины с требованием предоставить объяснения и полную информацию об обстоятельствах этого дела. Также ожидаем встречи с представителем МИД БиГ для обсуждения с официальными представителями. Ожидаем встреча ближайшие дни", - прокомментировал случившееся пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко.

Министр иностранных страны Боснии и Герцеговины Бишер Турковичи заявила, что на основе ноты украинского посольства прокуратура должна разобраться, как украинская собственность оказалась в стране.

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Президент Республики Сербской Милорад Додик не первый раз попадает в скандал. В марте 2014 посольство Украины осуждало слова чиновника о поддержке оккупации Россией Крыма.