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Лаврову подарили на Балканах 300-летнюю украинскую икону, "найденную" в Луганске. ФОТО

Милорад Додик, президент автономной Республики Сербской (одного из регионов Боснии и Герцеговины), подарил премьер-министру РФ Сергею Лаврову старинную украинскую икону из Луганска. Посольство Украины направило ноту протеста.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "ВВС News Україна".

"Подарок" вручили 12 декабря во время визита Лаврова в Боснию и Герцеговину.

Местные СМИ опубликовал фото иконы. На ее обороте стоит печать, подтверждающая, что икона была собственностью УССР. Они также цитируют слова господина Додика о том, что икону якобы "нашли" в Луганске.

Лаврову подарили на Балканах 300-летнюю украинскую икону, найденную в Луганске 01Лаврову подарили на Балканах 300-летнюю украинскую икону, найденную в Луганске 02Лаврову подарили на Балканах 300-летнюю украинскую икону, найденную в Луганске 03

Посольство Украины в Боснии и Герцеговине 16 декабря направило властям официальную ноту с требованием предоставить полную информацию о ситуации и объяснить, что это за икона и как она попала в Боснию и Герцеговину.

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"Знаем о ситуации, посольство Украины направило официальную ноту МИД Боснии и Герцеговины с требованием предоставить объяснения и полную информацию об обстоятельствах этого дела. Также ожидаем встречи с представителем МИД БиГ для обсуждения с официальными представителями. Ожидаем встреча ближайшие дни", - прокомментировал случившееся пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко.

Министр иностранных страны Боснии и Герцеговины Бишер Турковичи заявила, что на основе ноты украинского посольства прокуратура должна разобраться, как украинская собственность оказалась в стране.

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Президент Республики Сербской Милорад Додик не первый раз попадает в скандал. В марте 2014 посольство Украины осуждало слова чиновника о поддержке оккупации Россией Крыма.

Автор: 

Босния (80) икона (85) Лавров Сергей (2304) Луганск (3164) МИД (6965) скандал (4475)


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Топ комментарии
+107
Раша -- нация воров и страна вор. Тырят везде и все, включая историю.
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17.12.2020 18:13
+77
Найденную, с@изженную у нас.
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17.12.2020 18:02
+61
Додик он и есть додик...
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17.12.2020 18:02
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Лаврову подарували на Балканах 300-річну українську ікону, "знайдену" в Луганську - Цензор.НЕТ 6444
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18.12.2020 00:29 Ответить
вже 300 років крадуть і переписють історію...доколє? кляті мокші
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18.12.2020 00:31 Ответить
вже 300 років переписують історію та крадудь і крадудь надбання та цінності...
доколє? кляті мокші
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18.12.2020 00:35 Ответить
до русских в сибири замков не было
ссыльной дед рассказывал
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18.12.2020 00:52 Ответить
"замко́в", чи "зáмков"?
Так, і якщо в Сибір "ссильних" відправляли руцкіє, то як ваш дід, якого туди відправили ті ж самі мацкалі, міг знати, що було в Сибіру до кацапів? Адже, в такому разі, без кацапів ваш дід апріорі не міг знати, що там було до кацапів... Бо його там просто напросто не могло бути. Згідно його ж слів...
Парадокс, однако...
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18.12.2020 18:56 Ответить
украинцев отправляли эшелонами в Сибирь Москали их конвоировали Что не понятно ahuhu ? И деду могли рассказывать местные жители
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20.12.2020 15:36 Ответить
Що розказували аборигени?
Що на чумах і ярангах не буває замків?
Так там і дверей, взагалі то, нема.
Про те, що кацапи злодюги, і так ясно. Але й коментар, м'яко кажучи, абсурдний.

Лаврову подарували на Балканах 300-річну українську ікону, "знайдену" в Луганську - Цензор.НЕТ 3743
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20.12.2020 16:37 Ответить
ДОДИКИ )))
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18.12.2020 01:23 Ответить
Всем запоребриковым любителям России, увеличить стоимость визы в Украину в 10 раз, пусть в Сибирь катаются
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18.12.2020 03:43 Ответить
Какие визы?! Нужен ров с морозоустойчивыми крокодилами.
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18.12.2020 11:23 Ответить
А Лавров давно премьер министр, а не министр московитских иностранных дел ?
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18.12.2020 04:46 Ответить
Дійсно! З яких то часів Лаврушка,цей вірменський полукровка, вже
став прем'єр-міністром?Недоробка таварісчи!!!
Кацапи! Повернить крадене! Господь Бог накаже!
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18.12.2020 12:52 Ответить
герман геринг тоже по всей европе ..собирал коллекцию.. бесценных картин и столетних вин ---А ПОДОХ В КАМЕРЕ СМЕРТНИКОВ --- вяликоросам НАДО ПОЧАЩЕ НАПОМИНАТЬ КАК ЗАКОНЧИЛИ ЧАУШЕСКУ . МИЛОШЕВИЧ . РИБЕНТРОП . КАДДАФИ . САДДАМ ХУСЕЙН И ИМ ПОДОБНЫЕ ЖИВОТНЫЕ
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18.12.2020 05:37 Ответить
Останні слова німецького міністра закордонних справ Йоахіма фон Рібентропа перед стратою:
"Боже, бережи Німеччину. Боже, будь милостивий до моєї душі. Моє останнє бажання, щоби Німеччина знову здобула свою єдність, щоб взаєморозуміння між Сходом та Заходом вело до миру на Землі."
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18.12.2020 19:06 Ответить
если она ему поможет? то на здоровье .хотя таких не исцеляет вообще не чего.
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18.12.2020 06:26 Ответить
Господь не в иконах живет. А мы что так плохо живем прежде всего виноваты сами.
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18.12.2020 06:30 Ответить
Злодій злодієві. Як зворушливо.
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18.12.2020 08:37 Ответить
"Сербы руки-пенисы" (с)…
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18.12.2020 13:12 Ответить
KTO-то будет еще 3виздеть , - что виновен Майдан ? -
-
https://uploads.disquscdn.com/images/31f5bda896397d0ed3bad8c7131953c8fd1f1b5299df261d64a345de3daccdff.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/5db47307c70fda581f051d54dd21f73c5c4c3decda7495f9baaf975339c06bc6.jpg . .. .. . . https://uploads.disquscdn.com/images/2616d74efa701cb5fb9c17cf8fddf938bce4b487374e67e78168808426308da4.jpg .. .

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18.12.2020 13:28 Ответить
А кто то всему этому удивляется. Мокшане такие... это факт. Резервация этих недочеловеков, единственный выход из ситуации.
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18.12.2020 14:55 Ответить
завойована територія, вкрадена віра і історія, вигадана мова... хто це?
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18.12.2020 16:49 Ответить
Додик -- Додон, где их клепают
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18.12.2020 21:33 Ответить
А для чого вона йому, питається ?
Теж знайшовся що один =вірянин=, що другий.
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19.12.2020 02:18 Ответить
Как пришло, - так и ушло. Поначалу - круто, но не долго, ни тебе радости, ни удовлетворения, так, - тоска. А, кто в этой первозданной тоске виноват? Ну, конечно, же,- те у кого украли. Такой вот интересный получается кувырок Джанибекова.
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19.12.2020 17:25 Ответить
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