Лаврову подарували на Балканах 300-річну українську ікону, "знайдену" в Луганську. ФОТО
Мілорад Додік, президент автономної Республіки Сербської (одного з регіонів Боснії і Герцеговини), подарував прем'єр-міністру РФ Сергію Лаврову старовинну українську ікону з Луганська. Посольство України направило ноту протесту.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "ВВС News Україна".
"Подарунок" вручили 12 грудня під час візиту Лаврова до Боснії і Герцеговини.
Місцеві ЗМІ опублікували фото ікони. На її звороті стоїть печатка, що підтверджує, що ікона була власністю УРСР. Вони також цитують слова пана Додіка про те, що ікону нібито "знайшли" в Луганську.
Посольство України в Боснії і Герцеговині 16 грудня направило владі офіційну ноту з вимогою надати повну інформацію про ситуацію і пояснити, що це за ікона і як вона потрапила в Боснію і Герцеговину.
"Знаємо про ситуацію, посольство України направило офіційну ноту МЗС Боснії і Герцеговини з вимогою надати пояснення і повну інформацію про обставини цієї справи. Також чекаємо зустрічі з представником МЗС БіГ для обговорення з офіційними представниками. Очікуємо на зустріч найближчими днями", - прокоментував те, що трапилося, прессекретар МЗС України Олег Ніколенко.
Міністр закордонних справ країни Боснії і Герцеговини Бішер Турковичі заявила, що на підставі ноти українського посольства прокуратура має розібратися, як українська власність опинилася в країні.
Президент Республіки Сербської Мілорад Додік не вперше потрапляє в скандал. У березня 2014 року посольство України засуджувало слова чиновника про підтримку окупації Росією Криму.
Будь ласка, зачекайте...
доколє? кляті мокші
ссыльной дед рассказывал
Так, і якщо в Сибір "ссильних" відправляли руцкіє, то як ваш дід, якого туди відправили ті ж самі мацкалі, міг знати, що було в Сибіру до кацапів? Адже, в такому разі, без кацапів ваш дід апріорі не міг знати, що там було до кацапів... Бо його там просто напросто не могло бути. Згідно його ж слів...
Парадокс, однако...
Що на чумах і ярангах не буває замків?
Так там і дверей, взагалі то, нема.
Про те, що кацапи злодюги, і так ясно. Але й коментар, м'яко кажучи, абсурдний.
став прем'єр-міністром?Недоробка таварісчи!!!
Кацапи! Повернить крадене! Господь Бог накаже!
"Боже, бережи Німеччину. Боже, будь милостивий до моєї душі. Моє останнє бажання, щоби Німеччина знову здобула свою єдність, щоб взаєморозуміння між Сходом та Заходом вело до миру на Землі."
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Теж знайшовся що один =вірянин=, що другий.