Новогодняя елка сгорела на Херсонщине из-за замыкания в гирлянде. ВИДЕО+ФОТО
В пгт Чаплинка Херсонской области полностью сгорела искусственная новогодняя ель, которая была установлена на площадке возле дома культуры.
Об этом сообщил отдел коммуникации полиции Херсонской области в субботу, передает Цензор.НЕТ.
Как рассказал начальник местного отделения полиции Сергей Ященко, информация о происшествии поступила 18 декабря, за несколько минут до полуночи, от местных жителей, которые отдыхали у праздничной елки. На месте следственно-оперативная группа опросила свидетелей.
"Согласно полученным показаниям предварительно установлено, что умышленного поджога не было. Это подтверждается и видеосъемкой молодых людей, которые в то время были у елки. На видео зафиксировано, что пламя начало распространяться по поверхности искусственной елки на высоте несколько метров от земли", - отмечено в сообщении
В результате пожара новогодняя ель полностью сгорела.
"По предварительным выводам, возгорание произошло в результате замыкания электроконтактов новогодней гирлянды", - сообщили в полиции.
На данный момент сгоревшую елку уже восстанавливают.
"Сгорела новогодняя елка - она была искусственная, на металлический каркас "накручивали" искусственную хвою. Из-за пожара остался только металлический каркас. Сейчас восстанавливаем елку", - рассказал корреспонденту "Укринформа" председатель Чаплынского поселкового совета Алексей Фаустов.
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а це,до речі, хороша ідея...
Щороку палити таку ялиночку і списувати на "китайську якість" )))))
не будь трупом, веселись.... ах да, в гробу карманов -
Так, стоп... Не підказую харківським "хозяйственникам" - бо ще почухають ріпи: "прибарахлиться можно" 🤑🤑🤑
Год дедушка Гендальф. Песни пели, хороводы водили. Потом дедушка и говорит:
- Елочка, зажгись!
А елочка не зажигается. Он снова:
- Елочка, зажгись!
Безрезультатно. Тогда Гендальф рассердился и скомандовал:
- Наур Анн Адриат Аммин!
Пожар тушили три дня...
Отслеживаешь?
Смотри ниже.
(с) дід з ютуба
Знаки - они везде.
Елка во Вроцлаве (Польша).
Я знаю будет истерическая икавка, но вы посмотрите, сколько пожаров будет на праздники.