Новогодняя елка сгорела на Херсонщине из-за замыкания в гирлянде. ВИДЕО+ФОТО

В пгт Чаплинка Херсонской области полностью сгорела искусственная новогодняя ель, которая была установлена на площадке возле дома культуры.

Об этом сообщил отдел коммуникации полиции Херсонской области в субботу, передает Цензор.НЕТ.

Как рассказал начальник местного отделения полиции Сергей Ященко, информация о происшествии поступила 18 декабря, за несколько минут до полуночи, от местных жителей, которые отдыхали у праздничной елки. На месте следственно-оперативная группа опросила свидетелей.

"Согласно полученным показаниям предварительно установлено, что умышленного поджога не было. Это подтверждается и видеосъемкой молодых людей, которые в то время были у елки. На видео зафиксировано, что пламя начало распространяться по поверхности искусственной елки на высоте несколько метров от земли", - отмечено в сообщении

В результате пожара новогодняя ель полностью сгорела.

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"По предварительным выводам, возгорание произошло в результате замыкания электроконтактов новогодней гирлянды", - сообщили в полиции.

На данный момент сгоревшую елку уже восстанавливают.

"Сгорела новогодняя елка - она ​​была искусственная, на металлический каркас "накручивали" искусственную хвою. Из-за пожара остался только металлический каркас. Сейчас восстанавливаем елку", - рассказал корреспонденту "Укринформа" председатель Чаплынского поселкового совета Алексей Фаустов.