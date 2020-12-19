РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4930 посетителей онлайн
Новости Фото
9 984 44

Новогодняя елка сгорела на Херсонщине из-за замыкания в гирлянде. ВИДЕО+ФОТО

В пгт Чаплинка Херсонской области полностью сгорела искусственная новогодняя ель, которая была установлена на площадке возле дома культуры.

Об этом сообщил отдел коммуникации полиции Херсонской области в субботу, передает Цензор.НЕТ.

Как рассказал начальник местного отделения полиции Сергей Ященко, информация о происшествии поступила 18 декабря, за несколько минут до полуночи, от местных жителей, которые отдыхали у праздничной елки. На месте следственно-оперативная группа опросила свидетелей.

"Согласно полученным показаниям предварительно установлено, что умышленного поджога не было. Это подтверждается и видеосъемкой молодых людей, которые в то время были у елки. На видео зафиксировано, что пламя начало распространяться по поверхности искусственной елки на высоте несколько метров от земли", - отмечено в сообщении

В результате пожара новогодняя ель полностью сгорела.

Новогодняя елка сгорела на Херсонщине из-за замыкания в гирлянде 01

Читайте также: В этом году церемонию "зажжения" главной елки Украины можно будет увидеть онлайн, - КГГА

"По предварительным выводам, возгорание произошло в результате замыкания электроконтактов новогодней гирлянды", - сообщили в полиции.

На данный момент сгоревшую елку уже восстанавливают.

"Сгорела новогодняя елка - она ​​была искусственная, на металлический каркас "накручивали" искусственную хвою. Из-за пожара остался только металлический каркас. Сейчас восстанавливаем елку", - рассказал корреспонденту "Укринформа" председатель Чаплынского поселкового совета Алексей Фаустов.

пожар (5961) елка (181) Херсонская область (4807)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+7
А лучше тех , кто купил о-о-очень китайские гирлянды за большие деньги .
показать весь комментарий
19.12.2020 14:14
+7
ну что сказать?
Новорічна ялинка згоріла на Херсонщині через замикання в гірлянді - Цензор.НЕТ 1902
показать весь комментарий
19.12.2020 16:25
+6
Пришел как-то к хоббитам на Новый
Год дедушка Гендальф. Песни пели, хороводы водили. Потом дедушка и говорит:
- Елочка, зажгись!
А елочка не зажигается. Он снова:
- Елочка, зажгись!
Безрезультатно. Тогда Гендальф рассердился и скомандовал:
- Наур Анн Адриат Аммин!
Пожар тушили три дня...
показать весь комментарий
19.12.2020 14:57
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А лучше тех , кто купил о-о-очень китайские гирлянды за большие деньги .
показать весь комментарий
19.12.2020 14:14 Ответить
У Львові пан андрій Садовий "Доля" планував купити штучну ялиночку за 1 млн 200 (ціна натуральної 6000 плюс доставка)

а це,до речі, хороша ідея...
Щороку палити таку ялиночку і списувати на "китайську якість" )))))
показать весь комментарий
19.12.2020 15:35 Ответить
ну что сказать?
Новорічна ялинка згоріла на Херсонщині через замикання в гірлянді - Цензор.НЕТ 1902
показать весь комментарий
19.12.2020 16:25 Ответить
прочиталось - на Хряковщине... Гепа, ну хорош, праздники, то, се, а ты даже в область не попал
не будь трупом, веселись.... ах да, в гробу карманов -
показать весь комментарий
19.12.2020 13:57 Ответить
Ничего... Там вдова мАлАдая... У нее карманоФ достаточно...
показать весь комментарий
19.12.2020 14:27 Ответить
Маладая бєзутєшная вдова буде приймати посаду міського голови чи її у труну до Гєпи покладуть, як у древньому ******?
показать весь комментарий
19.12.2020 15:00 Ответить
молодая вдова скорбыть за бугром аж слёза жгучая покатилась по 12 айфону.
показать весь комментарий
19.12.2020 15:06 Ответить
"Ховали Гепу, ховали..." (с) хір Мотузки
показать весь комментарий
19.12.2020 15:23 Ответить
в харьковской синагоге будет царский обед, скорбить будут неделю.
показать весь комментарий
19.12.2020 16:10 Ответить
Ойц... Сьогодні вночі якраз згадував ґеґипетську традицію класти у гробницю все, що знадобиться небіжчику в світі парфумів. І що характерно, такі гробниці потім безбожно розкрадали.
Так, стоп... Не підказую харківським "хозяйственникам" - бо ще почухають ріпи: "прибарахлиться можно" 🤑🤑🤑
показать весь комментарий
19.12.2020 15:19 Ответить
"Не будь трупом, веселись" - це залік!
показать весь комментарий
19.12.2020 14:54 Ответить
О новость, всеукраинского масштаба. Згорела да и хер с ней. Новую поставят

Новорічна ялинка згоріла на Херсонщині через замикання в гірлянді - Цензор.НЕТ 3191
показать весь комментарий
19.12.2020 14:37 Ответить
Краще ніж Зезрадник призначив чергового ватного малороса в держоргани.
показать весь комментарий
19.12.2020 14:40 Ответить
Шишки нарожают... 🌲🌲🌲
показать весь комментарий
19.12.2020 14:51 Ответить
А у нас поставили на диво кривобоке і лисе чудо. Народ обурився і почав насміхатися над ялинкою і молодим та креативним головою ОТГ- вірним зеленінцем. Ну...ночі, під завісою темряви, в зв'язку з негативною оцінкою населенням шедевру поєднання канабісу та короткозорості, завалили ту нещасну ялинку і поставили замість неї сосну... Реальну, не корабельну, а то ще хто подумає....
показать весь комментарий
19.12.2020 14:38 Ответить
Ёлачка гари !
показать весь комментарий
19.12.2020 14:53 Ответить
Пришел как-то к хоббитам на Новый
Год дедушка Гендальф. Песни пели, хороводы водили. Потом дедушка и говорит:
- Елочка, зажгись!
А елочка не зажигается. Он снова:
- Елочка, зажгись!
Безрезультатно. Тогда Гендальф рассердился и скомандовал:
- Наур Анн Адриат Аммин!
Пожар тушили три дня...
показать весь комментарий
19.12.2020 14:57 Ответить
Останнім часом новини у нас наче на расєі. Треба вже якось позбуватися цієї радянської спадщини.
показать весь комментарий
19.12.2020 15:02 Ответить
Есть с чем сравнивать?
Отслеживаешь?
показать весь комментарий
19.12.2020 15:07 Ответить
Видєливаєшся?
показать весь комментарий
19.12.2020 15:19 Ответить
Чисто украинский сюжет.
Смотри ниже. Новорічна ялинка згоріла на Херсонщині через замикання в гірлянді - Цензор.НЕТ 4591
показать весь комментарий
19.12.2020 15:34 Ответить
Ещё есть время сжечь 5 таких ёлок.
показать весь комментарий
19.12.2020 15:07 Ответить
Новорічна ялинка згоріла на Херсонщині через замикання в гірлянді - Цензор.НЕТ 6450
показать весь комментарий
19.12.2020 15:09 Ответить
Питай у авторів.
показать весь комментарий
19.12.2020 15:32 Ответить
"Горіла сосна палала!" (с)
Новорічна ялинка згоріла на Херсонщині через замикання в гірлянді - Цензор.НЕТ 9079
показать весь комментарий
19.12.2020 15:13 Ответить
В Трускавці вчора теж з димком запускали.
Новорічна ялинка згоріла на Херсонщині через замикання в гірлянді - Цензор.НЕТ 9771
показать весь комментарий
19.12.2020 15:20 Ответить
"Ёлочка мне, блть, нравится?"
(с) дід з ютуба
показать весь комментарий
19.12.2020 15:31 Ответить
Трускавецький "університет" швидкого закінчення.
Знаки - они везде.
показать весь комментарий
19.12.2020 16:40 Ответить
Вы шляпу видите? Я тоже нет. Нормальная страна, нормальные люди. И никакого "креатива".
Елка во Вроцлаве (Польша).
Новорічна ялинка згоріла на Херсонщині через замикання в гірлянді - Цензор.НЕТ 3863
показать весь комментарий
19.12.2020 15:33 Ответить
В Киеве "шляпа" убрала шляпу с йолки.
показать весь комментарий
19.12.2020 16:41 Ответить
Шляпа вполне может быть уместной.Новорічна ялинка згоріла на Херсонщині через замикання в гірлянді - Цензор.НЕТ 1810
показать весь комментарий
19.12.2020 19:37 Ответить
Новорічна ялинка згоріла на Херсонщині через замикання в гірлянді - Цензор.НЕТ 5910
показать весь комментарий
19.12.2020 19:38 Ответить
Хмм...может изменить пожарные нормы? Я не шучу!!!! Продажа елок только с фаер стопами. Причем зарегистрированный номер елки должен играть с номером фаерстопа. Это все относится и к наборным елкам из веток. А елочные гирлянды должны быть с встроенными датчиками температуры и автоматами защиты по потребляемому току. Это недорогое удовольствие. Китайцы внедрят быстро.
Я знаю будет истерическая икавка, но вы посмотрите, сколько пожаров будет на праздники.
показать весь комментарий
19.12.2020 17:52 Ответить
За "недорогое удовольствие" вы таки сильно погорячились. Безопасность не может быть недорогой. Датчики температуры? Где,на каждой лампочке, на каждом светодиоде? А сигнал с датчика как передать? Это правда недорого?
показать весь комментарий
19.12.2020 19:52 Ответить
За это вообще не переживайте. Я больше переживаю за цену фаер стопа, который приплюсуется к елке.
показать весь комментарий
19.12.2020 20:00 Ответить
Возгорания ёлок, санаториев, квартир, т д от коротких замыканий в электросетях свидетельствуют об отсутствии грамотных электриков. Поспрашивайте знакомых, от простого электромонтёра и выпускника академии до главного энергетика: Что такое "петля фаза-ноль". Когда нужно проводить наладочные проверки, и какие. От замыкания гореть не должно. Защита не сработала. Если она была..
показать весь комментарий
19.12.2020 19:35 Ответить
Не забувайте про людський фактор. Ви впевнені, що немає "палія", який би хотів спалити ялинку. Божевільних багато. От, краще було би робити з негорючого пластика. А то недопалок, чи бенгальский вогонь, чи якась падла - і все - ялинки немає.
показать весь комментарий
19.12.2020 20:02 Ответить
Знаки. И в Киеве на открытии загорелась. Но зеленые вряд ли обратят на это внимание из за тупости.
показать весь комментарий
19.12.2020 21:06 Ответить
 
 