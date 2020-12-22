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Неизвестные повредили археологический памятник национального значения на Львовщине, - Нацполиция. ФОТО

По факту повреждения памятник археологии национального значения в Звенигороде полицейские открыли уголовное производство.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

21 декабря около 12.00 в Пустомытовский отдел полиции обратилась 62-летняя жительница Львова, сотрудница "Института украиноведения им. И.Крипякевича НАН Украины", которая сообщила, что в селе Звенигород Пустомытовского района неизвестные лица повредили археологический памятник национального значения.

Как установили правоохранители, неизвестные разрушили часть археологического раскопа в урочище "Замок" на территории памятника археологии национального значения "Городище летописного города Звенигород". Полицейские обнаружили многочисленные разрушения в профилях на разной высоте, а также выдолбленные неизвестными ямы, которые нарушили целостность культурных отложений. Таким образом злоумышленники разрушили деревянные конструкции княжества конца ХI-начала XIII веков. Установлено также, что неизвестные проводили незаконные археологические исследования с помощью металлоискателя.

Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 298 (Незаконное проведение поисковых работ на объекте археологического наследия, уничтожение, разрушение или повреждение объектов культурного наследия) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание - штраф от двух тысяч до пяти тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан или ограничение свободы на срок до трех лет, или лишение свободы на тот же срок с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

Досудебное расследование продолжается. Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего и причастных к правонарушению лиц.

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Неизвестные повредили археологический памятник национального значения на Львовщине, - Нацполиция 01
Неизвестные повредили археологический памятник национального значения на Львовщине, - Нацполиция 02

Автор: 

Нацполиция (16492) вандализм (604) Львовская область (2910)


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Установлено также, что неизвестные проводили незаконные археологические исследования с помощью металлоискателя.

Источник:https://censor.net/ru/p3238392
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22.12.2020 12:21 Ответить
это от слова исследовать...они это делали с помощью металлоискателя
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22.12.2020 12:27 Ответить
археологи самі не додумались окрім лопати й щітки включити в свій арсенал для пошуку ще й металошукача?
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22.12.2020 12:24 Ответить
вони, як би пошарово досліджують для визначення не лише металевих "артефактів"
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22.12.2020 12:30 Ответить
Т.е. всё золото пропало.
А может и не совсем неизвестные ...
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22.12.2020 13:07 Ответить
Інколи черепок від посуду для науки має більшу ціну, ніж золото.
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22.12.2020 13:45 Ответить
До того ж, важливим є не лише якась річ, як така, а й загальний контекст її місцезнаходження, який науковці повинні зафіксувати і описати для подальшого вивчення.
Знищення таким чином археологічних пам'яток - злочин проти нашого минулого.
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22.12.2020 16:17 Ответить
Этим летом отдыхали с девушкой в парке Гришко в Киеве. Заметил мудака с металоискателем робщего яму лопатой. Вызвал копов, обьяснил что это обьект-достояние всех украинцев а не только тех кто с металоискателем роет древние курганы. Копы приехали быстро, но только разбудили охранника в будке на входе и все. Дальше дело не пошло- охранник никуда не пошел смотреть. До Европы нам еще ср@ть и ср@ть с таким подходом к собственной истории и уровнем культуры.
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22.12.2020 18:20 Ответить
 
 