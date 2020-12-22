Неизвестные повредили археологический памятник национального значения на Львовщине, - Нацполиция. ФОТО

По факту повреждения памятник археологии национального значения в Звенигороде полицейские открыли уголовное производство.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

21 декабря около 12.00 в Пустомытовский отдел полиции обратилась 62-летняя жительница Львова, сотрудница "Института украиноведения им. И.Крипякевича НАН Украины", которая сообщила, что в селе Звенигород Пустомытовского района неизвестные лица повредили археологический памятник национального значения.

Как установили правоохранители, неизвестные разрушили часть археологического раскопа в урочище "Замок" на территории памятника археологии национального значения "Городище летописного города Звенигород". Полицейские обнаружили многочисленные разрушения в профилях на разной высоте, а также выдолбленные неизвестными ямы, которые нарушили целостность культурных отложений. Таким образом злоумышленники разрушили деревянные конструкции княжества конца ХI-начала XIII веков. Установлено также, что неизвестные проводили незаконные археологические исследования с помощью металлоискателя.

Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 298 (Незаконное проведение поисковых работ на объекте археологического наследия, уничтожение, разрушение или повреждение объектов культурного наследия) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание - штраф от двух тысяч до пяти тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан или ограничение свободы на срок до трех лет, или лишение свободы на тот же срок с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

Досудебное расследование продолжается. Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего и причастных к правонарушению лиц.

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