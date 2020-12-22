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Невідомі пошкодили археологічну пам'ятку національного значення на Львівщині, - Нацполіція. ФОТО

За фактом пошкодження пам'ятки археології національного значення у Звенигороді поліцейські відкрили кримінальне провадження.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

21 грудня близько 12:00 у Пустомитівський відділ поліції звернулася 62-річна жителька Львова, співробітниця "Інституту українознавства ім. І.Крип’якевича НАН України", яка повідомила, що у селі Звенигород Пустомитівського району невідомі особи пошкодили археологічну пам’ятку національного значення.

Як встановили правоохоронці, невідомі особи зруйнували частину археологічного розкопу в урочищі "Замок" на території пям’ятки археології національного значення "Городище літописного міста Звенигород". Поліцейські виявили численні руйнування у профілях на різній висоті, а також видовбані невідомими ями, які порушили цілісність культурних відкладів. Таким чином зловмисники зруйнували дерев’яні конструкції княжої доби кінця ХІ-початку ХІІІ століть. Встановлено також, що невідомі проводили незаконні археологічні дослідження за допомогою металошукача.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 298 (Незаконне проведення пошукових робіт на об'єкті археологічної спадщини, знищення, руйнування або пошкодження об'єктів культурної спадщини) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання - штраф від двох тисяч до п’яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, або обмеження волі на строк до трьох років, або позбавлення волі на той самий строк, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого.

Досудове розслідування триває. Правоохоронці встановлюють усі обставини події та причетних до правопорушення осіб.

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Невідомі пошкодили археологічну памятку національного значення на Львівщині, - Нацполіція 01
Невідомі пошкодили археологічну памятку національного значення на Львівщині, - Нацполіція 02

Автор: 

Нацполіція (15198) вандалізм (430) Львівська область (2434)


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Установлено также, что неизвестные проводили незаконные археологические исследования с помощью металлоискателя.

Источник:https://censor.net/ru/p3238392
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22.12.2020 12:21 Відповісти
это от слова исследовать...они это делали с помощью металлоискателя
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22.12.2020 12:27 Відповісти
археологи самі не додумались окрім лопати й щітки включити в свій арсенал для пошуку ще й металошукача?
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22.12.2020 12:24 Відповісти
вони, як би пошарово досліджують для визначення не лише металевих "артефактів"
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22.12.2020 12:30 Відповісти
Т.е. всё золото пропало.
А может и не совсем неизвестные ...
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22.12.2020 13:07 Відповісти
Інколи черепок від посуду для науки має більшу ціну, ніж золото.
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22.12.2020 13:45 Відповісти
До того ж, важливим є не лише якась річ, як така, а й загальний контекст її місцезнаходження, який науковці повинні зафіксувати і описати для подальшого вивчення.
Знищення таким чином археологічних пам'яток - злочин проти нашого минулого.
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22.12.2020 16:17 Відповісти
Этим летом отдыхали с девушкой в парке Гришко в Киеве. Заметил мудака с металоискателем робщего яму лопатой. Вызвал копов, обьяснил что это обьект-достояние всех украинцев а не только тех кто с металоискателем роет древние курганы. Копы приехали быстро, но только разбудили охранника в будке на входе и все. Дальше дело не пошло- охранник никуда не пошел смотреть. До Европы нам еще ср@ть и ср@ть с таким подходом к собственной истории и уровнем культуры.
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22.12.2020 18:20 Відповісти
 
 