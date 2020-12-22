Невідомі пошкодили археологічну пам'ятку національного значення на Львівщині, - Нацполіція. ФОТО

За фактом пошкодження пам'ятки археології національного значення у Звенигороді поліцейські відкрили кримінальне провадження.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

21 грудня близько 12:00 у Пустомитівський відділ поліції звернулася 62-річна жителька Львова, співробітниця "Інституту українознавства ім. І.Крип’якевича НАН України", яка повідомила, що у селі Звенигород Пустомитівського району невідомі особи пошкодили археологічну пам’ятку національного значення.

Як встановили правоохоронці, невідомі особи зруйнували частину археологічного розкопу в урочищі "Замок" на території пям’ятки археології національного значення "Городище літописного міста Звенигород". Поліцейські виявили численні руйнування у профілях на різній висоті, а також видовбані невідомими ями, які порушили цілісність культурних відкладів. Таким чином зловмисники зруйнували дерев’яні конструкції княжої доби кінця ХІ-початку ХІІІ століть. Встановлено також, що невідомі проводили незаконні археологічні дослідження за допомогою металошукача.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 298 (Незаконне проведення пошукових робіт на об'єкті археологічної спадщини, знищення, руйнування або пошкодження об'єктів культурної спадщини) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання - штраф від двох тисяч до п’яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, або обмеження волі на строк до трьох років, або позбавлення волі на той самий строк, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого.

Досудове розслідування триває. Правоохоронці встановлюють усі обставини події та причетних до правопорушення осіб.

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