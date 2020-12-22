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Новости Фото Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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Третье по размеру водохранилище Крыма обмелело на 80%. ФОТОрепортаж

В расположенном в 10 км от Симферополя Партизанском водохранилище осталось меньше 1/5 части от привычного объема воды.

Фоторепортаж с водохранилища публикует издание "Крым.Реалии", сообщает Цензор.НЕТ.

Хранилище было построено в 1966 году для снабжения западной части Симферополя. Оно рассчитано на 35 млн кубометров воды, но сейчас в нем меньше 7 млн кубометров.

Вода сюда должна поступать из горной речки Альма, но летом 2020 года она почти пересохла. В ноябре водохранилище вообще перестало наполняться, но воду из него при этом брать не перестали.

Также на Цензор.НЕТ: Поставки воды в оккупированный Крым возможны лишь в случае объявления ООН или Красным Крестом гуманитарной катастрофы на полуострове, - Резников

"Прошедшие на полуострове осадки отразились на зеркале Партизанского водохранилища – оно немного увеличилось. Безжизненные прежде берега и оголившееся от засухи дно водоема теперь укрывают лишь водоросли и трава", - пишут "Крым.Реалии".

Третье по размеру водохранилище Крыма обмелело на 80% 01
Третье по размеру водохранилище Крыма обмелело на 80% 02
Третье по размеру водохранилище Крыма обмелело на 80% 03
Третье по размеру водохранилище Крыма обмелело на 80% 04
Третье по размеру водохранилище Крыма обмелело на 80% 05
Третье по размеру водохранилище Крыма обмелело на 80% 06
Третье по размеру водохранилище Крыма обмелело на 80% 07
Третье по размеру водохранилище Крыма обмелело на 80% 08
Третье по размеру водохранилище Крыма обмелело на 80% 09
Третье по размеру водохранилище Крыма обмелело на 80% 10
Третье по размеру водохранилище Крыма обмелело на 80% 11
Третье по размеру водохранилище Крыма обмелело на 80% 12
Третье по размеру водохранилище Крыма обмелело на 80% 13

Автор: 

Крым (26411) вода (918)


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Топ комментарии
+45
Жаль! Очень ЖАЛЬ, что только на 80%. Недорабатывает мать природа. На всё 100% к марту, на все 100%!
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22.12.2020 16:10
+21
Природа-делает больше,для деоккупации Крыма,чем вся эта армия переговорщиков-всепропальщиков.
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22.12.2020 16:18
+20
Хорошая вода в нужном количестве сразу поступит после деоккупации Крыма. Пока вопросами снабжения оккупированного Крыма занимается страна оккупант - Россия. Все вопросы к Путину.
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22.12.2020 16:41
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Жаль! Очень ЖАЛЬ, что только на 80%. Недорабатывает мать природа. На всё 100% к марту, на все 100%!
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22.12.2020 16:10 Ответить
так ведь могут задохнуться все рыбки, рыбки, рыбки
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22.12.2020 16:29 Ответить
Рыбок жаль.
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22.12.2020 17:35 Ответить
зато какой каньон!!! какие виды!!!
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22.12.2020 19:20 Ответить
Обнуленный мачо за годы оккупации полуострова переселил в украинский Крым как минимум, около полмиллиона жителей Нечерноземья: угро-финнов, вепсов и мокшу. Постепенно ФСБ заменило украинских лояльных чиновников и силовиков на пришельцев с севера, а местных крымчан уволили с работы, как неблагонадежных. Если каждый понаехавший посетит один раз в сутки туалет и сольёт из бачка ведро воды, то объемов Северо-Крымского канала для смыва российских фекалий не хватит. А еще каждый день регулярно какают на крымской военной ядерной базе еще сто тысяч военных министра нападения Сирожи Кунжутовича Шойгу. Через шесть лет, после возвращения украинского Крыма в «родную российскую гавань», до князя Темнейшего, наконец, дошло, что пахотные земли и виноградники Крыма без днепровской воды зачахнут и превратятся в солончаки.
Начиная с 7 сентября 2020 года, жители Симферополя и почти сорока населённых пунктов оккупированного россиянами Крыма получают воду по часам.
Для обеспечения граждан ожидавших «камней с неба» питьевой водой, которую надо предварительно 10 минут кипятить, в Симферополе уже расставлены цистерны в разных районах города с пресной водой, доставленной из Краснодарского края, и к ним выстроились пока еще «живые» очереди.
Кремль готовит исковое заявление в Международный Суд против Украины из-за прекращения подачи пресной воды с материка для российской военной ядерной базы в Крыму. Чиновники из Офиса президента Украины предложили Верховному Главнокомандующему РФ слетать на Мальту и ознакомиться с новейшими технологиями опреснения морской воды.
Мальта - единственная страна в Европе, в которой нет источников пресной воды. На этом острове не текут реки и не плещутся озёра. Исключением являются только естественные осадки, выпадающие в виде дождя и снега. Много лет назад местые власти закупили и смонтировали опреснители морской воды. Около пяти миллионов туристов в год посещают этот остров. Что мешает встающей с колен Империи, внедрить опыт Мальты на временно оккупированном россиянами полуострове Крым?
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22.12.2020 19:06 Ответить
Третє за розміром водосховище Криму обміліло на 80% - Цензор.НЕТ 7106

У них - свой путь, будет чем запивать камни небесные.
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22.12.2020 20:38 Ответить
зате яка чудова можливість почистити водойму, поки немає води!) консервні банки прибрати і все-таке інше)))
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24.12.2020 06:54 Ответить
Прошли дожди, появились водорости и трава, это же хорошо. Значит природа восстанавливается.
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22.12.2020 16:13 Ответить
Очень чёрный юмор.
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22.12.2020 16:23 Ответить
Юмор такой чёрный, что пока мы смеялись, он уже успел украсть велосипед.
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23.12.2020 13:01 Ответить
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23.12.2020 13:17 Ответить
Проблема фуйла.
Хоча, "українська" влада вже давить на жалість і нав'язує загарбникам гуманітарну допомогу.
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22.12.2020 16:15 Ответить
Так вон как раз и камни на дне показались о которых так мечтали крысчаны
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22.12.2020 16:16 Ответить
Вони вже давно впали, а крисчанє їх просто нє замєтілі...
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22.12.2020 16:29 Ответить
Природа-делает больше,для деоккупации Крыма,чем вся эта армия переговорщиков-всепропальщиков.
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22.12.2020 16:18 Ответить
Ни снега ни дождя, ни даже града.. только камни с неба ( все как просили). А воды вокруг море.. даже два...
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22.12.2020 16:19 Ответить
и одно озеро - сиваш
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22.12.2020 16:31 Ответить
Хранилище было построено в 1966 году Тоесть уже после того как жидобиндеры *захватили* крым. Как хорошо что все в крыму восстанавливается в свое первичное состояние.
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22.12.2020 16:19 Ответить
но есть и плюсы..,,Рыбу можно рукали ловить..)))
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22.12.2020 16:21 Ответить
Зачем её ловить?Подождать пару недель,и тарань готова.Можно даже не развешивать-и так подсохнет.
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22.12.2020 16:26 Ответить
Пусть опресняют мочу и пьют ее
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22.12.2020 16:21 Ответить
В Сеть попали подробные данные о войсках РФ на западном направлении

https://charter97.org/ru/news/2020/12/22/404859/

P.S . Хорошая информация для цензор и для украинцев
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22.12.2020 16:22 Ответить
Сам Бог говорит москалям , что Крым не ваш и никогда не был и не будет .
Слава Украине !
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22.12.2020 16:23 Ответить
Зато без НАТО и бандеровцев!
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22.12.2020 16:24 Ответить
Крим тысячилетиями жил без воды с Днепра, он возращается к природному существованию. Водоканал же туда построил Хрущёв, которго ненавидят рускии.
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22.12.2020 16:27 Ответить
Что такое меньше 1/5 части от привычного объема воды в водохранилище, это на самом дне вода, перемешанная с грязью, гниющими донными отложениями, с дохнущей рыбой, поскольку последняя уже не может там жить. И вот эту воду пьют жители Крыма. А великий стратег современности Путин из бункера заявляет, что в Крыму есть в нужном количестве хорошая вода. Поэтому, скоро жители оккупированного Крыма от такой воды вымрут. Спасибо Путину.
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22.12.2020 16:30 Ответить
Самое страшное что вода нужна не Путину а нашим согражданам. Мы же считаем что крым это Украина. А значит жители Крыма наши сограждане. И страдают они. Так чего же мы такие «проевропейские» не сочувствуем а злорадствуем? Интересно кто из тех кто пишут комментарии готовы поддержать подачу воды не Путину а ЛЮДЯМ ЖИВУЩИМ В КРЫМУ? Уверен что таких очень мало. Поэтому Украина это не Европа. Украина это часть России судя по ненависти и злобности к своим согражданам.
Крым надо вернуть. Но я так понимаю без Крымчан- зрадников - Чистую землю. А предателей куда? Или тогда Крым возвращать не надо раз там сплошные предатели которых мы ненавидим? Я не пойму как это сделать? Мы по европейской традиции в печь или в газовые камеры их?
Да ребята почитал я что тут пошути и мне страшно какие мы озлобленные к своим бывшим согражданам. А в той ненависти и желчи что в нас тоже Путин виноват?
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22.12.2020 16:31 Ответить
Хорошая вода в нужном количестве сразу поступит после деоккупации Крыма. Пока вопросами снабжения оккупированного Крыма занимается страна оккупант - Россия. Все вопросы к Путину.
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22.12.2020 16:41 Ответить
У меня нет к нему вопросов. Я к нему лично отношусь хуже чем все кто пишут комментарии. Но вопрос сейчас в нас а не в нем. Вопрос в том далеко ли мы ушли от Азиатской России и стали ближе к Европе ментально и духовно? Разве не гуманизм и человечность мы ценим в Европе и хотим туда а не в Россию???
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22.12.2020 16:47 Ответить
до кого я маю відчувати гуманізм? до російських військ в Криму? чи може до того лайна, що верещало "Крим, росія, путін"? до того лайна, що роками ігнорувало українську (от як приблизно ти); до того лайна, що блокувало українські військові частини; до того лайна, що стає на коліна записуючи відеозвернення до путіна; до того лайна, яке створювало "казацькі" загони відправляючи їх в Донецьк та Луганськ вбивати наших вояків?
до кого я маю відчувати жалість та гуманізм? в сраку собі запхай промови щодо жалості до колаборантів.
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22.12.2020 17:04 Ответить
Судетский или хорватский вариант очень подойдёт для Украины. Это будет ,я думаю сверхгуманно ,для крысчан-предателей и соответствует европейской практике
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22.12.2020 16:58 Ответить
судетский лучше голые пришли голые пусть сматываются домой
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22.12.2020 17:46 Ответить
Вы твари поганые когда убивали 15 000 Украинцев, тоже руководствовались соображениям гуманности? А ну пшло отсюда, чмо лаптеногое
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22.12.2020 16:59 Ответить
мы же считаем что крым это Украина. А значит жители Крыма наши сограждане. И страдают они. Так чего же мы такие «проевропейские» не сочувствуем а злорадствуем?/\

не бачу жодного прояву ні партизанської ні підпільницької боротьби..
тобто кримчани не мають ГРОМАДЯНСЬКОЇ ПРОУКРАЇНСЬКОЇ ПОЗИЦІЇ..
ТОБТО ЇХ ВАЖКО НАЗВАТИ СПІВГРОМАДЯНАМИ,особливо після отримання російських паспортів.
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22.12.2020 19:02 Ответить
як це нема партизанської боротьби? А хто по-твоєму випиває всю воду?
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23.12.2020 20:10 Ответить
рузькэ, воды не будет.
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23.12.2020 16:17 Ответить
Прогноз погоди в криму-у найближчі дві доби очікуються "камниснєба"...у другій половині 2025 року очікується мінлива хмарність,без опадів
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22.12.2020 16:32 Ответить
20 процентов это дохрена...не подохнут...
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22.12.2020 16:34 Ответить
пох
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22.12.2020 16:41 Ответить
Рашеоккупанты, берите фамилию этого киноперсонажа. Скоро вы ее полностью оправдаете.
https://pikabu.ru/tag/%D0%A1%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%B8%D1%89%D0%B5%D0%B2/hot Суходрищев: истории из жизни, советы, новости, юмор и
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22.12.2020 16:45 Ответить
Ну и норм! щас зима, пусть каток зальют! а хотя, чем заливать?
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22.12.2020 16:46 Ответить
Днепр не наполняется особо в последние годы, дождей мало везде - даже при наличии Северо-Крымского канала эти водохранилища бы мелели. Что при "биндерах", что при **********. Но отсутствие необходимости снабжать Крым водой в целом дает перспективу полноценного орошения Юга, но эту ж перспективу надо использовать!
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22.12.2020 16:46 Ответить
Ее используют - не переживай
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22.12.2020 17:15 Ответить
так і є.
Клімат змінюється через надмірно високе спалення природнього газу.
Так шо московія вирила проблеми сама собі у Криму
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23.12.2020 20:08 Ответить
московия - чума 21-го века
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22.12.2020 17:08 Ответить
"21 века" - можно и убрать, она во все века такой была и будет.
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24.12.2020 07:07 Ответить
Растрескавшееся дно крымского водохранилища -
Не сила природы - предательства силища !
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22.12.2020 17:13 Ответить
Прекрасный марсианский пейзаж
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22.12.2020 17:15 Ответить
Так це до кримчан ближче 3 метрів не підійти, бо воняють?
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22.12.2020 17:49 Ответить
Они хотели жить отдельно от Украины!
Никакой воды до полной деокупации, есть там катачстрофа, или нет ее!
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22.12.2020 20:34 Ответить
эй ты грязнопопый крысчанин гоу попки мыть ты ж с группы подлушано ялта с вк))))
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22.12.2020 22:03 Ответить
ХОРОШАЯ НОВОСТЬ.
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22.12.2020 22:45 Ответить
Грешно смеяться над беспутными людьми..Но что хотели, то и получили..."Большие пенсии", "руський мир" а теперь еще и воды нет......а что будет завтра? А завтра пуцин доведет до цугундера...
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22.12.2020 23:14 Ответить
Та пох, то проблемы рашенфашистов.
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22.12.2020 23:21 Ответить
ДА ВМЕШАТЕЛЬСТВО РОССИИ ВЕЗДЕ УБИВАЕТ ПРИРОДУ !!! ПОРА ЗАКРЫВАТЬ ГРАНИЦЫ С РОССИЕЙ !!!
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22.12.2020 23:52 Ответить
ДЕЛО В ТОМ ЧТО ПУТИН СЦЫКЛО КАК И БОЛЬШИНСТВО ПИТЕРЦЕВ !!! КОТОРЫЕ БОЯСЬ БЛОКАДЫ ЕЛИ СВОИХ ДЕТЕЙ !!!
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23.12.2020 00:11 Ответить
Навіть вода тікає від кацапського миру.
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23.12.2020 03:07 Ответить
Есть жижа на дне, ее можно черпать двумя горстями и пить.
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23.12.2020 13:03 Ответить
віджимать можна і продавати як сік дніща партизанського водосховища
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23.12.2020 19:59 Ответить
Третє за розміром водосховище Криму обміліло на 80% - Цензор.НЕТ 2532
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23.12.2020 13:20 Ответить
"Какá радасть! Радасть-та какá!" ©


Третє за розміром водосховище Криму обміліло на 80% - Цензор.НЕТ 8651
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23.12.2020 13:24 Ответить
Третє за розміром водосховище Криму обміліло на 80% - Цензор.НЕТ 9972
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23.12.2020 13:25 Ответить
Новоявленным кацапам явно выдали не менее, чем по стакану водки перед бесовскими плясками.Тупари еще не понимают, что их ждет в 2021 году и после.
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23.12.2020 16:06 Ответить
Не вижу поводы для волнений. Абсолютно. Для военных баз опреснители построят.
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23.12.2020 13:49 Ответить
Так пускай, кацап - платить-то за энергию и опреснители вы будете из вашего бюджета и жить намного хуже: это и нужно всем нормальным людям планеты . А воякам вода из атомных опреснителей - с изотопами - очень полезна для здоровья - об этом Путин еще расскажет всем лохам, как об инфляции в орде в "3%" .
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23.12.2020 16:11 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=i16LyFkESdA но ничего страшного
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23.12.2020 14:22 Ответить
https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/geneva_civilian_33.shtml
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23.12.2020 16:02 Ответить
Орда должна подчиниться своим вековым правилам:основное из них - только московия должна жить и жиреть за счет выгребания ресурсов из колоний, но не наоборот! Проблемы с водой и энергией для ее опреснения сделают владение Крымом для орды окончательно и многократно убыточным, вытягивающим ресурсы казны путиноидов, так что даже амбиции типа "мы - всех круче" здесь не возьмут верх, дело лишь во времени.Про лугандон вообще речи нет - Путин повесил эту гирю на шею кацапам в 2014 году и конечно, тоже мечтает от нее избавиться, но в амбиции еще играет.
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23.12.2020 16:02 Ответить
добре якщо кацапам, а не нам.... А то може ми втиху їх фінансуємо через великі тарифи на газ та е/енергію
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23.12.2020 19:57 Ответить
https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/geneva_civilian_33.shtml
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23.12.2020 16:03 Ответить
Скоро можна буде знімати кіно про Марс і помститись піндосам за висадку на Місяць
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23.12.2020 19:55 Ответить
 
 