Третье по размеру водохранилище Крыма обмелело на 80%. ФОТОрепортаж

В расположенном в 10 км от Симферополя Партизанском водохранилище осталось меньше 1/5 части от привычного объема воды.

Фоторепортаж с водохранилища публикует издание "Крым.Реалии", сообщает Цензор.НЕТ.

Хранилище было построено в 1966 году для снабжения западной части Симферополя. Оно рассчитано на 35 млн кубометров воды, но сейчас в нем меньше 7 млн кубометров.

Вода сюда должна поступать из горной речки Альма, но летом 2020 года она почти пересохла. В ноябре водохранилище вообще перестало наполняться, но воду из него при этом брать не перестали.

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"Прошедшие на полуострове осадки отразились на зеркале Партизанского водохранилища – оно немного увеличилось. Безжизненные прежде берега и оголившееся от засухи дно водоема теперь укрывают лишь водоросли и трава", - пишут "Крым.Реалии".

























