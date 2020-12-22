Третє за розміром водосховище Криму обміліло на 80%. ФОТОрепортаж
У розташованому за 10 км від Сімферополя Партизанському водосховищі залишилося менше 1/5 частини від звичного обсягу води.
Фоторепортаж з водосховища публікує видання "Крим.Реалії", повідомляє Цензор.НЕТ.
Сховище було побудовано в 1966 році для постачання води західній частині Сімферополя. Воно розраховане на 35 млн кубометрів води, але зараз в ньому менше 7 млн кубометрів.
Вода сюди повинна надходити з гірської річки Альма, але влітку 2020 року вона має майже пересохла. У листопаді водосховище взагалі перестало наповнюватися, але воду з нього при цьому брати не перестали.
"Опади, які пройшли на півострові, відбилися на дзеркалі Партизанського водосховища - воно трохи збільшилося. Раніше мертві береги й оголене внаслідок посухи дно водойми тепер вкривають лише водорості і трава", - пишуть "Крим.Реалії".
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Начиная с 7 сентября 2020 года, жители Симферополя и почти сорока населённых пунктов оккупированного россиянами Крыма получают воду по часам.
Для обеспечения граждан ожидавших «камней с неба» питьевой водой, которую надо предварительно 10 минут кипятить, в Симферополе уже расставлены цистерны в разных районах города с пресной водой, доставленной из Краснодарского края, и к ним выстроились пока еще «живые» очереди.
Кремль готовит исковое заявление в Международный Суд против Украины из-за прекращения подачи пресной воды с материка для российской военной ядерной базы в Крыму. Чиновники из Офиса президента Украины предложили Верховному Главнокомандующему РФ слетать на Мальту и ознакомиться с новейшими технологиями опреснения морской воды.
Мальта - единственная страна в Европе, в которой нет источников пресной воды. На этом острове не текут реки и не плещутся озёра. Исключением являются только естественные осадки, выпадающие в виде дождя и снега. Много лет назад местые власти закупили и смонтировали опреснители морской воды. Около пяти миллионов туристов в год посещают этот остров. Что мешает встающей с колен Империи, внедрить опыт Мальты на временно оккупированном россиянами полуострове Крым?
У них - свой путь, будет чем запивать камни небесные.
Хоча, "українська" влада вже давить на жалість і нав'язує загарбникам гуманітарну допомогу.
https://charter97.org/ru/news/2020/12/22/404859/
P.S . Хорошая информация для цензор и для украинцев
Слава Украине !
Крым надо вернуть. Но я так понимаю без Крымчан- зрадников - Чистую землю. А предателей куда? Или тогда Крым возвращать не надо раз там сплошные предатели которых мы ненавидим? Я не пойму как это сделать? Мы по европейской традиции в печь или в газовые камеры их?
Да ребята почитал я что тут пошути и мне страшно какие мы озлобленные к своим бывшим согражданам. А в той ненависти и желчи что в нас тоже Путин виноват?
до кого я маю відчувати жалість та гуманізм? в сраку собі запхай промови щодо жалості до колаборантів.
не бачу жодного прояву ні партизанської ні підпільницької боротьби..
тобто кримчани не мають ГРОМАДЯНСЬКОЇ ПРОУКРАЇНСЬКОЇ ПОЗИЦІЇ..
ТОБТО ЇХ ВАЖКО НАЗВАТИ СПІВГРОМАДЯНАМИ,особливо після отримання російських паспортів.
https://pikabu.ru/tag/%D0%A1%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%B8%D1%89%D0%B5%D0%B2/hot Суходрищев: истории из жизни, советы, новости, юмор и
Клімат змінюється через надмірно високе спалення природнього газу.
Так шо московія вирила проблеми сама собі у Криму
Не сила природы - предательства силища !
Никакой воды до полной деокупации, есть там катачстрофа, или нет ее!