Третє за розміром водосховище Криму обміліло на 80%. ФОТОрепортаж

У розташованому за 10 км від Сімферополя Партизанському водосховищі залишилося менше 1/5 частини від звичного обсягу води.

Фоторепортаж з водосховища публікує видання "Крим.Реалії", повідомляє Цензор.НЕТ.

Сховище було побудовано в 1966 році для постачання води західній частині Сімферополя. Воно розраховане на 35 млн кубометрів води, але зараз в ньому менше 7 млн ​​кубометрів.

Вода сюди повинна надходити з гірської річки Альма, але влітку 2020 року вона має майже пересохла. У листопаді водосховище взагалі перестало наповнюватися, але воду з нього при цьому брати не перестали.

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"Опади, які пройшли на півострові, відбилися на дзеркалі Партизанського водосховища - воно трохи збільшилося. Раніше мертві береги й оголене внаслідок посухи дно водойми тепер вкривають лише водорості і трава", - пишуть "Крим.Реалії".

























