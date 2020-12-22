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Коррупционный механизм присвоения средств коммунального предприятия разоблачен в Николаеве, - СБУ. ФОТОрепортаж

Служба безопасности Украины разоблачила в Николаеве коррупционный механизм присвоения должностными лицами средств коммунального предприятия.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Оперативники спецслужбы задокументировали, что в 2019-2020 годах руководство предприятия заключило с коммерческими структурами ряд договоров на поставку электроэнергии почти 240 млн гривен. Затем чиновники, с нарушением Законов Украины "О рынке электрической энергии" и "О публичных закупках", подписали дополнительные соглашения на невыгодных для коммунального предприятия условиях. По предварительной версии следствия, через эту схему руководство завладело средствами коммунального предприятия в особо крупных размерах. Фигуранты проводили бестоварные операции с коммерческими структурами, которые имеют признаки фиктивности. Выведенные в тень средства злоумышленники присваивали.

Точный размер убытков, нанесенных бюджету, устанавливают эксперты.

В рамках уголовного производства правоохранители провели ряд обысков в Николаевской и Харьковской областях. По результатам следственных действий, проведенных в служебных кабинетах и ​​по месту жительства фигурантов, изъята бухгалтерская и финансово-хозяйственная документация, в том числе чековые книжки, налоговые накладные, а также черновые записи, носители информации и компьютерная техника, подтверждающие противоправную деятельность.

Продолжается досудебное следствие по ч. 3 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им) и ч. 1 ст. 367 (служебная халатность) Уголовного кодекса Украины.

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Коррупционный механизм присвоения средств коммунального предприятия разоблачен в Николаеве, - СБУ 01
Коррупционный механизм присвоения средств коммунального предприятия разоблачен в Николаеве, - СБУ 02
Коррупционный механизм присвоения средств коммунального предприятия разоблачен в Николаеве, - СБУ 03

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коррупция (8562) Николаев (2155) СБУ (19928) хищение (676)


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Да что там Николаев, если а Киеве присаоением срелств от оплаты ЖКХ занялрсь организрция с явными признаками мошенничества, вместо ГІОЦ и ГЕРЦ.
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22.12.2020 16:46 Ответить
О. если коммунальные предприятия копнуть, там как в бездну заглянуть. В смердящую...
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22.12.2020 18:38 Ответить
опять ни о чем....где фамилии? где названия?
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22.12.2020 19:24 Ответить
 
 