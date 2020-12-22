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Полиция задержала подозреваемого в тройном убийстве в Славянске. ФОТО

По версии следователей, 26-летний мужчина в ходе ссоры задушил своего 56-летнего знакомого, а потом, избавляясь от свидетелей, зарезал его сожительницу и мать.

Об этом сообщает полиция Донецкой области, информирует Цензор.НЕТ.

Убийство семьи произошло 19 декабря: труп мужчины коммунальщики нашли за гаражами, тела женщин обнаружили в квартире.

"Полицейские установили, что накануне потерпевший пригласил к себе в гости 26-летнего знакомого. По дороге в магазин между ними произошла ссора, во время которой гость задушил мужчину веревкой и спрятал его тело возле гаражей. Чтобы убрать свидетелей, злоумышленник вернулся в квартиру и убил родных погибшего - 54-летнюю сожительницу и мать, перерезав им горло", - сказано в сообщении полиции.

Также на Цензор.НЕТ: Полицейские расследуют тройное убийство в Славянске. ФОТОрепортаж

Эти несколько дней убийца скрывался у знакомых, добавили полицейские.

На опубликованных ими фотографиях видно, что во время задержания подозреваемый был в костюме Супермена.

Детективы расследуют производство по п. 1 ч.2 ст.115 "Умышленное убийство" Уголовного кодекса.

Полиция задержала подозреваемого в тройном убийстве в Славянске 01

Автор: 

Нацполиция (16496) убийство (6491) Донецкая область (9756) Славянск (2578)


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Топ комментарии
+17
И это даунбас. Лучше бы Штепу придушил .
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22.12.2020 17:43
+10
Супермен пішов не той....
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22.12.2020 17:20
+8
Читаем как обыденные новости, а ведь это жесть...Отморозки всегда были, есть и будут, но в последние лет 5 количество новостей о жестоких убийствах увеличилось на порядок.
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22.12.2020 17:40
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Супермен пішов не той....
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22.12.2020 17:20 Ответить
Та да..Утлый нынче супермен.
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22.12.2020 18:44 Ответить
Да,Тарантино отдыхает ,один сначала жену а потом маму покрошил ,другой троих приставил ,дичает народ ...
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22.12.2020 17:22 Ответить
Читаем как обыденные новости, а ведь это жесть...Отморозки всегда были, есть и будут, но в последние лет 5 количество новостей о жестоких убийствах увеличилось на порядок.
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22.12.2020 17:40 Ответить
Увеличилось именно количество подобных новостей, а не событий. Криминал и убийства были, есть и будут. Но зачем подобный негатив вываливают сюда на ЦН? Почему для контраста не дают какую-то позитивную новость? У нас в Украине не происходит ничего хорошего? Людям интересны новости лишь об убийцах, предателях, корупционерах и казнокрадах?
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22.12.2020 18:00 Ответить
Понимаешь, и раньше новости такого уровня как тройное убийство печатались в ведущих СМИ. И по субъективным ощущениям такие резонансные новости печатались реже. Поэтому я не думаю, что дело лишь в пожелтении Цензора.
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22.12.2020 18:06 Ответить
Негативные новости вбиваются в подсознание человека намного лучше, чем позитив. И просмотров на таких новостях намного больше. Итак вопрос знатокам :"Как вы думаете, что более экономически оправданно для редактора интернет-издания - поставить новость о тройном убийстве или, к примеру, новость о новом открытии украинских ученых? "
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22.12.2020 18:18 Ответить
По сути ты подтвердил, что и 10 лет назад и сегодня такие новости печатались в первую очередь и запоминались лучше других, поэтому я и отметил увеличение их частоты. Такой же уровень черных новостей был лишь в начале 90-х.
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22.12.2020 18:59 Ответить
Незыблемый принцип прессы: плохие новости - хорошие новости!
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22.12.2020 22:54 Ответить
ЧТО ПОЛИЦИЯ ПОКАЗЫВАЕТ !!!??? ДИСКРЕДИТАЦИЯ СТРАНЫ И НАРОДНЫХ ГЕРОЕВ !!!
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23.12.2020 01:20 Ответить
И это даунбас. Лучше бы Штепу придушил .
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22.12.2020 17:43 Ответить
Напрасно вы так, я вот тоже до войны на Донбассе жил, а если вы "придушить" кого-то, на ваш взгляд того стоящего, предлагаете, то чем вы от того "супермена" отличаетесь?
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22.12.2020 21:13 Ответить
Слов'янськ не знаходиться в Донецькому вугільному басейні.
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23.12.2020 00:01 Ответить
Не, ну это нормально? Этому пуйлу рожу затенили, а наших защитников засветили на весь интернет! Спецом, что ли?
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22.12.2020 18:04 Ответить
это же "нашилюди" из чудесного края кормильцев Украины. интересно это супермен летать умеет? если например его подсрачником с девятиэтажки скинуть то полетит??? а чего харю закрыли? может он суперагент сбу???
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22.12.2020 18:13 Ответить
теперя будет супер-петухом у параши))
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22.12.2020 20:21 Ответить
Чем занималось это существо в 14-м?
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22.12.2020 18:50 Ответить
СУПЕР!
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22.12.2020 23:54 Ответить
ЧТО ПОЛИЦИЯ ПОКАЗЫВАЕТ !!!??? ДИСКРЕДИТАЦИЯ СТРАНЫ И НАРОДНЫХ ГЕРОЕВ !!!
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23.12.2020 01:21 Ответить
І за це воюють наші хлопці.щоб повернути в Україну цю худобу,сруський мир.
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23.12.2020 08:30 Ответить
 
 