Полиция задержала подозреваемого в тройном убийстве в Славянске. ФОТО

По версии следователей, 26-летний мужчина в ходе ссоры задушил своего 56-летнего знакомого, а потом, избавляясь от свидетелей, зарезал его сожительницу и мать.

Об этом сообщает полиция Донецкой области, информирует Цензор.НЕТ.

Убийство семьи произошло 19 декабря: труп мужчины коммунальщики нашли за гаражами, тела женщин обнаружили в квартире.

"Полицейские установили, что накануне потерпевший пригласил к себе в гости 26-летнего знакомого. По дороге в магазин между ними произошла ссора, во время которой гость задушил мужчину веревкой и спрятал его тело возле гаражей. Чтобы убрать свидетелей, злоумышленник вернулся в квартиру и убил родных погибшего - 54-летнюю сожительницу и мать, перерезав им горло", - сказано в сообщении полиции.

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Эти несколько дней убийца скрывался у знакомых, добавили полицейские.

На опубликованных ими фотографиях видно, что во время задержания подозреваемый был в костюме Супермена.

Детективы расследуют производство по п. 1 ч.2 ст.115 "Умышленное убийство" Уголовного кодекса.