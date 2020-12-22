Поліція затримала підозрюваного у потрійному вбивстві у Слов'янську. ФОТО

За версією слідчих, 26-річний чоловік під час сварки задушив свого 56-річного знайомого, а потім, позбуваючись свідків, зарізав його співмешканку і матір.

Про це повідомляє поліція Донецької області, інформує Цензор.НЕТ.

Вбивство сім'ї сталося 19 грудня: труп чоловіка комунальники знайшли за гаражами, тіла жінок виявили у квартирі.

"Поліцейські встановили, що напередодні потерпілий запросив до себе в гості 26-річного знайомого. Дорогою до магазину між ними виникла сварка, під час якої гість задушив чоловіка мотузкою і сховав його тіло біля гаражів. Щоб прибрати свідків, зловмисник повернувся в квартиру і вбив рідних загиблого - 54-річну співмешканку і матір, перерізавши їм горло", - сказано в повідомленні поліції.

Ці кілька днів убивця переховувався у знайомих, додали поліцейські.

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На опублікованих ними фотографіях видно, що під час затримання підозрюваний був у костюмі Супермена.

Детективи розслідують провадження за п. 1 ч.2 ст.115 "Умисне вбивство" Кримінального кодексу.