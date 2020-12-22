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Поліція затримала підозрюваного у потрійному вбивстві у Слов'янську. ФОТО

За версією слідчих, 26-річний чоловік під час сварки задушив свого 56-річного знайомого, а потім, позбуваючись свідків, зарізав його співмешканку і матір.

Про це повідомляє поліція Донецької області, інформує Цензор.НЕТ.

Вбивство сім'ї сталося 19 грудня: труп чоловіка комунальники знайшли за гаражами, тіла жінок виявили у квартирі.

"Поліцейські встановили, що напередодні потерпілий запросив до себе в гості 26-річного знайомого. Дорогою до магазину між ними виникла сварка, під час якої гість задушив чоловіка мотузкою і сховав його тіло біля гаражів. Щоб прибрати свідків, зловмисник повернувся в квартиру і вбив рідних загиблого - 54-річну співмешканку і матір, перерізавши їм горло", - сказано в повідомленні поліції.

Ці кілька днів убивця переховувався у знайомих, додали поліцейські.

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На опублікованих ними фотографіях видно, що під час затримання підозрюваний був у костюмі Супермена.

Детективи розслідують провадження за п. 1 ч.2 ст.115 "Умисне вбивство" Кримінального кодексу.

Поліція затримала підозрюваного у потрійному вбивстві у Словянську 01

Автор: 

Нацполіція (15202) вбивство (3095) Донецька область (8568) Слов’янськ (605)


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Топ коментарі
+17
И это даунбас. Лучше бы Штепу придушил .
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22.12.2020 17:43
+10
Супермен пішов не той....
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22.12.2020 17:20
+8
Читаем как обыденные новости, а ведь это жесть...Отморозки всегда были, есть и будут, но в последние лет 5 количество новостей о жестоких убийствах увеличилось на порядок.
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22.12.2020 17:40
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Супермен пішов не той....
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22.12.2020 17:20 Відповісти
Та да..Утлый нынче супермен.
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22.12.2020 18:44 Відповісти
Да,Тарантино отдыхает ,один сначала жену а потом маму покрошил ,другой троих приставил ,дичает народ ...
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22.12.2020 17:22 Відповісти
Читаем как обыденные новости, а ведь это жесть...Отморозки всегда были, есть и будут, но в последние лет 5 количество новостей о жестоких убийствах увеличилось на порядок.
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22.12.2020 17:40 Відповісти
Увеличилось именно количество подобных новостей, а не событий. Криминал и убийства были, есть и будут. Но зачем подобный негатив вываливают сюда на ЦН? Почему для контраста не дают какую-то позитивную новость? У нас в Украине не происходит ничего хорошего? Людям интересны новости лишь об убийцах, предателях, корупционерах и казнокрадах?
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22.12.2020 18:00 Відповісти
Понимаешь, и раньше новости такого уровня как тройное убийство печатались в ведущих СМИ. И по субъективным ощущениям такие резонансные новости печатались реже. Поэтому я не думаю, что дело лишь в пожелтении Цензора.
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22.12.2020 18:06 Відповісти
Негативные новости вбиваются в подсознание человека намного лучше, чем позитив. И просмотров на таких новостях намного больше. Итак вопрос знатокам :"Как вы думаете, что более экономически оправданно для редактора интернет-издания - поставить новость о тройном убийстве или, к примеру, новость о новом открытии украинских ученых? "
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22.12.2020 18:18 Відповісти
По сути ты подтвердил, что и 10 лет назад и сегодня такие новости печатались в первую очередь и запоминались лучше других, поэтому я и отметил увеличение их частоты. Такой же уровень черных новостей был лишь в начале 90-х.
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22.12.2020 18:59 Відповісти
Незыблемый принцип прессы: плохие новости - хорошие новости!
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22.12.2020 22:54 Відповісти
ЧТО ПОЛИЦИЯ ПОКАЗЫВАЕТ !!!??? ДИСКРЕДИТАЦИЯ СТРАНЫ И НАРОДНЫХ ГЕРОЕВ !!!
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23.12.2020 01:20 Відповісти
И это даунбас. Лучше бы Штепу придушил .
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22.12.2020 17:43 Відповісти
Напрасно вы так, я вот тоже до войны на Донбассе жил, а если вы "придушить" кого-то, на ваш взгляд того стоящего, предлагаете, то чем вы от того "супермена" отличаетесь?
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22.12.2020 21:13 Відповісти
Слов'янськ не знаходиться в Донецькому вугільному басейні.
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23.12.2020 00:01 Відповісти
Не, ну это нормально? Этому пуйлу рожу затенили, а наших защитников засветили на весь интернет! Спецом, что ли?
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22.12.2020 18:04 Відповісти
это же "нашилюди" из чудесного края кормильцев Украины. интересно это супермен летать умеет? если например его подсрачником с девятиэтажки скинуть то полетит??? а чего харю закрыли? может он суперагент сбу???
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22.12.2020 18:13 Відповісти
теперя будет супер-петухом у параши))
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22.12.2020 20:21 Відповісти
Чем занималось это существо в 14-м?
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22.12.2020 18:50 Відповісти
СУПЕР!
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22.12.2020 23:54 Відповісти
ЧТО ПОЛИЦИЯ ПОКАЗЫВАЕТ !!!??? ДИСКРЕДИТАЦИЯ СТРАНЫ И НАРОДНЫХ ГЕРОЕВ !!!
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23.12.2020 01:21 Відповісти
І за це воюють наші хлопці.щоб повернути в Україну цю худобу,сруський мир.
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23.12.2020 08:30 Відповісти
 
 