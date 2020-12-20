Полицейские расследуют тройное убийство в Славянске. ФОТОрепортаж

Полицейские Донецкой области расследуют тройное убийство в городе Славянск Донецкой области, сообщение о котором поступило 19 декабря.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции области.

"Сегодня работник коммунальной службы сообщил в полицию, что у гаража обнаружил тело 56-летнего мужчины. Во время оперативных мероприятий полицейские установили личность погибшего", - указано в сообщении.

Отмечается, что также правоохранители выяснили, где жил погибший. Там "полицейские обнаружили тела еще двух женщин - 1966 и в 1940 годов рождения".

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"На телах всех трех лиц - следы насильственной смерти. На розыск преступников поднят весь личный состав местной полиции. Территорию обследуют кинологи со служебными собаками. Развернут оперативный штаб, в который входят сотрудники управления уголовного розыска и следственного управления областного главка, а также прокуратуры области", - добавили в полиции.

Правоохранители начали операцию по розыску и задержанию злоумышленников, продолжаются следственно-оперативные мероприятия.

По факту возбуждено уголовное производство по п. 1 ч.2 ст.115 "Умышленное убийство" Уголовного кодекса Украины. Сейчас проверяются все версии совершения преступления.

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