Полицейские расследуют тройное убийство в Славянске. ФОТОрепортаж
Полицейские Донецкой области расследуют тройное убийство в городе Славянск Донецкой области, сообщение о котором поступило 19 декабря.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции области.
"Сегодня работник коммунальной службы сообщил в полицию, что у гаража обнаружил тело 56-летнего мужчины. Во время оперативных мероприятий полицейские установили личность погибшего", - указано в сообщении.
Отмечается, что также правоохранители выяснили, где жил погибший. Там "полицейские обнаружили тела еще двух женщин - 1966 и в 1940 годов рождения".
"На телах всех трех лиц - следы насильственной смерти. На розыск преступников поднят весь личный состав местной полиции. Территорию обследуют кинологи со служебными собаками. Развернут оперативный штаб, в который входят сотрудники управления уголовного розыска и следственного управления областного главка, а также прокуратуры области", - добавили в полиции.
Правоохранители начали операцию по розыску и задержанию злоумышленников, продолжаются следственно-оперативные мероприятия.
По факту возбуждено уголовное производство по п. 1 ч.2 ст.115 "Умышленное убийство" Уголовного кодекса Украины. Сейчас проверяются все версии совершения преступления.
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Большинство жителей Славянска, судя по тому, как они голосуют, ждали и ждут "русский мир", но есть меньшинство, которое приветствовало освобождение города украинской армией от засланных ФСБ Путлера банд. Украинским патриотам в Славянске с нынешней властью жить небезопасно, совсем не удивлюсь, если убили кого-то из таких людей, а то венедиктова со своей бригадой клоунов-прокуроров уже завыла бы об украинских фашистах, которые растерзали русских.
Сейчас украинцам, которые открыто защищают свои патриотические взгляды, вообще стало опасно это делать на всей территории страны, 5-я колона находится под опекой власти. Зебилы - "ви зробили це разом".
Рьібка гупия какоя-то