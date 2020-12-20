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Полицейские расследуют тройное убийство в Славянске. ФОТОрепортаж

Полицейские Донецкой области расследуют тройное убийство в городе Славянск Донецкой области, сообщение о котором поступило 19 декабря.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции области.

"Сегодня работник коммунальной службы сообщил в полицию, что у гаража обнаружил тело 56-летнего мужчины. Во время оперативных мероприятий полицейские установили личность погибшего", - указано в сообщении.

Отмечается, что также правоохранители выяснили, где жил погибший. Там "полицейские обнаружили тела еще двух женщин - 1966 и в 1940 годов рождения".

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"На телах всех трех лиц - следы насильственной смерти. На розыск преступников поднят весь личный состав местной полиции. Территорию обследуют кинологи со служебными собаками. Развернут оперативный штаб, в который входят сотрудники управления уголовного розыска и следственного управления областного главка, а также прокуратуры области", - добавили в полиции.

Правоохранители начали операцию по розыску и задержанию злоумышленников, продолжаются следственно-оперативные мероприятия.

По факту возбуждено уголовное производство по п. 1 ч.2 ст.115 "Умышленное убийство" Уголовного кодекса Украины. Сейчас проверяются все версии совершения преступления.

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Полицейские расследуют тройное убийство в Славянске 01
Полицейские расследуют тройное убийство в Славянске 02
Полицейские расследуют тройное убийство в Славянске 03
Полицейские расследуют тройное убийство в Славянске 04

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Автор: 

Нацполиция (16471) правоохранительные органы (2970) силовики (2799) убийство (6484) Донецкая область (9665) Славянск (2573)


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Топ комментарии
+31
Как старательно обходят вопрос, кем была эта семья, вряд ли убили обычные бандиты из-за денег или ценностей, состоятельные люди не жили бы в хрущевке, менты об убитых ничего не пишут, и какие осторожные снимки с минимумом деталей, пока журналисты что-то не разнюхают об этих людях, мотивы убийства будут скрывать, или выдвинут публично ложные рабочие версии, напишут бытовой конфликт
Большинство жителей Славянска, судя по тому, как они голосуют, ждали и ждут "русский мир", но есть меньшинство, которое приветствовало освобождение города украинской армией от засланных ФСБ Путлера банд. Украинским патриотам в Славянске с нынешней властью жить небезопасно, совсем не удивлюсь, если убили кого-то из таких людей, а то венедиктова со своей бригадой клоунов-прокуроров уже завыла бы об украинских фашистах, которые растерзали русских.
Сейчас украинцам, которые открыто защищают свои патриотические взгляды, вообще стало опасно это делать на всей территории страны, 5-я колона находится под опекой власти. Зебилы - "ви зробили це разом".
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20.12.2020 05:46
+7
Сніги є. Снігурів ніт. Бандерівці зґвалтували та з'їли.
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20.12.2020 01:54
+6
Донбас такий Донбас.
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20.12.2020 01:42
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Донбас такий Донбас.
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20.12.2020 01:42 Ответить
Він помийницею був ще починаючи з юзовки і нічого не помінялось в тій сьцяній ваті.
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20.12.2020 09:43 Ответить
там снеги
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20.12.2020 01:44 Ответить
Сніги є. Снігурів ніт. Бандерівці зґвалтували та з'їли.
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20.12.2020 01:54 Ответить
І пінобетоном задули...
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20.12.2020 07:36 Ответить
Как старательно обходят вопрос, кем была эта семья, вряд ли убили обычные бандиты из-за денег или ценностей, состоятельные люди не жили бы в хрущевке, менты об убитых ничего не пишут, и какие осторожные снимки с минимумом деталей, пока журналисты что-то не разнюхают об этих людях, мотивы убийства будут скрывать, или выдвинут публично ложные рабочие версии, напишут бытовой конфликт
Большинство жителей Славянска, судя по тому, как они голосуют, ждали и ждут "русский мир", но есть меньшинство, которое приветствовало освобождение города украинской армией от засланных ФСБ Путлера банд. Украинским патриотам в Славянске с нынешней властью жить небезопасно, совсем не удивлюсь, если убили кого-то из таких людей, а то венедиктова со своей бригадой клоунов-прокуроров уже завыла бы об украинских фашистах, которые растерзали русских.
Сейчас украинцам, которые открыто защищают свои патриотические взгляды, вообще стало опасно это делать на всей территории страны, 5-я колона находится под опекой власти. Зебилы - "ви зробили це разом".
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20.12.2020 05:46 Ответить
Не мели чушь.
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20.12.2020 07:55 Ответить
На фото не хрущевка, а много хуже - брежневка-панелька. Там жить нормальным людям низя. Это мультиячейная конура-бомжатник для маргиналов. А убийства на дамбаси подобнве каждый день по пачке испокон - это территория асоциального дна. Плюс предатели Родины там практически 100% скотонаселения. Кто был человеком, то давно уехал к людям, а остался один совкоскот позорный.
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20.12.2020 07:55 Ответить
Как-то не похоже это на обычную бытовуху (выпили, подрались и поубивали друг друг), выглядит как спланированное убийство, убили сперва хозяина квартиры возле гаражей, узнали (или знали) адрес его квартиры, потом пошли и убили его жену и мать (или тещу), похоже на казнь, а поскольку зебилы при власти тщательно скрывают кого убили (как-будто это может помешать следствию), похоже что публикация этой информации для них, по своим причинам, нежелательна.
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20.12.2020 08:45 Ответить
Как-то не похоже что пост вьіше писал адекватньій человек.
Рьібка гупия какоя-то
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20.12.2020 11:46 Ответить
+
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20.12.2020 12:03 Ответить
никто так не вскармливал, никто так не лелеял 5-ю колону как петя с его почитателями.
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20.12.2020 10:26 Ответить
И зебобики ведутся на подобную пургу?
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20.12.2020 11:43 Ответить
крадій кричить "тримайте крадія"
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20.12.2020 19:58 Ответить
+
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20.12.2020 12:02 Ответить
Судя по уровню обсуждения пандемия на мозги капитально влияет...
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20.12.2020 11:06 Ответить
а терористку-сепаратистку штепу вже допитали??
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20.12.2020 12:24 Ответить
.....жизнь копейка (((((
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20.12.2020 19:00 Ответить
 
 