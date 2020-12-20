Поліцейські розслідують потрійне вбивство в Слов'янську. ФОТОрепортаж
Поліцейські Донецької області розслідують потрійне вбивство в місті Слов'янськ Донецької області, повідомлення про яке надійшло 19 грудня.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Національної поліції області.
"Сьогодні працівник комунальної служби повідомив у поліцію, що біля гаража виявив тіло 56-річного чоловіка. Під час оперативних заходів поліцейські встановили особу загиблого", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що також правоохоронці з'ясували, де жив загиблий. Там "поліцейські виявили тіла ще двох жінок - 1966 і 1940 років народження".
"На тілах усіх трьох осіб - сліди насильницької смерті. До розшуку злочинців залучено весь особовий склад місцевої поліції. Територію обстежують кінологи зі службовими собаками. Розгорнуто оперативний штаб, до якого входять співробітники управління карного розшуку і слідчого управління обласного главку, а також прокуратури області", - додали в поліції.
Правоохоронці почали операцію з розшуку і затримання зловмисників, тривають слідчо-оперативні заходи.
За фактом порушено кримінальне провадження за п. 1 ч. 2 ст.115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Зараз перевіряють всі версії скоєння злочину.
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Большинство жителей Славянска, судя по тому, как они голосуют, ждали и ждут "русский мир", но есть меньшинство, которое приветствовало освобождение города украинской армией от засланных ФСБ Путлера банд. Украинским патриотам в Славянске с нынешней властью жить небезопасно, совсем не удивлюсь, если убили кого-то из таких людей, а то венедиктова со своей бригадой клоунов-прокуроров уже завыла бы об украинских фашистах, которые растерзали русских.
Сейчас украинцам, которые открыто защищают свои патриотические взгляды, вообще стало опасно это делать на всей территории страны, 5-я колона находится под опекой власти. Зебилы - "ви зробили це разом".
Рьібка гупия какоя-то