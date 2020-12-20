Поліцейські розслідують потрійне вбивство в Слов'янську. ФОТОрепортаж

Поліцейські Донецької області розслідують потрійне вбивство в місті Слов'янськ Донецької області, повідомлення про яке надійшло 19 грудня.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Національної поліції області.

"Сьогодні працівник комунальної служби повідомив у поліцію, що біля гаража виявив тіло 56-річного чоловіка. Під час оперативних заходів поліцейські встановили особу загиблого", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що також правоохоронці з'ясували, де жив загиблий. Там "поліцейські виявили тіла ще двох жінок - 1966 і 1940 років народження".

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"На тілах усіх трьох осіб - сліди насильницької смерті. До розшуку злочинців залучено весь особовий склад місцевої поліції. Територію обстежують кінологи зі службовими собаками. Розгорнуто оперативний штаб, до якого входять співробітники управління карного розшуку і слідчого управління обласного главку, а також прокуратури області", - додали в поліції.

Правоохоронці почали операцію з розшуку і затримання зловмисників, тривають слідчо-оперативні заходи.

За фактом порушено кримінальне провадження за п. 1 ч. 2 ст.115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Зараз перевіряють всі версії скоєння злочину.

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