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Новини Фото Силовики
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Поліцейські розслідують потрійне вбивство в Слов'янську. ФОТОрепортаж

Поліцейські Донецької області розслідують потрійне вбивство в місті Слов'янськ Донецької області, повідомлення про яке надійшло 19 грудня.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Національної поліції області.

"Сьогодні працівник комунальної служби повідомив у поліцію, що біля гаража виявив тіло 56-річного чоловіка. Під час оперативних заходів поліцейські встановили особу загиблого", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що також правоохоронці з'ясували, де жив загиблий. Там "поліцейські виявили тіла ще двох жінок - 1966 і 1940 років народження".

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"На тілах усіх трьох осіб - сліди насильницької смерті. До розшуку злочинців залучено весь особовий склад місцевої поліції. Територію обстежують кінологи зі службовими собаками. Розгорнуто оперативний штаб, до якого входять співробітники управління карного розшуку і слідчого управління обласного главку, а також прокуратури області", - додали в поліції.

Правоохоронці почали операцію з розшуку і затримання зловмисників, тривають слідчо-оперативні заходи.

За фактом порушено кримінальне провадження за п. 1 ч. 2 ст.115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Зараз перевіряють всі версії скоєння злочину.

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Поліцейські розслідують потрійне вбивство в Словянську 01
Поліцейські розслідують потрійне вбивство в Словянську 02
Поліцейські розслідують потрійне вбивство в Словянську 03
Поліцейські розслідують потрійне вбивство в Словянську 04

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Автор: 

Нацполіція (15176) Правоохоронні органи (2708) силовики (2514) вбивство (3088) Донецька область (8475) Слов’янськ (601)


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Топ коментарі
+31
Как старательно обходят вопрос, кем была эта семья, вряд ли убили обычные бандиты из-за денег или ценностей, состоятельные люди не жили бы в хрущевке, менты об убитых ничего не пишут, и какие осторожные снимки с минимумом деталей, пока журналисты что-то не разнюхают об этих людях, мотивы убийства будут скрывать, или выдвинут публично ложные рабочие версии, напишут бытовой конфликт
Большинство жителей Славянска, судя по тому, как они голосуют, ждали и ждут "русский мир", но есть меньшинство, которое приветствовало освобождение города украинской армией от засланных ФСБ Путлера банд. Украинским патриотам в Славянске с нынешней властью жить небезопасно, совсем не удивлюсь, если убили кого-то из таких людей, а то венедиктова со своей бригадой клоунов-прокуроров уже завыла бы об украинских фашистах, которые растерзали русских.
Сейчас украинцам, которые открыто защищают свои патриотические взгляды, вообще стало опасно это делать на всей территории страны, 5-я колона находится под опекой власти. Зебилы - "ви зробили це разом".
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20.12.2020 05:46
+7
Сніги є. Снігурів ніт. Бандерівці зґвалтували та з'їли.
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20.12.2020 01:54
+6
Донбас такий Донбас.
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20.12.2020 01:42
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Донбас такий Донбас.
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20.12.2020 01:42 Відповісти
Він помийницею був ще починаючи з юзовки і нічого не помінялось в тій сьцяній ваті.
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20.12.2020 09:43 Відповісти
там снеги
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20.12.2020 01:44 Відповісти
Сніги є. Снігурів ніт. Бандерівці зґвалтували та з'їли.
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20.12.2020 01:54 Відповісти
І пінобетоном задули...
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20.12.2020 07:36 Відповісти
Как старательно обходят вопрос, кем была эта семья, вряд ли убили обычные бандиты из-за денег или ценностей, состоятельные люди не жили бы в хрущевке, менты об убитых ничего не пишут, и какие осторожные снимки с минимумом деталей, пока журналисты что-то не разнюхают об этих людях, мотивы убийства будут скрывать, или выдвинут публично ложные рабочие версии, напишут бытовой конфликт
Большинство жителей Славянска, судя по тому, как они голосуют, ждали и ждут "русский мир", но есть меньшинство, которое приветствовало освобождение города украинской армией от засланных ФСБ Путлера банд. Украинским патриотам в Славянске с нынешней властью жить небезопасно, совсем не удивлюсь, если убили кого-то из таких людей, а то венедиктова со своей бригадой клоунов-прокуроров уже завыла бы об украинских фашистах, которые растерзали русских.
Сейчас украинцам, которые открыто защищают свои патриотические взгляды, вообще стало опасно это делать на всей территории страны, 5-я колона находится под опекой власти. Зебилы - "ви зробили це разом".
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20.12.2020 05:46 Відповісти
Не мели чушь.
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20.12.2020 07:55 Відповісти
На фото не хрущевка, а много хуже - брежневка-панелька. Там жить нормальным людям низя. Это мультиячейная конура-бомжатник для маргиналов. А убийства на дамбаси подобнве каждый день по пачке испокон - это территория асоциального дна. Плюс предатели Родины там практически 100% скотонаселения. Кто был человеком, то давно уехал к людям, а остался один совкоскот позорный.
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20.12.2020 07:55 Відповісти
Как-то не похоже это на обычную бытовуху (выпили, подрались и поубивали друг друг), выглядит как спланированное убийство, убили сперва хозяина квартиры возле гаражей, узнали (или знали) адрес его квартиры, потом пошли и убили его жену и мать (или тещу), похоже на казнь, а поскольку зебилы при власти тщательно скрывают кого убили (как-будто это может помешать следствию), похоже что публикация этой информации для них, по своим причинам, нежелательна.
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20.12.2020 08:45 Відповісти
Как-то не похоже что пост вьіше писал адекватньій человек.
Рьібка гупия какоя-то
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20.12.2020 11:46 Відповісти
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20.12.2020 12:03 Відповісти
никто так не вскармливал, никто так не лелеял 5-ю колону как петя с его почитателями.
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20.12.2020 10:26 Відповісти
И зебобики ведутся на подобную пургу?
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20.12.2020 11:43 Відповісти
крадій кричить "тримайте крадія"
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20.12.2020 19:58 Відповісти
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20.12.2020 12:02 Відповісти
Судя по уровню обсуждения пандемия на мозги капитально влияет...
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20.12.2020 11:06 Відповісти
а терористку-сепаратистку штепу вже допитали??
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20.12.2020 12:24 Відповісти
.....жизнь копейка (((((
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20.12.2020 19:00 Відповісти
 
 