Фальшивомонетчики продавали киевлянам поддельные гривни, доллары и евро, - прокуратура. ФОТО

Бывший правоохранитель и его товарищ наладили изготовление и сбыт поддельных купюр. Теперь им грозит от 5 до 10 лет за решеткой с конфискацией имущества.

Об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуры, информирует Цензор.НЕТ.

"Во время оперативных закупок указанные граждане сбыли правоохранителям поддельные 200 тыс. гривен и 3400 долларов США", - сказано в сообщении.

Дома у фальшивомонетчиков изъяли деньги, технику и черновики.

Сейчас следователи выясняют, причастен ли еще кто-то к изготовлению и сбыту поддельных купюр.

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Производство расследуют по ч. 2 ст. 199 УКУ. Наказание по этой статье - лишение свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества.





