Фальшивомонетчики продавали киевлянам поддельные гривни, доллары и евро, - прокуратура. ФОТО
Бывший правоохранитель и его товарищ наладили изготовление и сбыт поддельных купюр. Теперь им грозит от 5 до 10 лет за решеткой с конфискацией имущества.
Об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуры, информирует Цензор.НЕТ.
"Во время оперативных закупок указанные граждане сбыли правоохранителям поддельные 200 тыс. гривен и 3400 долларов США", - сказано в сообщении.
Дома у фальшивомонетчиков изъяли деньги, технику и черновики.
Сейчас следователи выясняют, причастен ли еще кто-то к изготовлению и сбыту поддельных купюр.
Также на Цензор.НЕТ: В Киеве при продаже 50 тыс. фальшивых долларов задержаны двое мужчин, - ГБР. ФОТО
Производство расследуют по ч. 2 ст. 199 УКУ. Наказание по этой статье - лишение свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества.
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я бы купила за 25% от номинала...
1. Изготовление, хранение, приобретение, перевозка, пересылка, ввоз в Украину с целью сбыта, а также сбыт поддельной национальной валюты Украины в виде банкнот или металлической монеты, иностранной валюты, государственных ценных бумаг или билетов государственной лотереи - наказываются лишением свободы на срок от трех до семи лет.
https://juristoff.com/resyrsi/kz/ugolovnyj-kodeks-ukrainy/5987-statya-199-izgotovlenie-xranenie-priobretenie-perevozka-peresylka-vvoz-v-ukrainu-s-celyu-sbyta-ili-sbyt-poddelnyx-deneg-gosudarstvennyx-cennyx-bumag-ili-biletov-gosudarstvennoj-loterei https://juristoff.com/resyrsi/kz/ugolovnyj-kodeks-ukrainy/5987-statya-199-izgotovlenie-xranenie-priobretenie-perevozka-peresylka-vvoz-v-ukrainu-s-celyu-sbyta-ili-sbyt-poddelnyx-deneg-gosudarstvennyx-cennyx-bumag-ili-biletov-gosudarstvennoj-loterei Статья 199 УК Украины
А про фальш. гривны - "20" и "50" улетают без проблем и ещё голами ходят по рукам!
Вас мало подставляли и оббирали. ?
https://plus.obozrevatel.com/kiyany/crime/mikitas-s-bandoj-leshego-ustroili-v-kieve-bespredel-so-strelboj-i-vzryivami.htm?_gl=1*l8mqvm*_ga*MTExNDAxNDU4LjE0ODU0Njc4MDQ.*_ga_JBX3X27G7H*MTYwODc0OTk2MC4xODYuMS4xNjA4NzQ5OTY0LjA.&_ga=2.266278796.289685444.1608192510-111401458.1485467804
Но акторами - могут! Иногда такие сценарии и такие сцены устраивают , что любой театр ли цирк позавидует )