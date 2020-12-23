РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9993 посетителя онлайн
Новости Фото
15 002 43

Фальшивомонетчики продавали киевлянам поддельные гривни, доллары и евро, - прокуратура. ФОТО

Бывший правоохранитель и его товарищ наладили изготовление и сбыт поддельных купюр. Теперь им грозит от 5 до 10 лет за решеткой с конфискацией имущества.

Об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуры, информирует Цензор.НЕТ.

"Во время оперативных закупок указанные граждане сбыли правоохранителям поддельные 200 тыс. гривен и 3400 долларов США", - сказано в сообщении.

Дома у фальшивомонетчиков изъяли деньги, технику и черновики.

Сейчас следователи выясняют, причастен ли еще кто-то к изготовлению и сбыту поддельных купюр.

Также на Цензор.НЕТ: В Киеве при продаже 50 тыс. фальшивых долларов задержаны двое мужчин, - ГБР. ФОТО

Производство расследуют по ч. 2 ст. 199 УКУ. Наказание по этой статье - лишение свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества.

Фальшивомонетчики продавали киевлянам поддельные гривни, доллары и евро, - прокуратура 01
Фальшивомонетчики продавали киевлянам поддельные гривни, доллары и евро, - прокуратура 02
Фальшивомонетчики продавали киевлянам поддельные гривни, доллары и евро, - прокуратура 03

Автор: 

Киев (25565) прокуратура (5015) фальшивомонетчики (92)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+6
01601, м. Київ, вул. Володимирська, 33
показать весь комментарий
23.12.2020 21:01
+3
Опять бывший правохранитель... А Аваков же и Петя вас предупреждали что нельзя увольнять мусоров-оборотней, потому что они уйдут в боевики и бандиты.
показать весь комментарий
23.12.2020 21:32
+1
где бы их найти?
я бы купила за 25% от номинала...
показать весь комментарий
23.12.2020 20:57
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
где бы их найти?
я бы купила за 25% от номинала...
показать весь комментарий
23.12.2020 20:57 Ответить
пишіть адресу
показать весь комментарий
23.12.2020 21:00 Ответить
Вам не дам.
показать весь комментарий
24.12.2020 08:40 Ответить
раз..
показать весь комментарий
24.12.2020 11:19 Ответить
у Вас нет фальшивок .
показать весь комментарий
24.12.2020 11:35 Ответить
а за настоящие?
показать весь комментарий
24.12.2020 17:14 Ответить
точно! нет.
показать весь комментарий
25.12.2020 00:15 Ответить
жадина...
показать весь комментарий
25.12.2020 09:52 Ответить
01601, м. Київ, вул. Володимирська, 33
показать весь комментарий
23.12.2020 21:01 Ответить
Я на всякий случай добавлю:
1. Изготовление, хранение, приобретение, перевозка, пересылка, ввоз в Украину с целью сбыта, а также сбыт поддельной национальной валюты Украины в виде банкнот или металлической монеты, иностранной валюты, государственных ценных бумаг или билетов государственной лотереи - наказываются лишением свободы на срок от трех до семи лет.

https://juristoff.com/resyrsi/kz/ugolovnyj-kodeks-ukrainy/5987-statya-199-izgotovlenie-xranenie-priobretenie-perevozka-peresylka-vvoz-v-ukrainu-s-celyu-sbyta-ili-sbyt-poddelnyx-deneg-gosudarstvennyx-cennyx-bumag-ili-biletov-gosudarstvennoj-loterei https://juristoff.com/resyrsi/kz/ugolovnyj-kodeks-ukrainy/5987-statya-199-izgotovlenie-xranenie-priobretenie-perevozka-peresylka-vvoz-v-ukrainu-s-celyu-sbyta-ili-sbyt-poddelnyx-deneg-gosudarstvennyx-cennyx-bumag-ili-biletov-gosudarstvennoj-loterei Статья 199 УК Украины
показать весь комментарий
23.12.2020 21:16 Ответить
Наказывают тех кого поймают
показать весь комментарий
24.12.2020 08:35 Ответить
Самоуверенность не лучшее подспорье в жизни. Те, кто отбывал и сейчас отбывает наказание в местах не столь отдаленных, приблизительно так же как Вы рассуждали. Странно устроен человек. Почему-то всегда считает себя каким-то исключительным. Мол со мной такого не произойдет. Мол я не заболею, я не попаду в аварию, меня не посадят, я не умру. А ведь на такие вещи исключительность далеко не всегда не распространяется. А в отношении "я не умру" не распространяется никогда. Так устроена жизнь.
показать весь комментарий
24.12.2020 10:00 Ответить
"Я не умру" - втемяшено природой. В мозг человека "вставлена" блокировка мысли о смерти.
А про фальш. гривны - "20" и "50" улетают без проблем и ещё голами ходят по рукам!
показать весь комментарий
24.12.2020 11:33 Ответить
Ну народная мудрость на этот случай момент также имеет поговорку - Сколько веревочке не вейся... Посему стоит задуматься на тему адекватности риска. Может пару-тройку лет и походят еще. Только вот в один прекрасный момент выгодополучатель может оказаться вне этого праздника жизни лет на десять. И тут возникает логичный вопрос - а оно ему надо? Т.е. игра стоит свеч? Вопрос естественно риторический.
показать весь комментарий
24.12.2020 20:49 Ответить
еСЛИ КАКОМУ ТО ПЕНСИОНЕРУ НЕ ХВАТАЕТ НА ЕДУ, ТО ему всёравно где питаться,- в тюрьме если поймают или дома сытно купив фальшивки
показать весь комментарий
25.12.2020 00:12 Ответить
Я так понял, что Вы пенсионер, которому не хватает на еду? Ну что ж - Ваш выбор.
показать весь комментарий
25.12.2020 00:32 Ответить
выйду на пенсию и сразу займусь такой скупкой
показать весь комментарий
25.12.2020 00:37 Ответить
Я бы не рекомендовал. Тем более Вы таким образом и других людей подставлять будете. Плохо это.
показать весь комментарий
25.12.2020 11:46 Ответить
Подставлять... оббирать ближнего - девиз нынешнего человечества.
Вас мало подставляли и оббирали. ?
показать весь комментарий
25.12.2020 13:00 Ответить
Меня покуда подставляли и оббирали только власть имущие в виде государства, но никогда - НИКОГДА не оббирали такие же люди как я.
показать весь комментарий
25.12.2020 21:37 Ответить
Іще коли Карпенко Карий написав свою п'єсу "Сто тисяч", а вона така актуальна і сьогодні. Дурні не перевелися.
показать весь комментарий
23.12.2020 21:14 Ответить
отож...
показать весь комментарий
24.12.2020 08:36 Ответить
І куди б ти їх діла? До першого випадку і в буцугарню?
показать весь комментарий
23.12.2020 21:18 Ответить
на ринку картоплю б купляла
показать весь комментарий
24.12.2020 08:38 Ответить
В телеграмме это всё в любых количествах
показать весь комментарий
24.12.2020 01:02 Ответить
то мордовія вирішила нас ще і фальшивими грошима закидати?
показать весь комментарий
24.12.2020 08:24 Ответить
це як? ссилку будь ласка...
показать весь комментарий
24.12.2020 08:39 Ответить
Зайдите в телеграмме убейте в поиске "фальшивые гривны" и получите результат
показать весь комментарий
24.12.2020 10:30 Ответить
Тю, а що ще вони могли продавати?
показать весь комментарий
23.12.2020 20:57 Ответить
Микитась с бандой Лешего устроили в Киеве беспредел со стрельбой и взрывами. Что произошло и кто "крышует"
https://plus.obozrevatel.com/kiyany/crime/mikitas-s-bandoj-leshego-ustroili-v-kieve-bespredel-so-strelboj-i-vzryivami.htm?_gl=1*l8mqvm*_ga*MTExNDAxNDU4LjE0ODU0Njc4MDQ.*_ga_JBX3X27G7H*MTYwODc0OTk2MC4xODYuMS4xNjA4NzQ5OTY0LjA.&_ga=2.266278796.289685444.1608192510-111401458.1485467804
показать весь комментарий
23.12.2020 21:03 Ответить
Іще коли Карпенко Карий написав свою п'єсу "Сто тисяч", а вона така актуальна і сьогодні.с
показать весь комментарий
23.12.2020 21:12 Ответить
А в былые времена за фальшивые рубли статья начиналась с 10 лет,а валютчикам -вышку!
показать весь комментарий
23.12.2020 21:30 Ответить
Опять бывший правохранитель... А Аваков же и Петя вас предупреждали что нельзя увольнять мусоров-оборотней, потому что они уйдут в боевики и бандиты.
показать весь комментарий
23.12.2020 21:32 Ответить
Куда им еще деваться. Не в театре же работать или коров доить.
показать весь комментарий
23.12.2020 22:10 Ответить
Да , ни коров доить , ни на стройку ли завод - они не пойдут (

Но акторами - могут! Иногда такие сценарии и такие сцены устраивают , что любой театр ли цирк позавидует )
показать весь комментарий
24.12.2020 02:55 Ответить
Всегда утверждал и это так- мусора это неудавшиеся бандюки,а бандюки это неудавшиеся мусора.И те и другие работать не будут никогда....
показать весь комментарий
24.12.2020 09:49 Ответить
Саша, Вы не правильно сказали Менты это и есть бандиты, просто среди них, как и везде, есть умные как Аваков, а есть и тупые как эти недоумки.
показать весь комментарий
24.12.2020 13:35 Ответить
фальши в телеграме полно масштабы колосальные ...нацбанку даже печатать неприйдется за них это сделают другие и дешевле
показать весь комментарий
24.12.2020 06:51 Ответить
Почему забыли и не внесли в список дерево? Я требую шоб печатали и деревянные!!!
показать весь комментарий
24.12.2020 09:14 Ответить
Любое нормальное государство должно понимать, что изготовление фальшивых или назовём проще кустарных, самодельных купюр это преступление против государства, иначе подрыв экономики этого государства. В связи с этим вопрос - почему нельзя подрывать экономику других государств нашими гражданами? Или у нас имеется свободное хождение доллара или евро? Может наш филиал Израиля, именуемое за глаза Украиной в лице враждебно настроенного правительства и ВР боится, что их хозяева обидятся и перестанут давать средства для грабежа украИнского народа? До сих пор не понимаю почему Украина не изготавливает рубли? Может потому, что ВВХу держит свои статки в той самой валюте, за которую украИнцы сейчас несут ответственность. Вот гривны подделывать реально нельзя, а остальное сколько угодно. Но это моё мнение.
показать весь комментарий
24.12.2020 09:42 Ответить
Мойша, Вы ещё за то не отсидели так шо Вы опять нервничаете? ))))
показать весь комментарий
24.12.2020 10:35 Ответить
Андрей, Вы всё правильно думаете. Сидят те, кто не умеет думать, пардоньте за каламбур. Воюющие страны всегда использовали фальшивые деньги другого государства и только в Украине закон защищает агрессора. И вдогонку, я уже совсем не нервничаю, отнервничался ещё при позднем Хрущеве и как Вы правильно заметили ОНИ не доработали со мной.
показать весь комментарий
24.12.2020 13:32 Ответить
Будьте обережні із 500 грн., їх дуже багато, зроблені на кольоровому лазерному принтері і якість відмінна, відразу дивіться на серійний номер. на підробках його як правило не має.
показать весь комментарий
24.12.2020 14:19 Ответить
 
 