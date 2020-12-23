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Фальшивомонетники продавали киянам підроблені гривні, долари і євро, - прокуратура. ФОТО

Колишній правоохоронець і його товариш налагодили виготовлення і збут фальшивих купюр. Тепер їм загрожує від 5 до 10 років за ґратами з конфіскацією майна.

Про це повідомляє пресслужба столичної прокуратури, інформує Цензор.НЕТ.

"Під час оперативних закупівель ці громадяни збули правоохоронцям фальшиві 200 тис. гривень і 3400 доларів США", - сказано в повідомленні.

Вдома у фальшивомонетників вилучили гроші, техніку і чернетки.

Зараз слідчі з'ясовують, чи причетний ще хтось до виготовлення та збуту фальшивих купюр.

Провадження розслідують за ч. 2 ст. 199 ККУ. Покарання за цією статтею - позбавлення волі на термін від 5 до 10 років із конфіскацією майна.

Дивіться також: У Києві під час продажу 50 тис. фальшивих доларів затримано двох чоловіків, - ДБР. ФОТО

Фальшивомонетники продавали киянам підроблені гривні, долари і євро, - прокуратура 01
Фальшивомонетники продавали киянам підроблені гривні, долари і євро, - прокуратура 02
Фальшивомонетники продавали киянам підроблені гривні, долари і євро, - прокуратура 03

Автор: 

Київ (19517) прокуратура (3680) фальшивомонетники (73)


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Топ коментарі
+6
01601, м. Київ, вул. Володимирська, 33
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23.12.2020 21:01
+3
Опять бывший правохранитель... А Аваков же и Петя вас предупреждали что нельзя увольнять мусоров-оборотней, потому что они уйдут в боевики и бандиты.
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23.12.2020 21:32
+1
где бы их найти?
я бы купила за 25% от номинала...
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23.12.2020 20:57
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где бы их найти?
я бы купила за 25% от номинала...
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23.12.2020 20:57 Відповісти
пишіть адресу
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23.12.2020 21:00 Відповісти
Вам не дам.
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24.12.2020 08:40 Відповісти
раз..
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24.12.2020 11:19 Відповісти
у Вас нет фальшивок .
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24.12.2020 11:35 Відповісти
а за настоящие?
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24.12.2020 17:14 Відповісти
точно! нет.
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25.12.2020 00:15 Відповісти
жадина...
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25.12.2020 09:52 Відповісти
01601, м. Київ, вул. Володимирська, 33
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23.12.2020 21:01 Відповісти
Я на всякий случай добавлю:
1. Изготовление, хранение, приобретение, перевозка, пересылка, ввоз в Украину с целью сбыта, а также сбыт поддельной национальной валюты Украины в виде банкнот или металлической монеты, иностранной валюты, государственных ценных бумаг или билетов государственной лотереи - наказываются лишением свободы на срок от трех до семи лет.

https://juristoff.com/resyrsi/kz/ugolovnyj-kodeks-ukrainy/5987-statya-199-izgotovlenie-xranenie-priobretenie-perevozka-peresylka-vvoz-v-ukrainu-s-celyu-sbyta-ili-sbyt-poddelnyx-deneg-gosudarstvennyx-cennyx-bumag-ili-biletov-gosudarstvennoj-loterei https://juristoff.com/resyrsi/kz/ugolovnyj-kodeks-ukrainy/5987-statya-199-izgotovlenie-xranenie-priobretenie-perevozka-peresylka-vvoz-v-ukrainu-s-celyu-sbyta-ili-sbyt-poddelnyx-deneg-gosudarstvennyx-cennyx-bumag-ili-biletov-gosudarstvennoj-loterei Статья 199 УК Украины
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23.12.2020 21:16 Відповісти
Наказывают тех кого поймают
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24.12.2020 08:35 Відповісти
Самоуверенность не лучшее подспорье в жизни. Те, кто отбывал и сейчас отбывает наказание в местах не столь отдаленных, приблизительно так же как Вы рассуждали. Странно устроен человек. Почему-то всегда считает себя каким-то исключительным. Мол со мной такого не произойдет. Мол я не заболею, я не попаду в аварию, меня не посадят, я не умру. А ведь на такие вещи исключительность далеко не всегда не распространяется. А в отношении "я не умру" не распространяется никогда. Так устроена жизнь.
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24.12.2020 10:00 Відповісти
"Я не умру" - втемяшено природой. В мозг человека "вставлена" блокировка мысли о смерти.
А про фальш. гривны - "20" и "50" улетают без проблем и ещё голами ходят по рукам!
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24.12.2020 11:33 Відповісти
Ну народная мудрость на этот случай момент также имеет поговорку - Сколько веревочке не вейся... Посему стоит задуматься на тему адекватности риска. Может пару-тройку лет и походят еще. Только вот в один прекрасный момент выгодополучатель может оказаться вне этого праздника жизни лет на десять. И тут возникает логичный вопрос - а оно ему надо? Т.е. игра стоит свеч? Вопрос естественно риторический.
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24.12.2020 20:49 Відповісти
еСЛИ КАКОМУ ТО ПЕНСИОНЕРУ НЕ ХВАТАЕТ НА ЕДУ, ТО ему всёравно где питаться,- в тюрьме если поймают или дома сытно купив фальшивки
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25.12.2020 00:12 Відповісти
Я так понял, что Вы пенсионер, которому не хватает на еду? Ну что ж - Ваш выбор.
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25.12.2020 00:32 Відповісти
выйду на пенсию и сразу займусь такой скупкой
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25.12.2020 00:37 Відповісти
Я бы не рекомендовал. Тем более Вы таким образом и других людей подставлять будете. Плохо это.
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25.12.2020 11:46 Відповісти
Подставлять... оббирать ближнего - девиз нынешнего человечества.
Вас мало подставляли и оббирали. ?
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25.12.2020 13:00 Відповісти
Меня покуда подставляли и оббирали только власть имущие в виде государства, но никогда - НИКОГДА не оббирали такие же люди как я.
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25.12.2020 21:37 Відповісти
Іще коли Карпенко Карий написав свою п'єсу "Сто тисяч", а вона така актуальна і сьогодні. Дурні не перевелися.
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23.12.2020 21:14 Відповісти
отож...
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24.12.2020 08:36 Відповісти
І куди б ти їх діла? До першого випадку і в буцугарню?
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23.12.2020 21:18 Відповісти
на ринку картоплю б купляла
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24.12.2020 08:38 Відповісти
В телеграмме это всё в любых количествах
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24.12.2020 01:02 Відповісти
то мордовія вирішила нас ще і фальшивими грошима закидати?
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24.12.2020 08:24 Відповісти
це як? ссилку будь ласка...
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24.12.2020 08:39 Відповісти
Зайдите в телеграмме убейте в поиске "фальшивые гривны" и получите результат
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24.12.2020 10:30 Відповісти
Тю, а що ще вони могли продавати?
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23.12.2020 20:57 Відповісти
Микитась с бандой Лешего устроили в Киеве беспредел со стрельбой и взрывами. Что произошло и кто "крышует"
https://plus.obozrevatel.com/kiyany/crime/mikitas-s-bandoj-leshego-ustroili-v-kieve-bespredel-so-strelboj-i-vzryivami.htm?_gl=1*l8mqvm*_ga*MTExNDAxNDU4LjE0ODU0Njc4MDQ.*_ga_JBX3X27G7H*MTYwODc0OTk2MC4xODYuMS4xNjA4NzQ5OTY0LjA.&_ga=2.266278796.289685444.1608192510-111401458.1485467804
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23.12.2020 21:03 Відповісти
Іще коли Карпенко Карий написав свою п'єсу "Сто тисяч", а вона така актуальна і сьогодні.с
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23.12.2020 21:12 Відповісти
А в былые времена за фальшивые рубли статья начиналась с 10 лет,а валютчикам -вышку!
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23.12.2020 21:30 Відповісти
Опять бывший правохранитель... А Аваков же и Петя вас предупреждали что нельзя увольнять мусоров-оборотней, потому что они уйдут в боевики и бандиты.
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23.12.2020 21:32 Відповісти
Куда им еще деваться. Не в театре же работать или коров доить.
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23.12.2020 22:10 Відповісти
Да , ни коров доить , ни на стройку ли завод - они не пойдут (

Но акторами - могут! Иногда такие сценарии и такие сцены устраивают , что любой театр ли цирк позавидует )
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24.12.2020 02:55 Відповісти
Всегда утверждал и это так- мусора это неудавшиеся бандюки,а бандюки это неудавшиеся мусора.И те и другие работать не будут никогда....
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24.12.2020 09:49 Відповісти
Саша, Вы не правильно сказали Менты это и есть бандиты, просто среди них, как и везде, есть умные как Аваков, а есть и тупые как эти недоумки.
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24.12.2020 13:35 Відповісти
фальши в телеграме полно масштабы колосальные ...нацбанку даже печатать неприйдется за них это сделают другие и дешевле
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24.12.2020 06:51 Відповісти
Почему забыли и не внесли в список дерево? Я требую шоб печатали и деревянные!!!
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24.12.2020 09:14 Відповісти
Любое нормальное государство должно понимать, что изготовление фальшивых или назовём проще кустарных, самодельных купюр это преступление против государства, иначе подрыв экономики этого государства. В связи с этим вопрос - почему нельзя подрывать экономику других государств нашими гражданами? Или у нас имеется свободное хождение доллара или евро? Может наш филиал Израиля, именуемое за глаза Украиной в лице враждебно настроенного правительства и ВР боится, что их хозяева обидятся и перестанут давать средства для грабежа украИнского народа? До сих пор не понимаю почему Украина не изготавливает рубли? Может потому, что ВВХу держит свои статки в той самой валюте, за которую украИнцы сейчас несут ответственность. Вот гривны подделывать реально нельзя, а остальное сколько угодно. Но это моё мнение.
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24.12.2020 09:42 Відповісти
Мойша, Вы ещё за то не отсидели так шо Вы опять нервничаете? ))))
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24.12.2020 10:35 Відповісти
Андрей, Вы всё правильно думаете. Сидят те, кто не умеет думать, пардоньте за каламбур. Воюющие страны всегда использовали фальшивые деньги другого государства и только в Украине закон защищает агрессора. И вдогонку, я уже совсем не нервничаю, отнервничался ещё при позднем Хрущеве и как Вы правильно заметили ОНИ не доработали со мной.
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24.12.2020 13:32 Відповісти
Будьте обережні із 500 грн., їх дуже багато, зроблені на кольоровому лазерному принтері і якість відмінна, відразу дивіться на серійний номер. на підробках його як правило не має.
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24.12.2020 14:19 Відповісти
 
 