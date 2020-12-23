Фальшивомонетники продавали киянам підроблені гривні, долари і євро, - прокуратура. ФОТО

Колишній правоохоронець і його товариш налагодили виготовлення і збут фальшивих купюр. Тепер їм загрожує від 5 до 10 років за ґратами з конфіскацією майна.

Про це повідомляє пресслужба столичної прокуратури, інформує Цензор.НЕТ.

"Під час оперативних закупівель ці громадяни збули правоохоронцям фальшиві 200 тис. гривень і 3400 доларів США", - сказано в повідомленні.

Вдома у фальшивомонетників вилучили гроші, техніку і чернетки.

Зараз слідчі з'ясовують, чи причетний ще хтось до виготовлення та збуту фальшивих купюр.

Провадження розслідують за ч. 2 ст. 199 ККУ. Покарання за цією статтею - позбавлення волі на термін від 5 до 10 років із конфіскацією майна.

Дивіться також: У Києві під час продажу 50 тис. фальшивих доларів затримано двох чоловіків, - ДБР. ФОТО





