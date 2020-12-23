Фальшивомонетники продавали киянам підроблені гривні, долари і євро, - прокуратура. ФОТО
Колишній правоохоронець і його товариш налагодили виготовлення і збут фальшивих купюр. Тепер їм загрожує від 5 до 10 років за ґратами з конфіскацією майна.
Про це повідомляє пресслужба столичної прокуратури, інформує Цензор.НЕТ.
"Під час оперативних закупівель ці громадяни збули правоохоронцям фальшиві 200 тис. гривень і 3400 доларів США", - сказано в повідомленні.
Вдома у фальшивомонетників вилучили гроші, техніку і чернетки.
Зараз слідчі з'ясовують, чи причетний ще хтось до виготовлення та збуту фальшивих купюр.
Провадження розслідують за ч. 2 ст. 199 ККУ. Покарання за цією статтею - позбавлення волі на термін від 5 до 10 років із конфіскацією майна.
Топ коментарі
+6 VOLODUMUR Б
показати весь коментар23.12.2020 21:01
+3 ALEX SUROVV
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+1 Елена Голиц
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я бы купила за 25% от номинала...
1. Изготовление, хранение, приобретение, перевозка, пересылка, ввоз в Украину с целью сбыта, а также сбыт поддельной национальной валюты Украины в виде банкнот или металлической монеты, иностранной валюты, государственных ценных бумаг или билетов государственной лотереи - наказываются лишением свободы на срок от трех до семи лет.
https://juristoff.com/resyrsi/kz/ugolovnyj-kodeks-ukrainy/5987-statya-199-izgotovlenie-xranenie-priobretenie-perevozka-peresylka-vvoz-v-ukrainu-s-celyu-sbyta-ili-sbyt-poddelnyx-deneg-gosudarstvennyx-cennyx-bumag-ili-biletov-gosudarstvennoj-loterei https://juristoff.com/resyrsi/kz/ugolovnyj-kodeks-ukrainy/5987-statya-199-izgotovlenie-xranenie-priobretenie-perevozka-peresylka-vvoz-v-ukrainu-s-celyu-sbyta-ili-sbyt-poddelnyx-deneg-gosudarstvennyx-cennyx-bumag-ili-biletov-gosudarstvennoj-loterei Статья 199 УК Украины
А про фальш. гривны - "20" и "50" улетают без проблем и ещё голами ходят по рукам!
Вас мало подставляли и оббирали. ?
https://plus.obozrevatel.com/kiyany/crime/mikitas-s-bandoj-leshego-ustroili-v-kieve-bespredel-so-strelboj-i-vzryivami.htm?_gl=1*l8mqvm*_ga*MTExNDAxNDU4LjE0ODU0Njc4MDQ.*_ga_JBX3X27G7H*MTYwODc0OTk2MC4xODYuMS4xNjA4NzQ5OTY0LjA.&_ga=2.266278796.289685444.1608192510-111401458.1485467804
Но акторами - могут! Иногда такие сценарии и такие сцены устраивают , что любой театр ли цирк позавидует )