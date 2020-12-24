В центре Одессы 19-летняя девушка ударила мужчину ножом в грудь. ВИДЕО

Одесские полицейские задержали 19-летнюю девушку, которая на Дерибасовской нанесла прохожему ножевые ранения.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Приморский отдел полиции в г. Одессе.

Как отметили в ведомстве, возмутившись просьбой незнакомца осуществить звонок с ее телефона, злоумышленница сначала отчитала 46-летнего мужчину, а затем достала нож и ударила его в грудь, причинив проникающие ранения.

Полицию и карету скорой медицинской помощи на место происшествия вызвали прохожие. Правонарушительница же с места преступления скрылась.

Во время проведения оперативно-розыскных мероприятий полицейские быстро установили личность девушки, а через несколько дней задержали ее у знакомых, у которых она скрывалась, чтобы избежать наказания.

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"Правонарушителю следователи сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде домашнего ареста. За содеянное девушке грозит лишение свободы от пяти до восьми лет", - сообщил начальник Приморского отдела полиции Александр Коцар.





Фото: сайт Нацполиции