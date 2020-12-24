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В центре Одессы 19-летняя девушка ударила мужчину ножом в грудь. ВИДЕО

Одесские полицейские задержали 19-летнюю девушку, которая на Дерибасовской нанесла прохожему ножевые ранения.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Приморский отдел полиции в г. Одессе.

Как отметили в ведомстве, возмутившись просьбой незнакомца осуществить звонок с ее телефона, злоумышленница сначала отчитала 46-летнего мужчину, а затем достала нож и ударила его в грудь, причинив проникающие ранения.

Полицию и карету скорой медицинской помощи на место происшествия вызвали прохожие. Правонарушительница же с места преступления скрылась.

В центре Одессы 19-летняя девушка ударила мужчину ножом в грудь 01

Во время проведения оперативно-розыскных мероприятий полицейские быстро установили личность девушки, а через несколько дней задержали ее у знакомых, у которых она скрывалась, чтобы избежать наказания.

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"Правонарушителю следователи сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде домашнего ареста. За содеянное девушке грозит лишение свободы от пяти до восьми лет", - сообщил начальник Приморского отдела полиции Александр Коцар.

В центре Одессы 19-летняя девушка ударила мужчину ножом в грудь 02
В центре Одессы 19-летняя девушка ударила мужчину ножом в грудь 03
Фото: сайт Нацполиции

нападение (2217) Одесса (7895) Нацполиция (16485) правоохранительные органы (2970) силовики (2799)


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Топ комментарии
+24
Щось якось дуже мутно. Мені здається, що щось важливе відсутнє в описі цього інцеденту.
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24.12.2020 10:25
+22
В центре Одессы 19-летняя девушка ударила мужчину ножом в грудь - Цензор.НЕТ 8202
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24.12.2020 10:23
+21
девушка еще тот фрукт...но просящий позвонить явно не из интеллигентов))
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24.12.2020 10:21
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які прыгожы ў палісмэна пінжак
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24.12.2020 20:33 Ответить
что за девушки нынче пошли - ходят с ножом
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25.12.2020 18:07 Ответить
вішла с покупкой из магазіна бергофф
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25.12.2020 19:40 Ответить
Ах, Одеса..
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25.12.2020 20:19 Ответить
И ШО ИНТЕРЕСНО - ОТРИЦАЮТ ПРАВО НА САМООБОРОНУ ПРИ ОТСУТСТВИИ НОРМАЛЬНОЙ РАБОТЫ ПОЛИЦИИ В ОСНОВНОМ МАХРОВЫЕ ПОРОХОБОТЫ. 😅🤣😂😝😛
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25.12.2020 20:46 Ответить
****#жь- я порохобот и я за право на самооборону.
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25.12.2020 21:58 Ответить
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