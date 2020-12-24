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У центрі Одеси 19-річна дівчина вдарила чоловіка ножем у груди. ВIДЕО

Одеські поліцейські затримали 19-річну дівчину, яка на Дерибасівській завдала перехожому ножових поранень.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Приморський відділ поліції в м.Одесі.

Як зазначили у відомстві, обурившись проханням незнайомця здійснити дзвінок з її телефону, зловмисниця спочатку насварила 46-річного чоловіка, а потім дістала ніж та вдарила його у груди, завдавши проникаючого поранення.

Поліцію та карету швидкої медичної допомоги на місце події викликали перехожі. Правопорушниця ж з місця злочину втекла.

У центрі Одеси 19-річна дівчина вдарила чоловіка ножем у груди 01

Під час проведення оперативно-розшукових заходів поліцейські швидко встановили особу дівчини, а через кілька днів затримали її у знайомих, у яких вона переховувалася, щоб уникнути покарання.

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"Правопорушниці слідчі повідомили про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.1 ст.121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Суд обрав підозрюваній запобіжний захід у вигляді домашнього арешту. За скоєне дівчині загрожує позбавлення волі від п’яти до восьми років", - повідомив начальник Приморського відділу поліції Олександр Коцар.

У центрі Одеси 19-річна дівчина вдарила чоловіка ножем у груди 02
У центрі Одеси 19-річна дівчина вдарила чоловіка ножем у груди 03
Фото: сайт Нацполіції

Автор: 

напад (1129) Одеса (5470) Нацполіція (15191) Правоохоронні органи (2708) силовики (2514)


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Топ коментарі
+24
Щось якось дуже мутно. Мені здається, що щось важливе відсутнє в описі цього інцеденту.
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24.12.2020 10:25
+22
В центре Одессы 19-летняя девушка ударила мужчину ножом в грудь - Цензор.НЕТ 8202
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24.12.2020 10:23
+21
девушка еще тот фрукт...но просящий позвонить явно не из интеллигентов))
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24.12.2020 10:21
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Сторінка 2 з 2
які прыгожы ў палісмэна пінжак
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24.12.2020 20:33 Відповісти
что за девушки нынче пошли - ходят с ножом
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25.12.2020 18:07 Відповісти
вішла с покупкой из магазіна бергофф
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25.12.2020 19:40 Відповісти
Ах, Одеса..
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25.12.2020 20:19 Відповісти
И ШО ИНТЕРЕСНО - ОТРИЦАЮТ ПРАВО НА САМООБОРОНУ ПРИ ОТСУТСТВИИ НОРМАЛЬНОЙ РАБОТЫ ПОЛИЦИИ В ОСНОВНОМ МАХРОВЫЕ ПОРОХОБОТЫ. 😅🤣😂😝😛
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25.12.2020 20:46 Відповісти
****#жь- я порохобот и я за право на самооборону.
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25.12.2020 21:58 Відповісти
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