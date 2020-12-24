У центрі Одеси 19-річна дівчина вдарила чоловіка ножем у груди. ВIДЕО

Одеські поліцейські затримали 19-річну дівчину, яка на Дерибасівській завдала перехожому ножових поранень.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Приморський відділ поліції в м.Одесі.

Як зазначили у відомстві, обурившись проханням незнайомця здійснити дзвінок з її телефону, зловмисниця спочатку насварила 46-річного чоловіка, а потім дістала ніж та вдарила його у груди, завдавши проникаючого поранення.

Поліцію та карету швидкої медичної допомоги на місце події викликали перехожі. Правопорушниця ж з місця злочину втекла.

Під час проведення оперативно-розшукових заходів поліцейські швидко встановили особу дівчини, а через кілька днів затримали її у знайомих, у яких вона переховувалася, щоб уникнути покарання.

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"Правопорушниці слідчі повідомили про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.1 ст.121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Суд обрав підозрюваній запобіжний захід у вигляді домашнього арешту. За скоєне дівчині загрожує позбавлення волі від п’яти до восьми років", - повідомив начальник Приморського відділу поліції Олександр Коцар.





Фото: сайт Нацполіції