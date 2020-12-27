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Новости Фото Пожары в Украине
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В Одесской области из-за новогодней гирлянды полностью сгорел частный жилой дом. ФОТОрепортаж

В Одесской области в результате короткого замыкания электропроводки новогодней гирлянды полностью сгорел жилой дом.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС в Одесской области.

"27 декабря в 3:40 в Службу спасения поступило сообщение о возгорании жилого дома по адресу: Овидиопольский район, с. Молодежное, СК "Схид", 1 массив, 1 линия, 38 участок.

По прибытию на место вызова спасатели установили возгорания одноэтажного жилого дома открытым пламенем по всей площади. Пожар был локализован в 4:32 и ликвидирован в 5:04", - сказано в сообщении.

В Одесской области из-за новогодней гирлянды полностью сгорел частный жилой дом 01

Сообщается, что в результате пожара уничтожен дом на площади 100 м2. Предполагаемая причина пожара - короткое замыкание электропроводки новогодней гирлянды, ущерб устанавливается.

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В то же время, сотружники ГСЧС спасли рядом расположенную хозяйственную постройку на сумму - 100 тыс. грн. Погибших и пострадавших нет. От ГСЧС привлекались 2 единицы техники и 9 человек личного состава.

В Одесской области из-за новогодней гирлянды полностью сгорел частный жилой дом 02

Одесская область (3595) пожар (5961) ГСЧС (4988)


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Хорошо что Новый год на носу...пожарникам долго думать не надо...
Вот так сразу раз...и виновата новогодняя гирлянда....
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27.12.2020 11:03 Ответить
А в феврале сказали бы что виноват обогреватель...а в августе проводка...
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27.12.2020 11:04 Ответить
Это все проделки домового. Видно обидели.
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27.12.2020 11:34 Ответить
Начинается....
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27.12.2020 11:21 Ответить
что ?
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27.12.2020 20:17 Ответить
зато який прзднічний фіїрвєрк буде чім запам'ятати "ухадящій"...
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27.12.2020 11:31 Ответить
так быстренько все проверили пробки и предохранители и не пользуйтесь китайскими гирляндами
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27.12.2020 20:15 Ответить
 
 