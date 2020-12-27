В Одесской области из-за новогодней гирлянды полностью сгорел частный жилой дом. ФОТОрепортаж

В Одесской области в результате короткого замыкания электропроводки новогодней гирлянды полностью сгорел жилой дом.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС в Одесской области.

"27 декабря в 3:40 в Службу спасения поступило сообщение о возгорании жилого дома по адресу: Овидиопольский район, с. Молодежное, СК "Схид", 1 массив, 1 линия, 38 участок.

По прибытию на место вызова спасатели установили возгорания одноэтажного жилого дома открытым пламенем по всей площади. Пожар был локализован в 4:32 и ликвидирован в 5:04", - сказано в сообщении.

Сообщается, что в результате пожара уничтожен дом на площади 100 м2. Предполагаемая причина пожара - короткое замыкание электропроводки новогодней гирлянды, ущерб устанавливается.

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В то же время, сотружники ГСЧС спасли рядом расположенную хозяйственную постройку на сумму - 100 тыс. грн. Погибших и пострадавших нет. От ГСЧС привлекались 2 единицы техники и 9 человек личного состава.