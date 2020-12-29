Степанов согласился стать потенциальным донором мозга. ФОТО
Министр здравоохранения Максим Степанов публично сдал образцы клеток для того, чтобы стать потенциальным донором костного мозга.
Это произошло в рамках подписания меморандума между Министерством здравоохранения и представителями общественных организаций по развитию направления трансплантации костного мозга (ТКМ) и популяризации донорства в Украине, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Буквы".
Образец клеток Степанов сдал публично. Он отметил, что база данных в Украине должна насчитывать не менее 20 тысяч образцов, а также призвал украинцев не быть равнодушными.
Вместе со Степановым потенциальными донорами стали представители двух директоратов Минздрава.
В 2020 году в Украине выполнено 204 трансплантации костного мозга. Врачи впервые начали выполнять ТКМ от неродственного донора и уже сделали 4 таких операции.
, но
Все, мысль завершена.
на людей надежды уже нет
Чи це як в тому анекдоті: «Мойша, ти вже задовбав, ти спочатку ккупи лотерейний білет, а потім вже проси у Мене, що б він був вигршним».
А какой вообще смысл пересаживать себе донорских головной мозг? (даже если предположить то - что это возможно) Вся твоя личность заключена в нём. Пересадишь себе чужой - и ты станешь личностью - донором. А твоя личность - отправится в медицинские отходы.
Ну и клоун
Він би ще донором "совісті" погодився стати...