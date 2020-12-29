РУС
7 246 62

Степанов согласился стать потенциальным донором мозга. ФОТО

Министр здравоохранения Максим Степанов публично сдал образцы клеток для того, чтобы стать потенциальным донором костного мозга.

Это произошло в рамках подписания меморандума между Министерством здравоохранения и представителями общественных организаций по развитию направления трансплантации костного мозга (ТКМ) и популяризации донорства в Украине, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Буквы".

Образец клеток Степанов сдал публично. Он отметил, что база данных в Украине должна насчитывать не менее 20 тысяч образцов, а также призвал украинцев не быть равнодушными.

Вместе со Степановым потенциальными донорами стали представители двух директоратов Минздрава.

В 2020 году в Украине выполнено 204 трансплантации костного мозга. Врачи впервые начали выполнять ТКМ от неродственного донора и уже сделали 4 таких операции.

Степанов согласился стать потенциальным донором мозга 01
Степанов согласился стать потенциальным донором мозга 02
Степанов согласился стать потенциальным донором мозга 03
Степанов согласился стать потенциальным донором мозга 04
Степанов согласился стать потенциальным донором мозга 05

Автор: 

+16
У зебилов мозга нет, - нечего пересаживать. Зебилоид сотрясает воздух своей верхней жопой.
29.12.2020 23:45 Ответить
+10
Можно подумать, что Степанов без мозга будет сильно отличаться от того, что сейчас. Ну нести ахинею и врать не будет.
29.12.2020 23:52 Ответить
+10
Степанов погодився стати потенційним донором мозку - Цензор.НЕТ 4420
30.12.2020 00:05 Ответить
Головной мозг Степанова пересадить Зеленскому...и ********.
29.12.2020 23:42 Ответить
спинного вистачить...
29.12.2020 23:44 Ответить
у найпростіших нема ніякого мозку апріорі.
29.12.2020 23:47 Ответить
Вы не правы На интеллект Шарика мозга хватит
Степанов погодився стати потенційним донором мозку - Цензор.НЕТ 123
29.12.2020 23:57 Ответить
Шариков проходив стадії розвитку, мав навіть політичні уподобання. а зеленський - просто пуста шалабайка -в нього вуха ниточка тримає, чужі тексти лише озвучує. немає там ніякого мозку .
30.12.2020 00:12 Ответить
Вообще степанов не уточнял, что будет донором мозга для человека. Кроме того человеку мозг пока не пересаживали и нужно попрактиковаться на животных, а какому нибудь оленю мозг тоже может понадобиться! Не факт конечно, что мозга Степанова хватит оленю чтобы найти себе пропитание, но нужно понимать, что это будет в лаборатории, там оленя накормят и даже дерьмо уберут - не жизнь а сказка!!!
30.12.2020 09:44 Ответить
Это оно ватной палочкой до мозга достало?
31.12.2020 18:50 Ответить
Речь идет о спинном мозге.
11.01.2021 12:56 Ответить
Степанов погодився стати потенційним донором мозку - Цензор.НЕТ 4420
30.12.2020 00:05 Ответить
Степанов погодився стати потенційним донором мозку - Цензор.НЕТ 852
30.12.2020 00:20 Ответить
В них обох є тільки кістковий
30.12.2020 00:24 Ответить
"От перестановки мест слагаемых сумма не меняется" - правило арифметики из начальных классов.
30.12.2020 06:39 Ответить
У них у обоих Мозги от Шарика.
30.12.2020 07:23 Ответить
одни на двоих
30.12.2020 11:33 Ответить
Він не вірно здава тест, треба було спочатку щоб йому хтось шершавим продизинфікував внутрішню поверхню щоки.
29.12.2020 23:43 Ответить
ладно завтра перечитаю а то на сегодня уж много инфы а эта никак в голову не лезит
29.12.2020 23:43 Ответить
не парьтесь, такая инфа и завтра на голову не налезет
29.12.2020 23:57 Ответить
плюс один зомбак!
29.12.2020 23:43 Ответить
Пора переходить на искусственный мозг. Он не такой жадный.
29.12.2020 23:44 Ответить
и нет внуков
29.12.2020 23:46 Ответить
Просто заменить Степанова и Бубочку простенькими програмами, в данном случае отлично подойдут бредогенераторы.
30.12.2020 00:11 Ответить
У зебилов мозга нет, - нечего пересаживать. Зебилоид сотрясает воздух своей верхней жопой.
29.12.2020 23:45 Ответить
Может реципиентом? Не ошибка ли в заглавии?!
29.12.2020 23:45 Ответить
А он там вообще есть?
29.12.2020 23:47 Ответить
А написати у заголовку костного не вистачає головного?
29.12.2020 23:48 Ответить
Ну так мистецтво заголовку же. А як же інакше соя потренується у своїй "гостророзумності"?
30.12.2020 00:08 Ответить
Так розумію що Ви великий спец у трансплантації донорських клітин кісткового мозку і вирішили показати свою "вищість" над "гостророзумними" буває ! Так от - для Вас , "високоосвіченого" , - наші найближчі сусіди поляки такі процедури проводять у мало не кожній лікарні районного штибу , білоруси у обласних центрах для своїх громадян давно і безоплатно ; у донорській базі цих держав - мільйони потенційних донорів , бо інакше ніяк саме тому люди і стьобуться із цієї дурнуватої заяви , бо на даний час ця процедура для донора схожа на забір тромбоконцетрату ( правда із строгішими правилами і триваліша у часі ) не заяви міністру робити потрібно , а здати аналізи для занесення у єдину базу донорів і зробити це без помпезності а вже якби врятував своїм біоматеріалом когось - тоді б і піарився
30.12.2020 00:48 Ответить
Уже был коммент "как безмозглый может быть донором мозга"? Если не, то вот.
29.12.2020 23:52 Ответить
Что и на балалайке клиент сыграет ?
Степанов погодився стати потенційним донором мозку - Цензор.НЕТ 5538
29.12.2020 23:52 Ответить
А на роялі, слабо.
29.12.2020 23:59 Ответить
да тот мозг разве что доктору Франкенштейну для опытов-
29.12.2020 23:52 Ответить
Можно подумать, что Степанов без мозга будет сильно отличаться от того, что сейчас. Ну нести ахинею и врать не будет.
29.12.2020 23:52 Ответить
Степанов без мозга подобен Степанову с мозгом, но
Все, мысль завершена.
30.12.2020 00:13 Ответить
Он у него мозг в каком месте?
29.12.2020 23:53 Ответить
Спинной мозг по цене печени трески.
29.12.2020 23:55 Ответить
скоро не будет ни головного, ни спинного мозга степанова. будет один его костный мозг! )
29.12.2020 23:56 Ответить
Кістковий мозок корупціонера - безцінна річ.
29.12.2020 23:57 Ответить
Боже, спаси Украину !!!!!
на людей надежды уже нет
29.12.2020 23:59 Ответить
Та вкотре ж?
Чи це як в тому анекдоті: «Мойша, ти вже задовбав, ти спочатку ккупи лотерейний білет, а потім вже проси у Мене, що б він був вигршним».
30.12.2020 00:02 Ответить
Виграшним чи "ви, грішним"?
30.12.2020 00:10 Ответить
дебилы любой вопрос превращают в цирк
30.12.2020 00:11 Ответить
"Мозг" - и "костный мозг". Одно слово уточнения - и смысл меняется кардинально.

А какой вообще смысл пересаживать себе донорских головной мозг? (даже если предположить то - что это возможно) Вся твоя личность заключена в нём. Пересадишь себе чужой - и ты станешь личностью - донором. А твоя личность - отправится в медицинские отходы.
30.12.2020 00:14 Ответить
Это он так спецом. Берите то чего нет. Пересадите Бубочке. А-ха-ха!! Только зачем Ослу два того шо нет?
30.12.2020 00:16 Ответить
Так вот как это передаётся. Я конечно подозревал, шо зебилы как-то размножаются, но вот годы вот так вот😁😂
30.12.2020 00:33 Ответить
Донором чего? Степанов, не льсти себе.
30.12.2020 00:35 Ответить
Донор мозгів Степанов? кому? Прапорщиків вже немає!!
30.12.2020 00:42 Ответить
Степанову 45 лет. В то же время "Будь-яка здорова людина віком від 18 до 35 років може стати донором кісткового мозку. "
Ну и клоун
30.12.2020 00:57 Ответить
Они с Портновым не браться случайно? Очень физиономически похожи
30.12.2020 01:13 Ответить
У них один мозг на двоих.
11.01.2021 12:59 Ответить
У Степанова излишек спинного мозга. Уже из ушей течет.
30.12.2020 01:19 Ответить
Я перед Новим роком трохи в запарці, тому в більшості новин читаю заголовки, а текст вичитую в найбільш резонансних, значущих новинах. Так от, судячи з цього заголовку, в який автори не помістили слово "кістковий", можна зробити і трохи інший висновок, що Степанов погодився стати донором головного мозку. І тоді ситуація як в анекдоті з полковником, якому роблять трепанацію, лікарі дістали мозок, тут вривається його підлеглий і кричить: "Товариш полковник, підписано наказ про присвоєння Вам звання генерал-майору!" Цей полкан (майбутній генерал-майор) зривається з ліжка, надягає на голову фуражку і стрімголов летить до дверей. Лікарі до нього в один голос: "А мізки???" А він до них: "А на чорта вони мені тепер потрібні!"
30.12.2020 05:00 Ответить
Браво Бис! Шо б ты был здоров...
30.12.2020 05:03 Ответить
Какой там мозг? Там - кость сплошная, как в бильярдном шаре.
30.12.2020 06:18 Ответить
Чем дальше в лес, - тем больше дров! От этих "новостей", как будто бы удобоваримых для массового потребителя, у самого потребителя уже случается заворот мозгов.
30.12.2020 07:52 Ответить
Легко відмовитись від того що не маєш...
Він би ще донором "совісті" погодився стати...
30.12.2020 08:37 Ответить
Мдя, стэпанов рэшил таким способом размножаться.
30.12.2020 09:12 Ответить
Почки, печень, сердце, легкие взять можно. Прямо сегодня. Мозг его разве вахтеру может пригодиться.
30.12.2020 09:18 Ответить
Если бы мне представилась такая возможность, то я бы из Владимира Владимировича Зеленского без наркоза и инструментов при помощи пальцев и зубов сделал бы донора глазных яблок и кадыка.
30.12.2020 09:39 Ответить
Нееее. Клоуна нужно таксидермистам отдать. Пускай из него чучело сделают.
30.12.2020 10:06 Ответить
а он у него есть?
30.12.2020 11:28 Ответить
Мозги зебилоида - вещь исключительно редкая и потому врачам при пересадке придется очень постараться найти это вещество в данном индивидууме.
11.01.2021 13:08 Ответить
 
 