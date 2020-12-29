Степанов согласился стать потенциальным донором мозга. ФОТО

Министр здравоохранения Максим Степанов публично сдал образцы клеток для того, чтобы стать потенциальным донором костного мозга.

Это произошло в рамках подписания меморандума между Министерством здравоохранения и представителями общественных организаций по развитию направления трансплантации костного мозга (ТКМ) и популяризации донорства в Украине, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Буквы".

Образец клеток Степанов сдал публично. Он отметил, что база данных в Украине должна насчитывать не менее 20 тысяч образцов, а также призвал украинцев не быть равнодушными.

Вместе со Степановым потенциальными донорами стали представители двух директоратов Минздрава.

Смотрите на Цензор.НЕТ: Во Львове женщине пересадили печень, это первая такая операция в западной части Украины. ФОТОрепортаж

В 2020 году в Украине выполнено 204 трансплантации костного мозга. Врачи впервые начали выполнять ТКМ от неродственного донора и уже сделали 4 таких операции.









