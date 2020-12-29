Степанов погодився стати потенційним донором мозку. ФОТО
Міністр охорони здоров'я Максим Степанов публічно здав зразки клітин для того, щоб стати потенційним донором кісткового мозку.
Це сталося в рамках підписання меморандуму між Міністерством охорони здоров'я та представниками громадських організацій з розвитку напрямку трансплантації кісткового мозку (ТКМ) і популяризації донорства в Україні, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Буквы".
Зразок клітин Степанов здав публічно. Він зазначив, що база даних в Україні має налічувати не менше 20 тисяч зразків, а також закликав українців не бути байдужими.
Разом зі Степановим потенційними донорами стали представники двох директоратів МОЗ.
У 2020 році в Україні виконано 204 трансплантації кісткового мозку. Лікарі вперше почали виконувати ТКМ від нерідного донора і вже зробили 4 такі операції.
, но
Все, мысль завершена.
на людей надежды уже нет
Чи це як в тому анекдоті: «Мойша, ти вже задовбав, ти спочатку ккупи лотерейний білет, а потім вже проси у Мене, що б він був вигршним».
А какой вообще смысл пересаживать себе донорских головной мозг? (даже если предположить то - что это возможно) Вся твоя личность заключена в нём. Пересадишь себе чужой - и ты станешь личностью - донором. А твоя личность - отправится в медицинские отходы.
Ну и клоун
Він би ще донором "совісті" погодився стати...