Степанов погодився стати потенційним донором мозку. ФОТО

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов публічно здав зразки клітин для того, щоб стати потенційним донором кісткового мозку.

Це сталося в рамках підписання меморандуму між Міністерством охорони здоров'я та представниками громадських організацій з розвитку напрямку трансплантації кісткового мозку (ТКМ) і популяризації донорства в Україні, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Буквы".

Зразок клітин Степанов здав публічно. Він зазначив, що база даних в Україні має налічувати не менше 20 тисяч зразків, а також закликав українців не бути байдужими.

Разом зі Степановим потенційними донорами стали представники двох директоратів МОЗ.

У 2020 році в Україні виконано 204 трансплантації кісткового мозку. Лікарі вперше почали виконувати ТКМ від нерідного донора і вже зробили 4 такі операції.

