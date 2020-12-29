РУС
В ходе спецоперации ликвидированы более 100 интернет-магазинов, торговавших наркотиками, - Нацполиция. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В течение недели полицейские перекрыли два международных канала поступления наркотиков в Украину, прекратили деятельность трех мощных нарколабораторий и ликвидировали более 100 интернет-магазинов, через которые ежесуточно сбывали около 50 тыс. доз наркотиков на территории всей Украины.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

Оперативники Департаментом борьбы с наркопреступностью с привлечением коллег из Департаментов криминального анализа и киберполиции провели тщательный анализ каналов сбыта наркотиков через Интернет, в частности в закрытой части - "DarkNet".

В результате, используя практику зарубежных коллег, полицейские установили держателей более 100 интернет-ресурсов, которые действовали на территории Украины и были связаны между собой: все они были "постоянными клиентами" трех оптовиков, один из которых находился в ТОПе рейтинга "DarkNet ". По предварительным данным, ежесуточно все эти ресурсы сбывали около 50 тыс. доз наркосредств.

В ходе спецоперации ликвидированы более 100 интернет-магазинов, торговавших наркотиками, - Нацполиция 01

Благодаря спланированным действиям полицейские не допустили попадания на "черный" рынок более 20 кг Альфа PVP, около 8 кг амфетамина, более 4 кг каннабиса, около тысячи таблеток "экстази", а в целом - это более 120 тыс. доз наркотика. Также из незаконного оборота изъято 200 литров психотропа в жидком виде, растения конопли и 110 литров прекурсоров, используемых для изготовления психотропных веществ. Стоимость изъятого по ценам "черного" рынка составляет около 50 млн гривен.

Кроме этого, изъято 113 тыс. долларов, 158 тыс. гривен, оружие, гаджеты, черновые записи, а также шесть автомобилей.

В ходе спецоперации ликвидированы более 100 интернет-магазинов, торговавших наркотиками, - Нацполиция 02
В ходе спецоперации ликвидированы более 100 интернет-магазинов, торговавших наркотиками, - Нацполиция 03

Уже установлено 50 лиц, связанных с незаконной деятельностью ликвидированных наркомагазинив. Сейчас тринадцати из них уже сообщено о подозрении, десяти суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога в размере от 143 тысяч до 2,1 миллиона гривен, еще трем - домашний арест.

В ходе спецоперации ликвидированы более 100 интернет-магазинов, торговавших наркотиками, - Нацполиция 04
В ходе спецоперации ликвидированы более 100 интернет-магазинов, торговавших наркотиками, - Нацполиция 05

За организацию нарколабораторий и создание разветвленной сети сбыта наркотиков фигурантам грозит лишение свободы на срок до двенадцати лет с конфискацией имущества.

наркотики (2164) Нацполиция (16704) правоохранительные органы (2972) силовики (2800)
То-то петяботы притихли.
29.12.2020 23:48 Ответить
Вживання продукції RO$hen призводить до сліпоти, глухоти та втрати гідності..
29.12.2020 23:48 Ответить
На россии об этом все знают
29.12.2020 23:56 Ответить
детей спаймали))))..
29.12.2020 23:47 Ответить
То-то петяботы притихли.
29.12.2020 23:48 Ответить
Петушарятца..))
30.12.2020 00:17 Ответить
Вживання продукції RO$hen призводить до сліпоти, глухоти та втрати гідності..
29.12.2020 23:48 Ответить
На россии об этом все знают
29.12.2020 23:56 Ответить
Воно й видно...))
30.12.2020 00:08 Ответить
задолбали наркоманы всех мастей и расцветок - у меня дома гараж разрисован ихними "ироглифами", не успеваю закрашивать.
29.12.2020 23:50 Ответить
А по этому надо наказывать тех кто распространяет отстрелом ,а тех кто употребляет изоляцией от общества , пока не вылечатся от зависимости
показать весь комментарий
Вангую, что сейчас пойдут посты про то, что их задержали, потому что не захотели платить)))
29.12.2020 23:50 Ответить
Пазор Зєлєнскому! До 2019-го - таково нє било!
30.12.2020 00:03 Ответить
Хорошо сработали.Пора ввести также уголовку за употребление наркотиков.Принудительно в больничку показал анализ употребления ,сразу 5 лет бесплатных работ на государство.Не сажать в тюрягу дармоедов, а пахать на государство.Второй раз споймали полное конфискация имущества и 10 лет самых тяжёлых работ. И это ещё лояльно в других странах или пожизненно или к стенке.
30.12.2020 03:17 Ответить
Алкоголь в сотні разів небезпечніший ніж канабіс...а він в законі....На рахунок важких наркотиків згоден..А кришує це все звіснож не поліцаї...
30.12.2020 09:06 Ответить
Почему никогда не пишут, сколько сидят в тюрьмах?
Три лаборатории, два канала, 100 магазинов. Это как минимум человек 300. И это только одна операция!
Всего в Украине (по предварительным данным) более 30 000 человек заняты в распространении наркотиков.
30.12.2020 09:39 Ответить
Половину украдут и будут сами барыжить. Как с тем кокаином, пришло 60 кг, осталось 46.
30.12.2020 10:07 Ответить
 
 