В ходе спецоперации ликвидированы более 100 интернет-магазинов, торговавших наркотиками, - Нацполиция. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В течение недели полицейские перекрыли два международных канала поступления наркотиков в Украину, прекратили деятельность трех мощных нарколабораторий и ликвидировали более 100 интернет-магазинов, через которые ежесуточно сбывали около 50 тыс. доз наркотиков на территории всей Украины.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

Оперативники Департаментом борьбы с наркопреступностью с привлечением коллег из Департаментов криминального анализа и киберполиции провели тщательный анализ каналов сбыта наркотиков через Интернет, в частности в закрытой части - "DarkNet".

В результате, используя практику зарубежных коллег, полицейские установили держателей более 100 интернет-ресурсов, которые действовали на территории Украины и были связаны между собой: все они были "постоянными клиентами" трех оптовиков, один из которых находился в ТОПе рейтинга "DarkNet ". По предварительным данным, ежесуточно все эти ресурсы сбывали около 50 тыс. доз наркосредств.

Благодаря спланированным действиям полицейские не допустили попадания на "черный" рынок более 20 кг Альфа PVP, около 8 кг амфетамина, более 4 кг каннабиса, около тысячи таблеток "экстази", а в целом - это более 120 тыс. доз наркотика. Также из незаконного оборота изъято 200 литров психотропа в жидком виде, растения конопли и 110 литров прекурсоров, используемых для изготовления психотропных веществ. Стоимость изъятого по ценам "черного" рынка составляет около 50 млн гривен.

Кроме этого, изъято 113 тыс. долларов, 158 тыс. гривен, оружие, гаджеты, черновые записи, а также шесть автомобилей.





Уже установлено 50 лиц, связанных с незаконной деятельностью ликвидированных наркомагазинив. Сейчас тринадцати из них уже сообщено о подозрении, десяти суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога в размере от 143 тысяч до 2,1 миллиона гривен, еще трем - домашний арест.





За организацию нарколабораторий и создание разветвленной сети сбыта наркотиков фигурантам грозит лишение свободы на срок до двенадцати лет с конфискацией имущества.