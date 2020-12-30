Вандалы облили краской памятник воинам АТО в Киеве. ФОТОрепортаж
В Шевченковском районе неизвестные вандалы облили краской памятник воинам АТО.
Об этом сообщается на странице коммунального предприятия по содержанию зеленых насаждений в Facebook, передает Цензор.НЕТ.
Монумент расположен недалеко от станции метро "Берестейская". Как видно на фото, коммунальные службы сумели вернуть ему привычный вид несмотря на то, что злоумышленники не пожалели на памятник краски.
"Надеемся, что все же сознательных жителей большинство, и такие инциденты не повторятся. Киевляне, берегите все, что вас окружает!",- говорится в сообщении КП.
Нате...
Иначе, проявив себя в общественном месте, запросто будут собирать выбитые зубы сломанными руками.
Він же там на відео питав, а що буде, якщо в Єрусалимі, перед синпгогою поставвити Хрест.
Пора перенести на обычный цвинтар и могилу и памятник !
Высмеиваем паноптикум у крЫмлёфскай стенки и саркофаг тушки Лукича , но при этом в 2020 году держим могильник перед Радой .
Пора переносить такие вещи и мощи на обычный цвынтар !
А "сеппар" эт такой агрегат , который сепарирует разные "жидкие фазы" в теплообменных и массообменных процессах .
Эт я те как инженегр говорю , который ниодин сеппаратор расчитал и на прочность и на разные технологические схемы ...
А ещё "Сепппппар" так называлась помойная карчма в Донецке , где превратили одного сельдмаршала Захера из твёрдой фазы в жидкую и газообразную !
Зате різна мразота, совковата і *************, увівсю, змагаються в інсинуаціях, щодо дій екіпажу українських пілотів, цього Боїнга.
при этом всех собак, конечно, повесят на неё и отвечать будет она, если не успеет сбежать "в Оман"..
Твоему ведомству каждый год выделяют десятки миллиардов гривен, больше чем на МО.
Так, расходы на МВД увеличили на 9,14 миллиарда гривен ($370 млн) - до 92,96 миллиарда гривен ($3,8 млрд). Также выросли расходы на полицию - на 13,64%. Всего на полицию - 33,61 миллиарда гривен ($1,37 млрд).Так где-же отдача? Почему сепары в центре Киева творят что хотят?