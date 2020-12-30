РУС
Вандалы облили краской памятник воинам АТО в Киеве. ФОТОрепортаж

В Шевченковском районе неизвестные вандалы облили краской памятник воинам АТО.

Об этом сообщается на странице коммунального предприятия по содержанию зеленых насаждений в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

Монумент расположен недалеко от станции метро "Берестейская". Как видно на фото, коммунальные службы сумели вернуть ему привычный вид несмотря на то, что злоумышленники не пожалели на памятник краски.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: В Запорожье вандалы облили краской мемориальную доску погибшим во время Голодомора детям. ФОТО

"Надеемся, что все же сознательных жителей большинство, и такие инциденты не повторятся. Киевляне, берегите все, что вас окружает!",- говорится в сообщении КП.

Вандалы облили краской памятник воинам АТО в Киеве 01
Вандалы облили краской памятник воинам АТО в Киеве 02
Вандалы облили краской памятник воинам АТО в Киеве 03
Вандалы облили краской памятник воинам АТО в Киеве 04
Вандалы облили краской памятник воинам АТО в Киеве 05

+35
Завдяки вибору зелохторату та зажопінців...
Вандалы облили краской памятник воинам АТО в Киеве - Цензор.НЕТ 3017
30.12.2020 14:25 Ответить
+26
Вот интересно, учитывая, что сепаров и перевозбуждённых совков хватает и вандализм не редкость, разве трудно догадаться поставить камеру и патруль неподалёку? По всему Киеву натыкано камер, а тут глухо...
30.12.2020 14:25 Ответить
+19
Ти що верзеш, дебіл? Тебе концом епохи зубожіння контузило?
30.12.2020 14:32 Ответить
зелень думала шо то тко просто з маскавітярами гратися в Державу
30.12.2020 14:24 Ответить
Завдяки вибору зелохторату та зажопінців...
Вандалы облили краской памятник воинам АТО в Киеве - Цензор.НЕТ 3017
30.12.2020 14:25 Ответить
Скорее завдяки Пете который отпустил всех сепаров и предателей
30.12.2020 14:30 Ответить
Дайте внеочередное повышение коммуналки этому патриоту!
30.12.2020 14:31 Ответить
Вандали облили фарбою пам'ятник воїнам АТО у Києві - Цензор.НЕТ 2339
Нате...
30.12.2020 15:49 Ответить
А тебе лОху зеленому поздравление с НГ в задницу и до головы, что бы последняя не шаталась...
31.12.2020 16:36 Ответить
Ти що верзеш, дебіл? Тебе концом епохи зубожіння контузило?
30.12.2020 14:32 Ответить
його кінцем президента контузило, який по його довбешці їм настукав.
30.12.2020 15:02 Ответить
Терориста Цемаха, який Боінг збив, теж Пєтя відпустив?
30.12.2020 14:51 Ответить
Ну во первых Цемаха словили уже после Пети. А так думаю что да, Петька отпустил бы и его. Как он отпустил Садовника и ГРУшников, убивших наших солдат, и беркутовцев и еще сотни предателей и росийских диверсантов.
30.12.2020 14:56 Ответить
Але відпустив його Зе... Як і кількох бєркутов теж... То чим він кращий??
30.12.2020 15:28 Ответить
не, то какао-провокаторы облили.
30.12.2020 20:06 Ответить
Вот интересно, учитывая, что сепаров и перевозбуждённых совков хватает и вандализм не редкость, разве трудно догадаться поставить камеру и патруль неподалёку? По всему Киеву натыкано камер, а тут глухо...
30.12.2020 14:25 Ответить
А ти вважаєш що мусора до цього не причетні?
30.12.2020 14:52 Ответить
А это уже в процессе будет выяснено. Но надо ж сначала зафиксировать и факт и пациента.
30.12.2020 14:53 Ответить
Смішний ти. Може ще до "суду" на нього подати?
30.12.2020 15:14 Ответить
Мне твои фантазии не интересны, от слова "совсем".
30.12.2020 16:24 Ответить
только суд Линча: прямо на месте поломать тварям руки и ноги
30.12.2020 20:09 Ответить
Какие ж это вандалы, это избиратели Зеленского!
30.12.2020 14:27 Ответить
Ти думаєш що той же АТОшнкк який голосував за Зельмана прийде вночі і обіллє фарбою стелу своїх загиблих побратимів?Може хватіт вже тулити де попало і 73 % і Зелінського ??Достали вже ... Шо б не було непон,яток - я за Зелінського ніколи б не проголосував, не мій формат
30.12.2020 15:19 Ответить
Чекаємо ПєаРастів з ДаунБасу
30.12.2020 14:31 Ответить
Твари опзажопные.
30.12.2020 14:31 Ответить
А благодаря решению правительства эти вандалы смогут поступить в ВУЗы без сдачи ЗНО....
30.12.2020 14:31 Ответить
При Зеленском сепары уже и в Киеве чувствуют себя вольготно.
30.12.2020 14:31 Ответить
Вандалы облили краской памятник воинам АТО в Киеве - Цензор.НЕТ 7791
30.12.2020 14:31 Ответить
Вандали облили фарбою пам'ятник воїнам АТО у Києві - Цензор.НЕТ 5675
30.12.2020 14:35 Ответить
Оце... нєдорозумєніє - навіть Зє!******* погнала її з фракції. А на "Прямому" у річницю початку Майдана верзла, що теж хотіла б почути кваліфіковане правове пояснення, що ж там відбулося? Нє, ну, на вигляд уже ж нє дєвочка, вже дитинку народила, а жила в часи Майдану на Місяці, чи в Австралії? І оцей зашквар з "лєнточкой". Бл@дь, при3,14здити хочеться...
30.12.2020 17:00 Ответить
Сепарня домбаська.
30.12.2020 14:32 Ответить
Виродки...
30.12.2020 14:34 Ответить
скільки ще кацапонедобитків в Україні...
30.12.2020 14:35 Ответить
"русскомирцы" есть, наверное. Но все, что они умеют- тихо шипеть на своих вонючих кухнях и воевать с памятниками.
Иначе, проявив себя в общественном месте, запросто будут собирать выбитые зубы сломанными руками.
30.12.2020 14:36 Ответить
Ось так потихенько але неупинно розлазиться рашиська зараза по Україні. Скоро будуть бити арматурою за жовто-блакитний стяг. А сдєлалі це вмєстє. Раніше мене зелебобня бісила, тепер я її просто гидую на фізіологічному рівні.
30.12.2020 14:37 Ответить
Не гидуй. Просто знищуй.
30.12.2020 14:53 Ответить
Ще кілька років зеленування і вандали поливатимуть такі пам*ятники не ховаючись.
30.12.2020 14:37 Ответить
Знайдуть так же швидко, як руйнівника єврейського знаку?
30.12.2020 14:40 Ответить
Ну, той же не ховався.
Він же там на відео питав, а що буде, якщо в Єрусалимі, перед синпгогою поставвити Хрест.
30.12.2020 14:43 Ответить
А не ховався він, бо знав, що йому, кацапському провокатору, нічого не буде.
30.12.2020 15:08 Ответить
Та й то таке...
30.12.2020 15:15 Ответить
Нічо, оно з ОРДЛО ще «студєнтов» підтягнеться...
30.12.2020 14:41 Ответить
За такое надо лишать гражданство или убивать хватить играть в бирюльки.
30.12.2020 14:41 Ответить
Нужно в отместку за такое полностью демонтировать все военные кладбища в центре Киева и загасить "вечный огонь" . Особенно возмущает существование могилы и памятника Ватутина в Марининском парке .
Пора перенести на обычный цвинтар и могилу и памятник !
Высмеиваем паноптикум у крЫмлёфскай стенки и саркофаг тушки Лукича , но при этом в 2020 году держим могильник перед Радой .

Пора переносить такие вещи и мощи на обычный цвынтар !
30.12.2020 14:43 Ответить
Для цього існують скотомогильники.
30.12.2020 15:11 Ответить
Нельзя уподобляться скотобольшевикам , которые расстреливали пачками и хоронили убитых в могильниках для скота .
30.12.2020 16:29 Ответить
У скотомогильниках не ховають, у них скидають...
30.12.2020 17:02 Ответить
Пропонуєш вішати? Ну, як варіянт...
01.01.2021 08:31 Ответить
Надо, но как видим все радикальные патриоты типа Свободы и Унсо, и аваковские дружины молчат в тряпочку, ведь не было команды с кремля устраивать провокации, еще ведь не 9 мая, сепары на такое не срефлексируют.
30.12.2020 17:36 Ответить
Нет никаких "сепппппппараффф" , есть колаборы , т.е. предатели Украины !
А "сеппар" эт такой агрегат , который сепарирует разные "жидкие фазы" в теплообменных и массообменных процессах .
Эт я те как инженегр говорю , который ниодин сеппаратор расчитал и на прочность и на разные технологические схемы ...

А ещё "Сепппппар" так называлась помойная карчма в Донецке , где превратили одного сельдмаршала Захера из твёрдой фазы в жидкую и газообразную !
31.12.2020 14:17 Ответить
В таких місцях треба ставити камери, знаходити ватне бидло і карати його на місці
30.12.2020 14:47 Ответить
Тут на автодорогах ,где бесхозное бабло за превышение скорости, ездит не могут ,а что ментам с памятника.....
30.12.2020 16:00 Ответить
Зеленые спалились )) Хотя бы краску другого цвета выбрали...
30.12.2020 14:48 Ответить
Катастрофа самолета МАУ: Иран выплатит по $150 тыс семьям погибших ,одного не пойму за что Зеленский дал Героя Украины экипажу сбитого украинского самолёта, ,если давать таки всем погибшим пассажирам самолёта МАУ ...с этого начинается отношения к Героям Украины
30.12.2020 14:49 Ответить
Не шукайте логіки у того, в кого її нема від слова зовсім.
30.12.2020 14:53 Ответить
«Украинская сторона до сих пор не получала никакого технического отчета от иранской стороны о крушении самолета МАУ, именно выполнение достигнутых ранее договоренностей в значительной мере будет определять дальнейшую дату следующего раунда переговоров с Ираном.Источник: https://censor.net/ru/n3239876»

Зате різна мразота, совковата і *************, увівсю, змагаються в інсинуаціях, щодо дій екіпажу українських пілотів, цього Боїнга.
30.12.2020 15:18 Ответить
Ну Героя -не премию в десятки миллионов сынку социалистки.....
30.12.2020 16:03 Ответить
при чем тут вандалы? вандалы и ватные сепары это, по моему, не одно и то же.
30.12.2020 14:51 Ответить
Еще неизвестно где ватников больше: в Киеве или в Донецке.
30.12.2020 14:54 Ответить
Давайте вже русскіх називати русскімі.
30.12.2020 15:17 Ответить
Ну, так а скільки їх з Донецька до Києва понаїхало?
30.12.2020 17:03 Ответить
дурочка Зеля - през хаоса.. в то время, когда она руками засланцев-запроданцев кошмарит патриотов, хйловские мертвечуки передают ей привет, в надежде збурити суспільство..
при этом всех собак, конечно, повесят на неё и отвечать будет она, если не успеет сбежать "в Оман"..
30.12.2020 14:59 Ответить
Не имеет значения, Зелень только и может с памятниками воевать. Этим ребятам уже все равно, главное чтобы мы помнили их подвиги, и не забывали выдать ******* зеленым шмарклям сделавшим это. Но на 99% уверен что это не сведомые рашисты, просто за серебряник кто-то сделал, хотя так бы никогда и не сделал, но за серебрянник это другое дело...
30.12.2020 15:17 Ответить
Ага зелень облила зелёной краской, при этом ёё электорат военные
30.12.2020 20:26 Ответить
Аваков, ау!
Твоему ведомству каждый год выделяют десятки миллиардов гривен, больше чем на МО.
Так, расходы на МВД увеличили на 9,14 миллиарда гривен ($370 млн) - до 92,96 миллиарда гривен ($3,8 млрд). Также выросли расходы на полицию - на 13,64%. Всего на полицию - 33,61 миллиарда гривен ($1,37 млрд).Так где-же отдача? Почему сепары в центре Киева творят что хотят?
30.12.2020 15:20 Ответить
Скіотки ви ще зелені і голубі будете знущатися над пам'яттю загиблих воїнів за Україну? Із вашої тупої і сцикливої маси там нікого не було, зате позаймали тут всі керівні посади, переповнили Верховну Раду, Кабмін, правоохоронні органи. Був там некий яйцечух з голової ківи і до цбого часу не відомо в кого воно стріляло. Була ще Надюша "гвинтокрил", яка у змові із сепарами і загарбниками заманила в пастку наших десантників. Поставте пост зі старшим Грищенко і нехай оберігають, всеодно нічого іншого не можуть і не вміють.
30.12.2020 15:34 Ответить
А знущаються порошенківці, фарба зеленого кольору, і більшість військових проголосувало за Зе. Думай-те
30.12.2020 20:25 Ответить
краска зелёная.....
30.12.2020 15:47 Ответить
Рыго -опцжесная с услужливым оттенком....
30.12.2020 16:07 Ответить
"Вандалы облили краской памятник воинам АТО в Киеве." - не вандалы, а сепары.
30.12.2020 16:08 Ответить
Сепари це ті,хто хочуть відокремлення. В ОРДЛО не хочуть відокремлення, в них воно вже є. Вони хочуть, щоб вся Україна жила як вони. Подібного хотіли і ОРКИ. (Толкієн ніби передбачив.) Саме тому, більш точно і співзвучно рускомірних жителів ОРДЛО потрібно називати ОРКАМИ.
30.12.2020 17:27 Ответить
УБЕЙТЕ ШАРИЯ !!!
30.12.2020 16:25 Ответить
Це не вандали. Це вороги держави Україна.
30.12.2020 16:28 Ответить
І дякую комунальникам за те, що швидко й добре відновили пам'ятник.
30.12.2020 17:23 Ответить
Сцикун і його зелена команда провокують , щоб не звертали уваги на просрані державні програми і провали по всіх напрямках. Он і Скороход в колорадській блузці вилізла...Єдине в чому Сцикун перевершив всіх попередників це у кількості відпусток за рік. ЗЕБІЛИ ВИ ЦЕ ЗРОБИЛИ РАЗОМ! Чи ВАС ЗРОБИЛИ ЗНОВУ! - Оберіть що вірніше.
30.12.2020 17:23 Ответить
Медведчуковские говноканалы снимали весь вандализм в прямом эфире?
30.12.2020 17:38 Ответить
ну що і це стерпим?
30.12.2020 18:33 Ответить
Русский мир в действии.
30.12.2020 19:07 Ответить
Це не вандали а закляті вороги.
30.12.2020 19:29 Ответить
Доки будуть грати в бірульки таке і буде!!! Головне не це,головне,що вся ШВАЛЬ ригівська майже на всіх каналах поносить МАЙДАН і все більше і більше чути,що учасників демонстрацій-протестів потрібно в каталашку за Держ.переворот!!!!!! ВИ ЦЬОГО ХОТІЛИ 73% НЕДОЛУГИХ??? Потрібно знайти хто це зробив і не на поруки,а так років 10 і щоб це було всенародно,іншого шляху немає!!! Бо якийсь Рифмастер сидить вже рік, і не знає за що,а зрадники Держави і надалі наносять збитки Країні!!! і це все НОРМА!!!!!
30.12.2020 19:53 Ответить
Свідки Петра, ну ви і Мєрзость. Ви готові знищити Україну тільки заради того щоб виправдати свій вибір. По фарбі видно що це ваша робота.
30.12.2020 20:21 Ответить
Ілья!! Краще пиши російською.
30.12.2020 20:40 Ответить
Не збираюсь під кацапів та Свідків Петра підлаштовуваться
30.12.2020 21:06 Ответить
Ілюха!!! Ось в мене до тебе просте запитання:КОГО ТИ БАЧИШ ПРЕЗЕДЕНТОМ НА СЬОГОДНІ(тільки будь ласкавий,не віртуального кандидата,а прохідного)
30.12.2020 21:46 Ответить
Зеля, побольше преференций даунбасянскому народу! Скоро они тебе и под ОПой накакают.
30.12.2020 20:52 Ответить
І вересень місяць не за горами. Студентами (за які-такі заслуги???) стануть мАлАдоє пакаленіє Данбаса, без здачі ЗНО їх тут буде хоч греблю гати. (((
30.12.2020 21:33 Ответить
Характерно что зеленой краской облили ґазжыґают
31.12.2020 00:13 Ответить
Я думаю это месть любителей ,,русскага мира,, за задержание во Львове двух русскоязычных мальчиков в советских армейских шапках.
31.12.2020 09:29 Ответить
это та лярва сделала которой колорадские тряпочки нравятся ...
31.12.2020 14:24 Ответить
Сцук знайти і закопати у парку, що знаходиться поруч!
31.12.2020 14:32 Ответить
 
 