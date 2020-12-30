Вандали облили фарбою пам'ятник воїнам АТО у Києві. ФОТОрепортаж
У Шевченківському районі невідомі вандали облили фарбою пам'ятник воїнам АТО.
Про це повідомляється на сторінці комунального підприємства з утримання зелених насаджень у Facebook, передає Цензор.НЕТ.
Монумент розташований неподалік станції метро "Берестейська". Як видно на фото, комунальні служби зуміли повернути йому звичний вигляд попри те, що зловмисники не пошкодували на пам'ятник фарби.
"Сподіваємося, що все ж таки свідомих мешканців більшість, і такі інциденти не повторяться. Кияни, бережіть все, що вас оточує!" - йдеться у повідомленні КП.
