На Николаевщине вандалы осквернили около 100 могил, - полиция. ВИДЕО+ФОТО

В селе Прибугское Николаевской области на кладбище неизвестные вандалы осквернили около 100 могил.

С таким заявлением обратился староста села 30 декабря, сообщает пресс-служба полиции Николаевской области, передает Цензор.НЕТ.

"На месте происшествия работала следственно-оперативная группа. Правоохранители принимают меры по установлению причастных к преступлению лиц и привлечению их к ответственности", - указывается в сообщении.

На Николаевщине вандалы осквернили около 100 могил, - полиция 01

По факту начато уголовное производство по признакам ч. 1 ст. 297 (надругательство над могилой, другим местом захоронения или над телом умершего) УК Украины. Санкция статьи предусматривает наказание от наложения штрафа до лишения свободы на срок до 3 лет.

Сейчас следственные действия продолжаются.

Николаевская область (2201) Нацполиция (16713) вандализм (612)
Топ комментарии
+25
Вот такие животные и голосют за опзж
показать весь комментарий
31.12.2020 14:40 Ответить
+15
Решили паприколу покуролесить на кладбище.. впрочем так же как и голосовали.
показать весь комментарий
31.12.2020 14:40 Ответить
+10
поймать и простить по-христиански. пусть живут с этим(с отрубленными руками)
показать весь комментарий
31.12.2020 14:46 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Млять! Быдлоотпрыски рулят...
показать весь комментарий
31.12.2020 14:39 Ответить
Быдлоотпрыски? Не думаю. Синтетические наркотики под крышеванием силовиков имеют место быть.
показать весь комментарий
31.12.2020 18:25 Ответить
Чтобы узнать быдлоотпрыски это сделали или это акция московитов(любят они делать провокации в стиле антисемитизма)или это разборка местных кланов -нужно знать ФИО,указанные на осквернённых памятниках!!!
показать весь комментарий
31.12.2020 18:32 Ответить
Решили паприколу покуролесить на кладбище.. впрочем так же как и голосовали.
показать весь комментарий
31.12.2020 14:40 Ответить
Вот такие животные и голосют за опзж
показать весь комментарий
31.12.2020 14:40 Ответить
и это в селе где все практически знают друг друга и пол.села родственники через троюродных
показать весь комментарий
31.12.2020 14:44 Ответить
та заезжие подноровились какие-то.
хотя лично мне было бы пофиг на свою могилу. и так уже помер, значит вообще индифферентно шо на ней какой-то дурак отбил кусок камушка.
показать весь комментарий
31.12.2020 14:48 Ответить
Это называется не камушек отбил,а мозг у тебя напрочь салабон отбит. Люди бешеные деньги платят за памятники. Дурко блд такую херь написать.
показать весь комментарий
31.12.2020 14:58 Ответить
а вы посм. на памятники всяких, ну вон, Гепа, Кушнарев и других ублюдков.
им как раз круто шо часть награбленного пошла на камушек.
но круче тем шо камушки выпиливают = ржут с бандитов и зарабатывают бабло.
ну и? лохи облапошены, но зато над тушками геп - солидный монумент. круто чо.
а теперь послушай - все эти твари мол православные, т.е. можно было завещать шоб зарыли под простыми двумя палочками, а деньги - отдать в приюты.
ну и что лучше? шоб дети сыты были, или 2 центнера гранита с рожей бандюка то?
показать весь комментарий
31.12.2020 15:06 Ответить
Скорей всего, сами "бизнесмены ритуальных услуг" ждут в гости "новых-старых" клиентов. На Николаевщине вандалы осквернили около 100 могил, - полиция - Цензор.НЕТ 9269
показать весь комментарий
31.12.2020 14:48 Ответить
согласен! помнится раньше,стекольщик платил пацанам пятак,чтоб разбивали рогаткой стекла,а на следующий день,стекольщик предлагал людям вставить стекла
показать весь комментарий
31.12.2020 18:47 Ответить
То треба вже бути геть аморальними й безсовісними людьми, щоб на таке піти
показать весь комментарий
31.12.2020 19:54 Ответить
поймать и простить по-христиански. пусть живут с этим(с отрубленными руками)
показать весь комментарий
31.12.2020 14:46 Ответить
таких дебилов надо хоронить в скотомогильнике
показать весь комментарий
31.12.2020 14:50 Ответить
хорони.
показать весь комментарий
31.12.2020 14:52 Ответить
С мозгами не сложилось, но очень хочется показать, какие крутые. Таких пид-сов надо просто тупо отстреливать - мир ничего не потеряет, а родителям надо было заниматься воспитанием своих олухов, а не потом лить слезы за "невинными" деточками!
показать весь комментарий
31.12.2020 14:54 Ответить
Раньше были кладбищенские сторожа а сейчас никого нет.
Это сделано не просто так,на мой взгляд.Могильные камни разбиты и многие люди понесли убытки.Нужно подавать иск к администрации кладбища или к поселковому совету.Полиции нужно найти подлецов.Потом передать их в надёжные руки народного правосудия.
показать весь комментарий
31.12.2020 14:54 Ответить
Чем быстрее их заберут менты, тем лучше будет им.
показать весь комментарий
31.12.2020 15:08 Ответить
чо за уйня Поймать и пусть восстанавливают
показать весь комментарий
31.12.2020 15:22 Ответить
фізична убогість породжує ментальну..
показать весь комментарий
31.12.2020 15:23 Ответить
воспитание такое или вообще его нет
показать весь комментарий
31.12.2020 15:25 Ответить
утверждались твари.
показать весь комментарий
31.12.2020 17:59 Ответить
надо искать тех, кому ето выгодно: изготовителей памятников в етом селе Прибугское !
показать весь комментарий
31.12.2020 18:44 Ответить
Памятники зараз дорогі в ціні. А взагалі за таке якраз треба відрубувати руки...
показать весь комментарий
31.12.2020 19:52 Ответить
Нет. Руки не надо отрубывать. Пусть отработают и восстановят памятники!
показать весь комментарий
31.12.2020 20:10 Ответить
сатанистьі, имхо
показать весь комментарий
01.01.2021 18:50 Ответить
 
 