На Николаевщине вандалы осквернили около 100 могил, - полиция. ВИДЕО+ФОТО
В селе Прибугское Николаевской области на кладбище неизвестные вандалы осквернили около 100 могил.
С таким заявлением обратился староста села 30 декабря, сообщает пресс-служба полиции Николаевской области, передает Цензор.НЕТ.
"На месте происшествия работала следственно-оперативная группа. Правоохранители принимают меры по установлению причастных к преступлению лиц и привлечению их к ответственности", - указывается в сообщении.
По факту начато уголовное производство по признакам ч. 1 ст. 297 (надругательство над могилой, другим местом захоронения или над телом умершего) УК Украины. Санкция статьи предусматривает наказание от наложения штрафа до лишения свободы на срок до 3 лет.
Сейчас следственные действия продолжаются.
хотя лично мне было бы пофиг на свою могилу. и так уже помер, значит вообще индифферентно шо на ней какой-то дурак отбил кусок камушка.
им как раз круто шо часть награбленного пошла на камушек.
но круче тем шо камушки выпиливают = ржут с бандитов и зарабатывают бабло.
ну и? лохи облапошены, но зато над тушками геп - солидный монумент. круто чо.
а теперь послушай - все эти твари мол православные, т.е. можно было завещать шоб зарыли под простыми двумя палочками, а деньги - отдать в приюты.
ну и что лучше? шоб дети сыты были, или 2 центнера гранита с рожей бандюка то?
Это сделано не просто так,на мой взгляд.Могильные камни разбиты и многие люди понесли убытки.Нужно подавать иск к администрации кладбища или к поселковому совету.Полиции нужно найти подлецов.Потом передать их в надёжные руки народного правосудия.