На Николаевщине вандалы осквернили около 100 могил, - полиция. ВИДЕО+ФОТО

В селе Прибугское Николаевской области на кладбище неизвестные вандалы осквернили около 100 могил.

С таким заявлением обратился староста села 30 декабря, сообщает пресс-служба полиции Николаевской области, передает Цензор.НЕТ.

"На месте происшествия работала следственно-оперативная группа. Правоохранители принимают меры по установлению причастных к преступлению лиц и привлечению их к ответственности", - указывается в сообщении.

По факту начато уголовное производство по признакам ч. 1 ст. 297 (надругательство над могилой, другим местом захоронения или над телом умершего) УК Украины. Санкция статьи предусматривает наказание от наложения штрафа до лишения свободы на срок до 3 лет.

Сейчас следственные действия продолжаются.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Неизвестные погасили зажженный Лавровым "вечный огонь" в Белграде. ФОТО