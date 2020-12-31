На Миколаївщині вандали осквернили майже 100 могил, - поліція. ВІДЕО+ФОТО

У селі Прибузьке Миколаївської області на кладовищі невідомі вандали осквернили близько 100 могил.

З такою заявою звернувся староста села 30 грудня, повідомляє пресслужба поліції Миколаївської області, передає Цензор.НЕТ.

"На місці події працювала слідчо-оперативна група. Правоохоронці вживають заходів щодо встановлення причетних до злочину осіб та притягнення їх до відповідальності", - вказується в повідомленні.

За фактом розпочато кримінальне провадження за ознаками ч. 1 ст. 297 (наруга над могилою, іншим місцем поховання або над тілом померлого) КК України. Санкція статті передбачає покарання від накладення штрафу до позбавлення волі на строк до 3 років.

Зараз слідчі дії тривають.

