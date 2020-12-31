УКР
7 144 27

На Миколаївщині вандали осквернили майже 100 могил, - поліція. ВІДЕО+ФОТО

У селі Прибузьке Миколаївської області на кладовищі невідомі вандали осквернили близько 100 могил.

З такою заявою звернувся староста села 30 грудня, повідомляє пресслужба поліції Миколаївської області, передає Цензор.НЕТ.

"На місці події працювала слідчо-оперативна група. Правоохоронці вживають заходів щодо встановлення причетних до злочину осіб та притягнення їх до відповідальності", - вказується в повідомленні.

На Миколаївщині вандали осквернили майже 100 могил, - поліція 01

За фактом розпочато кримінальне провадження за ознаками ч. 1 ст. 297 (наруга над могилою, іншим місцем поховання або над тілом померлого) КК України. Санкція статті передбачає покарання від накладення штрафу до позбавлення волі на строк до 3 років.

Зараз слідчі дії тривають.

Миколаївська область (2354) Нацполіція (15438) вандалізм (438)
Топ коментарі
+25
Вот такие животные и голосют за опзж
показати весь коментар
31.12.2020 14:40 Відповісти
+15
Решили паприколу покуролесить на кладбище.. впрочем так же как и голосовали.
показати весь коментар
31.12.2020 14:40 Відповісти
+10
поймать и простить по-христиански. пусть живут с этим(с отрубленными руками)
показати весь коментар
31.12.2020 14:46 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Млять! Быдлоотпрыски рулят...
показати весь коментар
31.12.2020 14:39 Відповісти
Быдлоотпрыски? Не думаю. Синтетические наркотики под крышеванием силовиков имеют место быть.
показати весь коментар
31.12.2020 18:25 Відповісти
Чтобы узнать быдлоотпрыски это сделали или это акция московитов(любят они делать провокации в стиле антисемитизма)или это разборка местных кланов -нужно знать ФИО,указанные на осквернённых памятниках!!!
показати весь коментар
31.12.2020 18:32 Відповісти
Решили паприколу покуролесить на кладбище.. впрочем так же как и голосовали.
показати весь коментар
31.12.2020 14:40 Відповісти
Вот такие животные и голосют за опзж
показати весь коментар
31.12.2020 14:40 Відповісти
и это в селе где все практически знают друг друга и пол.села родственники через троюродных
показати весь коментар
31.12.2020 14:44 Відповісти
та заезжие подноровились какие-то.
хотя лично мне было бы пофиг на свою могилу. и так уже помер, значит вообще индифферентно шо на ней какой-то дурак отбил кусок камушка.
показати весь коментар
31.12.2020 14:48 Відповісти
Это называется не камушек отбил,а мозг у тебя напрочь салабон отбит. Люди бешеные деньги платят за памятники. Дурко блд такую херь написать.
показати весь коментар
31.12.2020 14:58 Відповісти
а вы посм. на памятники всяких, ну вон, Гепа, Кушнарев и других ублюдков.
им как раз круто шо часть награбленного пошла на камушек.
но круче тем шо камушки выпиливают = ржут с бандитов и зарабатывают бабло.
ну и? лохи облапошены, но зато над тушками геп - солидный монумент. круто чо.
а теперь послушай - все эти твари мол православные, т.е. можно было завещать шоб зарыли под простыми двумя палочками, а деньги - отдать в приюты.
ну и что лучше? шоб дети сыты были, или 2 центнера гранита с рожей бандюка то?
показати весь коментар
31.12.2020 15:06 Відповісти
Скорей всего, сами "бизнесмены ритуальных услуг" ждут в гости "новых-старых" клиентов. На Николаевщине вандалы осквернили около 100 могил, - полиция - Цензор.НЕТ 9269
показати весь коментар
31.12.2020 14:48 Відповісти
согласен! помнится раньше,стекольщик платил пацанам пятак,чтоб разбивали рогаткой стекла,а на следующий день,стекольщик предлагал людям вставить стекла
показати весь коментар
31.12.2020 18:47 Відповісти
То треба вже бути геть аморальними й безсовісними людьми, щоб на таке піти
показати весь коментар
31.12.2020 19:54 Відповісти
поймать и простить по-христиански. пусть живут с этим(с отрубленными руками)
показати весь коментар
31.12.2020 14:46 Відповісти
таких дебилов надо хоронить в скотомогильнике
показати весь коментар
31.12.2020 14:50 Відповісти
хорони.
показати весь коментар
31.12.2020 14:52 Відповісти
С мозгами не сложилось, но очень хочется показать, какие крутые. Таких пид-сов надо просто тупо отстреливать - мир ничего не потеряет, а родителям надо было заниматься воспитанием своих олухов, а не потом лить слезы за "невинными" деточками!
показати весь коментар
31.12.2020 14:54 Відповісти
Раньше были кладбищенские сторожа а сейчас никого нет.
Это сделано не просто так,на мой взгляд.Могильные камни разбиты и многие люди понесли убытки.Нужно подавать иск к администрации кладбища или к поселковому совету.Полиции нужно найти подлецов.Потом передать их в надёжные руки народного правосудия.
показати весь коментар
31.12.2020 14:54 Відповісти
Чем быстрее их заберут менты, тем лучше будет им.
показати весь коментар
31.12.2020 15:08 Відповісти
чо за уйня Поймать и пусть восстанавливают
показати весь коментар
31.12.2020 15:22 Відповісти
фізична убогість породжує ментальну..
показати весь коментар
31.12.2020 15:23 Відповісти
воспитание такое или вообще его нет
показати весь коментар
31.12.2020 15:25 Відповісти
утверждались твари.
показати весь коментар
31.12.2020 17:59 Відповісти
надо искать тех, кому ето выгодно: изготовителей памятников в етом селе Прибугское !
показати весь коментар
31.12.2020 18:44 Відповісти
Памятники зараз дорогі в ціні. А взагалі за таке якраз треба відрубувати руки...
показати весь коментар
31.12.2020 19:52 Відповісти
Нет. Руки не надо отрубывать. Пусть отработают и восстановят памятники!
показати весь коментар
31.12.2020 20:10 Відповісти
сатанистьі, имхо
показати весь коментар
01.01.2021 18:50 Відповісти
 
 