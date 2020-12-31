На Миколаївщині вандали осквернили майже 100 могил, - поліція. ВІДЕО+ФОТО
У селі Прибузьке Миколаївської області на кладовищі невідомі вандали осквернили близько 100 могил.
З такою заявою звернувся староста села 30 грудня, повідомляє пресслужба поліції Миколаївської області, передає Цензор.НЕТ.
"На місці події працювала слідчо-оперативна група. Правоохоронці вживають заходів щодо встановлення причетних до злочину осіб та притягнення їх до відповідальності", - вказується в повідомленні.
За фактом розпочато кримінальне провадження за ознаками ч. 1 ст. 297 (наруга над могилою, іншим місцем поховання або над тілом померлого) КК України. Санкція статті передбачає покарання від накладення штрафу до позбавлення волі на строк до 3 років.
Зараз слідчі дії тривають.
Петя Петрович
Психиатрическая больница No1
Yuriy Smith
хотя лично мне было бы пофиг на свою могилу. и так уже помер, значит вообще индифферентно шо на ней какой-то дурак отбил кусок камушка.
им как раз круто шо часть награбленного пошла на камушек.
но круче тем шо камушки выпиливают = ржут с бандитов и зарабатывают бабло.
ну и? лохи облапошены, но зато над тушками геп - солидный монумент. круто чо.
а теперь послушай - все эти твари мол православные, т.е. можно было завещать шоб зарыли под простыми двумя палочками, а деньги - отдать в приюты.
ну и что лучше? шоб дети сыты были, или 2 центнера гранита с рожей бандюка то?
Это сделано не просто так,на мой взгляд.Могильные камни разбиты и многие люди понесли убытки.Нужно подавать иск к администрации кладбища или к поселковому совету.Полиции нужно найти подлецов.Потом передать их в надёжные руки народного правосудия.