УКР
Невідомі погасили запалений Лавровим "вічний вогонь" у Белграді. ФОТО

У столиці Сербії, Белграді, невідомі загасили "вічний вогонь", який у середині грудня на Кладовищі визволителів запалили президент Сербії Вучич і міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Радіо Свобода".. Полум'я "вічного вогню" в Сербію привезли російські солдати.

Невідомі залили фарбою багаття, написали: "Визволителі? Ні, ніколи!" і перекреслили серп і молот. Це сталося в ніч на 30 грудня.

Заступник мера сербської столиці засудив цей акт і сказав, що триває слідство. Сербський уряд досі не відреагував.

Невідомі погасили запалений Лавровим вічний вогонь у Белграді 01

Читайте також: У сербського лідера Боснії заявили, що він подарував Лаврову "родинну ікону", але жодних підтверджувальних документів не надали, - МЗС

Посольство Росії заявило, що йдеться про "спробу внести розбрат у братські відносини" між російським і сербським народами. Російське посольство припускає, що цей вчинок було здійснено "на замовлення з-за кордону".

На Кладовищі визволителів Белграда поховано 820 бійців Червоної армії та понад 1200 партизанів Югославської народної армії. Червоноармійці були воїнами Другого і Третього українського фронтів, переважно це українці.

На урочистостях з приводу запалення "вічного вогню" ні президент Сербії, ні російський міністр ані словом не згадали ні українців, ні хорватів, ні чорногорців, ні боснійців, ні представників інших народів, які воювали у складі югославської армії. Вони говорили тільки про сербсько-російське братерство по зброї.

Друга світова війна (303) Лавров Сергій (1645) Сербія (388) вандалізм (438) Вучич Александр (103)
+56
Ну не сильно то він і вічний....
30.12.2020 18:04 Відповісти
+43
Скоро и ********* так же погаснет
30.12.2020 18:06 Відповісти
+42
Якщо кацапи когось звуть друзями, треба бути вдвоє пильнішим...
30.12.2020 18:15 Відповісти
Ну не сильно то він і вічний....
30.12.2020 18:04 Відповісти
пока газ не отключат
30.12.2020 18:10 Відповісти
Якщо кацапи когось звуть друзями, треба бути вдвоє пильнішим...
30.12.2020 18:15 Відповісти
Згоден. З "друзями" і "брацкімі народамі " вони ********** газовим краником бавитися.
30.12.2020 18:45 Відповісти
мордовско удмурдские газы просто быстро улетучились.
30.12.2020 18:50 Відповісти
Красноармейцы были воинами Второго и Третьего украинского фронтов, преимущественно это украинцы.
31.12.2020 01:13 Відповісти
Скоро и ********* так же погаснет
30.12.2020 18:06 Відповісти
Скоро и лаврова загасят де нибудь в расейской подворотне...
показати весь коментар
Та то сама Лошадь, уходя перднула и затушила
показати весь коментар
не удержалась старая кляча..
показати весь коментар
Невідомі погасили запалений Лавровим "вічний вогонь" у Белграді - Цензор.НЕТ 574
лавров потопчет копытами и скажет-дебилы б--ть-
показати весь коментар
Это ж как всех за............. ********* !!!!!!
показати весь коментар
Есть ещё среди братушек русофобствующие молодчики...
показати весь коментар
Красноармейцы были воинами Второго и Третьего украинского фронтов, преимущественно это украинцы.
31.12.2020 01:13 Відповісти
Які чемні ********.
показати весь коментар
Какая досада! Можно пока что-то на дровах придумать...
показати весь коментар
Жаль, что не самого... КОНЯ...
показати весь коментар
Ну хоч один позитив за сьогодні)
показати весь коментар
Красноармейцы были воинами Второго и Третьего украинского фронтов, преимущественно это украинцы.
31.12.2020 01:14 Відповісти
надо было еще поссать сверху
30.12.2020 18:10 Відповісти
Это перебор. Но, когда на костях погибших во второй МВ, пытаются возродить руцке скрепно ватный Рейх - это тоже недопустимо. Более того, для своей гнусной пропаганды используют погибших украинцев, а не кацапов.
30.12.2020 18:49 Відповісти
Югославию освобождай 4-й Украинский фронт.
показати весь коментар
Красноармейцы были воинами Второго и Третьего украинского фронтов, преимущественно это украинцы.
31.12.2020 01:12 Відповісти
есть вечный огонь и есть вечный ватный дибилизм.
показати весь коментар
есть такой тут слоган в узких кругах. после ухода совка из европы -"европа свободна от освободителей!" ))
показати весь коментар
Дуже тоненько ... як в англійському анекдоті .
показати весь коментар
от "ослободиоцов",как гласит надпись на ведре ))
показати весь коментар
Крысяне и даунбасяне советую просмотреть Архангельск: руины Русского Севера
https://www.youtube.com/watch?v=_CmHTkmHC1I
Чернобыль отдыхает
А если посмотреть видео о Чите у того же Варламова, то можно вообще оху*ть. Там реально средние века считай.
показати весь коментар
На Тишлангу є відео (даю простим посиланням, бо зараз з мобільного) - дивимось і оцінюємо рівень цивілізації Мурманська.
https://youtu.be/Dqc3a8cOhMQ

Окремо порадувала "русская взаимопомощь". Мужик провалився в ГЕ-ГЕ-ГЕ? 💩😲💩 Та й хій з ним, "посмотрел и пошел назад, я номера МЧС не знаю..." 🙈🙉🙊
30.12.2020 18:58 Відповісти
Ааа, помню. Мордорские будни.
показати весь коментар
А вот тут вообще анекдот.

https://privet-rostov.ru/incident/printage,1,28701-v-rostovskoy-oblasti-vor-reshil-spryatatsya-ot-vnezapno-vernuvshegosya-hozyaina-v-tualete-i-provalilsya.html
показати весь коментар
"...ни президент Сербии, ни российский министр ни словом не упомянули ни украинцев, ни хорватов, ни черногорцев, ни боснийцев, ни представителей других народов, воевавших в составе югославской армии. Они говорили только о сербско-российском братстве по оружию..."

Сербы, вы в составе Югославии вели себя так же, как кацапы в составе СыСыэР - считали себя "главнюками". Ну и не удивляйтесь...
показати весь коментар
Заказчики,как обычно:Украина,Польша,Литва?
показати весь коментар
Красноармейцы были воинами Второго и Третьего украинского фронтов, преимущественно это украинцы.
31.12.2020 01:15 Відповісти
Бо совки були такими ж окупантами як і німці. Тільки тупими, брудними і дикими.
показати весь коментар
Мощно ты о своих родителях
показати весь коментар
Яких родітєлях ?
Їх ще не було в ті часи.
показати весь коментар
Оу
Так когда они родились и сколько тебе лет тогда?
Совка нет 30 лет
30.12.2020 18:41 Відповісти
В часи війни, тобто.
показати весь коментар
Какой войны?
показати весь коментар
Ну, зачем впрягаешься?
Твое дело бдить и хрень нести.

Работай, шнырьонок.
показати весь коментар
Сховайся у дупу, "украінєц" з-під Сизрані.
показати весь коментар
Про яких "батьків" ви згадували ..? пане.
показати весь коментар
Це ж бл...ддю якою треба бути - називатися укрАинцєм іноземною мовою...
показати весь коментар
Іноземною, то ще нехай. А це ж агресивно-кацапською.
Щось на кшталт садо-мазо задоволення.
показати весь коментар
Красноармейцы были воинами Второго и Третьего украинского фронтов, преимущественно это украинцы.
31.12.2020 01:12 Відповісти
лавров-то є чьмо.
показати весь коментар
вот эта вот ну эта как её....... руссофобия..... ....
показати весь коментар
Красноармейцы были воинами Второго и Третьего украинского фронтов, преимущественно это украинцы.
31.12.2020 01:10 Відповісти
біндеровці, мабуть месні
показати весь коментар
Красноармейцы были воинами Второго и Третьего украинского фронтов, преимущественно это украинцы.
31.12.2020 01:10 Відповісти
Балканські народи наочно бачать ціну "братской дружби" роССії, по відношенню до України. Тому й кажуть: НІКОЛИ!!!
показати весь коментар
Красноармейцы были воинами Второго и Третьего украинского фронтов, преимущественно это украинцы.
31.12.2020 01:15 Відповісти
Які українці? Обмилок заявив, що "пабєдітєль" один - руССкій народ, он би і сам пабедил, без всякіх там українців, американців, британців, австралійців, та інших дрібних народів. Патаму і свято на роССії таке:"пабєда", бо ж хвалитися більше нічим ..
показати весь коментар
Кацапский "вечный огонь" оказаля не вечным - обычный фейк...
показати весь коментар
Та це ж надругатєльство над чуствамі вєрующих нової релігії "Дідиваєвалє"!
показати весь коментар
Красноармейцы были воинами Второго и Третьего украинского фронтов, преимущественно это украинцы.
31.12.2020 01:10 Відповісти
одни неудачи преследуют коня лавика на балканах... то краденную икону подсунули... то "вечный огонь" погас... - нехорошие приметы.
показати весь коментар
Где-то уже близко та пресловутая капля никотина...
показати весь коментар
Новічок коню в зуби.
показати весь коментар
Символічно та історично виправдано.
показати весь коментар
Ежели московиты чего поджигають - гасить без промедления, и то ,шо горить,и тех ,кто зажёг
показати весь коментар
Дивимось на напис сербською... І розуміємо, що кацапські "ослободиоци" навіть братушек вже "заборавльили" 🤐😓🥵
показати весь коментар
Це зробили адекватні громадяни своєї країни
показати весь коментар
Так. Але можуть пришити строк за "наругу над пам'ятниками".
показати весь коментар
Красноармейцы были воинами Второго и Третьего украинского фронтов, преимущественно это украинцы.
31.12.2020 01:11 Відповісти
Сербы!!!! Ищите визитку яроша.
показати весь коментар
как же так? ведь кацапы скулят, они с сербами адинарот!!!
показати весь коментар
То сербобандеровцы поделали. А это отдельный народ.
показати весь коментар
Красноармейцы были воинами Второго и Третьего украинского фронтов, преимущественно это украинцы.
31.12.2020 01:15 Відповісти
Похоже конь в ратиновом пальто пошёл наматывать себе отсчёт в начало своего пути. Явно проколы пошли вкусные. Нюх стерял сурово очкастый. шёл бы на пенсуху пасти лошадей Пржевальского. Кобылы у этой породы знатные---есть там в штате МИДа одна такая.
показати весь коментар
кобылка Маша еще не сплясала последний пируэт
показати весь коментар
наши люди , москаляку на гилляку
показати весь коментар
Красноармейцы были воинами Второго и Третьего украинского фронтов, преимущественно это украинцы.
31.12.2020 01:11 Відповісти
партизаны есть и в шовинистской сербии ))
показати весь коментар
Вот мелочь, а приятно.
Это вам не яичницу жарить - "братская дружба" выходит из берегов.
показати весь коментар
Красноармейцы были воинами Второго и Третьего украинского фронтов, преимущественно это украинцы.
31.12.2020 01:05 Відповісти
Патриоты Цензора предлагают поссать на могилы украинцев.
показати весь коментар
мы предлагаем не поссать, а насрать тебе на голову
показати весь коментар
cерпов як раз у визвольній армії броза тито(хорвата) було меншість. вони у більшості були четниками-союзниками німеччини!
показати весь коментар
