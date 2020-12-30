Невідомі погасили запалений Лавровим "вічний вогонь" у Белграді. ФОТО
У столиці Сербії, Белграді, невідомі загасили "вічний вогонь", який у середині грудня на Кладовищі визволителів запалили президент Сербії Вучич і міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Радіо Свобода".. Полум'я "вічного вогню" в Сербію привезли російські солдати.
Невідомі залили фарбою багаття, написали: "Визволителі? Ні, ніколи!" і перекреслили серп і молот. Це сталося в ніч на 30 грудня.
Заступник мера сербської столиці засудив цей акт і сказав, що триває слідство. Сербський уряд досі не відреагував.
Посольство Росії заявило, що йдеться про "спробу внести розбрат у братські відносини" між російським і сербським народами. Російське посольство припускає, що цей вчинок було здійснено "на замовлення з-за кордону".
На Кладовищі визволителів Белграда поховано 820 бійців Червоної армії та понад 1200 партизанів Югославської народної армії. Червоноармійці були воїнами Другого і Третього українського фронтів, переважно це українці.
На урочистостях з приводу запалення "вічного вогню" ні президент Сербії, ні російський міністр ані словом не згадали ні українців, ні хорватів, ні чорногорців, ні боснійців, ні представників інших народів, які воювали у складі югославської армії. Вони говорили тільки про сербсько-російське братерство по зброї.
Чернобыль отдыхает
https://youtu.be/Dqc3a8cOhMQ
Окремо порадувала "русская взаимопомощь". Мужик провалився в ГЕ-ГЕ-ГЕ? 💩😲💩 Та й хій з ним, "посмотрел и пошел назад, я номера МЧС не знаю..." 🙈🙉🙊
https://privet-rostov.ru/incident/printage,1,28701-v-rostovskoy-oblasti-vor-reshil-spryatatsya-ot-vnezapno-vernuvshegosya-hozyaina-v-tualete-i-provalilsya.html
Сербы, вы в составе Югославии вели себя так же, как кацапы в составе СыСыэР - считали себя "главнюками". Ну и не удивляйтесь...
Їх ще не було в ті часи.
Так когда они родились и сколько тебе лет тогда?
Совка нет 30 лет
Твое дело бдить и хрень нести.
Работай, шнырьонок.
Щось на кшталт садо-мазо задоволення.
Это вам не яичницу жарить - "братская дружба" выходит из берегов.
