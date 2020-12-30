Невідомі погасили запалений Лавровим "вічний вогонь" у Белграді. ФОТО

У столиці Сербії, Белграді, невідомі загасили "вічний вогонь", який у середині грудня на Кладовищі визволителів запалили президент Сербії Вучич і міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Радіо Свобода".. Полум'я "вічного вогню" в Сербію привезли російські солдати.

Невідомі залили фарбою багаття, написали: "Визволителі? Ні, ніколи!" і перекреслили серп і молот. Це сталося в ніч на 30 грудня.

Заступник мера сербської столиці засудив цей акт і сказав, що триває слідство. Сербський уряд досі не відреагував.

Посольство Росії заявило, що йдеться про "спробу внести розбрат у братські відносини" між російським і сербським народами. Російське посольство припускає, що цей вчинок було здійснено "на замовлення з-за кордону".

На Кладовищі визволителів Белграда поховано 820 бійців Червоної армії та понад 1200 партизанів Югославської народної армії. Червоноармійці були воїнами Другого і Третього українського фронтів, переважно це українці.

На урочистостях з приводу запалення "вічного вогню" ні президент Сербії, ні російський міністр ані словом не згадали ні українців, ні хорватів, ні чорногорців, ні боснійців, ні представників інших народів, які воювали у складі югославської армії. Вони говорили тільки про сербсько-російське братерство по зброї.