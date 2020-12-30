Неизвестные погасили зажженный Лавровым "вечный огонь" в Белграде. ФОТО

В столице Сербии, Белграде, неизвестные потушили "вечный огонь", который в середине декабря на Кладбище освободителей зажгли президент Сербии Вучич и министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Радіо Свобода". Пламя "вечного огня" в Сербию привезли российские солдаты.

Неизвестные залили краской костер, написали: "Освободители? Нет, никогда!" и перечеркнули серп и молот. Это произошло в ночь на 30 декабря.

Заместитель мэра сербской столицы осудил этот акт и сказал, что идет следствие. Сербское правительство до сих пор не отреагировало.

Читайте на Цензор.НЕТ: Подаренную Лаврову украинскую икону вывезли с Донбасса через Россию

Посольство России заявило, что речь идет о "попытке внести раздор в братские отношения" между российским и сербским народами. Российское посольство предполагает, что этот поступок был совершен "на заказ из-за границы".

На Кладбище освободителей Белграда похоронены 820 бойцов Красной армии и более 1200 партизан Югославской народной армии. Красноармейцы были воинами Второго и Третьего украинского фронтов, преимущественно это украинцы.

Также на Цензор.НЕТ: Сербские таможенники обнаружили крупную партию археологических артефактов в грузовике из Украины. ФОТОрепортаж

На торжествах по поводу зажжения "вечного огня" ни президент Сербии, ни российский министр ни словом не упомянули ни украинцев, ни хорватов, ни черногорцев, ни боснийцев, ни представителей других народов, воевавших в составе югославской армии. Они говорили только о сербско-российском братстве по оружию.