Цензор.НЕТ
Неизвестные погасили зажженный Лавровым "вечный огонь" в Белграде. ФОТО

В столице Сербии, Белграде, неизвестные потушили "вечный огонь", который в середине декабря на Кладбище освободителей зажгли президент Сербии Вучич и министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Радіо Свобода". Пламя "вечного огня" в Сербию привезли российские солдаты.

Неизвестные залили краской костер, написали: "Освободители? Нет, никогда!" и перечеркнули серп и молот. Это произошло в ночь на 30 декабря.

Заместитель мэра сербской столицы осудил этот акт и сказал, что идет следствие. Сербское правительство до сих пор не отреагировало.

Неизвестные погасили зажженный Лавровым вечный огонь в Белграде 01Читайте на Цензор.НЕТ: Подаренную Лаврову украинскую икону вывезли с Донбасса через Россию

Посольство России заявило, что речь идет о "попытке внести раздор в братские отношения" между российским и сербским народами. Российское посольство предполагает, что этот поступок был совершен "на заказ из-за границы".

На Кладбище освободителей Белграда похоронены 820 бойцов Красной армии и более 1200 партизан Югославской народной армии. Красноармейцы были воинами Второго и Третьего украинского фронтов, преимущественно это украинцы.

Также на Цензор.НЕТ: Сербские таможенники обнаружили крупную партию археологических артефактов в грузовике из Украины. ФОТОрепортаж

На торжествах по поводу зажжения "вечного огня" ни президент Сербии, ни российский министр ни словом не упомянули ни украинцев, ни хорватов, ни черногорцев, ни боснийцев, ни представителей других народов, воевавших в составе югославской армии. Они говорили только о сербско-российском братстве по оружию.

+56
Ну не сильно то він і вічний....
30.12.2020 18:04
+43
Скоро и ********* так же погаснет
30.12.2020 18:06
+42
Якщо кацапи когось звуть друзями, треба бути вдвоє пильнішим...
30.12.2020 18:15
Ну не сильно то він і вічний....
30.12.2020 18:04
пока газ не отключат
30.12.2020 18:10
Якщо кацапи когось звуть друзями, треба бути вдвоє пильнішим...
30.12.2020 18:15
Згоден. З "друзями" і "брацкімі народамі " вони ********** газовим краником бавитися.
30.12.2020 18:45
мордовско удмурдские газы просто быстро улетучились.
30.12.2020 18:50
Скоро и ********* так же погаснет
30.12.2020 18:06
Скоро и лаврова загасят де нибудь в расейской подворотне...
30.12.2020 21:59
Та то сама Лошадь, уходя перднула и затушила
30.12.2020 18:06
не удержалась старая кляча..
30.12.2020 18:08
Невідомі погасили запалений Лавровим "вічний вогонь" у Белграді - Цензор.НЕТ 574
30.12.2020 19:07
лавров потопчет копытами и скажет-дебилы б--ть-
30.12.2020 18:07
Это ж как всех за............. ********* !!!!!!
30.12.2020 18:07
Есть ещё среди братушек русофобствующие молодчики...
30.12.2020 18:07
Які чемні ********.
30.12.2020 18:07
Какая досада! Можно пока что-то на дровах придумать...
30.12.2020 18:08
Жаль, что не самого... КОНЯ...
30.12.2020 18:08
Ну хоч один позитив за сьогодні)
30.12.2020 18:09
надо было еще поссать сверху
30.12.2020 18:10
Это перебор. Но, когда на костях погибших во второй МВ, пытаются возродить руцке скрепно ватный Рейх - это тоже недопустимо. Более того, для своей гнусной пропаганды используют погибших украинцев, а не кацапов.
30.12.2020 18:49
Югославию освобождай 4-й Украинский фронт.
30.12.2020 19:26
есть вечный огонь и есть вечный ватный дибилизм.
30.12.2020 18:10
есть такой тут слоган в узких кругах. после ухода совка из европы -"европа свободна от освободителей!" ))
30.12.2020 18:10
Дуже тоненько ... як в англійському анекдоті .
30.12.2020 19:18
от "ослободиоцов",как гласит надпись на ведре ))
30.12.2020 22:38
Крысяне и даунбасяне советую просмотреть Архангельск: руины Русского Севера
https://www.youtube.com/watch?v=_CmHTkmHC1I
Чернобыль отдыхает
30.12.2020 18:10
А если посмотреть видео о Чите у того же Варламова, то можно вообще оху*ть. Там реально средние века считай.
показать весь комментарий
30.12.2020 18:35
На Тишлангу є відео (даю простим посиланням, бо зараз з мобільного) - дивимось і оцінюємо рівень цивілізації Мурманська.
https://youtu.be/Dqc3a8cOhMQ

Окремо порадувала "русская взаимопомощь". Мужик провалився в ГЕ-ГЕ-ГЕ? 💩😲💩 Та й хій з ним, "посмотрел и пошел назад, я номера МЧС не знаю..." 🙈🙉🙊
30.12.2020 18:58
Ааа, помню. Мордорские будни.
31.12.2020 14:51
А вот тут вообще анекдот.

https://privet-rostov.ru/incident/printage,1,28701-v-rostovskoy-oblasti-vor-reshil-spryatatsya-ot-vnezapno-vernuvshegosya-hozyaina-v-tualete-i-provalilsya.html
31.12.2020 14:58
"...ни президент Сербии, ни российский министр ни словом не упомянули ни украинцев, ни хорватов, ни черногорцев, ни боснийцев, ни представителей других народов, воевавших в составе югославской армии. Они говорили только о сербско-российском братстве по оружию..."

Сербы, вы в составе Югославии вели себя так же, как кацапы в составе СыСыэР - считали себя "главнюками". Ну и не удивляйтесь...

Сербы, вы в составе Югославии вели себя так же, как кацапы в составе СыСыэР - считали себя "главнюками". Ну и не удивляйтесь...
30.12.2020 18:10
Заказчики,как обычно:Украина,Польша,Литва?
30.12.2020 18:13
Бо совки були такими ж окупантами як і німці. Тільки тупими, брудними і дикими.
30.12.2020 18:14
Мощно ты о своих родителях
30.12.2020 18:25
Яких родітєлях ?
Їх ще не було в ті часи.
30.12.2020 18:36
Оу
Так когда они родились и сколько тебе лет тогда?
Совка нет 30 лет
30.12.2020 18:41
В часи війни, тобто.
30.12.2020 18:51
Какой войны?
30.12.2020 19:10
Ну, зачем впрягаешься?
Твое дело бдить и хрень нести.

Работай, шнырьонок.
30.12.2020 20:25
Сховайся у дупу, "украінєц" з-під Сизрані.
30.12.2020 20:50
Про яких "батьків" ви згадували ..? пане.
30.12.2020 19:38
Це ж бл...ддю якою треба бути - називатися укрАинцєм іноземною мовою...
30.12.2020 18:45
Іноземною, то ще нехай. А це ж агресивно-кацапською.
Щось на кшталт садо-мазо задоволення.
30.12.2020 22:47
лавров-то є чьмо.
30.12.2020 18:18
вот эта вот ну эта как её....... руссофобия..... ....
30.12.2020 18:20
біндеровці, мабуть месні
30.12.2020 18:20
Балканські народи наочно бачать ціну "братской дружби" роССії, по відношенню до України. Тому й кажуть: НІКОЛИ!!!
30.12.2020 18:22 Ответить
Які українці? Обмилок заявив, що "пабєдітєль" один - руССкій народ, он би і сам пабедил, без всякіх там українців, американців, британців, австралійців, та інших дрібних народів. Патаму і свято на роССії таке:"пабєда", бо ж хвалитися більше нічим ..
31.12.2020 09:39 Ответить
Кацапский "вечный огонь" оказаля не вечным - обычный фейк...
30.12.2020 18:25 Ответить
Та це ж надругатєльство над чуствамі вєрующих нової релігії "Дідиваєвалє"!
30.12.2020 18:28 Ответить
одни неудачи преследуют коня лавика на балканах... то краденную икону подсунули... то "вечный огонь" погас... - нехорошие приметы.
30.12.2020 18:28 Ответить
Где-то уже близко та пресловутая капля никотина...
30.12.2020 18:56 Ответить
Новічок коню в зуби.
30.12.2020 22:01 Ответить
Символічно та історично виправдано.
30.12.2020 18:38 Ответить
Ежели московиты чего поджигають - гасить без промедления, и то ,шо горить,и тех ,кто зажёг
30.12.2020 18:44 Ответить
Дивимось на напис сербською... І розуміємо, що кацапські "ослободиоци" навіть братушек вже "заборавльили" 🤐😓🥵
30.12.2020 18:44 Ответить
Це зробили адекватні громадяни своєї країни
30.12.2020 18:52 Ответить
Так. Але можуть пришити строк за "наругу над пам'ятниками".
30.12.2020 18:57 Ответить
Сербы!!!! Ищите визитку яроша.
30.12.2020 19:15 Ответить
как же так? ведь кацапы скулят, они с сербами адинарот!!!
30.12.2020 19:52 Ответить
То сербобандеровцы поделали. А это отдельный народ.
30.12.2020 20:18 Ответить
Похоже конь в ратиновом пальто пошёл наматывать себе отсчёт в начало своего пути. Явно проколы пошли вкусные. Нюх стерял сурово очкастый. шёл бы на пенсуху пасти лошадей Пржевальского. Кобылы у этой породы знатные---есть там в штате МИДа одна такая.
30.12.2020 19:56 Ответить
кобылка Маша еще не сплясала последний пируэт
31.12.2020 12:41 Ответить
наши люди , москаляку на гилляку
30.12.2020 21:35 Ответить
партизаны есть и в шовинистской сербии ))
30.12.2020 23:12 Ответить
Вот мелочь, а приятно.
Это вам не яичницу жарить - "братская дружба" выходит из берегов.
31.12.2020 00:25 Ответить
Патриоты Цензора предлагают поссать на могилы украинцев.
31.12.2020 01:21 Ответить
мы предлагаем не поссать, а насрать тебе на голову
31.12.2020 10:00 Ответить
cерпов як раз у визвольній армії броза тито(хорвата) було меншість. вони у більшості були четниками-союзниками німеччини!
31.12.2020 09:31 Ответить
 
 