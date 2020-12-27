Подаренную Лаврову украинскую икону вывезли с Донбасса через Россию
Икона, которую председатель Президиума Боснии и Герцеговины Милорад Додик подарил министру иностранных дел России Сергею Лаврову, была вывезена с Донбасса через Россию и Сербию.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Балканский обозреватель", об этом рассказал Драган Савич, бывший глава Ассоциации ветеранов Армии РС в интервью депутату от оппозиционной Сербской демократической партии (СДП) в парламенте Республики Сербской Небойшу Вукановичу. Вуканович опубликовал разговор с Саввичем в своем блоге.
"Вукотич привез икону с Донбасса через Россию и Белград", - сказал Савич, добавив, что он не знает, были ли у Вукотича какие-либо сопроводительные бумаги для этого, как это обычно бывает при таких обстоятельствах.
Согласно обнародованной информации, Душко Вукотич поехал на Донбасс в 2018 году в качестве председателя Ассоциации ветеранов Армии Республики Сербской для участия в заседании объединения "Наследники Победы" (эта организация активно работает в оккупированных Крыму и Донбассе). Представители "власти" Луганской и Донецкой областей якобы и передали главе сербских ветеранов икону с изображением Святого Николая, которую он затем и привез Додику.
Тем самым опровергнуто заявление представителей Додика о том, что икона последние 15 лет принадлежала семье из г. Баня-Луки.
Накануне Радован Ковачевич, советник председателя Президиума БиГ Милорада Додика, в телеинтервью заявил: "Икона была в частной собственности семьи из Баня-Луки, которая владела ею более 15 лет. Они хотели, чтобы эту икону подарили Лаврову".
"Конечно, икона имеет сентиментальную ценность и ценность, исходя из того, что это православная икона, которую освятили, но она не имеет значительной материальной ценности", - отметил Ковачевич.
"Какая семейная икона, это все ложь и мошенничество", - сказал Савич, комментируя рассказ.
Сам Вукотич, который якобы привез с Донбасса и подарил икону Додику, ни подтвердил, ни опроверг обвинения в свой адрес, заявив лишь, что пусть расследование ведет Интерпол.
"Я не намерен защищаться и тем самым кормить разных сумасшедших! Всем известно, что Интерпол работает над этим делом. Это крупнейшее в мире агентство по безопасности! Пусть люди делают свою работу, я всегда доступен им, а также всем агентствам государства, где многие из нас живут среди безумцев, стремящихся к вниманию медиа!" - сказал Вукотич журналистам.
Между тем икону, которую Лавров решил вернуть как нежелательный подарок, уже передано посольству БиГ в Москве, после чего посол Боснии и Герцеговины в Российской Федерации Желько Самарджия привез ее в Сараево в пятницу и передал непосредственно соратникам Додика.
Кабинет Додика объявил, что сейчас икона хранится в сейфе.
Сразу после этого посольство Украины в БиГ попросило официально объяснить, как икона попала в БиГ, отметив, что вполне логично вернуть икону в Украине, поскольку она является ее собственностью.
Напомним, 12 декабря министру иностранных дел России Сергею Лаврову во время визита на Балканы вручили 300-летнюю украинскую позолоченную икону святого Николая, которую якобы "нашли" в Луганске. Позже стало известно, что прокуратура Боснии и Герцеговины (БиГ) начала следствие по делу украинской иконы, которую представитель сербского народа Милорад Додик подарил министру иностранных дел России Сергею Лаврову. 19 декабря МИД РФ заявил, что вернет икону Боснии и Герцеговине до выяснения ее истории по линии Интерпола. 23 декабря российская сторона передала в посольство Боснии и Герцеговины в Москве вышеупомянутую икону XVIII века.
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что это ещё одно доказательство сРузких с фашизмом
Особливо з "наслєдніками пабєди", котрі мародерствують на окупованих територіях і вивозять звідти все вагонами, як то Жуков робив.
Печатка з написом «УРСР. Укрнаука. Одеська Краєва Комісія охорони пам'яток матеріальної культури».
Версія про те, що ікона була викрадена під час бойових дій в Луганській області одразу ж стала головною. Дискутувалося лише питання, хто - мародер: чи часті гості Республіки Сербії - пропутінські байкери з клубу «Нічні вовки», чи сербські найманці на Донбасі з батальйону «Йован Шевич», чи російський православний олігарх Костянтин Малофєєв, що фінансує бойовиків на Донбасі та має спільні бізнес-інтереси з Милорадом Додіком, до якого неодноразово літав приватним літаком, аж доки не отримав заборону на вʼїзд до Боснії та Герцеговини. Боснійська преса звертає увагу, що Малофеєв колекціонує антикваріат і часто дарує друзям ікони, також він знаходиться в дружніх стосунках з російським терористом Ігорем Гіркіним, який перед тим, як опинитись на Донбасі, воював на боці сербських угрупувань у Боснії та Герцеговині.
любая икона 18 века - историческая, культурная, духовная ценность для кого-то - ей как минимум 200 лет... с хвостиком... и это не современная мазня или фото...
думаю, даря лаврухе эту икону дарители увидели в ней какую-то ценность... (согласитесь?)
про Ваши иконы ничего не знаю и спрашивать не буду))) но если там есть какие-то клейма каких-то музеев и фондов ...то...то это совсем не мое дело )))))
Речь об конкретной иконе, которая стала скандальным подарком лаврову и о том, что надо понять, как она попала дарителю и имел ли он право ее дарить...(вернее имел ли он права на эту икону, чтобы ею распоряжаться).
Моцкалі як завжди грабують дурнів, звільнених ними від хорошого життя заради расєйкі.
Точно?
Ну, якшо ти таке бачив, тоді твоя логіка зрозуміла.
А ти вважає, що то особисто Порошен у танку звільняв окуповані території?
Доречі - давно хотів у вашого брата спитати - як ви це рахуєте, що "порошенко звільнив 70% окупованих територій"? Бо весь Донбас ніколи не був окупований, а а зараз окуповано приблизно 50% Донбасу - то у мене чисто математично ніяк не виходить 70% вивести. Просвіти плз.
все вяличие рюского мира за который так уповала сепарня (проросийские жители Лугандона и Крыма) это сербские "додики" и кавказкие овцей*обы в перемешку с рязанскими емелями - принесли вам мир и достаток в каждый дом.......
"Ялтинская конференция. За столом главы трех держав-союзниц - Черчилль,Рузвельт и Сталин. Говорят о положении на фронте, потом разливают
армянский коньяк, выпивают по рюмочке. Рузвельт достает серебряный
портсигар, на крышке золотой нитью написано - "Т. Рузвельту от друзей по
партии в день 40-летия". Он угостил коллег, покурили, поговорили....
затем снова по стопочке. Черчилль достает серебряный золоченый портсигар,
украшенный янтарем. На нем надпись - "сэру У. Черчиллю от Его Величества
Короля Георга за заслуги перед короной". Покурили, снова по рюмахе
двинули. Достает портсигар Сталин - массивный, золотой, инкрустированный
изумрудами. На нем крупной бриллиантовой вязью надпись - "А. С. Пушкину
от князя Вяземского"..." (С)
З ненависної їм «бєндєровщіни», в їхню «країну мрій»...
Были сомнения?!
Тому скоріш за все, це ікона не була в публічному доступі, а була в приватних руках.
Любителів ікон серед можновладців безліч - всі без винятку президенти, особливо, ющенко і янукович, а скільки табачник і медведчук нагребли, міг би і місцевий єфремов собі щось " назбирати", я вже не кажу про бізнес. Ікона серед цієі публіки самий ходивий подарунок на день народження.
Тому не дивно, що у нас мовчать з цього приводу. Але мають заговорити, бо Інтерпол має тягти цю ниточку з дво сторін: боснійського і українського.
в анналы!
Живите в Московии и не
воруйте!!!
Нині це всесвітньовідома ікона Валадімєрсой Богоматері...
рассєя-анти-Русь розпочалася з крадіжки ікони та з розграбування Києва...