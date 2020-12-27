"Подаренную Лаврову украинскую икону вывезли с Донбасса через Россию"

Икона, которую председатель Президиума Боснии и Герцеговины Милорад Додик подарил министру иностранных дел России Сергею Лаврову, была вывезена с Донбасса через Россию и Сербию.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Балканский обозреватель", об этом рассказал Драган Савич, бывший глава Ассоциации ветеранов Армии РС в интервью депутату от оппозиционной Сербской демократической партии (СДП) в парламенте Республики Сербской Небойшу Вукановичу. Вуканович опубликовал разговор с Саввичем в своем блоге.

"Вукотич привез икону с Донбасса через Россию и Белград", - сказал Савич, добавив, что он не знает, были ли у Вукотича какие-либо сопроводительные бумаги для этого, как это обычно бывает при таких обстоятельствах.

Согласно обнародованной информации, Душко Вукотич поехал на Донбасс в 2018 году в качестве председателя Ассоциации ветеранов Армии Республики Сербской для участия в заседании объединения "Наследники Победы" (эта организация активно работает в оккупированных Крыму и Донбассе). Представители "власти" Луганской и Донецкой областей якобы и передали главе сербских ветеранов икону с изображением Святого Николая, которую он затем и привез Додику.

Тем самым опровергнуто заявление представителей Додика о том, что икона последние 15 лет принадлежала семье из г. Баня-Луки.

Накануне Радован Ковачевич, советник председателя Президиума БиГ Милорада Додика, в телеинтервью заявил: "Икона была в частной собственности семьи из Баня-Луки, которая владела ею более 15 лет. Они хотели, чтобы эту икону подарили Лаврову".

"Конечно, икона имеет сентиментальную ценность и ценность, исходя из того, что это православная икона, которую освятили, но она не имеет значительной материальной ценности", - отметил Ковачевич.

"Какая семейная икона, это все ложь и мошенничество", - сказал Савич, комментируя рассказ.

Сам Вукотич, который якобы привез с Донбасса и подарил икону Додику, ни подтвердил, ни опроверг обвинения в свой адрес, заявив лишь, что пусть расследование ведет Интерпол.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина выясняет с боснийской стороной все детали по делу о подаренной Лаврову иконе, - спикер МИД Николенко

"Я не намерен защищаться и тем самым кормить разных сумасшедших! Всем известно, что Интерпол работает над этим делом. Это крупнейшее в мире агентство по безопасности! Пусть люди делают свою работу, я всегда доступен им, а также всем агентствам государства, где многие из нас живут среди безумцев, стремящихся к вниманию медиа!" - сказал Вукотич журналистам.

Между тем икону, которую Лавров решил вернуть как нежелательный подарок, уже передано посольству БиГ в Москве, после чего посол Боснии и Герцеговины в Российской Федерации Желько Самарджия привез ее в Сараево в пятницу и передал непосредственно соратникам Додика.

Кабинет Додика объявил, что сейчас икона хранится в сейфе.

Сразу после этого посольство Украины в БиГ попросило официально объяснить, как икона попала в БиГ, отметив, что вполне логично вернуть икону в Украине, поскольку она является ее собственностью.

Напомним, 12 декабря министру иностранных дел России Сергею Лаврову во время визита на Балканы вручили 300-летнюю украинскую позолоченную икону святого Николая, которую якобы "нашли" в Луганске. Позже стало известно, что прокуратура Боснии и Герцеговины (БиГ) начала следствие по делу украинской иконы, которую представитель сербского народа Милорад Додик подарил министру иностранных дел России Сергею Лаврову. 19 декабря МИД РФ заявил, что вернет икону Боснии и Герцеговине до выяснения ее истории по линии Интерпола. 23 декабря российская сторона передала в посольство Боснии и Герцеговины в Москве вышеупомянутую икону XVIII века.