РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11134 посетителя онлайн
Новости
15 525 100
Босния (80) икона (85) Лавров (2234)

Скандал с украинской иконой: в Боснии и Герцеговине открыли дело

Скандал с украинской иконой: в Боснии и Герцеговине открыли дело

Прокуратура Боснии и Герцеговины (БиГ) начала следствие по делу украинской иконы, которую представитель сербского народа Милорад Додик подарил министру иностранных дел России Сергею Лаврову.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Радіо Свобода".

Дело открыли по обращению министра иностранных дел Боснии и Герцеговины Бисеры Туркович.

Она заявила, что "знает не так уж и много" о деле с иконой и добавила, что им занимаются прокуратура, служба безопасности и Интерпол. Представитель Интерпола в Сараево отметил, что "дирекция в Сараево до сих пор не получила официальное требование ни от соответствующих органов в БиГ, ни из Киева".

Смотрите на Цензор.НЕТ: Лаврову подарили на Балканах 300-летнюю украинскую икону, "найденную" в Луганске. ФОТО

Посольство России в БиГ до сих пор не отреагировало на вручение Лаврову украденной украинской позолоченной иконы святого Николая.

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 12 декабря министру иностранных дел России Сергею Лаврову во время визита на Балканы вручили 300-летнюю украинскую позолоченную икону святого Николая, которую якобы "нашли" в Луганске.

Также на Цензор.НЕТ: Епифаний об украинской иконе для Лаврова: Политический жест

Автор: 
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+25
А Київ мовчить, значить.
Оце так так
показать весь комментарий
18.12.2020 19:11
+13
З кремля команди не було про щось говорити !!)))
показать весь комментарий
18.12.2020 19:17
+13
Ниточка воровского синдиката.. Сначала уголовники из "официальных структур" ЛНРиийско- половецкой реПублики украли народное достояние украинского народа.. потом переправили ( загнали..) в Сербию ( рашенскую подстилку), от туда в ее оккупированный протекторат " реПублику серБийскую" в Боснии, а те запалились преподнеся ворованное представителю мафиозного синдиката из Кремлевской малины. Подставили пахана по ходу. Да уж.. Позорища на весь мир. Вор вору подарил ворованное.
показать весь комментарий
18.12.2020 19:24
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Скандал с украинской иконой: в Боснии и Герцеговине открыли дело - Цензор.НЕТ 1677
показать весь комментарий
18.12.2020 19:07 Ответить
Дайте мерину вівса, він охляв з голодухи !!)))
показать весь комментарий
18.12.2020 19:08 Ответить
ах ДОДИК ну ну понятно Додик он везде тот еще додик....
показать весь комментарий
18.12.2020 19:07 Ответить
Додік,він і в Босніі додік !!))
показать весь комментарий
18.12.2020 19:07 Ответить
Икона , - Сделает Свое Дело , доказав Свою принадлежность к Высшим , а не нисшим Силам и кому она должна Пренадлежать.
показать весь комментарий
18.12.2020 19:09 Ответить
Высшие Силы порицают вас за ненадлежащее знание грамматики:
нисшим = низшим
Пренадлежать = Принадлежать

А взагалі, мали би вже й українську знати!
показать весь комментарий
18.12.2020 21:24 Ответить
Ты такой Опрятный , Холеный , костюмчик по Тебе , - А внутри ты полное Дерьмо .Ты ценишь только то , что щек отит твое Самолюбие , любишь деньги и свысока смотришь на Людей. Смори , что бы не свалился в низ не не выл из за безысходности и взывал в свою Пустоту , которая отвечала тебе Эхом твоего же Безразличия.Ти пуст по своему Содержанию и очень легкий. Українська у мене в Душі , - Запроданці не мають вчити !!!.
показать весь комментарий
18.12.2020 22:07 Ответить
щек отит



Скандал з українською іконою: в Боснії і Герцеговині відкрили справу - Цензор.НЕТ 2664
показать весь комментарий
18.12.2020 22:15 Ответить
Смеется Тот , кто смеется Последним , - Пьяный может Проспаться , а дурак Никогда!. Пьяный падая не калечится , а ты уже покалеченный от Рождения и еще у тебя впереди ждут большие Дела.
показать весь комментарий
18.12.2020 22:24 Ответить
"Останнім сміється той, хто стріляє першим". (с)

Скандал з українською іконою: в Боснії і Герцеговині відкрили справу - Цензор.НЕТ 1617
показать весь комментарий
18.12.2020 22:40 Ответить
Ты блазнируешь по теме которая была Затронута , ты затронул внутренние содержание своими грязными руками и продолжаешь это Делать . Ты попался в свои же сети и продолжаешь тащить себя на дно и без чьи то помощи.Ты нарушил принцип , - Мастера и Маргариты. Никогда не разговаривай с Незнакомым человеком.Стало даже забавным , до чего Глуп человек.
показать весь комментарий
18.12.2020 22:53 Ответить
а ,,взагали" здесь экзамен по правописанию проходит??если не составит особого труда то ,,оцените и мой корявый почерк"
показать весь комментарий
18.12.2020 23:46 Ответить
Ми всєгда і каждий дєнь і повсякчас здайом екзамєніруємий іспит по правопісанію лєвопрімєнєнія в нєкоторих обстоятєльствах ізначально заданних условій бєсценного опита жизнєнной конкрєтікі ісходного вокабуляра трагікомічєского фарса битія...
показать весь комментарий
19.12.2020 00:14 Ответить
спасибо,я понял!!(не надо было столь подробно)дальше продолжайте без меня, спасибо.
показать весь комментарий
19.12.2020 00:35 Ответить
Вельми радий за вас.
Щасливої дороги.

Скандал з українською іконою: в Боснії і Герцеговині відкрили справу - Цензор.НЕТ 8247
показать весь комментарий
19.12.2020 00:53 Ответить
А Київ мовчить, значить.
Оце так так
показать весь комментарий
18.12.2020 19:11 Ответить
З кремля команди не було про щось говорити !!)))
показать весь комментарий
18.12.2020 19:17 Ответить
Эх,Ксеня)Именно Киев и направил ноту протеста,из-за которой и начались эти разборки.Но Вы,Ксюня,думаю,все равно найдете повод распространять запах)Ага?
показать весь комментарий
18.12.2020 19:17 Ответить
1.Дело открыли по обращению министра иностранных дел Боснии и Герцеговины Бисеры Туркович.
Источник: https://censor.net/ru/n3237868

2.Представитель Интерпола в Сараево отметил, что "дирекция в Сараево до сих пор не получила официальное требование ни от соответствующих органов в БиГ, ни из Киева".
Источник: https://censor.net/ru/n3237868
Читайте, нерозумне форум'яне
показать весь комментарий
18.12.2020 19:22 Ответить
А "дело " в Боснии могут открыть по обращению из Украины?У тебя хоть некоторые клэпки есть?
"Знаем о ситуации, посольство Украины направило официальную ноту МИД Боснии и Герцеговины с требованием предоставить объяснения и полную информацию об обстоятельствах этого дела. Также ожидаем встречи с представителем МИД БиГ для обсуждения с официальными представителями."

ЧТО именно по-твоему должно было быть из Киева?
показать весь комментарий
18.12.2020 19:30 Ответить
А ти читай чого бракує.
Доказів. Що це наше.
показать весь комментарий
18.12.2020 19:32 Ответить
Доказів бракує?Так для того і "відкрили",щоб з'ясувати всі обставини.І взагалі:ти казала,що нема ніякої реакції з боку Києва.Тобто,ти навмисно розповсюджувала дезінформацію.Знаєш,як зветься людина,яка розповсюджує наклепи на власну країну?Зрадник.Тобі подобається ображати Україну тільки тому,що президент не той,кого б ти хотіла?
показать весь комментарий
18.12.2020 19:41 Ответить
Певно, чекають заяв наших слідчих органів.
показать весь комментарий
18.12.2020 19:56 Ответить
Хто що чекає?Яких слідчих органів,якщо немає самого слідства,дурбєцало ти?Ти льєш бруд на Україну.Хоча було зроблене все,щоб розпочалося слідство,ти пишеш,що не було ніякої реакції.А тепер питання:ти зробила це тому,що не хватило мізків спочатку перевірити інформацію,хотілось повипендрюватись,чи пишеш ганебні речі про Україну за чиєюсь вказівкою?
показать весь комментарий
18.12.2020 20:11 Ответить
Ти читай статтю.
Якщо маєш аргументи- ними заперечуй.
Бо більше я не терпітиму твого хамства.
пс. Навряд чи Україна потребує захисту від таких тупнів.
Збирайте манатки з владних будівель і вертайте в цирк. Аматора зелені.
показать весь комментарий
18.12.2020 20:17 Ответить
Что читать,метла медведчуковская?Украина направила ноту,обратилась к руководству БиГ-там открыли дело.Всё,как и ДОЛЖНО БЫТЬ.А ты пишешь "нет никакой реакции".Ты зачем сознательно врешь и позоришь именно Украину?И ты пишешь,что Украине нужно,а что-нет?Как ты думаешь:Украине нужна такая шваль,как ты,которая только и ищет повод ее унизить?
показать весь комментарий
18.12.2020 20:26 Ответить
Ну і дибіл...
показать весь комментарий
18.12.2020 20:33 Ответить
А е такi: очi на лоба витрiщить й несе казна що. але ж бо статтю не читавши. Якби зразу звернув увагу з посиланням, мовляв, у статтi не повна iнфа - за джентельмена зiйшов би... А так схожий на бабусю з ярмарку, яка ******** плiтки... ще й лайку... ЗЫ... а мужик, если он мужик, даже если и не права дама, уступит ей первенство, если мужик, каанечна , не муфлон.
показать весь комментарий
18.12.2020 20:41 Ответить
Добре, що ще є справжні джентльмени, які в разі чого захистять від поганців.
Дякую, пане Олександр )
показать весь комментарий
18.12.2020 20:54 Ответить
Нуу...на что-то умное никто и не рассчитывал)Ляпнуть то,чего и близко не было,а когда поймали не брехне,то "вседебилывсеказлывывсёврёти".И смайлики))Типичное рыго-кацапское поведение
показать весь комментарий
18.12.2020 20:44 Ответить
Если не знаешь- не сфисти. На обратной стороне иконы сургучная печать о принадлежности иконы усср.
показать весь комментарий
18.12.2020 19:52 Ответить
Знаю. Бачила. Але реєстри не завадять.
Не знаю, що вам ще казати, окрім того , що написано в статті.
Слідчі чекають на відповідь нашої сторони.
А її немає.
показать весь комментарий
18.12.2020 19:57 Ответить
Кто кого "чекае",рожа ты брехливая?Это МЫ направили запрос и МЫ ждем ответы,а не наоборот.
показать весь комментарий
18.12.2020 20:13 Ответить
Дай посилання. Я бачу, що рожа брехлива в тебе. Ще і хамовита.
показать весь комментарий
18.12.2020 20:16 Ответить
Ссылку на ЧТО?
показать весь комментарий
18.12.2020 20:27 Ответить
Дурко кацапське,ти читати вмієш?

Представитель Интерпола в Сараево отметил, что "дирекция в Сараево до сих пор не получила официальное требование ни от соответствующих органов в БиГ, ни из Киева".
показать весь комментарий
18.12.2020 20:50 Ответить
Ахмэт,дирекция в Сараево(как и любая другая дирекция)НЕ может получать НИКАКИХ требований,просьб и подобной туфты НИ ОТ КОГО,кроме своего руководства.НЕТ возможности у отдельно взятых государств влиять на работу Интерпола.А эта псевдоинфа именно для дебилов,как Ахметь и Ксеня-чтоб вонь поднимали и отвлекали внимание
показать весь комментарий
18.12.2020 20:56 Ответить
Де написано про якийсь вплив на Інтерпол, гальмо?
Компетентні органи держави-учасниці Інтерполу мають право звертатися до Інтерполу з метою отримання інформації та надавати йому інформацію щодо можливих злочинів. У новині вказано, що наші органи не зверталися.
показать весь комментарий
18.12.2020 21:03 Ответить
Именно,дурень!Обратиться в ЦЕНТРАЛЬНОЕ БЮРО ИНТЕРПОЛА,а не в Сараево-Кобыляево
показать весь комментарий
18.12.2020 21:06 Ответить
Да и вообще:при чем тут Интерпол,если это работа местной прокуратуры?
показать весь комментарий
18.12.2020 21:08 Ответить
"Она ... добавила, что им занимаются прокуратура, служба безопасности и Интерпол"

Інтерпол до твоїх бекань чомусь не прислухався, ото біда...
показать весь комментарий
18.12.2020 21:24 Ответить
Так,она врет?Она тоже Зебилка и не любит Гетьмана?Ты хоть знаешь,чем занимается Интерпол?
показать весь комментарий
18.12.2020 21:42 Ответить
Ти брешеш, що Інтерпол такими речами не займається. А представниця Боснії та Герцеговини сказал, що займається. І їй я чомусь більше вірю, ніж зебілу.
показать весь комментарий
18.12.2020 22:11 Ответить
Прокуратура займається супроводженням справ в суді. А розслудуванням займаються слідчі органи. Яким до сраки, що там додики подарували Лаврову. Якщо тільки до них не звернуться з заявою про злочин.
Можливо ви не знаєте, але інтерпол - це організація що дозволяє взаємодіяти слідчим органам різних країн, яка є способом для розповсюдження інформації про злочини і осіб, які через них розшукуються. МЗС не є оператором Інтерполу.
показать весь комментарий
18.12.2020 22:50 Ответить
А Интнрпол ведет следствия? С чем к нему обращаться?С каким конкретно запросом?
показать весь комментарий
19.12.2020 12:29 Ответить
ПАНЕ МОДЕРАТОРЕ, зреагуйте на цього скандалiста, котрий ображае спiврозмовникiв.ГАНЬБА ТАКИМ.
показать весь комментарий
18.12.2020 21:05 Ответить
Утю,манюню обидылы?Я ж с тобой даже не разговаривал)
показать весь комментарий
18.12.2020 21:10 Ответить
А че "ПАН"?Мож там "пани"?Ты сексист?Ненавидишь женщин,скотыняка?Ганьба таким!!!!!!!!!!
показать весь комментарий
18.12.2020 21:11 Ответить
ТовариСЧ не понимает , шо принадлежность должна быть доказана соответственной инстанцией... Здесь хотелки не проходят. А в данном случае, даже и будут доказательства ворюги всех времен и народов(кацапы) не сильно то и разгонятся отдать по требованию суда.
показать весь комментарий
18.12.2020 20:19 Ответить
Тож я тому тупню пояснювала. Не доходить.
показать весь комментарий
18.12.2020 20:23 Ответить
А часом так бувае, про такого iнколи кажуть - патика.
показать весь комментарий
18.12.2020 20:32 Ответить
Воно безчестя зеленського захищає, а всім втірає, що Україну.
показать весь комментарий
18.12.2020 20:34 Ответить
То й на тряcтя Bам тi пранцi... В iгнор таких, недолуго -невихованих, без натяку на джентельменство при спiлкуваннi з дамою.
показать весь комментарий
18.12.2020 20:45 Ответить
Не будемо про нього.
Сьогодні чарівна ніч ! Прийде Святий Миколай з подарунками.
Під подушки хороших людей солодощі покладе.
А поганим - різочку.
показать весь комментарий
18.12.2020 20:49 Ответить
та й мать його так, пана ,sure, рiзочка зачекалася... А всих добрих, щирих, ввiчливих (патрiотiв) - зi святами та добрими миколайчиками.
показать весь комментарий
18.12.2020 20:54 Ответить
Найсолодшого свята від Миколая !
показать весь комментарий
18.12.2020 21:03 Ответить
!!!!!)))))))
показать весь комментарий
18.12.2020 21:14 Ответить
А я, наприклад, коли чую "Миколай", а не "Микола", завжди чомусь пригадую Азірова.

Скандал з українською іконою: в Боснії і Герцеговині відкрили справу - Цензор.НЕТ 5597
показать весь комментарий
18.12.2020 21:29 Ответить
Нещасливе дитинство у вас було бо Миколай вас обходив, а дєд мароз тішив.
показать весь комментарий
18.12.2020 21:39 Ответить
Ага. Таваріщ Міколай був вєсьма благонравєн в околоказуальних случаях. )))

Скандал з українською іконою: в Боснії і Герцеговині відкрили справу - Цензор.НЕТ 3765
показать весь комментарий
18.12.2020 21:55 Ответить
а при чем здесь караченцев?
показать весь комментарий
19.12.2020 01:28 Ответить
Це мій, можна сказати, древній фотошоп. Спеціально для вас зробив з нього гіфку.
Тепер ви також бачите тут Караченцева?

Скандал з українською іконою: в Боснії і Герцеговині відкрили справу - Цензор.НЕТ 1159
показать весь комментарий
19.12.2020 01:57 Ответить
А ты знаешь разумная, что сразу же была направлена Нота на уровне министерства иностранных дел Украины и Боснии.
показать весь комментарий
18.12.2020 19:55 Ответить
а ты знаешь о чем говорится в статье, которая обсуждается. Не ровен час и бовдуром прослыть - загреметь в бан.
показать весь комментарий
18.12.2020 20:21 Ответить
Першим відреагувало офіційно посольство України.
показать весь комментарий
19.12.2020 12:50 Ответить
А ви очікували інше? Зелені холуї не мають бажання боротися за українські святині, та ще й дратувати свого господаря Пуйла
показать весь комментарий
18.12.2020 19:21 Ответить
Та я вже нічого від них не хочу. Краще би вони всі пощезли.
показать весь комментарий
18.12.2020 19:23 Ответить
Справу відкрили через ноту посольства України.

Посольство Украины в Боснии и Герцеговине 16 декабря направило властям официальную ноту с требованием предоставить полную информацию о ситуации и объяснить, что это за икона и как она попала в Боснию и Герцеговину. https://censor.net/ru/n3237610
показать весь комментарий
18.12.2020 20:23 Ответить
дуже просто- сербський наймит-мародер пограбував музей.
показать весь комментарий
18.12.2020 21:41 Ответить
планомерная обратная загрузка гумконвоя....
или криминал под видом экса
показать весь комментарий
19.12.2020 01:07 Ответить
"Дареное коню в зубы не смотрят"...
показать весь комментарий
18.12.2020 19:12 Ответить
Даренному коню в зубы не смотрят.
показать весь комментарий
18.12.2020 19:43 Ответить
этому коню смотрят.
показать весь комментарий
18.12.2020 19:48 Ответить
Шось у кацапов одни проколы..."Як не в гівно,так в партію")
показать весь комментарий
18.12.2020 19:14 Ответить
Хіба можна цим рашинським демонам дарувати ікони та ще й українські, з тієї землі, де вони вбпвають українців...
показать весь комментарий
18.12.2020 19:14 Ответить
Цікаво,яким чином ікона опинилась в Босніі??? Гадаю що якісь найманець з Даунбаса привіз !!))
показать весь комментарий
18.12.2020 19:15 Ответить
Це називається відмиванням окупантами награбованих цінностей через своїх прихлєбатилів в інших країнах . Це рашистська мафія загарбників, крадіїв . отруйників, вбивць - проклята уХйляндія!
показать весь комментарий
18.12.2020 19:22 Ответить
Серби переплюнули кацапів - так вляпатись треба вміти.
показать весь комментарий
18.12.2020 19:16 Ответить
Відносно параноїдальної шизи ,вони ,одне одного варті !!)))
показать весь комментарий
18.12.2020 19:18 Ответить
таки с[]рби мерзенніші.
показать весь комментарий
18.12.2020 19:23 Ответить
Та не так. Тут вляпался конь---взяв по сути краденое, да ещё из церкви, и икону старинную. Будучи на таком посту и с официальным визитом. Все маски и слетели с псюрла конского. Даже в Африке в отставку уходят при таком повороте. Будем ждать что в ответ пробэкают с московии. Допускаю что ржать будем круче. Головизной будет лошадь пржевальского кивать, просить овса, нести хрень, и потеть бэцалами.
показать весь комментарий
18.12.2020 20:05 Ответить
скрепы, скрепы православные
показать весь комментарий
19.12.2020 01:08 Ответить
Ниточка воровского синдиката.. Сначала уголовники из "официальных структур" ЛНРиийско- половецкой реПублики украли народное достояние украинского народа.. потом переправили ( загнали..) в Сербию ( рашенскую подстилку), от туда в ее оккупированный протекторат " реПублику серБийскую" в Боснии, а те запалились преподнеся ворованное представителю мафиозного синдиката из Кремлевской малины. Подставили пахана по ходу. Да уж.. Позорища на весь мир. Вор вору подарил ворованное.
показать весь комментарий
18.12.2020 19:24 Ответить
Разве не сербские наёмники защищали россиян на Донбассе ?
показать весь комментарий
18.12.2020 19:58 Ответить
А кулеба в сраці колупається-він не антіросійський!
показать весь комментарий
18.12.2020 19:24 Ответить
Хорошего человека Додиком не назовут
показать весь комментарий
18.12.2020 19:32 Ответить
О слабое государство всегда будут вытирать ноги. К сожалению это так. При любом удобном случае будут помыкать.
показать весь комментарий
18.12.2020 19:35 Ответить
еврею икону подарить. этож надо.
показать весь комментарий
18.12.2020 19:44 Ответить
Этот Калантарян - армянский еврей?
показать весь комментарий
18.12.2020 20:29 Ответить
Ослу некогда,он сказочный городок открывает для своих детей под оп
показать весь комментарий
18.12.2020 19:50 Ответить
Можно было лаврову в довесок подарить украденный унитаз с украинского корабля.
показать весь комментарий
18.12.2020 19:53 Ответить
закономерность: как только какой-нибудь додик или додон, так сразу смердит паРашей.
показать весь комментарий
18.12.2020 20:11 Ответить
У кацапів крадене ВСЕ, у тому числі і святині. І крадене в основному на Русі-Україні. Володимирська Божа матір - яскраве підтвердження!
показать весь комментарий
18.12.2020 20:13 Ответить
Колись відвідував історичний музей в москві, це справжній музей мародерства.
показать весь комментарий
18.12.2020 21:45 Ответить
Додік - це сербський сепаратист, кремлівська маріонетка в Боснії і Герцоговині, який відпрацьовує кацапське бабло. Ікона вкрадена в Луганську, на ній стоїть печатка власність УССР. Думаю, що Лавров сам і привіз цю ікону на зустріч, щоб влаштувати шоу. На сьогодні БіГ - це федерація, яка складається з Боснії, Герцоговини і Республіки Сербської.

Но в Республике Сербской, самопровозглашенном аналоге ДНР-ЛНР, добившемся признания в рамках БиГ, неоимперские силы откровенно доминируют. Власти РС всех уровней, а также представитель РС в ПБиГ Милорад Додик, экс-президент РС, ее главный ястреб и пророссийская марионетка, открыто ведут дело к новому конфликту. По-прежнему блокируется возврат в РС беженцев, изгнанных из нее в ходе сербских этнических чисток. Додик открыто называет ошибкой создание Боснии и Герцеговины, призывает разделить страну на три части - сербскую, боснийскую и хорватскую (смотрим на карту - насколько это возможно) и неоднократно заявлял о намерении РС не допустить вступления БиГ в НАТО. Словом, все как обычно - нормальный набор промосковского реваншиста.
Встреча Лаврова с Додиком как с членом ПБиГ от сербов прошла без предусмотренного этикетом государственного флага Боснии и Герцеговины. Были поставлены только российский флаг и флаг Республики Сербской, которая является не самостоятельным государством, а лишь частью БиГ, и именно в БиГ, а не в РС Лавров прибыл с визитом.
Такое поведение московского гостя было открытым и просчитанным выражением неуважения к БиГ и демонстрацией поддержки сербского сепаратизма. Естественно, что после этого два других члена ПБиГ, Желько Комсич и Сефик Джаферович, отказались встречаться с Лавровым.
https://www.dsnews.ua/world/metodika-dlya-dodika-pochemu-vizit-lavrova-v-saraevo-okonchilsya-skandalom-17122020-409646
показать весь комментарий
18.12.2020 20:18 Ответить
А все как и прежде, кацапы с сербами развязали Первую мировую войну: Сербам кацапы пообещали гегемонию среди южных славян(балканских). Кацапы тогда роззявили рота на Босфор и Дарданеллы.
показать весь комментарий
18.12.2020 20:30 Ответить
а з якого храму ікона, де вони її поцупили ?
показать весь комментарий
18.12.2020 21:25 Ответить
Знаючи москалів,не здивуюся,коли завтра,чисто випадково,вони знайдуть в якому свому архіві «оригінальну грамоту»,датовану 14століттям,в якій буде чорним по білому сказано,що ця ікона писана Андреєм Рубльовим,а її оклад-самим Іраном Греком!І що цю ікону,дедушка Ленін,подарував Україні по доброті своїй душевній,сто років тому.Москалі про цю ікону ще фільм знімуть і назвуть його «Путь домои».
показать весь комментарий
18.12.2020 22:05 Ответить
сербы лохи шо дали (опозорили и себя и страну), а лаврушка баран шо взял!!!! получается , как ни крути, лаврушка барыга, берет краденное и видимо перепродаёт!!!
показать весь комментарий
18.12.2020 22:50 Ответить
Икона сама все сделает,накажет коня и сербышку,огласка это начало приговора.Нужно теперь только наблюдать.
,,
показать весь комментарий
19.12.2020 12:53 Ответить
 
 