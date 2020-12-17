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Босния (80) икона (85) Лавров (2234) Епифаний (345)

Епифаний об украинской иконе для Лаврова: Политический жест

Епифаний об украинской иконе для Лаврова: Политический жест

Предстоятель Православной церкви Украины Епифаний прокомментировал сообщение о том, что главе МИД РФ Лаврову подарили в Боснии и Герцеговине 300-летнюю украинскую икону из Луганска.

Об этом он сказал в интервью "Радіо Свобода", информирует Цензор.НЕТ.

"Это такой некий политический жест в сторону Российской Федерации, потому что эта икона именно как раз с той территории, которая сейчас находится, к сожалению, в оккупации. И это не зависит от нас как от церкви, действительно, хорошо, что Министерство иностранных дел отреагировало на это событие, потому что такие вещи вообще-то не должны происходить. Каждый народ должен уважать другие народы и не совершать таких поступков", - отметил Епифаний.

Читайте на Цензор.НЕТ: Лаврову подарили на Балканах 300-летнюю украинскую икону, "найденную" в Луганске. ФОТО

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, глава одного из автономных регионов Боснии и Герцеговины Мирослав Додик подарил министру иностранных дел России Сергею Лаврову старинную украинскую икону. Посольство Украины направило ноту протеста. Дипломаты требуют предоставить полную информацию о ситуации и объяснить, что это за икона и как она попала в Боснию и Герцеговину.

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Топ комментарии
+29
Боснийские наёмники украли её на Донбассе, а сейчас подарили другому мародёру из Московии-Лаврову.
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17.12.2020 21:12
+28
Какой то грязный сербский вор украл украинскую икону,которую отдали в грязные лапы путинского наркоармяшки,и эти народы потом кричат на весь мир - мы христиане,уважайте нас.
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17.12.2020 21:18
+21
То позорище
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17.12.2020 21:07
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То позорище
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17.12.2020 21:07 Ответить
икона на 100% из церкви УПЦ МП, украинских церквей там нет

значит не МИД должен спрашивать у Лаврова откуда икона,
а БЕНЯдиктовна с Сабаковым должны вызвать на допрос отца Онуфрия



украинским достоянием приторговывает святой отец !
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17.12.2020 21:22 Ответить
Епіфаній про українську ікону для Лаврова: Політичний жест - Цензор.НЕТ 603
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18.12.2020 00:59 Ответить
Там надо их в цейтнот загонять -
1. Либо УПЦ МП - пятая колонна, торгующая нац. достоянием Украины.
2. Либо Россия - страна-мародер, чьи военные грабят оккупированные территории.
3. Либо верны оба варианта 1 и 2.
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18.12.2020 09:16 Ответить
Политический жест не шо сказать проституция, вот еще один палитик херов!
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17.12.2020 21:26 Ответить
Та своих нет, что спёрли, то и дарят 😀
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18.12.2020 01:33 Ответить
Косово тоже находится в оккупации. Это неприлично.
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17.12.2020 21:09 Ответить
Србе на врбе
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17.12.2020 21:11 Ответить
С мы что признали Косово ?
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17.12.2020 21:13 Ответить
На какой момент времени в истории предлагаете откатиться в признании границ? В царство Урарту на Кавказе или может доКолумбовую Америку или вернуть коренным народам Сибирь? Какие границы справедливы?
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17.12.2020 21:17 Ответить
Все указывают на конец второй мировой, даже настаивают, наверно потому что до этого времени у всех рыльце в пушку.
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17.12.2020 21:21 Ответить
Да именно передел границ в конце второй мировой решили узаконить а за все что после давать по рукам. Так что Косово законно а российский Крым незаконен.
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17.12.2020 21:24 Ответить
Я имею ввиду когда меняли первый раз в 1954-м.
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17.12.2020 21:34 Ответить
Взагалі за точку відліку береться Гельсінський акт 1975 року про недоторканість кордонів у Європі, який підписали всі європейські країни і навіть ссср...
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17.12.2020 21:39 Ответить
ты реально не понимаешь разницы между юридически законным добровольным изменением границ и насильственным захватом одним государством территории другого государства ?
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17.12.2020 22:49 Ответить
Ок, тільки на момент кінця Другої світової Косово в Югославії мало такий самий статус, як і Сербія, Хорватія, Словенія, Боснія, Герцеговина, Чорногорія і Македонія... Югославія, як і ссср, на папері бул федеративним союзом типу незалежних (на папері) країн. Формально що Сербія і Косово, що Українська чи там Грузинська сср були суверенними державами.

То чому тоді Хорватії, Словенії і Чорногорії можна бути незалежними зараз, а Косову ні? Тим більше позбавив статусу Косово лише Мілошевіч у кінці 80-х...

До речі, чому Сербія легко і без конфліктів змирилася з незалежністю багатою курортної Чорногорії 20 років тому, але так ревностно тримається за бідне Косово? Етнічних сербів, якщо що, в Чорногорії БІЛЬШЕ, ніж в Косово. В Косово 80 чи 90% населення - албанці!
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17.12.2020 21:36 Ответить
Тогда придется восстанавливать ссср.
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17.12.2020 22:25 Ответить
Ні, бо формально на папері республіки ссср були самостійними і Україна окремо від ссср числилася співзасновницею ООН навіть! І кордони між республіками ссср = де юре кордони між державами...
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17.12.2020 22:29 Ответить
По конституции СССР республики имели право на отделение. Что и произошло. Горбачев хотел протащить новую конституцию, в которой таких прав не было. Но не получилось.
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20.12.2020 09:27 Ответить
Справедливо будет признать незыблимыми все границы в мире начиная с 1955го года. Но надо сделать исключение на один день 17 февраля 2008го года.
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18.12.2020 08:40 Ответить
а кто именно оправдывает ?

ты это кому написало ?
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17.12.2020 21:22 Ответить
А почему тогда заспамили, я писал что неприлично быть самому оккупированным и раздавать вещи с оккупированных территорий.
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17.12.2020 21:26 Ответить
чурбанами
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18.12.2020 08:41 Ответить
Лоханулись Лугандонцы ! Лошади нужно дарить овёс, а не иконы !
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17.12.2020 21:10 Ответить
а как же 8. не укради. ???
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17.12.2020 21:11 Ответить
это вопрос к Онуфрию - из его церкви икону сперли, если не сам отдал...
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17.12.2020 21:23 Ответить
Боснийские наёмники украли её на Донбассе, а сейчас подарили другому мародёру из Московии-Лаврову.
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17.12.2020 21:12 Ответить
Не боснийские , а сербские
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17.12.2020 21:14 Ответить
Боснійські серби, якщо бути точними...
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17.12.2020 21:38 Ответить
что одни, что другие - православные братушки москалюшки и сербушки обворовывают православных украинцев
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17.12.2020 21:51 Ответить
От нашего додика, вашему додику.
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17.12.2020 21:12 Ответить
Икона , - Это Символ Веры и Верности и Благополучия , В искренних и Добропорядочных Руках , - А В руках Лживых и Подлых Он превращается в Назидание . И ничего он хорошего не светит Обладателю.
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17.12.2020 21:16 Ответить
Коментировал уже---повторю. Крепко конь в ратиновом пальто лоханулся что взял. Руки отсохнут скоро. Там даже брать надо завернутую в материю и не во всякую. Такого уровня икона берётся только высоким церковником. И обряд есть передачи, нести как. Твари клятвоотступники, иноверцы, инородцы, ворюги---ведь прокляты будете. Счёт пошёл.....
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17.12.2020 22:18 Ответить
!Не делай себе кумира и никакого изображения того, что на небе вверху, и что на земле внизу, и что в воде ниже земли; не поклоняйся им и не служи им, ибо Я Господь, Бог твой, Бог ревнитель"
(Исх.20:4,5)
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17.12.2020 23:18 Ответить
Какой то грязный сербский вор украл украинскую икону,которую отдали в грязные лапы путинского наркоармяшки,и эти народы потом кричат на весь мир - мы христиане,уважайте нас.
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17.12.2020 21:18 Ответить
Ах, что за дивный Буцефал!
Гарцуй, игривая лошадка,
Хоть ты и оказалась падка
На то, что вор у нас украл.

Епифаний об украинской иконе для Лаврова: Политический жест - Цензор.НЕТ 9324
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17.12.2020 21:19 Ответить
Однажды в студеную зимнюю пору
Лошадка примерзла пиписькой к забору
Лошадка брыкалась, лошадка кусалась, лошадка ушла
А пиписька осталась...
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18.12.2020 00:35 Ответить
ЭТО - мировой скандал!
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17.12.2020 21:20 Ответить
Там прям таки. ***** в свое время у американского политика или посла (не помню уже) перстень украло и ничего ему не было. А этой лошади армянской тем более ничего не будет.
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17.12.2020 21:43 Ответить
В
А из за чего скандал?
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17.12.2020 21:25 Ответить
Помните как вор и Табачник подарил вору Януковичу сворованные в музее документы на День рожденья?
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17.12.2020 21:33 Ответить
дарить ворованное


Россия и Сербия - близнецы-братья
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17.12.2020 21:25 Ответить
Политический??? Это голимая уголовщина. Оборот краденого.
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17.12.2020 21:30 Ответить
Напомнило анекдот
Собрались Рейган, Жискар д'Эстен и Брежнев. Выпили. Рейган
достает портсигар, угощает сигаретами. На портсигаре надпись
"Дорогому Рони от коллег по Голливуду". Выпили еще. Теперь
Жискар д'Эстен достает золотой портсигар. На нем надпись
"Любимому Валери от Жаннет" Еще выпили. Настала очередь
Брежнева. Он достает портсигар золотой с бриллиантами. На крышке
выгравировано: "Пушкину от князя Вяземского".
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17.12.2020 21:31 Ответить
Терористу зробили босяцький підгон крадії і мародери.
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17.12.2020 21:34 Ответить
Обікрасти церкву це вже ні в які рамки. А приймати такий "подарунок".......Нема слів.Позорисько.
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17.12.2020 21:39 Ответить
православные "братушки" сербы украинскую церковь обобрали
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17.12.2020 21:44 Ответить
а отчего ж не принять если предлагают:

"у нас, господин министр Лавров, здесь иконка с на-Украины приблудилась..... "

.
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17.12.2020 21:47 Ответить
все по дипломатическому этикету...... принял ворованное
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17.12.2020 21:48 Ответить
для кого? таке ...
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17.12.2020 23:20 Ответить
Коняка могла би зараз заробити бали та попрацювати на кацапську пропаганду, повернувши цю ікону в окупований Луганськ. Але щось мені підказує, що жадність йому не дозволить це зробити.
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17.12.2020 21:49 Ответить
Для Калантаряна (ака лавров) иконами могут быть ГГД-5, Ф-1, РГО, РГН, "Шмель". Причем одновременное срабатывание возле этого "печального коня" приветствуется.
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17.12.2020 21:52 Ответить
Я б, навіть, сказав:" коня - ПЄДАЛЬНОГО"
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17.12.2020 23:35 Ответить
РГД-5*
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17.12.2020 23:39 Ответить
Злочинець злочинцю "палений" піжмак підкинув.
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17.12.2020 22:02 Ответить
"Мне Евгений Петрович велел вам передать, чтобы вы его колечко поглубже заныкали.
В розыске оно, по ''мокрому''.
Поэтому он вас прислал?
Нет, он велел передать, чтобы я объяснил вам, как его с нар вытащить.
А вы тут меня за дурака держите."
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17.12.2020 22:26 Ответить
"-Значит так. Браслетик этот чистый. Его Копчёный не воровал, а в карты у меня выиграл. Я его в 2 куска на кон поставил.
- А ты его где взял?
-Тоже в картишки. На прошлой неделе у Верки-модистки...банчишко сообразили, вот я у Фокса его и выиграл.
-У Фокса? Чего у Фокса, денег не было? - Фокс мужик зажиточный.
- Чего же он на браслет играл?
- Не знаю, как у вас в уголовке, а у нас язык отрежут за лишние вопросы.
- Вот я и вижу, тебе уже подрезали. Шепелявишь.
-А чего ты дразнишься? Вообще ничего не буду говорить.
-Шучу я. Ну, ладно. Сам как думаешь? - Зажуковали, конечно, браслет."
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17.12.2020 22:37 Ответить
це означає тільки одне: Україна сама-самісінька проти пуйла, якому всі лижуть і проти зеленського, який всім лиже.
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17.12.2020 22:32 Ответить
Где фото иконы?
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17.12.2020 22:40 Ответить
Епіфаній про українську ікону для Лаврова: Політичний жест - Цензор.НЕТ 9437
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17.12.2020 22:42 Ответить
Дарить ворованное и получать, зная что своровано - очень плохо характеризует...
И даже имеет понятие....
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17.12.2020 22:59 Ответить
Эта икона не спасёт коня от Гаагского Трибунала и последствии от ада также...
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17.12.2020 23:09 Ответить
Не те слово - прискорить.
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18.12.2020 08:02 Ответить
Попу - гармонь, козе -баян, икону - папуасам.(с)
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18.12.2020 07:12 Ответить
 
 