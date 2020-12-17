Епифаний об украинской иконе для Лаврова: Политический жест
Предстоятель Православной церкви Украины Епифаний прокомментировал сообщение о том, что главе МИД РФ Лаврову подарили в Боснии и Герцеговине 300-летнюю украинскую икону из Луганска.
Об этом он сказал в интервью "Радіо Свобода", информирует Цензор.НЕТ.
"Это такой некий политический жест в сторону Российской Федерации, потому что эта икона именно как раз с той территории, которая сейчас находится, к сожалению, в оккупации. И это не зависит от нас как от церкви, действительно, хорошо, что Министерство иностранных дел отреагировало на это событие, потому что такие вещи вообще-то не должны происходить. Каждый народ должен уважать другие народы и не совершать таких поступков", - отметил Епифаний.
Читайте на Цензор.НЕТ: Лаврову подарили на Балканах 300-летнюю украинскую икону, "найденную" в Луганске. ФОТО
Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, глава одного из автономных регионов Боснии и Герцеговины Мирослав Додик подарил министру иностранных дел России Сергею Лаврову старинную украинскую икону. Посольство Украины направило ноту протеста. Дипломаты требуют предоставить полную информацию о ситуации и объяснить, что это за икона и как она попала в Боснию и Герцеговину.
Пожалуйста, подождите...
значит не МИД должен спрашивать у Лаврова откуда икона,
а БЕНЯдиктовна с Сабаковым должны вызвать на допрос отца Онуфрия
украинским достоянием приторговывает святой отец !
1. Либо УПЦ МП - пятая колонна, торгующая нац. достоянием Украины.
2. Либо Россия - страна-мародер, чьи военные грабят оккупированные территории.
3. Либо верны оба варианта 1 и 2.
То чому тоді Хорватії, Словенії і Чорногорії можна бути незалежними зараз, а Косову ні? Тим більше позбавив статусу Косово лише Мілошевіч у кінці 80-х...
До речі, чому Сербія легко і без конфліктів змирилася з незалежністю багатою курортної Чорногорії 20 років тому, але так ревностно тримається за бідне Косово? Етнічних сербів, якщо що, в Чорногорії БІЛЬШЕ, ніж в Косово. В Косово 80 чи 90% населення - албанці!
ты это кому написало ?
(Исх.20:4,5)
Гарцуй, игривая лошадка,
Хоть ты и оказалась падка
На то, что вор у нас украл.
Лошадка примерзла пиписькой к забору
Лошадка брыкалась, лошадка кусалась, лошадка ушла
А пиписька осталась...
А из за чего скандал?
Россия и Сербия - близнецы-братья
Собрались Рейган, Жискар д'Эстен и Брежнев. Выпили. Рейган
достает портсигар, угощает сигаретами. На портсигаре надпись
"Дорогому Рони от коллег по Голливуду". Выпили еще. Теперь
Жискар д'Эстен достает золотой портсигар. На нем надпись
"Любимому Валери от Жаннет" Еще выпили. Настала очередь
Брежнева. Он достает портсигар золотой с бриллиантами. На крышке
выгравировано: "Пушкину от князя Вяземского".
"у нас, господин министр Лавров, здесь иконка с на-Украины приблудилась..... "
.
В розыске оно, по ''мокрому''.
Поэтому он вас прислал?
Нет, он велел передать, чтобы я объяснил вам, как его с нар вытащить.
А вы тут меня за дурака держите."
- А ты его где взял?
-Тоже в картишки. На прошлой неделе у Верки-модистки...банчишко сообразили, вот я у Фокса его и выиграл.
-У Фокса? Чего у Фокса, денег не было? - Фокс мужик зажиточный.
- Чего же он на браслет играл?
- Не знаю, как у вас в уголовке, а у нас язык отрежут за лишние вопросы.
- Вот я и вижу, тебе уже подрезали. Шепелявишь.
-А чего ты дразнишься? Вообще ничего не буду говорить.
-Шучу я. Ну, ладно. Сам как думаешь? - Зажуковали, конечно, браслет."
И даже имеет понятие....