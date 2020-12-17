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Епіфаній про українську ікону для Лаврова: Політичний жест

Епіфаній про українську ікону для Лаврова: Політичний жест

Предстоятель Православної церкви України Епіфаній прокоментував повідомлення про те, що главі МЗС РФ Лаврову подарували в Боснії і Герцеговині 300-річну українську ікону з Луганська.

Про це він сказав в інтерв'ю "Радіо Свобода", інформує Цензор.НЕТ.

"Це такий якийсь політичний жест у бік Російської Федерації, тому що ця ікона саме якраз з тієї території, яка зараз перебуває, на жаль, в окупації. І це не залежить від нас як від церкви, справді добре, що Міністерство закордонних справ відреагувало на цю подію, тому що такі речі взагалі-то не повинні відбуватися. Кожен народ має поважати інші народи і не робити таких вчинків", - зазначив Епіфаній.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, глава одного з автономних регіонів Боснії і Герцеговини Мирослав Додік подарував міністру закордонних справ Росії Сергію Лаврову старовинну українську ікону. Посольство України направило ноту протесту. Дипломати вимагають надати повну інформацію про ситуацію і пояснити, що це за ікона і як вона потрапила в Боснію і Герцеговину.
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Топ коментарі
+29
Боснийские наёмники украли её на Донбассе, а сейчас подарили другому мародёру из Московии-Лаврову.
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17.12.2020 21:12
+28
Какой то грязный сербский вор украл украинскую икону,которую отдали в грязные лапы путинского наркоармяшки,и эти народы потом кричат на весь мир - мы христиане,уважайте нас.
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17.12.2020 21:18
+21
То позорище
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17.12.2020 21:07
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17.12.2020 21:07 Відповісти
икона на 100% из церкви УПЦ МП, украинских церквей там нет

значит не МИД должен спрашивать у Лаврова откуда икона,
а БЕНЯдиктовна с Сабаковым должны вызвать на допрос отца Онуфрия



украинским достоянием приторговывает святой отец !
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17.12.2020 21:22 Відповісти
Епіфаній про українську ікону для Лаврова: Політичний жест - Цензор.НЕТ 603
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18.12.2020 00:59 Відповісти
Там надо их в цейтнот загонять -
1. Либо УПЦ МП - пятая колонна, торгующая нац. достоянием Украины.
2. Либо Россия - страна-мародер, чьи военные грабят оккупированные территории.
3. Либо верны оба варианта 1 и 2.
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18.12.2020 09:16 Відповісти
Политический жест не шо сказать проституция, вот еще один палитик херов!
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17.12.2020 21:26 Відповісти
Та своих нет, что спёрли, то и дарят 😀
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18.12.2020 01:33 Відповісти
Косово тоже находится в оккупации. Это неприлично.
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17.12.2020 21:09 Відповісти
Србе на врбе
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17.12.2020 21:11 Відповісти
С мы что признали Косово ?
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17.12.2020 21:13 Відповісти
На какой момент времени в истории предлагаете откатиться в признании границ? В царство Урарту на Кавказе или может доКолумбовую Америку или вернуть коренным народам Сибирь? Какие границы справедливы?
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17.12.2020 21:17 Відповісти
Все указывают на конец второй мировой, даже настаивают, наверно потому что до этого времени у всех рыльце в пушку.
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17.12.2020 21:21 Відповісти
Да именно передел границ в конце второй мировой решили узаконить а за все что после давать по рукам. Так что Косово законно а российский Крым незаконен.
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17.12.2020 21:24 Відповісти
Я имею ввиду когда меняли первый раз в 1954-м.
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17.12.2020 21:34 Відповісти
Взагалі за точку відліку береться Гельсінський акт 1975 року про недоторканість кордонів у Європі, який підписали всі європейські країни і навіть ссср...
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17.12.2020 21:39 Відповісти
ты реально не понимаешь разницы между юридически законным добровольным изменением границ и насильственным захватом одним государством территории другого государства ?
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17.12.2020 22:49 Відповісти
Ок, тільки на момент кінця Другої світової Косово в Югославії мало такий самий статус, як і Сербія, Хорватія, Словенія, Боснія, Герцеговина, Чорногорія і Македонія... Югославія, як і ссср, на папері бул федеративним союзом типу незалежних (на папері) країн. Формально що Сербія і Косово, що Українська чи там Грузинська сср були суверенними державами.

То чому тоді Хорватії, Словенії і Чорногорії можна бути незалежними зараз, а Косову ні? Тим більше позбавив статусу Косово лише Мілошевіч у кінці 80-х...

До речі, чому Сербія легко і без конфліктів змирилася з незалежністю багатою курортної Чорногорії 20 років тому, але так ревностно тримається за бідне Косово? Етнічних сербів, якщо що, в Чорногорії БІЛЬШЕ, ніж в Косово. В Косово 80 чи 90% населення - албанці!
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17.12.2020 21:36 Відповісти
Тогда придется восстанавливать ссср.
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17.12.2020 22:25 Відповісти
Ні, бо формально на папері республіки ссср були самостійними і Україна окремо від ссср числилася співзасновницею ООН навіть! І кордони між республіками ссср = де юре кордони між державами...
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17.12.2020 22:29 Відповісти
По конституции СССР республики имели право на отделение. Что и произошло. Горбачев хотел протащить новую конституцию, в которой таких прав не было. Но не получилось.
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20.12.2020 09:27 Відповісти
Справедливо будет признать незыблимыми все границы в мире начиная с 1955го года. Но надо сделать исключение на один день 17 февраля 2008го года.
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18.12.2020 08:40 Відповісти
а кто именно оправдывает ?

ты это кому написало ?
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17.12.2020 21:22 Відповісти
А почему тогда заспамили, я писал что неприлично быть самому оккупированным и раздавать вещи с оккупированных территорий.
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17.12.2020 21:26 Відповісти
чурбанами
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18.12.2020 08:41 Відповісти
Лоханулись Лугандонцы ! Лошади нужно дарить овёс, а не иконы !
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17.12.2020 21:10 Відповісти
а как же 8. не укради. ???
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17.12.2020 21:11 Відповісти
это вопрос к Онуфрию - из его церкви икону сперли, если не сам отдал...
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17.12.2020 21:23 Відповісти
Боснийские наёмники украли её на Донбассе, а сейчас подарили другому мародёру из Московии-Лаврову.
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17.12.2020 21:12 Відповісти
Не боснийские , а сербские
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17.12.2020 21:14 Відповісти
Боснійські серби, якщо бути точними...
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17.12.2020 21:38 Відповісти
что одни, что другие - православные братушки москалюшки и сербушки обворовывают православных украинцев
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17.12.2020 21:51 Відповісти
От нашего додика, вашему додику.
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17.12.2020 21:12 Відповісти
Икона , - Это Символ Веры и Верности и Благополучия , В искренних и Добропорядочных Руках , - А В руках Лживых и Подлых Он превращается в Назидание . И ничего он хорошего не светит Обладателю.
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17.12.2020 21:16 Відповісти
Коментировал уже---повторю. Крепко конь в ратиновом пальто лоханулся что взял. Руки отсохнут скоро. Там даже брать надо завернутую в материю и не во всякую. Такого уровня икона берётся только высоким церковником. И обряд есть передачи, нести как. Твари клятвоотступники, иноверцы, инородцы, ворюги---ведь прокляты будете. Счёт пошёл.....
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17.12.2020 22:18 Відповісти
!Не делай себе кумира и никакого изображения того, что на небе вверху, и что на земле внизу, и что в воде ниже земли; не поклоняйся им и не служи им, ибо Я Господь, Бог твой, Бог ревнитель"
(Исх.20:4,5)
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17.12.2020 23:18 Відповісти
Какой то грязный сербский вор украл украинскую икону,которую отдали в грязные лапы путинского наркоармяшки,и эти народы потом кричат на весь мир - мы христиане,уважайте нас.
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17.12.2020 21:18 Відповісти
Ах, что за дивный Буцефал!
Гарцуй, игривая лошадка,
Хоть ты и оказалась падка
На то, что вор у нас украл.

Епифаний об украинской иконе для Лаврова: Политический жест - Цензор.НЕТ 9324
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17.12.2020 21:19 Відповісти
Однажды в студеную зимнюю пору
Лошадка примерзла пиписькой к забору
Лошадка брыкалась, лошадка кусалась, лошадка ушла
А пиписька осталась...
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18.12.2020 00:35 Відповісти
ЭТО - мировой скандал!
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17.12.2020 21:20 Відповісти
Там прям таки. ***** в свое время у американского политика или посла (не помню уже) перстень украло и ничего ему не было. А этой лошади армянской тем более ничего не будет.
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17.12.2020 21:43 Відповісти
В
А из за чего скандал?
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17.12.2020 21:25 Відповісти
Помните как вор и Табачник подарил вору Януковичу сворованные в музее документы на День рожденья?
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17.12.2020 21:33 Відповісти
дарить ворованное


Россия и Сербия - близнецы-братья
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17.12.2020 21:25 Відповісти
Политический??? Это голимая уголовщина. Оборот краденого.
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17.12.2020 21:30 Відповісти
Напомнило анекдот
Собрались Рейган, Жискар д'Эстен и Брежнев. Выпили. Рейган
достает портсигар, угощает сигаретами. На портсигаре надпись
"Дорогому Рони от коллег по Голливуду". Выпили еще. Теперь
Жискар д'Эстен достает золотой портсигар. На нем надпись
"Любимому Валери от Жаннет" Еще выпили. Настала очередь
Брежнева. Он достает портсигар золотой с бриллиантами. На крышке
выгравировано: "Пушкину от князя Вяземского".
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17.12.2020 21:31 Відповісти
Терористу зробили босяцький підгон крадії і мародери.
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17.12.2020 21:34 Відповісти
Обікрасти церкву це вже ні в які рамки. А приймати такий "подарунок".......Нема слів.Позорисько.
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17.12.2020 21:39 Відповісти
православные "братушки" сербы украинскую церковь обобрали
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17.12.2020 21:44 Відповісти
а отчего ж не принять если предлагают:

"у нас, господин министр Лавров, здесь иконка с на-Украины приблудилась..... "

.
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17.12.2020 21:47 Відповісти
все по дипломатическому этикету...... принял ворованное
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17.12.2020 21:48 Відповісти
для кого? таке ...
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17.12.2020 23:20 Відповісти
Коняка могла би зараз заробити бали та попрацювати на кацапську пропаганду, повернувши цю ікону в окупований Луганськ. Але щось мені підказує, що жадність йому не дозволить це зробити.
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17.12.2020 21:49 Відповісти
Для Калантаряна (ака лавров) иконами могут быть ГГД-5, Ф-1, РГО, РГН, "Шмель". Причем одновременное срабатывание возле этого "печального коня" приветствуется.
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17.12.2020 21:52 Відповісти
Я б, навіть, сказав:" коня - ПЄДАЛЬНОГО"
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17.12.2020 23:35 Відповісти
РГД-5*
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17.12.2020 23:39 Відповісти
Злочинець злочинцю "палений" піжмак підкинув.
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17.12.2020 22:02 Відповісти
"Мне Евгений Петрович велел вам передать, чтобы вы его колечко поглубже заныкали.
В розыске оно, по ''мокрому''.
Поэтому он вас прислал?
Нет, он велел передать, чтобы я объяснил вам, как его с нар вытащить.
А вы тут меня за дурака держите."
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17.12.2020 22:26 Відповісти
"-Значит так. Браслетик этот чистый. Его Копчёный не воровал, а в карты у меня выиграл. Я его в 2 куска на кон поставил.
- А ты его где взял?
-Тоже в картишки. На прошлой неделе у Верки-модистки...банчишко сообразили, вот я у Фокса его и выиграл.
-У Фокса? Чего у Фокса, денег не было? - Фокс мужик зажиточный.
- Чего же он на браслет играл?
- Не знаю, как у вас в уголовке, а у нас язык отрежут за лишние вопросы.
- Вот я и вижу, тебе уже подрезали. Шепелявишь.
-А чего ты дразнишься? Вообще ничего не буду говорить.
-Шучу я. Ну, ладно. Сам как думаешь? - Зажуковали, конечно, браслет."
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17.12.2020 22:37 Відповісти
це означає тільки одне: Україна сама-самісінька проти пуйла, якому всі лижуть і проти зеленського, який всім лиже.
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17.12.2020 22:32 Відповісти
Где фото иконы?
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17.12.2020 22:40 Відповісти
Епіфаній про українську ікону для Лаврова: Політичний жест - Цензор.НЕТ 9437
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17.12.2020 22:42 Відповісти
Дарить ворованное и получать, зная что своровано - очень плохо характеризует...
И даже имеет понятие....
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17.12.2020 22:59 Відповісти
Эта икона не спасёт коня от Гаагского Трибунала и последствии от ада также...
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17.12.2020 23:09 Відповісти
Не те слово - прискорить.
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18.12.2020 08:02 Відповісти
Попу - гармонь, козе -баян, икону - папуасам.(с)
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18.12.2020 07:12 Відповісти
 
 