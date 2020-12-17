Епіфаній про українську ікону для Лаврова: Політичний жест

Предстоятель Православної церкви України Епіфаній прокоментував повідомлення про те, що главі МЗС РФ Лаврову подарували в Боснії і Герцеговині 300-річну українську ікону з Луганська.

Про це він сказав в інтерв'ю "Радіо Свобода", інформує Цензор.НЕТ.

"Це такий якийсь політичний жест у бік Російської Федерації, тому що ця ікона саме якраз з тієї території, яка зараз перебуває, на жаль, в окупації. І це не залежить від нас як від церкви, справді добре, що Міністерство закордонних справ відреагувало на цю подію, тому що такі речі взагалі-то не повинні відбуватися. Кожен народ має поважати інші народи і не робити таких вчинків", - зазначив Епіфаній.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, глава одного з автономних регіонів Боснії і Герцеговини Мирослав Додік подарував міністру закордонних справ Росії Сергію Лаврову старовинну українську ікону. Посольство України направило ноту протесту. Дипломати вимагають надати повну інформацію про ситуацію і пояснити, що це за ікона і як вона потрапила в Боснію і Герцеговину.