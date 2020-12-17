Епіфаній про українську ікону для Лаврова: Політичний жест
Предстоятель Православної церкви України Епіфаній прокоментував повідомлення про те, що главі МЗС РФ Лаврову подарували в Боснії і Герцеговині 300-річну українську ікону з Луганська.
Про це він сказав в інтерв'ю "Радіо Свобода", інформує Цензор.НЕТ.
"Це такий якийсь політичний жест у бік Російської Федерації, тому що ця ікона саме якраз з тієї території, яка зараз перебуває, на жаль, в окупації. І це не залежить від нас як від церкви, справді добре, що Міністерство закордонних справ відреагувало на цю подію, тому що такі речі взагалі-то не повинні відбуватися. Кожен народ має поважати інші народи і не робити таких вчинків", - зазначив Епіфаній.
Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, глава одного з автономних регіонів Боснії і Герцеговини Мирослав Додік подарував міністру закордонних справ Росії Сергію Лаврову старовинну українську ікону. Посольство України направило ноту протесту. Дипломати вимагають надати повну інформацію про ситуацію і пояснити, що це за ікона і як вона потрапила в Боснію і Герцеговину.
Будь ласка, зачекайте...
значит не МИД должен спрашивать у Лаврова откуда икона,
а БЕНЯдиктовна с Сабаковым должны вызвать на допрос отца Онуфрия
украинским достоянием приторговывает святой отец !
1. Либо УПЦ МП - пятая колонна, торгующая нац. достоянием Украины.
2. Либо Россия - страна-мародер, чьи военные грабят оккупированные территории.
3. Либо верны оба варианта 1 и 2.
То чому тоді Хорватії, Словенії і Чорногорії можна бути незалежними зараз, а Косову ні? Тим більше позбавив статусу Косово лише Мілошевіч у кінці 80-х...
До речі, чому Сербія легко і без конфліктів змирилася з незалежністю багатою курортної Чорногорії 20 років тому, але так ревностно тримається за бідне Косово? Етнічних сербів, якщо що, в Чорногорії БІЛЬШЕ, ніж в Косово. В Косово 80 чи 90% населення - албанці!
ты это кому написало ?
(Исх.20:4,5)
Гарцуй, игривая лошадка,
Хоть ты и оказалась падка
На то, что вор у нас украл.
Лошадка примерзла пиписькой к забору
Лошадка брыкалась, лошадка кусалась, лошадка ушла
А пиписька осталась...
А из за чего скандал?
Россия и Сербия - близнецы-братья
Собрались Рейган, Жискар д'Эстен и Брежнев. Выпили. Рейган
достает портсигар, угощает сигаретами. На портсигаре надпись
"Дорогому Рони от коллег по Голливуду". Выпили еще. Теперь
Жискар д'Эстен достает золотой портсигар. На нем надпись
"Любимому Валери от Жаннет" Еще выпили. Настала очередь
Брежнева. Он достает портсигар золотой с бриллиантами. На крышке
выгравировано: "Пушкину от князя Вяземского".
"у нас, господин министр Лавров, здесь иконка с на-Украины приблудилась..... "
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В розыске оно, по ''мокрому''.
Поэтому он вас прислал?
Нет, он велел передать, чтобы я объяснил вам, как его с нар вытащить.
А вы тут меня за дурака держите."
- А ты его где взял?
-Тоже в картишки. На прошлой неделе у Верки-модистки...банчишко сообразили, вот я у Фокса его и выиграл.
-У Фокса? Чего у Фокса, денег не было? - Фокс мужик зажиточный.
- Чего же он на браслет играл?
- Не знаю, как у вас в уголовке, а у нас язык отрежут за лишние вопросы.
- Вот я и вижу, тебе уже подрезали. Шепелявишь.
-А чего ты дразнишься? Вообще ничего не буду говорить.
-Шучу я. Ну, ладно. Сам как думаешь? - Зажуковали, конечно, браслет."
И даже имеет понятие....