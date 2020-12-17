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Лаврову подарували на Балканах 300-річну українську ікону, "знайдену" в Луганську. ФОТО

Мілорад Додік, президент автономної Республіки Сербської (одного з регіонів Боснії і Герцеговини), подарував прем'єр-міністру РФ Сергію Лаврову старовинну українську ікону з Луганська. Посольство України направило ноту протесту.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "ВВС News Україна".

"Подарунок" вручили 12 грудня під час візиту Лаврова до Боснії і Герцеговини.

Місцеві ЗМІ опублікували фото ікони. На її звороті стоїть печатка, що підтверджує, що ікона була власністю УРСР. Вони також цитують слова пана Додіка про те, що ікону нібито "знайшли" в Луганську.

Лаврову подарували на Балканах 300-річну українську ікону, знайдену в Луганську 01Лаврову подарували на Балканах 300-річну українську ікону, знайдену в Луганську 02Лаврову подарували на Балканах 300-річну українську ікону, знайдену в Луганську 03

Посольство України в Боснії і Герцеговині 16 грудня направило владі офіційну ноту з вимогою надати повну інформацію про ситуацію і пояснити, що це за ікона і як вона потрапила в Боснію і Герцеговину.

"Знаємо про ситуацію, посольство України направило офіційну ноту МЗС Боснії і Герцеговини з вимогою надати пояснення і повну інформацію про обставини цієї справи. Також чекаємо зустрічі з представником МЗС БіГ для обговорення з офіційними представниками. Очікуємо на зустріч найближчими днями", - прокоментував те, що трапилося, прессекретар МЗС України Олег Ніколенко.

Читайте також: Зеленський призначив посла України в Хорватії Кирилича послом у Боснії і Герцеговині за сумісництвом

Міністр закордонних справ країни Боснії і Герцеговини Бішер Турковичі заявила, що на підставі ноти українського посольства прокуратура має розібратися, як українська власність опинилася в країні.

Президент Республіки Сербської Мілорад Додік не вперше потрапляє в скандал. У березня 2014 року посольство України засуджувало слова чиновника про підтримку окупації Росією Криму.

Також читайте: МЗС передасть Євросоюзу списки причетних до системних переслідувань громадян України в окупованому Криму

Автор: 

Боснія (70) ікона (61) Лавров Сергій (1591) Луганськ (576) МЗС (4138) скандал (625)


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Топ коментарі
+107
Раша -- нация воров и страна вор. Тырят везде и все, включая историю.
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17.12.2020 18:13
+77
Найденную, с@изженную у нас.
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17.12.2020 18:02
+61
Додик он и есть додик...
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17.12.2020 18:02
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Лаврову подарували на Балканах 300-річну українську ікону, "знайдену" в Луганську - Цензор.НЕТ 6444
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18.12.2020 00:29 Відповісти
вже 300 років крадуть і переписють історію...доколє? кляті мокші
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18.12.2020 00:31 Відповісти
вже 300 років переписують історію та крадудь і крадудь надбання та цінності...
доколє? кляті мокші
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18.12.2020 00:35 Відповісти
до русских в сибири замков не было
ссыльной дед рассказывал
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18.12.2020 00:52 Відповісти
"замко́в", чи "зáмков"?
Так, і якщо в Сибір "ссильних" відправляли руцкіє, то як ваш дід, якого туди відправили ті ж самі мацкалі, міг знати, що було в Сибіру до кацапів? Адже, в такому разі, без кацапів ваш дід апріорі не міг знати, що там було до кацапів... Бо його там просто напросто не могло бути. Згідно його ж слів...
Парадокс, однако...
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18.12.2020 18:56 Відповісти
украинцев отправляли эшелонами в Сибирь Москали их конвоировали Что не понятно ahuhu ? И деду могли рассказывать местные жители
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20.12.2020 15:36 Відповісти
Що розказували аборигени?
Що на чумах і ярангах не буває замків?
Так там і дверей, взагалі то, нема.
Про те, що кацапи злодюги, і так ясно. Але й коментар, м'яко кажучи, абсурдний.

Лаврову подарували на Балканах 300-річну українську ікону, "знайдену" в Луганську - Цензор.НЕТ 3743
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20.12.2020 16:37 Відповісти
ДОДИКИ )))
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18.12.2020 01:23 Відповісти
Всем запоребриковым любителям России, увеличить стоимость визы в Украину в 10 раз, пусть в Сибирь катаются
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18.12.2020 03:43 Відповісти
Какие визы?! Нужен ров с морозоустойчивыми крокодилами.
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18.12.2020 11:23 Відповісти
А Лавров давно премьер министр, а не министр московитских иностранных дел ?
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18.12.2020 04:46 Відповісти
Дійсно! З яких то часів Лаврушка,цей вірменський полукровка, вже
став прем'єр-міністром?Недоробка таварісчи!!!
Кацапи! Повернить крадене! Господь Бог накаже!
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18.12.2020 12:52 Відповісти
герман геринг тоже по всей европе ..собирал коллекцию.. бесценных картин и столетних вин ---А ПОДОХ В КАМЕРЕ СМЕРТНИКОВ --- вяликоросам НАДО ПОЧАЩЕ НАПОМИНАТЬ КАК ЗАКОНЧИЛИ ЧАУШЕСКУ . МИЛОШЕВИЧ . РИБЕНТРОП . КАДДАФИ . САДДАМ ХУСЕЙН И ИМ ПОДОБНЫЕ ЖИВОТНЫЕ
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18.12.2020 05:37 Відповісти
Останні слова німецького міністра закордонних справ Йоахіма фон Рібентропа перед стратою:
"Боже, бережи Німеччину. Боже, будь милостивий до моєї душі. Моє останнє бажання, щоби Німеччина знову здобула свою єдність, щоб взаєморозуміння між Сходом та Заходом вело до миру на Землі."
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18.12.2020 19:06 Відповісти
если она ему поможет? то на здоровье .хотя таких не исцеляет вообще не чего.
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18.12.2020 06:26 Відповісти
Господь не в иконах живет. А мы что так плохо живем прежде всего виноваты сами.
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18.12.2020 06:30 Відповісти
Злодій злодієві. Як зворушливо.
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18.12.2020 08:37 Відповісти
"Сербы руки-пенисы" (с)…
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18.12.2020 13:12 Відповісти
KTO-то будет еще 3виздеть , - что виновен Майдан ? -
-
https://uploads.disquscdn.com/images/31f5bda896397d0ed3bad8c7131953c8fd1f1b5299df261d64a345de3daccdff.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/5db47307c70fda581f051d54dd21f73c5c4c3decda7495f9baaf975339c06bc6.jpg . .. .. . . https://uploads.disquscdn.com/images/2616d74efa701cb5fb9c17cf8fddf938bce4b487374e67e78168808426308da4.jpg .. .

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18.12.2020 13:28 Відповісти
А кто то всему этому удивляется. Мокшане такие... это факт. Резервация этих недочеловеков, единственный выход из ситуации.
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18.12.2020 14:55 Відповісти
завойована територія, вкрадена віра і історія, вигадана мова... хто це?
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18.12.2020 16:49 Відповісти
Додик -- Додон, где их клепают
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18.12.2020 21:33 Відповісти
А для чого вона йому, питається ?
Теж знайшовся що один =вірянин=, що другий.
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19.12.2020 02:18 Відповісти
Как пришло, - так и ушло. Поначалу - круто, но не долго, ни тебе радости, ни удовлетворения, так, - тоска. А, кто в этой первозданной тоске виноват? Ну, конечно, же,- те у кого украли. Такой вот интересный получается кувырок Джанибекова.
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19.12.2020 17:25 Відповісти
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