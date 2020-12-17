Лаврову подарували на Балканах 300-річну українську ікону, "знайдену" в Луганську. ФОТО

Мілорад Додік, президент автономної Республіки Сербської (одного з регіонів Боснії і Герцеговини), подарував прем'єр-міністру РФ Сергію Лаврову старовинну українську ікону з Луганська. Посольство України направило ноту протесту.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "ВВС News Україна".

"Подарунок" вручили 12 грудня під час візиту Лаврова до Боснії і Герцеговини.

Місцеві ЗМІ опублікували фото ікони. На її звороті стоїть печатка, що підтверджує, що ікона була власністю УРСР. Вони також цитують слова пана Додіка про те, що ікону нібито "знайшли" в Луганську.

Посольство України в Боснії і Герцеговині 16 грудня направило владі офіційну ноту з вимогою надати повну інформацію про ситуацію і пояснити, що це за ікона і як вона потрапила в Боснію і Герцеговину.

"Знаємо про ситуацію, посольство України направило офіційну ноту МЗС Боснії і Герцеговини з вимогою надати пояснення і повну інформацію про обставини цієї справи. Також чекаємо зустрічі з представником МЗС БіГ для обговорення з офіційними представниками. Очікуємо на зустріч найближчими днями", - прокоментував те, що трапилося, прессекретар МЗС України Олег Ніколенко.

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Міністр закордонних справ країни Боснії і Герцеговини Бішер Турковичі заявила, що на підставі ноти українського посольства прокуратура має розібратися, як українська власність опинилася в країні.

Президент Республіки Сербської Мілорад Додік не вперше потрапляє в скандал. У березня 2014 року посольство України засуджувало слова чиновника про підтримку окупації Росією Криму.

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