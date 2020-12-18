Скандал з українською іконою: в Боснії і Герцеговині відкрили справу
Прокуратура Боснії і Герцеговини (БіГ) розпочала слідство у справі української ікони, яку представник сербського народу Мілорад Додік подарував міністру закордонних справ Росії Сергію Лаврову.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Радіо Свобода".
Справу відкрили за зверненням міністра закордонних справ Боснії і Герцеговини Бісери Туркович.
Вона заявила, що "знає не так вже й багато" про справу з іконою і додала, що нею займається прокуратура, служба безпеки й Інтерпол. Представник Інтерполу в Сараєво зазначив, що "дирекція в Сараєво досі не отримала офіційної вимоги ні від відповідних органів БіГ, ні з Києва".
Посольство Росії в БіГ досі не відреагувало на вручення Лаврову вкраденої української позолоченої ікони святого Миколая.
Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ 12 грудня міністру закордонних справ Росії Сергію Лаврову під час візиту на Балкани вручили 300-річну українську позолочену ікону святого Миколая, яку нібито "знайшли" в Луганську.
Будь ласка, зачекайте...
нисшим = низшим
Пренадлежать = Принадлежать
А взагалі, мали би вже й українську знати!
Щасливої дороги.
Оце так так
Источник: https://censor.net/ru/n3237868
2.Представитель Интерпола в Сараево отметил, что "дирекция в Сараево до сих пор не получила официальное требование ни от соответствующих органов в БиГ, ни из Киева".
Источник: https://censor.net/ru/n3237868
Читайте, нерозумне форум'яне
"Знаем о ситуации, посольство Украины направило официальную ноту МИД Боснии и Герцеговины с требованием предоставить объяснения и полную информацию об обстоятельствах этого дела. Также ожидаем встречи с представителем МИД БиГ для обсуждения с официальными представителями."
ЧТО именно по-твоему должно было быть из Киева?
Доказів. Що це наше.
Якщо маєш аргументи- ними заперечуй.
Бо більше я не терпітиму твого хамства.
пс. Навряд чи Україна потребує захисту від таких тупнів.
Збирайте манатки з владних будівель і вертайте в цирк. Аматора зелені.
Дякую, пане Олександр )
Не знаю, що вам ще казати, окрім того , що написано в статті.
Слідчі чекають на відповідь нашої сторони.
А її немає.
Представитель Интерпола в Сараево отметил, что "дирекция в Сараево до сих пор не получила официальное требование ни от соответствующих органов в БиГ, ни из Киева".
Компетентні органи держави-учасниці Інтерполу мають право звертатися до Інтерполу з метою отримання інформації та надавати йому інформацію щодо можливих злочинів. У новині вказано, що наші органи не зверталися.
Інтерпол до твоїх бекань чомусь не прислухався, ото біда...
Можливо ви не знаєте, але інтерпол - це організація що дозволяє взаємодіяти слідчим органам різних країн, яка є способом для розповсюдження інформації про злочини і осіб, які через них розшукуються. МЗС не є оператором Інтерполу.
Сьогодні чарівна ніч ! Прийде Святий Миколай з подарунками.
Під подушки хороших людей солодощі покладе.
А поганим - різочку.
Тепер ви також бачите тут Караченцева?
Посольство Украины в Боснии и Герцеговине 16 декабря направило властям официальную ноту с требованием предоставить полную информацию о ситуации и объяснить, что это за икона и как она попала в Боснию и Герцеговину. https://censor.net/ru/n3237610
или криминал под видом экса
несмотрят"...
Но в Республике Сербской, самопровозглашенном аналоге ДНР-ЛНР, добившемся признания в рамках БиГ, неоимперские силы откровенно доминируют. Власти РС всех уровней, а также представитель РС в ПБиГ Милорад Додик, экс-президент РС, ее главный ястреб и пророссийская марионетка, открыто ведут дело к новому конфликту. По-прежнему блокируется возврат в РС беженцев, изгнанных из нее в ходе сербских этнических чисток. Додик открыто называет ошибкой создание Боснии и Герцеговины, призывает разделить страну на три части - сербскую, боснийскую и хорватскую (смотрим на карту - насколько это возможно) и неоднократно заявлял о намерении РС не допустить вступления БиГ в НАТО. Словом, все как обычно - нормальный набор промосковского реваншиста.
Встреча Лаврова с Додиком как с членом ПБиГ от сербов прошла без предусмотренного этикетом государственного флага Боснии и Герцеговины. Были поставлены только российский флаг и флаг Республики Сербской, которая является не самостоятельным государством, а лишь частью БиГ, и именно в БиГ, а не в РС Лавров прибыл с визитом.
Такое поведение московского гостя было открытым и просчитанным выражением неуважения к БиГ и демонстрацией поддержки сербского сепаратизма. Естественно, что после этого два других члена ПБиГ, Желько Комсич и Сефик Джаферович, отказались встречаться с Лавровым.
https://www.dsnews.ua/world/metodika-dlya-dodika-pochemu-vizit-lavrova-v-saraevo-okonchilsya-skandalom-17122020-409646
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