Скандал з українською іконою: в Боснії і Герцеговині відкрили справу

Прокуратура Боснії і Герцеговини (БіГ) розпочала слідство у справі української ікони, яку представник сербського народу Мілорад Додік подарував міністру закордонних справ Росії Сергію Лаврову.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Радіо Свобода".

Справу відкрили за зверненням міністра закордонних справ Боснії і Герцеговини Бісери Туркович.

Вона заявила, що "знає не так вже й багато" про справу з іконою і додала, що нею займається прокуратура, служба безпеки й Інтерпол. Представник Інтерполу в Сараєво зазначив, що "дирекція в Сараєво досі не отримала офіційної вимоги ні від відповідних органів БіГ, ні з Києва".

Посольство Росії в БіГ досі не відреагувало на вручення Лаврову вкраденої української позолоченої ікони святого Миколая.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ 12 грудня міністру закордонних справ Росії Сергію Лаврову під час візиту на Балкани вручили 300-річну українську позолочену ікону святого Миколая, яку нібито "знайшли" в Луганську.

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