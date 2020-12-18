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Боснія (70) ікона (61) Лавров (1544)

Скандал з українською іконою: в Боснії і Герцеговині відкрили справу

Скандал з українською іконою: в Боснії і Герцеговині відкрили справу

Прокуратура Боснії і Герцеговини (БіГ) розпочала слідство у справі української ікони, яку представник сербського народу Мілорад Додік подарував міністру закордонних справ Росії Сергію Лаврову.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Радіо Свобода".

Справу відкрили за зверненням міністра закордонних справ Боснії і Герцеговини Бісери Туркович.

Вона заявила, що "знає не так вже й багато" про справу з іконою і додала, що нею займається прокуратура, служба безпеки й Інтерпол. Представник Інтерполу в Сараєво зазначив, що "дирекція в Сараєво досі не отримала офіційної вимоги ні від відповідних органів БіГ, ні з Києва".

Посольство Росії в БіГ досі не відреагувало на вручення Лаврову вкраденої української позолоченої ікони святого Миколая.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ 12 грудня міністру закордонних справ Росії Сергію Лаврову під час візиту на Балкани вручили 300-річну українську позолочену ікону святого Миколая, яку нібито "знайшли" в Луганську.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Епіфаній про українську ікону для Лаврова: Політичний жест
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Топ коментарі
+25
А Київ мовчить, значить.
Оце так так
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18.12.2020 19:11
+13
З кремля команди не було про щось говорити !!)))
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18.12.2020 19:17
+13
Ниточка воровского синдиката.. Сначала уголовники из "официальных структур" ЛНРиийско- половецкой реПублики украли народное достояние украинского народа.. потом переправили ( загнали..) в Сербию ( рашенскую подстилку), от туда в ее оккупированный протекторат " реПублику серБийскую" в Боснии, а те запалились преподнеся ворованное представителю мафиозного синдиката из Кремлевской малины. Подставили пахана по ходу. Да уж.. Позорища на весь мир. Вор вору подарил ворованное.
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18.12.2020 19:24
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Скандал с украинской иконой: в Боснии и Герцеговине открыли дело - Цензор.НЕТ 1677
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18.12.2020 19:07 Відповісти
Дайте мерину вівса, він охляв з голодухи !!)))
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18.12.2020 19:08 Відповісти
ах ДОДИК ну ну понятно Додик он везде тот еще додик....
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18.12.2020 19:07 Відповісти
Додік,він і в Босніі додік !!))
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18.12.2020 19:07 Відповісти
Икона , - Сделает Свое Дело , доказав Свою принадлежность к Высшим , а не нисшим Силам и кому она должна Пренадлежать.
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18.12.2020 19:09 Відповісти
Высшие Силы порицают вас за ненадлежащее знание грамматики:
нисшим = низшим
Пренадлежать = Принадлежать

А взагалі, мали би вже й українську знати!
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18.12.2020 21:24 Відповісти
Ты такой Опрятный , Холеный , костюмчик по Тебе , - А внутри ты полное Дерьмо .Ты ценишь только то , что щек отит твое Самолюбие , любишь деньги и свысока смотришь на Людей. Смори , что бы не свалился в низ не не выл из за безысходности и взывал в свою Пустоту , которая отвечала тебе Эхом твоего же Безразличия.Ти пуст по своему Содержанию и очень легкий. Українська у мене в Душі , - Запроданці не мають вчити !!!.
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18.12.2020 22:07 Відповісти
щек отит



Скандал з українською іконою: в Боснії і Герцеговині відкрили справу - Цензор.НЕТ 2664
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18.12.2020 22:15 Відповісти
Смеется Тот , кто смеется Последним , - Пьяный может Проспаться , а дурак Никогда!. Пьяный падая не калечится , а ты уже покалеченный от Рождения и еще у тебя впереди ждут большие Дела.
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18.12.2020 22:24 Відповісти
"Останнім сміється той, хто стріляє першим". (с)

Скандал з українською іконою: в Боснії і Герцеговині відкрили справу - Цензор.НЕТ 1617
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18.12.2020 22:40 Відповісти
Ты блазнируешь по теме которая была Затронута , ты затронул внутренние содержание своими грязными руками и продолжаешь это Делать . Ты попался в свои же сети и продолжаешь тащить себя на дно и без чьи то помощи.Ты нарушил принцип , - Мастера и Маргариты. Никогда не разговаривай с Незнакомым человеком.Стало даже забавным , до чего Глуп человек.
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18.12.2020 22:53 Відповісти
а ,,взагали" здесь экзамен по правописанию проходит??если не составит особого труда то ,,оцените и мой корявый почерк"
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18.12.2020 23:46 Відповісти
Ми всєгда і каждий дєнь і повсякчас здайом екзамєніруємий іспит по правопісанію лєвопрімєнєнія в нєкоторих обстоятєльствах ізначально заданних условій бєсценного опита жизнєнной конкрєтікі ісходного вокабуляра трагікомічєского фарса битія...
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19.12.2020 00:14 Відповісти
спасибо,я понял!!(не надо было столь подробно)дальше продолжайте без меня, спасибо.
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19.12.2020 00:35 Відповісти
Вельми радий за вас.
Щасливої дороги.

Скандал з українською іконою: в Боснії і Герцеговині відкрили справу - Цензор.НЕТ 8247
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19.12.2020 00:53 Відповісти
А Київ мовчить, значить.
Оце так так
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18.12.2020 19:11 Відповісти
З кремля команди не було про щось говорити !!)))
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18.12.2020 19:17 Відповісти
Эх,Ксеня)Именно Киев и направил ноту протеста,из-за которой и начались эти разборки.Но Вы,Ксюня,думаю,все равно найдете повод распространять запах)Ага?
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18.12.2020 19:17 Відповісти
1.Дело открыли по обращению министра иностранных дел Боснии и Герцеговины Бисеры Туркович.
Источник: https://censor.net/ru/n3237868

2.Представитель Интерпола в Сараево отметил, что "дирекция в Сараево до сих пор не получила официальное требование ни от соответствующих органов в БиГ, ни из Киева".
Источник: https://censor.net/ru/n3237868
Читайте, нерозумне форум'яне
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18.12.2020 19:22 Відповісти
А "дело " в Боснии могут открыть по обращению из Украины?У тебя хоть некоторые клэпки есть?
"Знаем о ситуации, посольство Украины направило официальную ноту МИД Боснии и Герцеговины с требованием предоставить объяснения и полную информацию об обстоятельствах этого дела. Также ожидаем встречи с представителем МИД БиГ для обсуждения с официальными представителями."

ЧТО именно по-твоему должно было быть из Киева?
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18.12.2020 19:30 Відповісти
А ти читай чого бракує.
Доказів. Що це наше.
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18.12.2020 19:32 Відповісти
Доказів бракує?Так для того і "відкрили",щоб з'ясувати всі обставини.І взагалі:ти казала,що нема ніякої реакції з боку Києва.Тобто,ти навмисно розповсюджувала дезінформацію.Знаєш,як зветься людина,яка розповсюджує наклепи на власну країну?Зрадник.Тобі подобається ображати Україну тільки тому,що президент не той,кого б ти хотіла?
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18.12.2020 19:41 Відповісти
Певно, чекають заяв наших слідчих органів.
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18.12.2020 19:56 Відповісти
Хто що чекає?Яких слідчих органів,якщо немає самого слідства,дурбєцало ти?Ти льєш бруд на Україну.Хоча було зроблене все,щоб розпочалося слідство,ти пишеш,що не було ніякої реакції.А тепер питання:ти зробила це тому,що не хватило мізків спочатку перевірити інформацію,хотілось повипендрюватись,чи пишеш ганебні речі про Україну за чиєюсь вказівкою?
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18.12.2020 20:11 Відповісти
Ти читай статтю.
Якщо маєш аргументи- ними заперечуй.
Бо більше я не терпітиму твого хамства.
пс. Навряд чи Україна потребує захисту від таких тупнів.
Збирайте манатки з владних будівель і вертайте в цирк. Аматора зелені.
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18.12.2020 20:17 Відповісти
Что читать,метла медведчуковская?Украина направила ноту,обратилась к руководству БиГ-там открыли дело.Всё,как и ДОЛЖНО БЫТЬ.А ты пишешь "нет никакой реакции".Ты зачем сознательно врешь и позоришь именно Украину?И ты пишешь,что Украине нужно,а что-нет?Как ты думаешь:Украине нужна такая шваль,как ты,которая только и ищет повод ее унизить?
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18.12.2020 20:26 Відповісти
Ну і дибіл...
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18.12.2020 20:33 Відповісти
А е такi: очi на лоба витрiщить й несе казна що. але ж бо статтю не читавши. Якби зразу звернув увагу з посиланням, мовляв, у статтi не повна iнфа - за джентельмена зiйшов би... А так схожий на бабусю з ярмарку, яка ******** плiтки... ще й лайку... ЗЫ... а мужик, если он мужик, даже если и не права дама, уступит ей первенство, если мужик, каанечна , не муфлон.
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18.12.2020 20:41 Відповісти
Добре, що ще є справжні джентльмени, які в разі чого захистять від поганців.
Дякую, пане Олександр )
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18.12.2020 20:54 Відповісти
Нуу...на что-то умное никто и не рассчитывал)Ляпнуть то,чего и близко не было,а когда поймали не брехне,то "вседебилывсеказлывывсёврёти".И смайлики))Типичное рыго-кацапское поведение
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18.12.2020 20:44 Відповісти
Если не знаешь- не сфисти. На обратной стороне иконы сургучная печать о принадлежности иконы усср.
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18.12.2020 19:52 Відповісти
Знаю. Бачила. Але реєстри не завадять.
Не знаю, що вам ще казати, окрім того , що написано в статті.
Слідчі чекають на відповідь нашої сторони.
А її немає.
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18.12.2020 19:57 Відповісти
Кто кого "чекае",рожа ты брехливая?Это МЫ направили запрос и МЫ ждем ответы,а не наоборот.
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18.12.2020 20:13 Відповісти
Дай посилання. Я бачу, що рожа брехлива в тебе. Ще і хамовита.
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18.12.2020 20:16 Відповісти
Ссылку на ЧТО?
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18.12.2020 20:27 Відповісти
Дурко кацапське,ти читати вмієш?

Представитель Интерпола в Сараево отметил, что "дирекция в Сараево до сих пор не получила официальное требование ни от соответствующих органов в БиГ, ни из Киева".
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18.12.2020 20:50 Відповісти
Ахмэт,дирекция в Сараево(как и любая другая дирекция)НЕ может получать НИКАКИХ требований,просьб и подобной туфты НИ ОТ КОГО,кроме своего руководства.НЕТ возможности у отдельно взятых государств влиять на работу Интерпола.А эта псевдоинфа именно для дебилов,как Ахметь и Ксеня-чтоб вонь поднимали и отвлекали внимание
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18.12.2020 20:56 Відповісти
Де написано про якийсь вплив на Інтерпол, гальмо?
Компетентні органи держави-учасниці Інтерполу мають право звертатися до Інтерполу з метою отримання інформації та надавати йому інформацію щодо можливих злочинів. У новині вказано, що наші органи не зверталися.
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18.12.2020 21:03 Відповісти
Именно,дурень!Обратиться в ЦЕНТРАЛЬНОЕ БЮРО ИНТЕРПОЛА,а не в Сараево-Кобыляево
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18.12.2020 21:06 Відповісти
Да и вообще:при чем тут Интерпол,если это работа местной прокуратуры?
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18.12.2020 21:08 Відповісти
"Она ... добавила, что им занимаются прокуратура, служба безопасности и Интерпол"

Інтерпол до твоїх бекань чомусь не прислухався, ото біда...
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18.12.2020 21:24 Відповісти
Так,она врет?Она тоже Зебилка и не любит Гетьмана?Ты хоть знаешь,чем занимается Интерпол?
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18.12.2020 21:42 Відповісти
Ти брешеш, що Інтерпол такими речами не займається. А представниця Боснії та Герцеговини сказал, що займається. І їй я чомусь більше вірю, ніж зебілу.
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18.12.2020 22:11 Відповісти
Прокуратура займається супроводженням справ в суді. А розслудуванням займаються слідчі органи. Яким до сраки, що там додики подарували Лаврову. Якщо тільки до них не звернуться з заявою про злочин.
Можливо ви не знаєте, але інтерпол - це організація що дозволяє взаємодіяти слідчим органам різних країн, яка є способом для розповсюдження інформації про злочини і осіб, які через них розшукуються. МЗС не є оператором Інтерполу.
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18.12.2020 22:50 Відповісти
А Интнрпол ведет следствия? С чем к нему обращаться?С каким конкретно запросом?
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19.12.2020 12:29 Відповісти
ПАНЕ МОДЕРАТОРЕ, зреагуйте на цього скандалiста, котрий ображае спiврозмовникiв.ГАНЬБА ТАКИМ.
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18.12.2020 21:05 Відповісти
Утю,манюню обидылы?Я ж с тобой даже не разговаривал)
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18.12.2020 21:10 Відповісти
А че "ПАН"?Мож там "пани"?Ты сексист?Ненавидишь женщин,скотыняка?Ганьба таким!!!!!!!!!!
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18.12.2020 21:11 Відповісти
ТовариСЧ не понимает , шо принадлежность должна быть доказана соответственной инстанцией... Здесь хотелки не проходят. А в данном случае, даже и будут доказательства ворюги всех времен и народов(кацапы) не сильно то и разгонятся отдать по требованию суда.
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18.12.2020 20:19 Відповісти
Тож я тому тупню пояснювала. Не доходить.
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18.12.2020 20:23 Відповісти
А часом так бувае, про такого iнколи кажуть - патика.
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18.12.2020 20:32 Відповісти
Воно безчестя зеленського захищає, а всім втірає, що Україну.
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18.12.2020 20:34 Відповісти
То й на тряcтя Bам тi пранцi... В iгнор таких, недолуго -невихованих, без натяку на джентельменство при спiлкуваннi з дамою.
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18.12.2020 20:45 Відповісти
Не будемо про нього.
Сьогодні чарівна ніч ! Прийде Святий Миколай з подарунками.
Під подушки хороших людей солодощі покладе.
А поганим - різочку.
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18.12.2020 20:49 Відповісти
та й мать його так, пана ,sure, рiзочка зачекалася... А всих добрих, щирих, ввiчливих (патрiотiв) - зi святами та добрими миколайчиками.
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18.12.2020 20:54 Відповісти
Найсолодшого свята від Миколая !
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18.12.2020 21:03 Відповісти
!!!!!)))))))
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18.12.2020 21:14 Відповісти
А я, наприклад, коли чую "Миколай", а не "Микола", завжди чомусь пригадую Азірова.

Скандал з українською іконою: в Боснії і Герцеговині відкрили справу - Цензор.НЕТ 5597
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18.12.2020 21:29 Відповісти
Нещасливе дитинство у вас було бо Миколай вас обходив, а дєд мароз тішив.
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18.12.2020 21:39 Відповісти
Ага. Таваріщ Міколай був вєсьма благонравєн в околоказуальних случаях. )))

Скандал з українською іконою: в Боснії і Герцеговині відкрили справу - Цензор.НЕТ 3765
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18.12.2020 21:55 Відповісти
а при чем здесь караченцев?
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19.12.2020 01:28 Відповісти
Це мій, можна сказати, древній фотошоп. Спеціально для вас зробив з нього гіфку.
Тепер ви також бачите тут Караченцева?

Скандал з українською іконою: в Боснії і Герцеговині відкрили справу - Цензор.НЕТ 1159
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19.12.2020 01:57 Відповісти
А ты знаешь разумная, что сразу же была направлена Нота на уровне министерства иностранных дел Украины и Боснии.
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18.12.2020 19:55 Відповісти
а ты знаешь о чем говорится в статье, которая обсуждается. Не ровен час и бовдуром прослыть - загреметь в бан.
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18.12.2020 20:21 Відповісти
Першим відреагувало офіційно посольство України.
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19.12.2020 12:50 Відповісти
А ви очікували інше? Зелені холуї не мають бажання боротися за українські святині, та ще й дратувати свого господаря Пуйла
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18.12.2020 19:21 Відповісти
Та я вже нічого від них не хочу. Краще би вони всі пощезли.
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18.12.2020 19:23 Відповісти
Справу відкрили через ноту посольства України.

Посольство Украины в Боснии и Герцеговине 16 декабря направило властям официальную ноту с требованием предоставить полную информацию о ситуации и объяснить, что это за икона и как она попала в Боснию и Герцеговину. https://censor.net/ru/n3237610
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18.12.2020 20:23 Відповісти
дуже просто- сербський наймит-мародер пограбував музей.
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18.12.2020 21:41 Відповісти
планомерная обратная загрузка гумконвоя....
или криминал под видом экса
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19.12.2020 01:07 Відповісти
"Дареное коню в зубы не смотрят"...
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18.12.2020 19:12 Відповісти
Даренному коню в зубы не смотрят.
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18.12.2020 19:43 Відповісти
этому коню смотрят.
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18.12.2020 19:48 Відповісти
Шось у кацапов одни проколы..."Як не в гівно,так в партію")
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18.12.2020 19:14 Відповісти
Хіба можна цим рашинським демонам дарувати ікони та ще й українські, з тієї землі, де вони вбпвають українців...
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18.12.2020 19:14 Відповісти
Цікаво,яким чином ікона опинилась в Босніі??? Гадаю що якісь найманець з Даунбаса привіз !!))
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18.12.2020 19:15 Відповісти
Це називається відмиванням окупантами награбованих цінностей через своїх прихлєбатилів в інших країнах . Це рашистська мафія загарбників, крадіїв . отруйників, вбивць - проклята уХйляндія!
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18.12.2020 19:22 Відповісти
Серби переплюнули кацапів - так вляпатись треба вміти.
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18.12.2020 19:16 Відповісти
Відносно параноїдальної шизи ,вони ,одне одного варті !!)))
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18.12.2020 19:18 Відповісти
таки с[]рби мерзенніші.
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18.12.2020 19:23 Відповісти
Та не так. Тут вляпался конь---взяв по сути краденое, да ещё из церкви, и икону старинную. Будучи на таком посту и с официальным визитом. Все маски и слетели с псюрла конского. Даже в Африке в отставку уходят при таком повороте. Будем ждать что в ответ пробэкают с московии. Допускаю что ржать будем круче. Головизной будет лошадь пржевальского кивать, просить овса, нести хрень, и потеть бэцалами.
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18.12.2020 20:05 Відповісти
скрепы, скрепы православные
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19.12.2020 01:08 Відповісти
Ниточка воровского синдиката.. Сначала уголовники из "официальных структур" ЛНРиийско- половецкой реПублики украли народное достояние украинского народа.. потом переправили ( загнали..) в Сербию ( рашенскую подстилку), от туда в ее оккупированный протекторат " реПублику серБийскую" в Боснии, а те запалились преподнеся ворованное представителю мафиозного синдиката из Кремлевской малины. Подставили пахана по ходу. Да уж.. Позорища на весь мир. Вор вору подарил ворованное.
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18.12.2020 19:24 Відповісти
Разве не сербские наёмники защищали россиян на Донбассе ?
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18.12.2020 19:58 Відповісти
А кулеба в сраці колупається-він не антіросійський!
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18.12.2020 19:24 Відповісти
Хорошего человека Додиком не назовут
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18.12.2020 19:32 Відповісти
О слабое государство всегда будут вытирать ноги. К сожалению это так. При любом удобном случае будут помыкать.
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18.12.2020 19:35 Відповісти
еврею икону подарить. этож надо.
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18.12.2020 19:44 Відповісти
Этот Калантарян - армянский еврей?
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18.12.2020 20:29 Відповісти
Ослу некогда,он сказочный городок открывает для своих детей под оп
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18.12.2020 19:50 Відповісти
Можно было лаврову в довесок подарить украденный унитаз с украинского корабля.
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18.12.2020 19:53 Відповісти
закономерность: как только какой-нибудь додик или додон, так сразу смердит паРашей.
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18.12.2020 20:11 Відповісти
У кацапів крадене ВСЕ, у тому числі і святині. І крадене в основному на Русі-Україні. Володимирська Божа матір - яскраве підтвердження!
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18.12.2020 20:13 Відповісти
Колись відвідував історичний музей в москві, це справжній музей мародерства.
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18.12.2020 21:45 Відповісти
Додік - це сербський сепаратист, кремлівська маріонетка в Боснії і Герцоговині, який відпрацьовує кацапське бабло. Ікона вкрадена в Луганську, на ній стоїть печатка власність УССР. Думаю, що Лавров сам і привіз цю ікону на зустріч, щоб влаштувати шоу. На сьогодні БіГ - це федерація, яка складається з Боснії, Герцоговини і Республіки Сербської.

Но в Республике Сербской, самопровозглашенном аналоге ДНР-ЛНР, добившемся признания в рамках БиГ, неоимперские силы откровенно доминируют. Власти РС всех уровней, а также представитель РС в ПБиГ Милорад Додик, экс-президент РС, ее главный ястреб и пророссийская марионетка, открыто ведут дело к новому конфликту. По-прежнему блокируется возврат в РС беженцев, изгнанных из нее в ходе сербских этнических чисток. Додик открыто называет ошибкой создание Боснии и Герцеговины, призывает разделить страну на три части - сербскую, боснийскую и хорватскую (смотрим на карту - насколько это возможно) и неоднократно заявлял о намерении РС не допустить вступления БиГ в НАТО. Словом, все как обычно - нормальный набор промосковского реваншиста.
Встреча Лаврова с Додиком как с членом ПБиГ от сербов прошла без предусмотренного этикетом государственного флага Боснии и Герцеговины. Были поставлены только российский флаг и флаг Республики Сербской, которая является не самостоятельным государством, а лишь частью БиГ, и именно в БиГ, а не в РС Лавров прибыл с визитом.
Такое поведение московского гостя было открытым и просчитанным выражением неуважения к БиГ и демонстрацией поддержки сербского сепаратизма. Естественно, что после этого два других члена ПБиГ, Желько Комсич и Сефик Джаферович, отказались встречаться с Лавровым.
https://www.dsnews.ua/world/metodika-dlya-dodika-pochemu-vizit-lavrova-v-saraevo-okonchilsya-skandalom-17122020-409646
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18.12.2020 20:18 Відповісти
А все как и прежде, кацапы с сербами развязали Первую мировую войну: Сербам кацапы пообещали гегемонию среди южных славян(балканских). Кацапы тогда роззявили рота на Босфор и Дарданеллы.
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18.12.2020 20:30 Відповісти
а з якого храму ікона, де вони її поцупили ?
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18.12.2020 21:25 Відповісти
Знаючи москалів,не здивуюся,коли завтра,чисто випадково,вони знайдуть в якому свому архіві «оригінальну грамоту»,датовану 14століттям,в якій буде чорним по білому сказано,що ця ікона писана Андреєм Рубльовим,а її оклад-самим Іраном Греком!І що цю ікону,дедушка Ленін,подарував Україні по доброті своїй душевній,сто років тому.Москалі про цю ікону ще фільм знімуть і назвуть його «Путь домои».
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18.12.2020 22:05 Відповісти
сербы лохи шо дали (опозорили и себя и страну), а лаврушка баран шо взял!!!! получается , как ни крути, лаврушка барыга, берет краденное и видимо перепродаёт!!!
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18.12.2020 22:50 Відповісти
Икона сама все сделает,накажет коня и сербышку,огласка это начало приговора.Нужно теперь только наблюдать.
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19.12.2020 12:53 Відповісти
 
 