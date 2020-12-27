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Подаровану Лаврову українську ікону вивезли з Донбасу через Росію

Подаровану Лаврову українську ікону вивезли з Донбасу через Росію

Ікона, яку голова Президії Боснії та Герцеговини Мілорад Додік подарував міністру закордонних справ Росії Сергію Лаврову, була вивезена з Донбасу через Росію і Сербію.

Як інформує Цензор.НЕТ  із посиланням на Балканський оглядач, про це розповів колишній глава Асоціації ветеранів Армії Республіки Сербської Драган Савіч в інтерв'ю депутату від опозиційної Сербської демократичної партії (СДП) у парламенті РС Небойше Вукановичу.

Вуканович опублікував розмову з Савичем в своєму блозі. Той розповів, що 29 травня 2018 року в Баня-Луці ікону Додіку, який тоді був президентом Республіки Сербської, подарував Душко Вукотич, голова Асоціації ветеранів Армії Республіки Сербської.

"Вукотич привіз ікону з Донбасу через Росію та Белград", - сказав Савич, додавши, що він не знає, чи були у Вукотича будь-які супровідні папери для цього, як це зазвичай буває за таких обставин.

Згідно із оприлюдненою інформацією, Вукотич поїхав на Донбас у 2018 році як голова Асоціації ветеранів Армії Республіки Сербської для участі у засіданні об'єднання "Спадкоємці Перемоги". Ця організація активно працює в окупованих Криму та Донбасі. Представники "влади" Луганська та Донецька нібито і передали очільнику сербських ветеранів ікону із зображенням Святого Миколая, яку він потім привіз Додіку.

Напередодні Радован Ковачевич, радник Додіка, в телеінтерв'ю заявив, що ікона останні 15 років належала родині з Баня-Луки.

"Яка сімейна ікона, це все брехня і шахрайство", - сказав Савич, коментуючи цю розповідь.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна з'ясовує з боснійської стороною усі деталі у справі про подаровану Лаврову ікону, - речник МЗС Ніколенко

Сам Вукотич ні підтвердив, ні спростував звинувачення на свою адресу, заявивши лише, що розслідування має вести Інтерпол.

"Я не маю наміру захищатись і тим самим годувати різних божевільних! Всім відомо, що Інтерпол працює над цією справою. Це найбільша у світі безпекова агенція! Нехай люди роблять свою роботу! Я завжди доступний їм, а також усім агенціям держави, де багато хто з нас живе серед безумців, що прагнуть уваги медіа!" - сказав Вукотич журналістам.

Тим часом ікону, яку Лавров вирішив повернути, вже передано посольству БіГ у Москві, після чого посол Боснії Желько Самарджия привіз її в Сараєво в п’ятницю та передав безпосередньо соратникам Додіка. Кабінет Додіка оголосив, що наразі ікона зберігається в сейфі.

Посольство України в БіГ попросило офіційно пояснити, як ікона потрапила до Боснії, зазначивши, що цілком логічно повернути ікону в Україну, оскільки вона є її власністю.

Раніше український посол в Хорватії і за сумісництвом в Боснії і Герцеговині Василь Кирилич заявив, що посольство України в Боснії і Герцеговині закликає країну повернути Києву давню ікону, яка була вивезена з окупованого Луганська, а потім подарували російському главі МЗС Сергію Лаврову.

Нагадаємо, 12 грудня міністру закордонних справ Росії Сергію Лаврову під час візиту на Балкани вручили 300-річну українську позолочену ікону святого Миколая, яку нібито "знайшли" в Луганську. Пізніше стало відомо, що прокуратура Боснії та Герцеговини (БіГ) розпочала слідство у справі української ікони, яку представник сербського народу Мілорад Додік подарував міністру закордонних справ Росії Сергію Лаврову. 19 листопада МЗС РФ заявило, що поверне ікону Боснії і Герцеговині до з'ясування її історії по лінії Інтерполу.

23 грудня російська сторона передала в посольство Боснії і Герцеговини в Москві вищезгадану ікону XVIII століття.

Подаровану Лаврову українську ікону вивезли з Донбасу через Росію 01

Боснія (70) ікона (61) Лавров Сергій (1592)


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Топ коментарі
+38
"Якось невдобно получилось" .
Особливо з "наслєдніками пабєди", котрі мародерствують на окупованих територіях і вивозять звідти все вагонами, як то Жуков робив.
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27.12.2020 12:49
+33
Подаренную Лаврову украинскую икону вывезли с Донбасса через Россию - Цензор.НЕТ 8440

Печатка з написом «УРСР. Укрнаука. Одеська Краєва Комісія охорони пам'яток матеріальної культури».

Версія про те, що ікона була викрадена під час бойових дій в Луганській області одразу ж стала головною. Дискутувалося лише питання, хто - мародер: чи часті гості Республіки Сербії - пропутінські байкери з клубу «Нічні вовки», чи сербські найманці на Донбасі з батальйону «Йован Шевич», чи російський православний олігарх Костянтин Малофєєв, що фінансує бойовиків на Донбасі та має спільні бізнес-інтереси з Милорадом Додіком, до якого неодноразово літав приватним літаком, аж доки не отримав заборону на вʼїзд до Боснії та Герцеговини. Боснійська преса звертає увагу, що Малофеєв колекціонує антикваріат і часто дарує друзям ікони, також він знаходиться в дружніх стосунках з російським терористом Ігорем Гіркіним, який перед тим, як опинитись на Донбасі, воював на боці сербських угрупувань у Боснії та Герцеговині.
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27.12.2020 12:50
+27
а в луганске не нужны такие иконы- у них на иконах моторола- гивы и прочая мерзость-
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27.12.2020 12:50
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27.12.2020 12:48 Відповісти
Подаренную Лаврову украинскую икону вывезли с Донбасса через Россию - Цензор.НЕТ 2312
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27.12.2020 12:51 Відповісти
марадеры, мародерством это в кружком мире в крови, по виасат гистори все рассказывают о марадерстве фашистов , так
что это ещё одно доказательство сРузких с фашизмом
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27.12.2020 14:11 Відповісти
"Якось невдобно получилось" .
Особливо з "наслєдніками пабєди", котрі мародерствують на окупованих територіях і вивозять звідти все вагонами, як то Жуков робив.
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27.12.2020 12:49 Відповісти
Та хіба там тільки цей один унтер-маршал обісрався на мародерстві?
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27.12.2020 13:13 Відповісти
Зате-скпрєпненько.
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27.12.2020 23:33 Відповісти
Подаренную Лаврову украинскую икону вывезли с Донбасса через Россию - Цензор.НЕТ 8808
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27.12.2020 12:49 Відповісти
Ішак.
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27.12.2020 12:50 Відповісти
Сивий мерин !!))
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27.12.2020 12:56 Відповісти
Шкапа.
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27.12.2020 13:08 Відповісти
А скільки, ще вкраденого рашкою в Україні, по їх музєям ?
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27.12.2020 12:49 Відповісти
Подаренную Лаврову украинскую икону вывезли с Донбасса через Россию - Цензор.НЕТ 8440

Печатка з написом «УРСР. Укрнаука. Одеська Краєва Комісія охорони пам'яток матеріальної культури».

Версія про те, що ікона була викрадена під час бойових дій в Луганській області одразу ж стала головною. Дискутувалося лише питання, хто - мародер: чи часті гості Республіки Сербії - пропутінські байкери з клубу «Нічні вовки», чи сербські найманці на Донбасі з батальйону «Йован Шевич», чи російський православний олігарх Костянтин Малофєєв, що фінансує бойовиків на Донбасі та має спільні бізнес-інтереси з Милорадом Додіком, до якого неодноразово літав приватним літаком, аж доки не отримав заборону на вʼїзд до Боснії та Герцеговини. Боснійська преса звертає увагу, що Малофеєв колекціонує антикваріат і часто дарує друзям ікони, також він знаходиться в дружніх стосунках з російським терористом Ігорем Гіркіним, який перед тим, як опинитись на Донбасі, воював на боці сербських угрупувань у Боснії та Герцеговині.
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27.12.2020 12:50 Відповісти
Икона середины 18 века, вывезена из частной коллекции в Луганске. Луганска тогда еще не было, когда икона была написана. Это собственность какого-то частного лица Особой ценности, материальной, икона не имеет
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27.12.2020 16:41 Відповісти
икона середины 18 века ...не могла быть украдена в Луганске в 2014-2020 годах?
любая икона 18 века - историческая, культурная, духовная ценность для кого-то - ей как минимум 200 лет... с хвостиком... и это не современная мазня или фото...
думаю, даря лаврухе эту икону дарители увидели в ней какую-то ценность... (согласитесь?)
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27.12.2020 16:53 Відповісти
Вася, у меня есть три иконы, одна 18 века. Они принадлежали моим предкам с середины 19 века. Они нашей семьи, их кто-то забрать должен? Все забрали после революции 1917, люди в тужурках.
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27.12.2020 17:09 Відповісти
мы с Вами о разном говорим... на конкретно этой иконе стоит сургучное клеймо принадлежности к украинскому историческому фонду... если она и была в чьей-то коллекции...то скорее всего она была украдена...и суть только в этом...
про Ваши иконы ничего не знаю и спрашивать не буду))) но если там есть какие-то клейма каких-то музеев и фондов ...то...то это совсем не мое дело )))))
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27.12.2020 18:28 Відповісти
Я тоже разбираться не хочу, иконы нашей семьи. Была еще неопалимая купина, я ее в церковь пожертвовал. Была еще машинка "Зингер", номерная, вывезти не смог, утопил в Днепре, а ее мой прапрапрадед покупал.
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27.12.2020 18:46 Відповісти
Василий, какое клеймо? Иконы были в пользовании еще до революции, на них молились, а не любовались. Когда комиссары пришли, их в окно выбросили, так и остались в "частной коллекции")))
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27.12.2020 18:57 Відповісти
Василий, если бы наши, иконы тогда в окно не выкинули, то и там бы печать стояла, как на лбу моего прадеда.
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27.12.2020 19:01 Відповісти
Вы так далеко зашли! Я неготов к такой дискуссии...Более того я и не думал обсуждать или сомневаться в принадлежности Ваших икон Вашему роду...
Речь об конкретной иконе, которая стала скандальным подарком лаврову и о том, что надо понять, как она попала дарителю и имел ли он право ее дарить...(вернее имел ли он права на эту икону, чтобы ею распоряжаться).
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27.12.2020 19:11 Відповісти
Замечу, при спорности вопроса, икону просто вернул.
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27.12.2020 19:19 Відповісти
Тогда печать ставили, было ваше, стало наше. Я не ударяюсь конкретно в историю с Николаем Чудотворцем. Мне она не известна, и никто этого не знает. Архивы НКВД зырить надо, у кого ее ЗАБРАЛИ.
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27.12.2020 19:07 Відповісти
и такое может быть...
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27.12.2020 19:12 Відповісти
И еще, Василий. Я по своим требам делал запрос в КГБ УССР по Днепропетровску. Ответили, что все архивы уничтожены при эвакуации. А вот по честному, найти чья икона была до того как ее цапцарапнули, и вернуть, но та понимаешь, дончане там были)))
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27.12.2020 19:15 Відповісти
Рашистский недочеловек в ватнике, идешь *****! Вон из Украины ,рашистские оккупанты!
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27.12.2020 20:59 Відповісти
Я прислушаюсь)))
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27.12.2020 21:13 Відповісти
а в луганске не нужны такие иконы- у них на иконах моторола- гивы и прочая мерзость-
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27.12.2020 12:50 Відповісти
Хто б сумнівався.
Моцкалі як завжди грабують дурнів, звільнених ними від хорошого життя заради расєйкі.
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27.12.2020 12:51 Відповісти
Наші дурнуваті віддали кассабам патронні заводи в Луганську, а потім 6 років, звинувачували Порошенка: «Гдє наш патронний завод ?!»
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27.12.2020 13:11 Відповісти
Ага...тобто - коли здавали території загарбникам - то це "наші дурнуваті здавали", а коли звільняли - це "порошенко особисто звільняв"...логіка зрозуміла...
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27.12.2020 14:21 Відповісти
Так це Турчинов, Ярош і Порошенко з порохоботами, гарцювали тоді на Донбассі з плакатами: «Путін ввєді ! Рассійа ! Рассійа !» ?
Точно?

Ну, якшо ти таке бачив, тоді твоя логіка зрозуміла.
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27.12.2020 15:43 Відповісти
А ти вважаєш, що про патронний завод питають саме ті, хто стояв з плакатами "пуцін ввєді"?
А ти вважає, що то особисто Порошен у танку звільняв окуповані території?
Доречі - давно хотів у вашого брата спитати - як ви це рахуєте, що "порошенко звільнив 70% окупованих територій"? Бо весь Донбас ніколи не був окупований, а а зараз окуповано приблизно 50% Донбасу - то у мене чисто математично ніяк не виходить 70% вивести. Просвіти плз.
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27.12.2020 16:40 Відповісти
А вот еще одна тварь ,то ли зебаран тупой упоротый, то ли рашистский прпаГандон пригожинский! Чморите, друзья, этого подонка
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27.12.2020 21:03 Відповісти
Фу, дамочка - нельзя же быть на столько невоспитанным хамлом. Вы явно из кацапляндии или с Донбасса родом - украинки такими черноротыми не бывают.
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27.12.2020 23:36 Відповісти
"настольно" слитно... дальше можно не читать.
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05.01.2021 19:37 Відповісти
Душко Вукотич поехал на Донбасс в 2018 году в качестве председателя Ассоциации ветеранов Армии Республики Сербской для участия в заседании объединения "Наследники Победы" (эта организация активно работает в оккупированных Крыму и Донбассе).....

все вяличие рюского мира за который так уповала сепарня (проросийские жители Лугандона и Крыма) это сербские "додики" и кавказкие овцей*обы в перемешку с рязанскими емелями - принесли вам мир и достаток в каждый дом.......
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27.12.2020 12:53 Відповісти
боян, диды ж тоже воровали
"Ялтинская конференция. За столом главы трех держав-союзниц - Черчилль,Рузвельт и Сталин. Говорят о положении на фронте, потом разливают
армянский коньяк, выпивают по рюмочке. Рузвельт достает серебряный
портсигар, на крышке золотой нитью написано - "Т. Рузвельту от друзей по
партии в день 40-летия". Он угостил коллег, покурили, поговорили....
затем снова по стопочке. Черчилль достает серебряный золоченый портсигар,
украшенный янтарем. На нем надпись - "сэру У. Черчиллю от Его Величества
Короля Георга за заслуги перед короной". Покурили, снова по рюмахе
двинули. Достает портсигар Сталин - массивный, золотой, инкрустированный
изумрудами. На нем крупной бриллиантовой вязью надпись - "А. С. Пушкину
от князя Вяземского"..." (С)
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27.12.2020 12:53 Відповісти
Ікона має бути повернута Україні, а злодії покарані !!!)))
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27.12.2020 12:54 Відповісти
Подаренную Лаврову украинскую икону вывезли с Донбасса через Россию - Цензор.НЕТ 5518
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27.12.2020 12:59 Відповісти
Для опущенного коня-торчка очередной зашквар мало что значит.
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27.12.2020 13:00 Відповісти
Цап - царап по кацапски. Укради у одного и подари другому. А они этим всю свою историю занимались, иначе и не мыслят
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27.12.2020 13:02 Відповісти
«На жаль, Україна не має єдиного національного реєстру музейного фонду, всі дані про музейні експонати - паперові.»
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27.12.2020 13:02 Відповісти
Домбас що хотів, те і отримав.
Подаренную Лаврову украинскую икону вывезли с Донбасса через Россию - Цензор.НЕТ 2252
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27.12.2020 13:14 Відповісти
От туди б ОПЗЖ відправити.
З ненависної їм «бєндєровщіни», в їхню «країну мрій»...
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27.12.2020 13:19 Відповісти
россосія ето бамбасс...
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05.01.2021 19:39 Відповісти
Сербы - ещё те крысы.
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27.12.2020 13:24 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=pfUCdsLgr4Y Thompson - Bojna Čavoglave - (Official Video 1991
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27.12.2020 13:44 Відповісти
"Подаренную Лаврову украинскую икону вывезли с Донбасса через Россию"

Были сомнения?!
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27.12.2020 13:39 Відповісти
Подаровану Лаврову українську ікону вивезли з Донбасу через Росію - Цензор.НЕТ 2735
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27.12.2020 13:51 Відповісти
А вони ще себе називають "миротворцями". Самі що не є терористи і мародери. Росіяни, Вам не соромно?
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27.12.2020 14:13 Відповісти
КАК ЖЕ ПРИЯТНО БУДЕТ ЗАБИРАТЬ С ТРЕТЬЯКОВКИ И ЭРМИТАЖА НАШИ ЦЕННОСТИ !!!
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27.12.2020 14:36 Відповісти
Вот это зашквар 🤦🙄🤔
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27.12.2020 14:48 Відповісти
То все добре що так щасливо збіглись обставини. А що скажуть пожирачі наших податків з Мінкульту України. Там хоч ведеться облік цінностей, бо комісари навіть сургучем опечатували. Дана ікана повинна бути в переліках, нехай піднімуть свої жирні дупи і йдуть в архіву вручну шукати починаючи з 30р до сьогодні.
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27.12.2020 14:50 Відповісти
Це скоріше всього ікона із Лаври, чи інших наших церков, які передали в аренду регіонали моцковському патріархату. Там вони вивозять і дарують одне одному, що заманеться. Половину всіх експонатів вже давно перевезено дипломатичною поштою в московію, а замість них копії. А ще краще, просто переписали еноменклатуру цінностеій і те що вивезли - відсутнє. І цю ікону який риг вивіз в Луганськ, а там "миротворці" парашної недоімперії знайшли і продали сербам - братанам, які через московський кордон це вивезли.
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27.12.2020 15:10 Відповісти
музеи и частные коллекции Мордора завалены крадеными ценностями из Украины.. собственно кацапские лапти, ложки и береста с ценной нОучной информацией "здеся был вася" - сохраняются плохо, по-этому ничего своего древнего у Московии нет - вот и тянут всё, до чего доберутся
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27.12.2020 15:21 Відповісти
Выходит, что скачала вывезли, а потом сами себе подарили? Приезжают в Сербию и говорят Додику: вот тебе икона, хотим, чтобы ты нам ее подарил. Это как?
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27.12.2020 15:25 Відповісти
Та ні, не зовсім так. Разом із сербами шастали по квартирах і церквах, музеях,. - натирили, там продали, а можливо подарували. Я не думаю, що серби крали із квартир чи музеїв, все робили "миротворці" "іхтамнети". Пропустили через свій кордон (чи думаєте не замітили?), а потім легазізували, як подарунок.
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27.12.2020 15:39 Відповісти
Детектив продовжується. Зверніть увагу, до сих навіть наша сторона не назвала останнього законного місця перебування ікони в Україні. Де вона знаходилась (числилась): в якій церкві, музеї чи приватних руках. Це ж легко зробити навіть місцевим луганчанам-вірянам: вже давно з них хтось сказав, де ії бачили востаннє, чи просто бачили, раз вона така старовинна (для Луганська так точно древня).
Тому скоріш за все, це ікона не була в публічному доступі, а була в приватних руках.
Любителів ікон серед можновладців безліч - всі без винятку президенти, особливо, ющенко і янукович, а скільки табачник і медведчук нагребли, міг би і місцевий єфремов собі щось " назбирати", я вже не кажу про бізнес. Ікона серед цієі публіки самий ходивий подарунок на день народження.
Тому не дивно, що у нас мовчать з цього приводу. Але мають заговорити, бо Інтерпол має тягти цю ниточку з дво сторін: боснійського і українського.
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27.12.2020 15:59 Відповісти
не, ну скрепненько так...
в анналы!
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27.12.2020 19:42 Відповісти
"Вывезли через Расию"... А я, дурак, так надеялся что все беды происходят через США.
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27.12.2020 20:31 Відповісти
Это просто событие года
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27.12.2020 21:57 Відповісти
Не нравится кацапе?
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28.12.2020 01:25 Відповісти
А какие еще "сопроводительные документы" могут быть у преступников, вывозивших награбленное через ГРАНИЦУ ДЫРЫ И РАШКИ?!
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28.12.2020 08:14 Відповісти
мокши испокон веков жили только за счет грабежей, воровства, отжимов и т.д, ну а теперь когда этой Помойкой "правит" ботаксный, педофильный Шнырь сам бог велел.....
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28.12.2020 08:40 Відповісти
Андрей - украл иконуПетр- украл названиеВовка- ворует князяСколько можно воровать?!

Живите в Московии и не
воруйте!!!
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28.12.2020 09:43 Відповісти
Не укради, не убий, не пожелай чужого ... :
Подаровану Лаврову українську ікону вивезли з Донбасу через Росію - Цензор.НЕТ 8797
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28.12.2020 09:59 Відповісти
проект рассєя розпочався з крадіжки напівчуркою андрєйкою богомєрзкім, першим прото-кацапом, що нині кацапський святОй, одної з головних ікон Русі з-під Києва.
Нині це всесвітньовідома ікона Валадімєрсой Богоматері...
рассєя-анти-Русь розпочалася з крадіжки ікони та з розграбування Києва...
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05.01.2021 19:46 Відповісти
 
 