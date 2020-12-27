Подаровану Лаврову українську ікону вивезли з Донбасу через Росію
Ікона, яку голова Президії Боснії та Герцеговини Мілорад Додік подарував міністру закордонних справ Росії Сергію Лаврову, була вивезена з Донбасу через Росію і Сербію.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Балканський оглядач, про це розповів колишній глава Асоціації ветеранів Армії Республіки Сербської Драган Савіч в інтерв'ю депутату від опозиційної Сербської демократичної партії (СДП) у парламенті РС Небойше Вукановичу.
Вуканович опублікував розмову з Савичем в своєму блозі. Той розповів, що 29 травня 2018 року в Баня-Луці ікону Додіку, який тоді був президентом Республіки Сербської, подарував Душко Вукотич, голова Асоціації ветеранів Армії Республіки Сербської.
"Вукотич привіз ікону з Донбасу через Росію та Белград", - сказав Савич, додавши, що він не знає, чи були у Вукотича будь-які супровідні папери для цього, як це зазвичай буває за таких обставин.
Згідно із оприлюдненою інформацією, Вукотич поїхав на Донбас у 2018 році як голова Асоціації ветеранів Армії Республіки Сербської для участі у засіданні об'єднання "Спадкоємці Перемоги". Ця організація активно працює в окупованих Криму та Донбасі. Представники "влади" Луганська та Донецька нібито і передали очільнику сербських ветеранів ікону із зображенням Святого Миколая, яку він потім привіз Додіку.
Напередодні Радован Ковачевич, радник Додіка, в телеінтерв'ю заявив, що ікона останні 15 років належала родині з Баня-Луки.
"Яка сімейна ікона, це все брехня і шахрайство", - сказав Савич, коментуючи цю розповідь.
Сам Вукотич ні підтвердив, ні спростував звинувачення на свою адресу, заявивши лише, що розслідування має вести Інтерпол.
"Я не маю наміру захищатись і тим самим годувати різних божевільних! Всім відомо, що Інтерпол працює над цією справою. Це найбільша у світі безпекова агенція! Нехай люди роблять свою роботу! Я завжди доступний їм, а також усім агенціям держави, де багато хто з нас живе серед безумців, що прагнуть уваги медіа!" - сказав Вукотич журналістам.
Тим часом ікону, яку Лавров вирішив повернути, вже передано посольству БіГ у Москві, після чого посол Боснії Желько Самарджия привіз її в Сараєво в п’ятницю та передав безпосередньо соратникам Додіка. Кабінет Додіка оголосив, що наразі ікона зберігається в сейфі.
Посольство України в БіГ попросило офіційно пояснити, як ікона потрапила до Боснії, зазначивши, що цілком логічно повернути ікону в Україну, оскільки вона є її власністю.
Раніше український посол в Хорватії і за сумісництвом в Боснії і Герцеговині Василь Кирилич заявив, що посольство України в Боснії і Герцеговині закликає країну повернути Києву давню ікону, яка була вивезена з окупованого Луганська, а потім подарували російському главі МЗС Сергію Лаврову.
Нагадаємо, 12 грудня міністру закордонних справ Росії Сергію Лаврову під час візиту на Балкани вручили 300-річну українську позолочену ікону святого Миколая, яку нібито "знайшли" в Луганську. Пізніше стало відомо, що прокуратура Боснії та Герцеговини (БіГ) розпочала слідство у справі української ікони, яку представник сербського народу Мілорад Додік подарував міністру закордонних справ Росії Сергію Лаврову. 19 листопада МЗС РФ заявило, що поверне ікону Боснії і Герцеговині до з'ясування її історії по лінії Інтерполу.
23 грудня російська сторона передала в посольство Боснії і Герцеговини в Москві вищезгадану ікону XVIII століття.
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что это ещё одно доказательство сРузких с фашизмом
Особливо з "наслєдніками пабєди", котрі мародерствують на окупованих територіях і вивозять звідти все вагонами, як то Жуков робив.
Печатка з написом «УРСР. Укрнаука. Одеська Краєва Комісія охорони пам'яток матеріальної культури».
Версія про те, що ікона була викрадена під час бойових дій в Луганській області одразу ж стала головною. Дискутувалося лише питання, хто - мародер: чи часті гості Республіки Сербії - пропутінські байкери з клубу «Нічні вовки», чи сербські найманці на Донбасі з батальйону «Йован Шевич», чи російський православний олігарх Костянтин Малофєєв, що фінансує бойовиків на Донбасі та має спільні бізнес-інтереси з Милорадом Додіком, до якого неодноразово літав приватним літаком, аж доки не отримав заборону на вʼїзд до Боснії та Герцеговини. Боснійська преса звертає увагу, що Малофеєв колекціонує антикваріат і часто дарує друзям ікони, також він знаходиться в дружніх стосунках з російським терористом Ігорем Гіркіним, який перед тим, як опинитись на Донбасі, воював на боці сербських угрупувань у Боснії та Герцеговині.
любая икона 18 века - историческая, культурная, духовная ценность для кого-то - ей как минимум 200 лет... с хвостиком... и это не современная мазня или фото...
думаю, даря лаврухе эту икону дарители увидели в ней какую-то ценность... (согласитесь?)
про Ваши иконы ничего не знаю и спрашивать не буду))) но если там есть какие-то клейма каких-то музеев и фондов ...то...то это совсем не мое дело )))))
Речь об конкретной иконе, которая стала скандальным подарком лаврову и о том, что надо понять, как она попала дарителю и имел ли он право ее дарить...(вернее имел ли он права на эту икону, чтобы ею распоряжаться).
Моцкалі як завжди грабують дурнів, звільнених ними від хорошого життя заради расєйкі.
Точно?
Ну, якшо ти таке бачив, тоді твоя логіка зрозуміла.
А ти вважає, що то особисто Порошен у танку звільняв окуповані території?
Доречі - давно хотів у вашого брата спитати - як ви це рахуєте, що "порошенко звільнив 70% окупованих територій"? Бо весь Донбас ніколи не був окупований, а а зараз окуповано приблизно 50% Донбасу - то у мене чисто математично ніяк не виходить 70% вивести. Просвіти плз.
все вяличие рюского мира за который так уповала сепарня (проросийские жители Лугандона и Крыма) это сербские "додики" и кавказкие овцей*обы в перемешку с рязанскими емелями - принесли вам мир и достаток в каждый дом.......
"Ялтинская конференция. За столом главы трех держав-союзниц - Черчилль,Рузвельт и Сталин. Говорят о положении на фронте, потом разливают
армянский коньяк, выпивают по рюмочке. Рузвельт достает серебряный
портсигар, на крышке золотой нитью написано - "Т. Рузвельту от друзей по
партии в день 40-летия". Он угостил коллег, покурили, поговорили....
затем снова по стопочке. Черчилль достает серебряный золоченый портсигар,
украшенный янтарем. На нем надпись - "сэру У. Черчиллю от Его Величества
Короля Георга за заслуги перед короной". Покурили, снова по рюмахе
двинули. Достает портсигар Сталин - массивный, золотой, инкрустированный
изумрудами. На нем крупной бриллиантовой вязью надпись - "А. С. Пушкину
от князя Вяземского"..." (С)
З ненависної їм «бєндєровщіни», в їхню «країну мрій»...
Были сомнения?!
Тому скоріш за все, це ікона не була в публічному доступі, а була в приватних руках.
Любителів ікон серед можновладців безліч - всі без винятку президенти, особливо, ющенко і янукович, а скільки табачник і медведчук нагребли, міг би і місцевий єфремов собі щось " назбирати", я вже не кажу про бізнес. Ікона серед цієі публіки самий ходивий подарунок на день народження.
Тому не дивно, що у нас мовчать з цього приводу. Але мають заговорити, бо Інтерпол має тягти цю ниточку з дво сторін: боснійського і українського.
в анналы!
Живите в Московии и не
воруйте!!!
Нині це всесвітньовідома ікона Валадімєрсой Богоматері...
рассєя-анти-Русь розпочалася з крадіжки ікони та з розграбування Києва...