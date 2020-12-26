Боснія має повернути Україні ікону, раніше подаровану Лаврову, - посол Кирилич

Посольство України в Боснії таГерцеговині закликає країну повернути Києву давню ікону, яка була вивезена з окупованого Луганська, а потім подарувана російському главі МЗС Сергію Лаврову.

Про це в коментарі УП повідомив український посолу Хорватії і за сумісництвом у Боснії та Герцеговині Василь Кирилич, інформує Цензор.НЕТ.

Посольство України в Боснії і Герцеговині наполягає на невідкладному наданні інформації офіційним Сараєво, яким чином потрапила на територію цієї країни українська ікона, яка була подарована Лаврову.

Кирилич зазначив, що під час останньої зустрічі у місцевому МЗС 24 грудня боснійсько-герцеговинська сторона не надала відповіді на це питання.

А якщо зроблено вже перший крок – повернуто ікону до Сараєво (ця інформація офіційно не підтверджена), то треба зробити другий – повернути її Україні".

Також читайте: МЗС РФ передало подаровану Лаврову українську ікону в посольство Боснії і Герцеговини в Москві

Нагадаємо, 12 грудня міністру закордонних справ Росії Сергію Лаврову під час візиту на Балкани вручили 300-річну українську позолочену ікону святого Миколая, яку нібито "знайшли" в Луганську. Пізніше стало відомо, що прокуратура Боснії та Герцеговини (БіГ) розпочала слідство у справі української ікони, яку представник сербського народу Мілорад Додік подарував міністру закордонних справ Росії Сергію Лаврову. 19 листопада МЗС РФ заявило, що поверне ікону Боснії і Герцеговині до з'ясування її історії по лінії Інтерполу.

Читайте також: Епіфаній про українську ікону для Лаврова: Політичний жест