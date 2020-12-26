Боснія має повернути Україні ікону, раніше подаровану Лаврову, - посол Кирилич
Посольство України в Боснії таГерцеговині закликає країну повернути Києву давню ікону, яка була вивезена з окупованого Луганська, а потім подарувана російському главі МЗС Сергію Лаврову.
Про це в коментарі УП повідомив український посолу Хорватії і за сумісництвом у Боснії та Герцеговині Василь Кирилич, інформує Цензор.НЕТ.
Посольство України в Боснії і Герцеговині наполягає на невідкладному наданні інформації офіційним Сараєво, яким чином потрапила на територію цієї країни українська ікона, яка була подарована Лаврову.
Кирилич зазначив, що під час останньої зустрічі у місцевому МЗС 24 грудня боснійсько-герцеговинська сторона не надала відповіді на це питання.
А якщо зроблено вже перший крок – повернуто ікону до Сараєво (ця інформація офіційно не підтверджена), то треба зробити другий – повернути її Україні".
Нагадаємо, 12 грудня міністру закордонних справ Росії Сергію Лаврову під час візиту на Балкани вручили 300-річну українську позолочену ікону святого Миколая, яку нібито "знайшли" в Луганську. Пізніше стало відомо, що прокуратура Боснії та Герцеговини (БіГ) розпочала слідство у справі української ікони, яку представник сербського народу Мілорад Додік подарував міністру закордонних справ Росії Сергію Лаврову. 19 листопада МЗС РФ заявило, що поверне ікону Боснії і Герцеговині до з'ясування її історії по лінії Інтерполу.
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знали б боснійці мову, то прочитали б текст печатки і не зганьбилися б в очах світового православ,я
Умом кацапов не понять: https://postimg.cc/jCpF0QgN