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Боснія має повернути Україні ікону, раніше подаровану Лаврову, - посол Кирилич

Боснія має повернути Україні ікону, раніше подаровану Лаврову, - посол Кирилич

Посольство України в Боснії таГерцеговині закликає країну повернути Києву давню ікону, яка була вивезена з окупованого Луганська, а потім подарувана російському главі МЗС Сергію Лаврову.

Про це в коментарі УП повідомив український посолу Хорватії і за сумісництвом у Боснії та Герцеговині Василь Кирилич, інформує Цензор.НЕТ.

Посольство України в Боснії і Герцеговині наполягає на невідкладному наданні інформації офіційним Сараєво, яким чином потрапила на територію цієї країни українська ікона, яка була подарована Лаврову.

Кирилич зазначив, що під час останньої зустрічі у місцевому МЗС 24 грудня боснійсько-герцеговинська сторона не надала відповіді на це питання.

А якщо зроблено вже перший крок – повернуто ікону до Сараєво (ця інформація офіційно не підтверджена), то треба зробити другий – повернути її Україні".

Також читайте: МЗС РФ передало подаровану Лаврову українську ікону в посольство Боснії і Герцеговини в Москві

Нагадаємо, 12 грудня міністру закордонних справ Росії Сергію Лаврову під час візиту на Балкани вручили 300-річну українську позолочену ікону святого Миколая, яку нібито "знайшли" в Луганську. Пізніше стало відомо, що прокуратура Боснії та Герцеговини (БіГ) розпочала слідство у справі української ікони, яку представник сербського народу Мілорад Додік подарував міністру закордонних справ Росії Сергію Лаврову. 19 листопада МЗС РФ заявило, що поверне ікону Боснії і Герцеговині до з'ясування її історії по лінії Інтерполу.

Читайте також: Епіфаній про українську ікону для Лаврова: Політичний жест

Боснія (70) ікона (61) Лавров Сергій (1592) Кирилич Василь (61)


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Топ коментарі
+2
Вернут обязательно. Это же не Крым ворованный возвращать.
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26.12.2020 10:47
+2
да они по бухалову еще и не такого успеют наворотить
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26.12.2020 11:06
+2
Боснія має повернути Україні ікону, раніше подаровану Лаврову, - посол Кирилич - Цензор.НЕТ 8969
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26.12.2020 11:27
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когда это воры, добровольно возвращали краденное?
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26.12.2020 10:24 Відповісти
тепер кожен має розуміти. як важливо знати українську мову...
знали б боснійці мову, то прочитали б текст печатки і не зганьбилися б в очах світового православ,я
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26.12.2020 11:01 Відповісти
Боснія має повернути Україні ікону, раніше подаровану Лаврову, - посол Кирилич - Цензор.НЕТ 9626
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26.12.2020 12:09 Відповісти
Ага, тепер дожени та вдарь.
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26.12.2020 10:26 Відповісти
несчастная страна...три президента,один из которых серб...ублюдство
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26.12.2020 10:37 Відповісти
србсько=лайно
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26.12.2020 10:39 Відповісти
Да оно у них там все, по сути, српско-хопватское... только Раша Срака выбивается из ряда... это ж нпдо было...
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26.12.2020 11:27 Відповісти
Вернут обязательно. Это же не Крым ворованный возвращать.
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26.12.2020 10:47 Відповісти
аха!!(держи карман пошире)мало того что вернут так ещё и добавят!!
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26.12.2020 10:55 Відповісти
Чтоб 2 раза бусик не гонять, вместе с "скифским золотом" и вернут. Потом.
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26.12.2020 10:59 Відповісти
Вот это сербы с мокшанами зашкварились!))) Давите наши дипломаты, вернут они эту икону, никуда не денутся. Даже лошадь осознала масштаб зашквара и быстро от неё избавилась)))
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26.12.2020 10:53 Відповісти
"...Из-за внезапного обстрела ТЦ в Пскове пришлось эвакуировать около 300 человек. "

Босния должна вернуть Украине икону, ранее подаренную Лаврову, - посол Кирилич - Цензор.НЕТ 4759
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26.12.2020 10:57 Відповісти
да они по бухалову еще и не такого успеют наворотить
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26.12.2020 11:06 Відповісти
"да они по бухалову еще и не такого успеют наворотить "

Умом кацапов не понять: https://postimg.cc/jCpF0QgN
Боснія має повернути Україні ікону, раніше подаровану Лаврову, - посол Кирилич - Цензор.НЕТ 3094
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26.12.2020 11:25 Відповісти
Боснія має повернути Україні ікону, раніше подаровану Лаврову, - посол Кирилич - Цензор.НЕТ 8969
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26.12.2020 11:27 Відповісти
Так адже усе про имперских свінорусів.
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26.12.2020 15:47 Відповісти
Ну со свиноруской Екатериной, согласен, она императрица, и по ее указу Луганск основали, кстати икона к тому времени, уже была написана... Но при чем здесь свинорусы Рогозин и Гагарин?
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26.12.2020 16:24 Відповісти
так она уже осквернена руками неверных, зачем возвращать?
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27.12.2020 00:28 Відповісти
Почему, скажите почему, все,до чего касается конечность кацапа, превращается в гивно, грязь и кровь. Мразь белоглазая!
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28.12.2020 08:55 Відповісти
 
 