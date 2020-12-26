Босния должна вернуть Украине икону, ранее подаренную Лаврову, - посол Кирилич

Посольство Украины в Боснии и Герцеговине призывает страну вернуть Киеву древнюю икону, которая была вывезена из оккупированного Луганска, а потом подарена российскому главе МИД Сергею Лаврову.

Об этом в комментарии УП сообщил украинский посол в Хорватии и по совместительству в Боснии и Герцеговине Василий Кирилич, информирует Цензор.НЕТ.

Также дипломаты поинтересовались у Сараево обстоятельствами перевозки памятки. Но четкого ответа украинская сторона до сих пор не получила, что дает основания считать перемещение иконы незаконным

"А если сделан уже первый шаг – возвращена икона в Сараево (эта информация официально не подтверждена), то надо сделать второй – вернуть ее Украине", – заявил посол.





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Напомним, 12 декабря министру иностранных дел России Сергею Лаврову во время визита на Балканы вручили 300-летнюю украинскую позолоченную икону святого Николая, которую якобы "нашли" в Луганске. Позже стало известно, что прокуратура Боснии и Герцеговины (БиГ) начала следствие по делу украинской иконы, которую представитель сербского народа Милорад Додик подарил министру иностранных дел России Сергею Лаврову. 19 декабря МИД РФ заявил, что вернет икону Боснии и Герцеговине до выяснения ее истории по линии Интерпола. 23 декабря российская сторона передала в посольство Боснии и Герцеговины в Москве вышеупомянутую икону XVIII века.

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