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Босния должна вернуть Украине икону, ранее подаренную Лаврову, - посол Кирилич

Босния должна вернуть Украине икону, ранее подаренную Лаврову, - посол Кирилич

Посольство Украины в Боснии и Герцеговине призывает страну вернуть Киеву древнюю икону, которая была вывезена из оккупированного Луганска, а потом подарена российскому главе МИД Сергею Лаврову.

Об этом в комментарии УП сообщил украинский посол в Хорватии и по совместительству в Боснии и Герцеговине Василий Кирилич, информирует Цензор.НЕТ.

Также дипломаты поинтересовались у Сараево обстоятельствами перевозки памятки. Но четкого ответа украинская сторона до сих пор не получила, что дает основания считать перемещение иконы незаконным

"А если сделан уже первый шаг – возвращена икона в Сараево (эта информация официально не подтверждена), то надо сделать второй – вернуть ее Украине", – заявил посол.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": МИД РФ передал подаренную Лаврову украинскую икону в посольство Боснии и Герцеговины в Москве

Напомним, 12 декабря министру иностранных дел России Сергею Лаврову во время визита на Балканы вручили 300-летнюю украинскую позолоченную икону святого Николая, которую якобы "нашли" в Луганске. Позже стало известно, что прокуратура Боснии и Герцеговины (БиГ) начала следствие по делу украинской иконы, которую представитель сербского народа Милорад Додик подарил министру иностранных дел России Сергею Лаврову. 19 декабря МИД РФ заявил, что вернет икону Боснии и Герцеговине до выяснения ее истории по линии Интерпола. 23 декабря российская сторона передала в посольство Боснии и Герцеговины в Москве вышеупомянутую икону XVIII века.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Печать на подаренной Лаврову в Боснии иконе указывает, что она является собственностью Украины, - Минкульт

Автор: 

Босния (80) икона (85) Лавров Сергей (2306) Кирилич Василий (60)


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Топ комментарии
+2
Вернут обязательно. Это же не Крым ворованный возвращать.
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26.12.2020 10:47
+2
да они по бухалову еще и не такого успеют наворотить
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26.12.2020 11:06
+2
Боснія має повернути Україні ікону, раніше подаровану Лаврову, - посол Кирилич - Цензор.НЕТ 8969
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26.12.2020 11:27
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когда это воры, добровольно возвращали краденное?
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26.12.2020 10:24 Ответить
тепер кожен має розуміти. як важливо знати українську мову...
знали б боснійці мову, то прочитали б текст печатки і не зганьбилися б в очах світового православ,я
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26.12.2020 11:01 Ответить
Боснія має повернути Україні ікону, раніше подаровану Лаврову, - посол Кирилич - Цензор.НЕТ 9626
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26.12.2020 12:09 Ответить
Ага, тепер дожени та вдарь.
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26.12.2020 10:26 Ответить
несчастная страна...три президента,один из которых серб...ублюдство
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26.12.2020 10:37 Ответить
србсько=лайно
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26.12.2020 10:39 Ответить
Да оно у них там все, по сути, српско-хопватское... только Раша Срака выбивается из ряда... это ж нпдо было...
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26.12.2020 11:27 Ответить
Вернут обязательно. Это же не Крым ворованный возвращать.
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26.12.2020 10:47 Ответить
аха!!(держи карман пошире)мало того что вернут так ещё и добавят!!
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26.12.2020 10:55 Ответить
Чтоб 2 раза бусик не гонять, вместе с "скифским золотом" и вернут. Потом.
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26.12.2020 10:59 Ответить
Вот это сербы с мокшанами зашкварились!))) Давите наши дипломаты, вернут они эту икону, никуда не денутся. Даже лошадь осознала масштаб зашквара и быстро от неё избавилась)))
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26.12.2020 10:53 Ответить
"...Из-за внезапного обстрела ТЦ в Пскове пришлось эвакуировать около 300 человек. "

Босния должна вернуть Украине икону, ранее подаренную Лаврову, - посол Кирилич - Цензор.НЕТ 4759
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26.12.2020 10:57 Ответить
да они по бухалову еще и не такого успеют наворотить
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26.12.2020 11:06 Ответить
"да они по бухалову еще и не такого успеют наворотить "

Умом кацапов не понять: https://postimg.cc/jCpF0QgN
Боснія має повернути Україні ікону, раніше подаровану Лаврову, - посол Кирилич - Цензор.НЕТ 3094
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26.12.2020 11:25 Ответить
Боснія має повернути Україні ікону, раніше подаровану Лаврову, - посол Кирилич - Цензор.НЕТ 8969
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26.12.2020 11:27 Ответить
Так адже усе про имперских свінорусів.
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26.12.2020 15:47 Ответить
Ну со свиноруской Екатериной, согласен, она императрица, и по ее указу Луганск основали, кстати икона к тому времени, уже была написана... Но при чем здесь свинорусы Рогозин и Гагарин?
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26.12.2020 16:24 Ответить
так она уже осквернена руками неверных, зачем возвращать?
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27.12.2020 00:28 Ответить
Почему, скажите почему, все,до чего касается конечность кацапа, превращается в гивно, грязь и кровь. Мразь белоглазая!
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28.12.2020 08:55 Ответить
 
 