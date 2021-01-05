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Новости Фото Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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Оккупанты выкачали почти всю воду из Инкерманского карьера в Крыму. ФОТО

В оккупированном Инкермане под Севастополем вынужденно прекратили водозабор из озера в бывшем известняковом карьере.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Крым.Реалии".

Водозаборные сооружения на берегу озера демонтировали. Часть труб на спуске к озеру демонтировали и вывезли. Кусок смонтированных водоводных сооружений на врезке в основной водовод оставили нетронутым. Местные жители в праздники приходили осматривать то, что стало с Инкерманским озером после отбора воды.

Воду из водоема в бывшем Инкерманском карьере оккупационные "власти" начали забирать в конце ноября 2020 года. Водозабор проработал около месяца, меньше ожидаемого срока. В начале декабря оккупанты сообщили, что за неделю из озера удалось выкачать около 80 тысяч кубов воды. Ранее сообщали о намерении забрать из озера миллион кубов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За год запасы воды в оккупированном Крыму уменьшились втрое

Оккупанты выкачали почти всю воду из Инкерманского карьера в Крыму 01
Оккупанты выкачали почти всю воду из Инкерманского карьера в Крыму 02

Автор: 

Крым (26420) оккупация (10188) вода (919)


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Топ комментарии
+54
Оккупанты выкачали почти всю воду из Инкерманского карьера в Крыму - Цензор.НЕТ 2745
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05.01.2021 10:17
+52
Оккупанты выкачали почти всю воду из Инкерманского карьера в Крыму - Цензор.НЕТ 7002
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05.01.2021 10:19
+50
В 2012 я отдыхал в Соколином, в горном Крыму. Где-то в Большом Крымском каньоне я забыл почти полную полторушку миргородской воды. Если оккупанты найдут ее, могут доложить по своему телевизору, что обнаружено новое водохранилище и проблем с водой нет и не будет! )))
Вот только жаль изуродованного водопада Серебряные струи. Как только оккупанты дорвались до Крыма, так все там в труху...
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05.01.2021 10:22
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Правила форума Совет форумчан
Они ещё и арифметику в школе не учили.
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05.01.2021 10:16 Ответить
випили москалі всю воду, зрізали москалі всі дерева, обміліли, ставки повисихали, ліси - нема де цього москаля повісити, нема де цього москаля втопити!!!
Окупанти викачали майже всю воду з Інкерманського кар'єру в Криму - Цензор.НЕТ 844
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05.01.2021 11:23 Ответить
Крым брал - воду не брал!
Обнуленный мачо за годы оккупации полуострова переселил в украинский Крым как минимум, около полмиллиона жителей Нечерноземья: угро-финнов, вепсов и мокшу. Постепенно ФСБ заменило украинских лояльных чиновников и силовиков на пришельцев с севера, а местных крымчан уволили с работы, как неблагонадежных. Если каждый понаехавший посетит один раз в сутки туалет и сольёт из бачка ведро воды, то объемов Северо-Крымского канала для смыва российских фекалий не хватит. А еще каждый день регулярно какают на крымской военной ядерной базе еще сто тысяч военных министра нападения Сирожи Кунжутовича Шойгу. Через шесть лет, после возвращения украинского Крыма в «родную российскую гавань», до князя Темнейшего, наконец, дошло, что пахотные земли и виноградники Крыма без днепровской воды зачахнут и превратятся в солончаки.
Начиная с 7 сентября 2020 года, жители Симферополя и почти сорока населённых пунктов оккупированного россиянами Крыма получают воду по часам.
Для обеспечения граждан ожидавших «камней с неба» питьевой водой, которую надо предварительно 10 минут кипятить, в Симферополе уже расставлены цистерны в разных районах города с пресной водой, доставленной из Краснодарского края, и к ним выстроились пока еще «живые» очереди.
Кремль готовит исковое заявление в Международный Суд против Украины из-за прекращения подачи пресной воды с материка для российской военной ядерной базы в Крыму. Чиновники из Офиса президента Украины предложили Верховному Главнокомандующему РФ слетать на Мальту и ознакомиться с новейшими технологиями опреснения морской воды.
Мальта - единственная страна в Европе, в которой нет источников пресной воды. На этом острове не текут реки и не плещутся озёра. Исключением являются только естественные осадки, выпадающие в виде дождя и снега. Много лет назад местые власти закупили и смонтировали опреснители морской воды. Около пяти миллионов туристов в год посещают этот остров. Что мешает встающей с колен Империи, внедрить опыт Мальты на временно оккупированном россиянами полуострове Крым?
Лимите, приехавшей из глухой тайги в бандитский Питер и устроившихся на работу на ботоферму Пригожина по адресу: ЛАХТА -2 со звериными погонялами: «Лосев», «Медведев», «Волков» с птичьими никами - «Соколов», «Коршунов», «Дятлов» и рыбьими кликухами, «Окунев», «Щукин», «Ершов», получающих 11 руплей 80 копеек за каждый антиукраинский вброс - не отвечаю.
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05.01.2021 14:49 Ответить
Все вірно те, що ви написали.
За одним маленьким винятком, - ***** глибоко пофіг на всіх жителів Криму, - хай хоть і виздихають!
Головне для Кремля завжди було, - імперська військова міць, - чи уявна, чи реальна. А для воєнної бази в Криму води завжди вистачить...
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05.01.2021 20:18 Ответить
Окупанти викачали майже всю воду з Інкерманського кар'єру в Криму - Цензор.НЕТ 4954
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05.01.2021 10:39 Ответить
Оккупанты выкачали почти всю воду из Инкерманского карьера в Крыму - Цензор.НЕТ 2745
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05.01.2021 10:17 Ответить
Оккупанты выкачали почти всю воду из Инкерманского карьера в Крыму - Цензор.НЕТ 9373
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05.01.2021 10:19 Ответить
Оккупанты выкачали почти всю воду из Инкерманского карьера в Крыму - Цензор.НЕТ 7002
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05.01.2021 10:19 Ответить
Из-за врождённой жадности и любви к "халяве", потомки НКВДшников не поняли - они "не к России присоединились", а "с Кремлём связались...". Результат - налицо...
Москва всегда считала "Россией" себя... А остальное - "кормушка"...
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05.01.2021 10:40 Ответить
Т.е. сам факт «волеизъявления народа Крыма» и «Референдума» (извините за выражение) вы не отрицаете? Просто считаете, что выбор был неправельный?
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05.01.2021 10:46 Ответить
ответ в вашем вопросе, в кавычках.
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05.01.2021 10:57 Ответить
А я щось казав про "народ Криму"? Те бидло, що скакало на ЮБК - не весь Крим... Це - "картинка для телевізора"... саме на ЮБК селились ці потомки... Їхать у степовий Крим і там працювать - не для них... Краще "продавать воздух" курортникам... Такий "прошарок халявщиків" існує в будь-якій курортній зоні - в Гурзуфі, Ялті, Сочі, Анталії, Шарм-аш-Шейху і Багамах з Гавайями... Саме це "бидло" і дало "інформаційний привід" для легітимізації "референдуму". Степовий Крим, в цей час, готувався до посівної...
Те, що референдум незаконний, я знаю ще з 90-х, коли на лекції по правовій підготовці пояснював слухачам розподіл функцій Держави Україна та АРК, в Конституції... Так що не треба мене "за язик ловить", і у моїх словах вишукувать те, чого там нема...
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05.01.2021 11:00 Ответить
Було волевиявлення? А окупації не було,і нема до сьогоднішнього часу?
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05.01.2021 11:06 Ответить
а шо за такой "нарот крима"?
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05.01.2021 11:32 Ответить
Тут многие пишут, что крымчане должны страдать за свой выбор. (прошу заменить пишут не из-за действий российских оккупантов, а именно из за свое решения). Вот я и выясняю, какие крымчане, за кокой выбор, когда они его делали.
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05.01.2021 11:55 Ответить
А чо им страдать, пусть хотя бы протрезвеют от пропаганды чуток. Ведь большинство, поддержали оккупантов ради обещанной халявы, за любимый русский язык и российский телевизор, за возврат в родную говень, ненавидя и проклиная Украину и украинцев.. А тут вдруг чота реальная вода почему-то стала заканчиваться раньше воображаемой халявы... Поэтому здесь многие и радуются что в тамошнем тумане прорезалась первая ступенька на пути к просветлению...
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05.01.2021 12:40 Ответить
И еще, если человек под флагом Украины, пишет, что ему все равно, что делают россияне в Крыму. Что это значит? Что Крым он не считает своим, и признает право рф делать то, что она посчитает нужным там.
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05.01.2021 12:04 Ответить
Свинособака, неужели ты думаешь, что твои высеры здесь кому то интересны?
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05.01.2021 12:10 Ответить
А то як і нарот даунбасу і харкова з одесою -сьцяна вата.
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05.01.2021 12:22 Ответить
-Шановний,не пийте воду з цього ставка,туди лайно з всього села стікає.

-Што ви гаварітє? Гаварітє па рускі,я вас нє панімаю.

-Я кажу двома руками черпай!
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05.01.2021 11:24 Ответить
Потрапили Крисчанє у кацапську казку "Про сестрицу Аленушку и братца Иванушку"))П"ють з козлячого копита,і самі козлами стають))
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05.01.2021 10:19 Ответить
Иванушки уже давно там, сейчас шариков еще каменную аленушку притарабанит, и все будет в масть.
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05.01.2021 10:33 Ответить
Козлами они немного раньше стали.
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05.01.2021 10:39 Ответить
В школі казок не читали, ось і наслідки !
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05.01.2021 10:41 Ответить
Скорее "пьют из козлячьего копыта и ничего не меняется"
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05.01.2021 11:13 Ответить
Оккупанты выкачали почти всю воду из Инкерманского карьера в Крыму - Цензор.НЕТ 3781
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05.01.2021 10:21 Ответить
Нужно полностью выкачать воду из Инкерманского карьера, ведь тогда можно будет на дне найти монетки, которые туристы когда-то бросили туда на удачу и что-бы вернуться
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05.01.2021 10:22 Ответить
В 2012 я отдыхал в Соколином, в горном Крыму. Где-то в Большом Крымском каньоне я забыл почти полную полторушку миргородской воды. Если оккупанты найдут ее, могут доложить по своему телевизору, что обнаружено новое водохранилище и проблем с водой нет и не будет! )))
Вот только жаль изуродованного водопада Серебряные струи. Как только оккупанты дорвались до Крыма, так все там в труху...
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05.01.2021 10:22 Ответить
Это моя личная гуманитарная помощь крысчанам. Больше ничем помочь не могу. И не хочу.
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05.01.2021 10:25 Ответить
Я крымским сепарам честно предлагал купить у меня беушную мизинчиковую батарейку в 2014, когда они без света сидели. Самовывозом из СБУ... Им бы там не только воду, а и хлеб могли бы предоставить...
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05.01.2021 11:08 Ответить
Пригадав фєєрічьний тролінг на севастопольському сайті, коли в Криму не було світла.
"Продам жуков-свєтляков... Свєтлячкі могут украсіть сємєйний празднік, а также являються нєзамєнімим атрібутом любого дома в случає отключєнія елєктроенергії..."

Окупанти викачали майже всю воду з Інкерманського кар'єру в Криму - Цензор.НЕТ 9590
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05.01.2021 20:49 Ответить
Зато ні одного біндери! Якась філософія навіть - виходить Бандера і вода взаємопов"язані поняття. Нема Бандери - нема води. Є Бандера - є вода. Треба сідати за дисертацію.
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05.01.2021 10:26 Ответить
Будни кацапосаранчи.
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05.01.2021 10:26 Ответить
Тепер будемо жити без біндер. Урря!
Окупанти викачали майже всю воду з Інкерманського кар'єру в Криму - Цензор.НЕТ 5841
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05.01.2021 10:27 Ответить
"Какие отвратительные рожи"...
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05.01.2021 10:39 Ответить
Потомки шариковых, вот потому и рожи такие.
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05.01.2021 11:08 Ответить
Ну туда же йоська сралин в свое время не детей академиков завозил А завозил он туда уже репродуктивных девочек 16-ти летних вагонами. Брал их с детских домов Сибири, Урала и Поволжья. Селил их там, их трахала матросня немытая, а это уже внуки этой матросни так гуляют...
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05.01.2021 13:14 Ответить
вода нам не нада!
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05.01.2021 17:51 Ответить
РОСІЙСЬКІ окупанти РОСІЙСЬКІ окупанти РОСІЙСЬКІ окупанти РОСІЙСЬКІ окупанти...скільки раз ще треба повторити, що перед словом окупант ставили РОСІЙСЬКИЙ?!
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05.01.2021 10:28 Ответить
просто крысьчанам нужно еще немного потерпеть.
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05.01.2021 10:29 Ответить
Закон фізики: якщо Юзіка вкинути в карьєр Інкерман, то рівень води стане вищим. Шах і мат, каратєлі!
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05.01.2021 10:33 Ответить
А если Сивоху кинуть, то уровень все время подниматься будет... Соленость, правда тоже, но кацапам не привыкать...
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05.01.2021 10:46 Ответить
И соленость, и вонючесть...
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05.01.2021 11:18 Ответить
трубу не стырили - непорядок!)))
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05.01.2021 10:40 Ответить
Окупанти викачали майже всю воду з Інкерманського кар'єру в Криму - Цензор.НЕТ 3646
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05.01.2021 10:41 Ответить
это аристократы жопу с под макарошек моют а обычные смертные с неё еще и суп на всю семь сварят
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05.01.2021 10:56 Ответить
Окупанти викачали майже всю воду з Інкерманського кар'єру в Криму - Цензор.НЕТ 889
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05.01.2021 10:42 Ответить
думаю зонтик тут лишний, бесполезный
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05.01.2021 10:58 Ответить
Ну... Они же надеялись Шо камні будуть з дощем...
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05.01.2021 13:43 Ответить
"Родная Гавань " и без воды, орки могут сделать прорыв ,чтобы днепровской воды попить, нужно возле водоёмов поставить капканы и подготовить к поднятию в воздух вороватый Керченский мост
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05.01.2021 10:45 Ответить
Теперь многие, кто сейчас в Крыму начнут понимать, зачем в детстве они решали задачу про бассейн и две трубы...
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05.01.2021 10:45 Ответить
Вибрали би нехай ту воду дна.
Можуть виявитися цікаві знахідки.
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05.01.2021 10:55 Ответить
Думаете Аксэнов там по молодости трупы топил?
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05.01.2021 10:57 Ответить
Хай сосут и дальше.
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05.01.2021 10:56 Ответить
крысчане думали что попали в круиз халявный...а лайнер оказался "Титантком"...теперь придется пить морскую воду. Тем кто выживет.
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05.01.2021 10:57 Ответить
І хір з ними і їхніми кар'єрами. Орда так завжди робила: прийшла все поїла, насрала і пішла далі, або назад.
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05.01.2021 10:58 Ответить
Кстати, если у них так все плохо, то так и быть, можно продать им беушные маски, но им надо быстро их везти, пока они еще влажные...
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05.01.2021 11:12 Ответить
Лучше б\у памперсы. Там влаги больше, можно дороже запросить.
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05.01.2021 11:28 Ответить
Вот! Я верил, что не один я такой гуманист!
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05.01.2021 11:36 Ответить
Окупанти викачали майже всю воду з Інкерманського кар'єру в Криму - Цензор.НЕТ 2295
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05.01.2021 11:19 Ответить
По обмілінню водосховищ можна вирахувати час вторгнення засраші на південь України
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05.01.2021 11:23 Ответить
Там не все так просто, як може ввижатися аква-оптимістам. Дніпровська вода просто так сама не потече. Там роботи непочатий край.
Щоправда, як рейтингова затія...
І залишків підземних запасів не на радість і дніпро-оптимістам не поповнить.

Це все приблизно дещо схоже на ситуацію, коли пацієнт вийшов з рентгенівського кабінету. У руках рентгенограма, і апарат працював медичний, а лікування - нуль.
Ще ходити по лікарях і ходити.
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05.01.2021 12:03 Ответить
І Дніпро починає міліти. Про це не говорять, але факт. Нехай касаби прокладають водогін з р. Дон. Турки на свою частину Кіпру проклали, хоч "нє вялікіє"
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05.01.2021 12:26 Ответить
Где то я уже такое видел. У Толкиена во "Властелине клоцец" орки лес палили, водоемы осушали, превращали цветущие земли в пустыню.
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05.01.2021 11:44 Ответить
Три варианта спасения. Установка опреснителей морской вода. Массовая установка ( по квартирно ) аппаратов переработки мочи. И третий это заменитель воды из смеси "новичка " и " спутника" Еще правда можно попытаться пить из Сиваша и Азовского моря там вода более пресная или ожидать подвоза воды в бутылкам и банках от "гаманитария" Резникова ( камень ему на голову в этом случае)
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05.01.2021 11:55 Ответить
А ведь Керченский мост на самом деле разводной, только об этом не все знают.
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05.01.2021 12:00 Ответить
Відстійники "Кримського титану" - на черзі.
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05.01.2021 12:06 Ответить
Окупанти викачали майже всю воду з Інкерманського кар'єру в Криму - Цензор.НЕТ 1804
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05.01.2021 12:07 Ответить
Я, быть может, и порадовался бы "успехам" любителей руцкого мира ... Да вот только хорошо понимаю как ведет себя крыса, загнанная в угол. От Крыма до Таврийска сотня км. Марш-броском за несколько часов дойдут. ТОЛЬКО об этом надо думать, говоря о дефиците воды в Крыму!
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05.01.2021 12:12 Ответить
Нада проста перестать пользаватцца вадой. И фсе ,праблема атпала! Утритесь ,бендери!
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05.01.2021 12:16 Ответить
Лаптей озаботят на несколько десятков лярдов для реверсных фильтров, а про сельское хозяйство прийдется забыть.
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05.01.2021 12:29 Ответить
В Сахаре попу подтирают песком, это теперь при оккупантах лай-фак для Крыма.
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05.01.2021 12:29 Ответить
Жаждой заставляют переселяться в сибирь?
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05.01.2021 12:42 Ответить
какой там Сибирь? там фсе занято, китайцы там уже банкуют
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05.01.2021 12:52 Ответить
На втором фото возле трубы пустая бутылка из-под пива и прочий мусор. Типичная картинка в Крыму.
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05.01.2021 13:04 Ответить
Ну що,крисчани,допомогливам ваші кацапи? Майже цитата...
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05.01.2021 13:06 Ответить
Крым это не только юг, море, пляж, это, прежде всего недостаток питьевой воды, отсутствие сельского хозяйства, источника питания многих жителей. Притом чем дальше, тем сильнее хочется пить, помыться, постирать. Оккупация Крыма это трагедия для многих, которую многие не переживут, будут болеть от употребления некачественной воды. Страна оккупант - Россия не в состоянии прокормить, напоить оккупированный Крым. Бездарная внешняя политика кремлевских мудаков привела Крым на грань катастрофы.. Крым может только в составе Украины нормально жить, снабжаться, вне Украины он пропадет. Единственная возможность его сохранить это немеленая деоккупация, другого пути нет.
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05.01.2021 13:18 Ответить
Ви дісно важаєте що москалям цікаве сільске господарство в Криму? Окупантам потрібна військова база для морського флоту, тому їм по..... на пляжі, на виробництво, на медицину. Населення Криму потрібне тільки для обслуговування військових баз, та щоб за цивілами ховатись у разі війни.
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05.01.2021 14:13 Ответить
там же цианидов полно, как они собрались ее пить
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05.01.2021 14:15 Ответить
Кацапська порода, - все засеруть, але виживають, як таракани.
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05.01.2021 21:00 Ответить
саранча
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05.01.2021 16:50 Ответить
Бедненькие ...
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06.01.2021 00:01 Ответить
 
 