Оккупанты выкачали почти всю воду из Инкерманского карьера в Крыму. ФОТО
В оккупированном Инкермане под Севастополем вынужденно прекратили водозабор из озера в бывшем известняковом карьере.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Крым.Реалии".
Водозаборные сооружения на берегу озера демонтировали. Часть труб на спуске к озеру демонтировали и вывезли. Кусок смонтированных водоводных сооружений на врезке в основной водовод оставили нетронутым. Местные жители в праздники приходили осматривать то, что стало с Инкерманским озером после отбора воды.
Воду из водоема в бывшем Инкерманском карьере оккупационные "власти" начали забирать в конце ноября 2020 года. Водозабор проработал около месяца, меньше ожидаемого срока. В начале декабря оккупанты сообщили, что за неделю из озера удалось выкачать около 80 тысяч кубов воды. Ранее сообщали о намерении забрать из озера миллион кубов.
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Обнуленный мачо за годы оккупации полуострова переселил в украинский Крым как минимум, около полмиллиона жителей Нечерноземья: угро-финнов, вепсов и мокшу. Постепенно ФСБ заменило украинских лояльных чиновников и силовиков на пришельцев с севера, а местных крымчан уволили с работы, как неблагонадежных. Если каждый понаехавший посетит один раз в сутки туалет и сольёт из бачка ведро воды, то объемов Северо-Крымского канала для смыва российских фекалий не хватит. А еще каждый день регулярно какают на крымской военной ядерной базе еще сто тысяч военных министра нападения Сирожи Кунжутовича Шойгу. Через шесть лет, после возвращения украинского Крыма в «родную российскую гавань», до князя Темнейшего, наконец, дошло, что пахотные земли и виноградники Крыма без днепровской воды зачахнут и превратятся в солончаки.
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Лимите, приехавшей из глухой тайги в бандитский Питер и устроившихся на работу на ботоферму Пригожина по адресу: ЛАХТА -2 со звериными погонялами: «Лосев», «Медведев», «Волков» с птичьими никами - «Соколов», «Коршунов», «Дятлов» и рыбьими кликухами, «Окунев», «Щукин», «Ершов», получающих 11 руплей 80 копеек за каждый антиукраинский вброс - не отвечаю.
За одним маленьким винятком, - ***** глибоко пофіг на всіх жителів Криму, - хай хоть і виздихають!
Головне для Кремля завжди було, - імперська військова міць, - чи уявна, чи реальна. А для воєнної бази в Криму води завжди вистачить...
Москва всегда считала "Россией" себя... А остальное - "кормушка"...
Те, що референдум незаконний, я знаю ще з 90-х, коли на лекції по правовій підготовці пояснював слухачам розподіл функцій Держави Україна та АРК, в Конституції... Так що не треба мене "за язик ловить", і у моїх словах вишукувать те, чого там нема...
-Што ви гаварітє? Гаварітє па рускі,я вас нє панімаю.
-Я кажу двома руками черпай!
Вот только жаль изуродованного водопада Серебряные струи. Как только оккупанты дорвались до Крыма, так все там в труху...
"Продам жуков-свєтляков... Свєтлячкі могут украсіть сємєйний празднік, а также являються нєзамєнімим атрібутом любого дома в случає отключєнія елєктроенергії..."
Можуть виявитися цікаві знахідки.
Щоправда, як рейтингова затія...
І залишків підземних запасів не на радість і дніпро-оптимістам не поповнить.
Це все приблизно дещо схоже на ситуацію, коли пацієнт вийшов з рентгенівського кабінету. У руках рентгенограма, і апарат працював медичний, а лікування - нуль.
Ще ходити по лікарях і ходити.