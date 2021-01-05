Оккупанты выкачали почти всю воду из Инкерманского карьера в Крыму. ФОТО

В оккупированном Инкермане под Севастополем вынужденно прекратили водозабор из озера в бывшем известняковом карьере.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Крым.Реалии".

Водозаборные сооружения на берегу озера демонтировали. Часть труб на спуске к озеру демонтировали и вывезли. Кусок смонтированных водоводных сооружений на врезке в основной водовод оставили нетронутым. Местные жители в праздники приходили осматривать то, что стало с Инкерманским озером после отбора воды.

Воду из водоема в бывшем Инкерманском карьере оккупационные "власти" начали забирать в конце ноября 2020 года. Водозабор проработал около месяца, меньше ожидаемого срока. В начале декабря оккупанты сообщили, что за неделю из озера удалось выкачать около 80 тысяч кубов воды. Ранее сообщали о намерении забрать из озера миллион кубов.

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