Окупанти викачали майже всю воду з Інкерманського кар'єру в Криму. ФОТО

В окупованому Інкермані під Севастополем вимушено припинили водозабір з озера в колишньому вапняковому кар'єрі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Крим.Реалії".

Водозабірні споруди на березі озера демонтували. Частину труб на спуску до озера демонтували і вивезли. Шматок змонтованих водовідних споруд на врізці в основний водовід залишили недоторканим. Місцеві жителі на свята приходили подивитися на те, що стало з Інкерманським озером після відбору води.

Воду з водойми у колишньому Інкерманському кар'єрі російська влада почала забирати наприкінці листопада 2020 року. Водозабір пропрацював приблизно місяць, менше за очікуваний термін. На початку грудня російська влада Севастополя повідомила, що за тиждень з озера вдалося викачати майже 80 тисяч кубів води. Раніше повідомляли про намір забрати з озера мільйон кубів.

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