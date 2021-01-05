УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
6827 відвідувачів онлайн
Новини Фото Окуповані території
35 467 87

Окупанти викачали майже всю воду з Інкерманського кар'єру в Криму. ФОТО

В окупованому Інкермані під Севастополем вимушено припинили водозабір з озера в колишньому вапняковому кар'єрі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Крим.Реалії".

Водозабірні споруди на березі озера демонтували. Частину труб на спуску до озера демонтували і вивезли. Шматок змонтованих водовідних споруд на врізці в основний водовід залишили недоторканим. Місцеві жителі на свята приходили подивитися на те, що стало з Інкерманським озером після відбору води.

Воду з водойми у колишньому Інкерманському кар'єрі російська влада почала забирати наприкінці листопада 2020 року. Водозабір пропрацював приблизно місяць, менше за очікуваний термін. На початку грудня російська влада Севастополя повідомила, що за тиждень з озера вдалося викачати майже 80 тисяч кубів води. Раніше повідомляли про намір забрати з озера мільйон кубів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За рік запаси води в окупованому Криму зменшилися втричі

Окупанти викачали майже всю воду з Інкерманського карєру в Криму 01
Окупанти викачали майже всю воду з Інкерманського карєру в Криму 02

Автор: 

Крим (14184) окупація (6740) вода (1181)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+54
Оккупанты выкачали почти всю воду из Инкерманского карьера в Крыму - Цензор.НЕТ 2745
показати весь коментар
05.01.2021 10:17
+52
Оккупанты выкачали почти всю воду из Инкерманского карьера в Крыму - Цензор.НЕТ 7002
показати весь коментар
05.01.2021 10:19
+50
В 2012 я отдыхал в Соколином, в горном Крыму. Где-то в Большом Крымском каньоне я забыл почти полную полторушку миргородской воды. Если оккупанты найдут ее, могут доложить по своему телевизору, что обнаружено новое водохранилище и проблем с водой нет и не будет! )))
Вот только жаль изуродованного водопада Серебряные струи. Как только оккупанты дорвались до Крыма, так все там в труху...
показати весь коментар
05.01.2021 10:22
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Они ещё и арифметику в школе не учили.
показати весь коментар
05.01.2021 10:16 Відповісти
випили москалі всю воду, зрізали москалі всі дерева, обміліли, ставки повисихали, ліси - нема де цього москаля повісити, нема де цього москаля втопити!!!
Окупанти викачали майже всю воду з Інкерманського кар'єру в Криму - Цензор.НЕТ 844
показати весь коментар
05.01.2021 11:23 Відповісти
Крым брал - воду не брал!
Обнуленный мачо за годы оккупации полуострова переселил в украинский Крым как минимум, около полмиллиона жителей Нечерноземья: угро-финнов, вепсов и мокшу. Постепенно ФСБ заменило украинских лояльных чиновников и силовиков на пришельцев с севера, а местных крымчан уволили с работы, как неблагонадежных. Если каждый понаехавший посетит один раз в сутки туалет и сольёт из бачка ведро воды, то объемов Северо-Крымского канала для смыва российских фекалий не хватит. А еще каждый день регулярно какают на крымской военной ядерной базе еще сто тысяч военных министра нападения Сирожи Кунжутовича Шойгу. Через шесть лет, после возвращения украинского Крыма в «родную российскую гавань», до князя Темнейшего, наконец, дошло, что пахотные земли и виноградники Крыма без днепровской воды зачахнут и превратятся в солончаки.
Начиная с 7 сентября 2020 года, жители Симферополя и почти сорока населённых пунктов оккупированного россиянами Крыма получают воду по часам.
Для обеспечения граждан ожидавших «камней с неба» питьевой водой, которую надо предварительно 10 минут кипятить, в Симферополе уже расставлены цистерны в разных районах города с пресной водой, доставленной из Краснодарского края, и к ним выстроились пока еще «живые» очереди.
Кремль готовит исковое заявление в Международный Суд против Украины из-за прекращения подачи пресной воды с материка для российской военной ядерной базы в Крыму. Чиновники из Офиса президента Украины предложили Верховному Главнокомандующему РФ слетать на Мальту и ознакомиться с новейшими технологиями опреснения морской воды.
Мальта - единственная страна в Европе, в которой нет источников пресной воды. На этом острове не текут реки и не плещутся озёра. Исключением являются только естественные осадки, выпадающие в виде дождя и снега. Много лет назад местые власти закупили и смонтировали опреснители морской воды. Около пяти миллионов туристов в год посещают этот остров. Что мешает встающей с колен Империи, внедрить опыт Мальты на временно оккупированном россиянами полуострове Крым?
Лимите, приехавшей из глухой тайги в бандитский Питер и устроившихся на работу на ботоферму Пригожина по адресу: ЛАХТА -2 со звериными погонялами: «Лосев», «Медведев», «Волков» с птичьими никами - «Соколов», «Коршунов», «Дятлов» и рыбьими кликухами, «Окунев», «Щукин», «Ершов», получающих 11 руплей 80 копеек за каждый антиукраинский вброс - не отвечаю.
показати весь коментар
05.01.2021 14:49 Відповісти
Все вірно те, що ви написали.
За одним маленьким винятком, - ***** глибоко пофіг на всіх жителів Криму, - хай хоть і виздихають!
Головне для Кремля завжди було, - імперська військова міць, - чи уявна, чи реальна. А для воєнної бази в Криму води завжди вистачить...
показати весь коментар
05.01.2021 20:18 Відповісти
Окупанти викачали майже всю воду з Інкерманського кар'єру в Криму - Цензор.НЕТ 4954
показати весь коментар
05.01.2021 10:39 Відповісти
Оккупанты выкачали почти всю воду из Инкерманского карьера в Крыму - Цензор.НЕТ 2745
показати весь коментар
05.01.2021 10:17 Відповісти
Оккупанты выкачали почти всю воду из Инкерманского карьера в Крыму - Цензор.НЕТ 9373
показати весь коментар
05.01.2021 10:19 Відповісти
Оккупанты выкачали почти всю воду из Инкерманского карьера в Крыму - Цензор.НЕТ 7002
показати весь коментар
05.01.2021 10:19 Відповісти
Из-за врождённой жадности и любви к "халяве", потомки НКВДшников не поняли - они "не к России присоединились", а "с Кремлём связались...". Результат - налицо...
Москва всегда считала "Россией" себя... А остальное - "кормушка"...
показати весь коментар
05.01.2021 10:40 Відповісти
Т.е. сам факт «волеизъявления народа Крыма» и «Референдума» (извините за выражение) вы не отрицаете? Просто считаете, что выбор был неправельный?
показати весь коментар
05.01.2021 10:46 Відповісти
ответ в вашем вопросе, в кавычках.
показати весь коментар
05.01.2021 10:57 Відповісти
А я щось казав про "народ Криму"? Те бидло, що скакало на ЮБК - не весь Крим... Це - "картинка для телевізора"... саме на ЮБК селились ці потомки... Їхать у степовий Крим і там працювать - не для них... Краще "продавать воздух" курортникам... Такий "прошарок халявщиків" існує в будь-якій курортній зоні - в Гурзуфі, Ялті, Сочі, Анталії, Шарм-аш-Шейху і Багамах з Гавайями... Саме це "бидло" і дало "інформаційний привід" для легітимізації "референдуму". Степовий Крим, в цей час, готувався до посівної...
Те, що референдум незаконний, я знаю ще з 90-х, коли на лекції по правовій підготовці пояснював слухачам розподіл функцій Держави Україна та АРК, в Конституції... Так що не треба мене "за язик ловить", і у моїх словах вишукувать те, чого там нема...
показати весь коментар
05.01.2021 11:00 Відповісти
Було волевиявлення? А окупації не було,і нема до сьогоднішнього часу?
показати весь коментар
05.01.2021 11:06 Відповісти
а шо за такой "нарот крима"?
показати весь коментар
05.01.2021 11:32 Відповісти
Тут многие пишут, что крымчане должны страдать за свой выбор. (прошу заменить пишут не из-за действий российских оккупантов, а именно из за свое решения). Вот я и выясняю, какие крымчане, за кокой выбор, когда они его делали.
показати весь коментар
05.01.2021 11:55 Відповісти
А чо им страдать, пусть хотя бы протрезвеют от пропаганды чуток. Ведь большинство, поддержали оккупантов ради обещанной халявы, за любимый русский язык и российский телевизор, за возврат в родную говень, ненавидя и проклиная Украину и украинцев.. А тут вдруг чота реальная вода почему-то стала заканчиваться раньше воображаемой халявы... Поэтому здесь многие и радуются что в тамошнем тумане прорезалась первая ступенька на пути к просветлению...
показати весь коментар
05.01.2021 12:40 Відповісти
И еще, если человек под флагом Украины, пишет, что ему все равно, что делают россияне в Крыму. Что это значит? Что Крым он не считает своим, и признает право рф делать то, что она посчитает нужным там.
показати весь коментар
05.01.2021 12:04 Відповісти
Свинособака, неужели ты думаешь, что твои высеры здесь кому то интересны?
показати весь коментар
05.01.2021 12:10 Відповісти
А то як і нарот даунбасу і харкова з одесою -сьцяна вата.
показати весь коментар
05.01.2021 12:22 Відповісти
-Шановний,не пийте воду з цього ставка,туди лайно з всього села стікає.

-Што ви гаварітє? Гаварітє па рускі,я вас нє панімаю.

-Я кажу двома руками черпай!
показати весь коментар
05.01.2021 11:24 Відповісти
Потрапили Крисчанє у кацапську казку "Про сестрицу Аленушку и братца Иванушку"))П"ють з козлячого копита,і самі козлами стають))
показати весь коментар
05.01.2021 10:19 Відповісти
Иванушки уже давно там, сейчас шариков еще каменную аленушку притарабанит, и все будет в масть.
показати весь коментар
05.01.2021 10:33 Відповісти
Козлами они немного раньше стали.
показати весь коментар
05.01.2021 10:39 Відповісти
В школі казок не читали, ось і наслідки !
показати весь коментар
05.01.2021 10:41 Відповісти
Скорее "пьют из козлячьего копыта и ничего не меняется"
показати весь коментар
05.01.2021 11:13 Відповісти
Оккупанты выкачали почти всю воду из Инкерманского карьера в Крыму - Цензор.НЕТ 3781
показати весь коментар
05.01.2021 10:21 Відповісти
Нужно полностью выкачать воду из Инкерманского карьера, ведь тогда можно будет на дне найти монетки, которые туристы когда-то бросили туда на удачу и что-бы вернуться
показати весь коментар
05.01.2021 10:22 Відповісти
В 2012 я отдыхал в Соколином, в горном Крыму. Где-то в Большом Крымском каньоне я забыл почти полную полторушку миргородской воды. Если оккупанты найдут ее, могут доложить по своему телевизору, что обнаружено новое водохранилище и проблем с водой нет и не будет! )))
Вот только жаль изуродованного водопада Серебряные струи. Как только оккупанты дорвались до Крыма, так все там в труху...
показати весь коментар
05.01.2021 10:22 Відповісти
Это моя личная гуманитарная помощь крысчанам. Больше ничем помочь не могу. И не хочу.
показати весь коментар
05.01.2021 10:25 Відповісти
Я крымским сепарам честно предлагал купить у меня беушную мизинчиковую батарейку в 2014, когда они без света сидели. Самовывозом из СБУ... Им бы там не только воду, а и хлеб могли бы предоставить...
показати весь коментар
05.01.2021 11:08 Відповісти
Пригадав фєєрічьний тролінг на севастопольському сайті, коли в Криму не було світла.
"Продам жуков-свєтляков... Свєтлячкі могут украсіть сємєйний празднік, а также являються нєзамєнімим атрібутом любого дома в случає отключєнія елєктроенергії..."

Окупанти викачали майже всю воду з Інкерманського кар'єру в Криму - Цензор.НЕТ 9590
показати весь коментар
05.01.2021 20:49 Відповісти
Зато ні одного біндери! Якась філософія навіть - виходить Бандера і вода взаємопов"язані поняття. Нема Бандери - нема води. Є Бандера - є вода. Треба сідати за дисертацію.
показати весь коментар
05.01.2021 10:26 Відповісти
Будни кацапосаранчи.
показати весь коментар
05.01.2021 10:26 Відповісти
Тепер будемо жити без біндер. Урря!
Окупанти викачали майже всю воду з Інкерманського кар'єру в Криму - Цензор.НЕТ 5841
показати весь коментар
05.01.2021 10:27 Відповісти
"Какие отвратительные рожи"...
показати весь коментар
05.01.2021 10:39 Відповісти
Потомки шариковых, вот потому и рожи такие.
показати весь коментар
05.01.2021 11:08 Відповісти
Ну туда же йоська сралин в свое время не детей академиков завозил А завозил он туда уже репродуктивных девочек 16-ти летних вагонами. Брал их с детских домов Сибири, Урала и Поволжья. Селил их там, их трахала матросня немытая, а это уже внуки этой матросни так гуляют...
показати весь коментар
05.01.2021 13:14 Відповісти
вода нам не нада!
показати весь коментар
05.01.2021 17:51 Відповісти
РОСІЙСЬКІ окупанти РОСІЙСЬКІ окупанти РОСІЙСЬКІ окупанти РОСІЙСЬКІ окупанти...скільки раз ще треба повторити, що перед словом окупант ставили РОСІЙСЬКИЙ?!
показати весь коментар
05.01.2021 10:28 Відповісти
просто крысьчанам нужно еще немного потерпеть.
показати весь коментар
05.01.2021 10:29 Відповісти
Закон фізики: якщо Юзіка вкинути в карьєр Інкерман, то рівень води стане вищим. Шах і мат, каратєлі!
показати весь коментар
05.01.2021 10:33 Відповісти
А если Сивоху кинуть, то уровень все время подниматься будет... Соленость, правда тоже, но кацапам не привыкать...
показати весь коментар
05.01.2021 10:46 Відповісти
И соленость, и вонючесть...
показати весь коментар
05.01.2021 11:18 Відповісти
трубу не стырили - непорядок!)))
показати весь коментар
05.01.2021 10:40 Відповісти
Окупанти викачали майже всю воду з Інкерманського кар'єру в Криму - Цензор.НЕТ 3646
показати весь коментар
05.01.2021 10:41 Відповісти
это аристократы жопу с под макарошек моют а обычные смертные с неё еще и суп на всю семь сварят
показати весь коментар
05.01.2021 10:56 Відповісти
Окупанти викачали майже всю воду з Інкерманського кар'єру в Криму - Цензор.НЕТ 889
показати весь коментар
05.01.2021 10:42 Відповісти
думаю зонтик тут лишний, бесполезный
показати весь коментар
05.01.2021 10:58 Відповісти
Ну... Они же надеялись Шо камні будуть з дощем...
показати весь коментар
05.01.2021 13:43 Відповісти
"Родная Гавань " и без воды, орки могут сделать прорыв ,чтобы днепровской воды попить, нужно возле водоёмов поставить капканы и подготовить к поднятию в воздух вороватый Керченский мост
показати весь коментар
05.01.2021 10:45 Відповісти
Теперь многие, кто сейчас в Крыму начнут понимать, зачем в детстве они решали задачу про бассейн и две трубы...
показати весь коментар
05.01.2021 10:45 Відповісти
Вибрали би нехай ту воду дна.
Можуть виявитися цікаві знахідки.
показати весь коментар
05.01.2021 10:55 Відповісти
Думаете Аксэнов там по молодости трупы топил?
показати весь коментар
05.01.2021 10:57 Відповісти
Хай сосут и дальше.
показати весь коментар
05.01.2021 10:56 Відповісти
крысчане думали что попали в круиз халявный...а лайнер оказался "Титантком"...теперь придется пить морскую воду. Тем кто выживет.
показати весь коментар
05.01.2021 10:57 Відповісти
І хір з ними і їхніми кар'єрами. Орда так завжди робила: прийшла все поїла, насрала і пішла далі, або назад.
показати весь коментар
05.01.2021 10:58 Відповісти
Кстати, если у них так все плохо, то так и быть, можно продать им беушные маски, но им надо быстро их везти, пока они еще влажные...
показати весь коментар
05.01.2021 11:12 Відповісти
Лучше б\у памперсы. Там влаги больше, можно дороже запросить.
показати весь коментар
05.01.2021 11:28 Відповісти
Вот! Я верил, что не один я такой гуманист!
показати весь коментар
05.01.2021 11:36 Відповісти
Окупанти викачали майже всю воду з Інкерманського кар'єру в Криму - Цензор.НЕТ 2295
показати весь коментар
05.01.2021 11:19 Відповісти
По обмілінню водосховищ можна вирахувати час вторгнення засраші на південь України
показати весь коментар
05.01.2021 11:23 Відповісти
Там не все так просто, як може ввижатися аква-оптимістам. Дніпровська вода просто так сама не потече. Там роботи непочатий край.
Щоправда, як рейтингова затія...
І залишків підземних запасів не на радість і дніпро-оптимістам не поповнить.

Це все приблизно дещо схоже на ситуацію, коли пацієнт вийшов з рентгенівського кабінету. У руках рентгенограма, і апарат працював медичний, а лікування - нуль.
Ще ходити по лікарях і ходити.
показати весь коментар
05.01.2021 12:03 Відповісти
І Дніпро починає міліти. Про це не говорять, але факт. Нехай касаби прокладають водогін з р. Дон. Турки на свою частину Кіпру проклали, хоч "нє вялікіє"
показати весь коментар
05.01.2021 12:26 Відповісти
Где то я уже такое видел. У Толкиена во "Властелине клоцец" орки лес палили, водоемы осушали, превращали цветущие земли в пустыню.
показати весь коментар
05.01.2021 11:44 Відповісти
Три варианта спасения. Установка опреснителей морской вода. Массовая установка ( по квартирно ) аппаратов переработки мочи. И третий это заменитель воды из смеси "новичка " и " спутника" Еще правда можно попытаться пить из Сиваша и Азовского моря там вода более пресная или ожидать подвоза воды в бутылкам и банках от "гаманитария" Резникова ( камень ему на голову в этом случае)
показати весь коментар
05.01.2021 11:55 Відповісти
А ведь Керченский мост на самом деле разводной, только об этом не все знают.
показати весь коментар
05.01.2021 12:00 Відповісти
Відстійники "Кримського титану" - на черзі.
показати весь коментар
05.01.2021 12:06 Відповісти
Окупанти викачали майже всю воду з Інкерманського кар'єру в Криму - Цензор.НЕТ 1804
показати весь коментар
05.01.2021 12:07 Відповісти
Я, быть может, и порадовался бы "успехам" любителей руцкого мира ... Да вот только хорошо понимаю как ведет себя крыса, загнанная в угол. От Крыма до Таврийска сотня км. Марш-броском за несколько часов дойдут. ТОЛЬКО об этом надо думать, говоря о дефиците воды в Крыму!
показати весь коментар
05.01.2021 12:12 Відповісти
Нада проста перестать пользаватцца вадой. И фсе ,праблема атпала! Утритесь ,бендери!
показати весь коментар
05.01.2021 12:16 Відповісти
Лаптей озаботят на несколько десятков лярдов для реверсных фильтров, а про сельское хозяйство прийдется забыть.
показати весь коментар
05.01.2021 12:29 Відповісти
В Сахаре попу подтирают песком, это теперь при оккупантах лай-фак для Крыма.
показати весь коментар
05.01.2021 12:29 Відповісти
Жаждой заставляют переселяться в сибирь?
показати весь коментар
05.01.2021 12:42 Відповісти
какой там Сибирь? там фсе занято, китайцы там уже банкуют
показати весь коментар
05.01.2021 12:52 Відповісти
На втором фото возле трубы пустая бутылка из-под пива и прочий мусор. Типичная картинка в Крыму.
показати весь коментар
05.01.2021 13:04 Відповісти
Ну що,крисчани,допомогливам ваші кацапи? Майже цитата...
показати весь коментар
05.01.2021 13:06 Відповісти
Крым это не только юг, море, пляж, это, прежде всего недостаток питьевой воды, отсутствие сельского хозяйства, источника питания многих жителей. Притом чем дальше, тем сильнее хочется пить, помыться, постирать. Оккупация Крыма это трагедия для многих, которую многие не переживут, будут болеть от употребления некачественной воды. Страна оккупант - Россия не в состоянии прокормить, напоить оккупированный Крым. Бездарная внешняя политика кремлевских мудаков привела Крым на грань катастрофы.. Крым может только в составе Украины нормально жить, снабжаться, вне Украины он пропадет. Единственная возможность его сохранить это немеленая деоккупация, другого пути нет.
показати весь коментар
05.01.2021 13:18 Відповісти
Ви дісно важаєте що москалям цікаве сільске господарство в Криму? Окупантам потрібна військова база для морського флоту, тому їм по..... на пляжі, на виробництво, на медицину. Населення Криму потрібне тільки для обслуговування військових баз, та щоб за цивілами ховатись у разі війни.
показати весь коментар
05.01.2021 14:13 Відповісти
там же цианидов полно, как они собрались ее пить
показати весь коментар
05.01.2021 14:15 Відповісти
Кацапська порода, - все засеруть, але виживають, як таракани.
показати весь коментар
05.01.2021 21:00 Відповісти
саранча
показати весь коментар
05.01.2021 16:50 Відповісти
Бедненькие ...
показати весь коментар
06.01.2021 00:01 Відповісти
 
 