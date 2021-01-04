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За рік запаси води в окупованому Криму зменшилися втричі

За рік запаси води в окупованому Криму зменшилися втричі

В окупованому Криму сумарний запас води до кінця 2020 року становив 31,3 млн кубометрів, що на 61 млн кубометрів менше, ніж рік тому.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Загальний сумарний запас води до кінця року становив 31,308 млн куб. м, що на 5, 364 млн куб. м менше, ніж місяць тому і на 61,672 млн менше, ніж рік тому", - сказано в огляді Росгідрометцентру.

Зазначається, що "грудень і січень - місяці з найбільшою кількістю опадів холодного періоду року, але в грудні, як і в попередні місяці, у басейнах річок спостерігався значний їхній недобір".

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Наприклад, у басейнах кримських річок Кучук-Карасу, Чорна, Салгір опадів випало в обсязі 12-15% від норми, у басейнах річок, розташованих на Південному березі Криму, опадів було - 42-50% від норми, в басейнах інших річок - 24-40% від норми. Незначною була і кількість опадів, що випали в Кримських горах - від 27 до 40% від норми.

Все це разом з високою температурою повітря не призвело до поліпшення природного стоку в кримські водосховища.

"Приплив води у водосховища природного стоку був незначним і в млн куб. м становив: Білогірське - 0,475, Сімферопольське - 0,302, Щасливе - 0,108. В Партизанське і Чорноріченське водосховища приплив води був відсутній", - йдеться у звіті.

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Нагадаємо, з півночі 24 серпня в Сімферополі та ще 39 населених пунктах Сімферопольського і Бахчисарайського районів запроваджено перший етап обмеження подачі води. Влада Сімферополя опублікувала карту, де вказано місце розташування ємностей із водою.

З 7 вересня в Сімферополі, Бахчисараї та Сімферопольському районах через посуху і обміління водоймищ запровадили третій, найжорстокіший етап обмежень подачі води. Влада Сімферополя також попередила про відхилення від графіка подачі води.

19 жовтня стало відомо, що уряд РФ направить близько 50 млрд рублів на реалізацію комплексного "плану щодо забезпечення надійного водопостачання Криму". Зокрема, план передбачає 8,2 млрд рублів на опріснювачі морської води для окупованого півострова. Передбачається, що витрати на будівництво одного опріснювача морської води в окупованому Криму можуть досягти 2,5 млрд рублів.

Раніше уряд РФ вже виділив майже 6 млрд рублів на будівництво на окупованому півострові нових водних об'єктів, капітальний ремонт мереж і розробку свердловин.

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З 27 листопада в Ялті почали обмежувати водопостачання вночі. Пізніше влада повідомила, що з 14 грудня через зниження запасів води в Загорському і Щасливенському водосховищах, які забезпечують Велику Ялту, в місті і селищах планують давати воду по три години вранці і ввечері.

17 грудня жителям Ялти почали подавати воду з озера Могабі. Влада повідомляла, що планують використовувати водоспади на півдні Криму як додаткові джерел для забезпечення жителів міста водою.

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Автор: 

Крим (14183) водопостачання (838) вода (1181)


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Топ коментарі
+40
если в 12 часов ночи в Крыму открутить рукоятку кухонного смесителя, то в звуке выходящего из смесителя воздуха, можно услышать как танцует бесноватый морячок из 2014 года..
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04.01.2021 21:10
+38
Гєна Москаль вже казав , що їм робити
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04.01.2021 21:04
+33
и чувачок...не менее бесноватый )))
За рік запаси води в окупованому Криму зменшилися втричі - Цензор.НЕТ 710

..
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04.01.2021 21:26
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За рік запаси води в окупованому Криму зменшилися втричі - Цензор.НЕТ 3642
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04.01.2021 21:35 Відповісти
за год запасы воды в оккупированном Крыму уменьшились втрое".... хм..? там ще є третя частина води? це дуже багато... там вистачить і 1\10 від наявної кількості. плюс поповнення камінням з неба... - і майже обводнена амазонія, воду ще й експортувати можна...
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04.01.2021 21:39 Відповісти
За рік запаси води в окупованому Криму зменшилися втричі - Цензор.НЕТ 1754
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04.01.2021 21:43 Відповісти
А запивать то нечем будет и кирдык
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04.01.2021 21:44 Відповісти
запор будет
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04.01.2021 21:50 Відповісти
Рыбы встали на бок материковой и всё выпили аксёнов подтвердит
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04.01.2021 21:43 Відповісти
Допоки там хазяйнують "братья", мені особисто байдуже.
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04.01.2021 21:47 Відповісти
И что? Дурачок мордовский
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04.01.2021 21:52 Відповісти
Понятно, бояра, чмошник, а как у вас погодка за уралом?
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04.01.2021 21:57 Відповісти
бери вёдра кацап и собирай воду...
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04.01.2021 21:54 Відповісти
- меня должно беспокоить только : когда оккупант вернёт оккупированные территории, выведет войска и понаехов и отдаст мне материальную и моральную компенсацию за оккупацию ( в том размере, который меня устроит) .тчк
- скажите, почему меня должно беспокоить какие проблемы у оккупанта есть сегодня и уверен будут завтра на захваченной им у меня территории?
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04.01.2021 22:01 Відповісти
А если "новости" на тему воды в Крыму публиковать не раз в сутки, а хотя бы раз в час, то настроение у людей еще лучше будет.
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04.01.2021 22:14 Відповісти
а у тебя Иван ухудшилось - а если "новости" на тему воды в Крыму публиковать не раз в сутки, а хотя бы раз в час, то настроение свиноцабак еще лучше будет.
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04.01.2021 22:20 Відповісти
У людей будет лучше, а у вас, кацапов, будет ху... хреновое...
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04.01.2021 23:57 Відповісти
можно и не публиковать .. достаточно зайти на крымский форум там вообще эта тема не прекращается.. наверное настроение себе подымают
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05.01.2021 07:41 Відповісти
А можно ссылочку, охота нытье послушать.
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05.01.2021 07:49 Відповісти
все тут шутят по этому поводу а новость эту нам не просто так каждый Божий день впаривают.
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04.01.2021 22:16 Відповісти
Цензор, пиши правильно! Не администрация симферополя, а оккупационная администрация симферополя.
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04.01.2021 22:27 Відповісти
За рік запаси води в окупованому Криму зменшилися втричі - Цензор.НЕТ 3387
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04.01.2021 22:32 Відповісти
Ещё немного и козлик сейчас его отпи=чит
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04.01.2021 22:39 Відповісти
А хде та в Крыму..девачка в нестираном сарафане..
И мама ийо.. не атпускала гулять.

За рік запаси води в окупованому Криму зменшилися втричі - Цензор.НЕТ 5137

https://pbs.twimg.com/media/DBaQYKuXYAIW_N-.jpg За рік запаси води в окупованому Криму зменшилися втричі - Цензор.НЕТ 4337
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04.01.2021 22:38 Відповісти
За рік запаси води в окупованому Криму зменшилися втричі - Цензор.НЕТ 4112
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04.01.2021 22:38 Відповісти
Зубной эмали хана
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04.01.2021 22:40 Відповісти
откуда у кацапа зубы?
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04.01.2021 22:44 Відповісти
а предателей так и вычисляют , по стёртой эмали и шакальей ухмылочке....
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04.01.2021 22:45 Відповісти
Стенкам пищевода, желудку, кишечнику и сердечно-сосудистой системе.
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04.01.2021 23:03 Відповісти
Да так оно и есть, жаль тех кто там страдает не по своей вине на своей родной земле от оккупации , в частности крымские татары
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04.01.2021 23:09 Відповісти
Цинизму, понтам, перегару, задрипанности, матам и пофигизму.
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04.01.2021 23:13 Відповісти
Как вариант В почках камни от карьерной воды
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04.01.2021 22:42 Відповісти
Заболевания суставов (артрит, полиартрит), камни в почках и желчных путях.
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04.01.2021 23:21 Відповісти
ДРГ из Крыма будут вычислять по скрипу суставов...
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04.01.2021 23:26 Відповісти
Если в тех суставах вообще будет какое-либо "движение".
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04.01.2021 23:40 Відповісти
Вот застыл батальон в строю...
Я по скрипу крымчан узнаю...
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04.01.2021 23:45 Відповісти
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05.01.2021 10:40 Відповісти
Ты прям как опытный врач оценку даёшь ,VAN- BASTEN давай мировая , извини если что не так было раннее может сгоряча и без обид и VEDANA и GAR молодцы поддержали в нелёгкий час ,с уважением Сергей
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04.01.2021 23:35 Відповісти
Одужуй (від щирого серця бажаю), а там буде видно.
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04.01.2021 23:42 Відповісти
Хвастливым анекдотам, в которых руцкий всегда беден, но зато находчив, смекалист и силён аки былинный богатырь... не то что немец и француз
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04.01.2021 23:52 Відповісти
Соотношение жёсткости воды между единицами измерения в мг/л и ppm, почти одинаковое, поэтому, для упрощения, можно принять, что 1мг/л = 1ppm . Вода уже с уровнем жесткости в 300ppm - вода на грани допустимого. А там - 338ppm.
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05.01.2021 00:03 Відповісти
338ppm... жесткость камнейснеба высокая, до следущего референдума не все предатели дотянут
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05.01.2021 00:13 Відповісти
https://censor.net/ru/user/462304 - "...жесткость камнейснеба высокая..."



Как по мне - то я бы добавил.
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05.01.2021 00:40 Відповісти
За рік запаси води в окупованому Криму зменшилися втричі - Цензор.НЕТ 8679
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04.01.2021 22:45 Відповісти
Многие уже и не знают кто в клипе, слушай ты его слишком молодым засветил нам он ясен привычен когда звёзд 5 и лет много
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04.01.2021 23:21 Відповісти
Потрібно добиватися що б на все що входить в крим накладувались такі ж санкції як на потік2, потрібно душити те кодло так що б аж пищали, ніяких німецьких опріснювачів тільки українські камені і моча.
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04.01.2021 22:44 Відповісти
В альтернативном путеводителе по оккупированому Крыму назван новый лидер среди самых популярных у туристов мест. Это кусты около заправок. Из-за перебоев с водоснабжением большинство туалетов на АЗС Южного берега оказались. закрыты.Путешественники срут в кустах.
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04.01.2021 22:47 Відповісти
А на сколько им Путинг цены на газ поднял?
А на электрику ?
А ФОПов хоть почморил?

Или в Крыму нет зебилов и не над кем издеватся?
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04.01.2021 22:51 Відповісти
Не путинг, а *****, не путай
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05.01.2021 07:29 Відповісти
Мені цікава одна річ у зв"язку з водою... який долбой... їде на курорт, де неможна після моря (з відповідною концентрацією певних речовин) прийняти душ... та нормально сходити у сральник.... возив студентів на практику у крим багато разів, там і тоді купатися було можна де-не-де.ю бо помийка була смердюча. Що зараз - не знаю, але можу уявити. Проте - це їх вибір, тобто ватний. Зрадник ніколи і не де не мав профіту у підсумку.
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04.01.2021 23:05 Відповісти
Ключове тут "Що зараз - не знаю, але можу уявити." це "не знаю".

Цензор написав, що Укрінформ піддивився у Росгідромєтцентра...
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04.01.2021 23:21 Відповісти
Налякав свиню багнюкою.... У кацапів баня
раз на тиждень то є норма.
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04.01.2021 23:21 Відповісти
)Мордовские учёные разработали новый тест на коронавирус, Он даёт результат за 13 секунд,, нужно надпить маленький глоток очищенной мочи молодого осла .и потом покашлять в серебряный стакан, если стакан внутри потемнеет, то это говорит и показывает на коронавирус
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04.01.2021 23:23 Відповісти
Время вижимать камни ...

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04.01.2021 23:42 Відповісти
Тю,так вони самі хотіли скуштувати говєні та ще й кричали, ана радная.Чиста вода шкідлива для срєпнава арганізму,ще розігнуться.
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05.01.2021 01:03 Відповісти
Будущее Крыма и крыс-ян:
За рік запаси води в окупованому Криму зменшилися втричі - Цензор.НЕТ 3775
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05.01.2021 02:14 Відповісти
А , что ржать - Крим то і не зовсім український )
І зовсім не Російський !
Це земля кримських татар -ісконно
Все решта - просто розмови ...
І так буде !
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05.01.2021 02:37 Відповісти
За рік запаси води в окупованому Криму зменшилися втричі - Цензор.НЕТ 1585
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05.01.2021 03:41 Відповісти
Ржут не над вами, а над окупантами и их коллаборантами.
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05.01.2021 08:23 Відповісти
Природа воює на боці України.
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05.01.2021 05:47 Відповісти
Ні, природа просто робить своє. То просто кацапи все життя воюють із здоровим глуздом і передбачувано програють.
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05.01.2021 06:48 Відповісти
Це одне і те ж.
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05.01.2021 06:58 Відповісти
Ну і хер з ними. Вони дуже бажали померти в расеє. Мрії збуваються!
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05.01.2021 08:09 Відповісти
Чекаю на новини коли запас зовсім зникне)))
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05.01.2021 09:40 Відповісти
Теперь хоть камни в почках...
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05.01.2021 09:43 Відповісти
Я не відчуваю. Звичайно окупантам від цього не ліпше, але і носіння грошей в касу читачам казочок з Біблії нічого доброго Україні не принесе, крім опущення її в темні віки середньовіччя. Хоч тоді Бог це був їх Інтернет і без нього нікуди але це було 18 і менше століття. Нам потрібно вилазити з ями, а ми, навпаки в неї залазимо по вуха. Скільки б ви не вилизували по лаковану дошку вона не вирішить системних проблем України, це пандемія, економіка, війна, знищена індустрія, бездарна академія наук, бездарна влада, пограбована земля і надра. Ідіть і моліться може пеньки в Карпатах виростуть і повені самі собою відійдуть. А в НАН запросіть священників, мольфарів, відьом, гадалок і ходінням по ночам зі смолоскипами в зимовий дощ все розбуяє і зацвіте. Ще б Олімпіаду провести це буде повний зашквар незалежної від розуму і мислення України!
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05.01.2021 10:06 Відповісти
Ну что, ожидайте всплеска преступности. Там скоро каждый будет мечтать, чтоб его хоть на 15 суток посадили на хлеб и ВОДУ.
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05.01.2021 11:24 Відповісти
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