За рік запаси води в окупованому Криму зменшилися втричі

В окупованому Криму сумарний запас води до кінця 2020 року становив 31,3 млн кубометрів, що на 61 млн кубометрів менше, ніж рік тому.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Загальний сумарний запас води до кінця року становив 31,308 млн куб. м, що на 5, 364 млн куб. м менше, ніж місяць тому і на 61,672 млн менше, ніж рік тому", - сказано в огляді Росгідрометцентру.

Зазначається, що "грудень і січень - місяці з найбільшою кількістю опадів холодного періоду року, але в грудні, як і в попередні місяці, у басейнах річок спостерігався значний їхній недобір".

Читайте також: Окупанти пообіцяли жителям Сімферополя і Ялти цілодобове водопостачання 31 грудня та 1 січня

Наприклад, у басейнах кримських річок Кучук-Карасу, Чорна, Салгір опадів випало в обсязі 12-15% від норми, у басейнах річок, розташованих на Південному березі Криму, опадів було - 42-50% від норми, в басейнах інших річок - 24-40% від норми. Незначною була і кількість опадів, що випали в Кримських горах - від 27 до 40% від норми.

Все це разом з високою температурою повітря не призвело до поліпшення природного стоку в кримські водосховища.

"Приплив води у водосховища природного стоку був незначним і в млн куб. м становив: Білогірське - 0,475, Сімферопольське - 0,302, Щасливе - 0,108. В Партизанське і Чорноріченське водосховища приплив води був відсутній", - йдеться у звіті.

Читайте також: Російський "куратор" Криму Хуснуллін: У нас триває цілодобова робота з пошуку води, робимо ставку на буріння

Нагадаємо, з півночі 24 серпня в Сімферополі та ще 39 населених пунктах Сімферопольського і Бахчисарайського районів запроваджено перший етап обмеження подачі води. Влада Сімферополя опублікувала карту, де вказано місце розташування ємностей із водою.

З 7 вересня в Сімферополі, Бахчисараї та Сімферопольському районах через посуху і обміління водоймищ запровадили третій, найжорстокіший етап обмежень подачі води. Влада Сімферополя також попередила про відхилення від графіка подачі води.

19 жовтня стало відомо, що уряд РФ направить близько 50 млрд рублів на реалізацію комплексного "плану щодо забезпечення надійного водопостачання Криму". Зокрема, план передбачає 8,2 млрд рублів на опріснювачі морської води для окупованого півострова. Передбачається, що витрати на будівництво одного опріснювача морської води в окупованому Криму можуть досягти 2,5 млрд рублів.

Раніше уряд РФ вже виділив майже 6 млрд рублів на будівництво на окупованому півострові нових водних об'єктів, капітальний ремонт мереж і розробку свердловин.

Читайте також: Окупанти заявили, що Крим технічно не готовий приймати воду з України

З 27 листопада в Ялті почали обмежувати водопостачання вночі. Пізніше влада повідомила, що з 14 грудня через зниження запасів води в Загорському і Щасливенському водосховищах, які забезпечують Велику Ялту, в місті і селищах планують давати воду по три години вранці і ввечері.

17 грудня жителям Ялти почали подавати воду з озера Могабі. Влада повідомляла, що планують використовувати водоспади на півдні Криму як додаткові джерел для забезпечення жителів міста водою.

Читайте також: Водосховища окупованого Криму не наповняться у 2021 році навіть за умови рясних опадів, - вчений НАНУ Яцюк