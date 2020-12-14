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Новини Окуповані території - Крим і Донбас
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Крим (14082) Ялта (103) водопостачання (824) вода (1168)

Окупанти використовують водоспади для постачання Ялти: Будемо подавати, скільки буде

Окупанти використовують водоспади для постачання Ялти: Будемо подавати, скільки буде

Водоспади на півдні окупованого Криму хочуть використовувати як додаткові джерела для забезпечення водою жителів Ялти.

Про це повідомила 14 грудня на засіданні оперативного штабу з проблем водопостачання російська влада Криму, пише Цензор.НЕТ із посиланням на Крим.Реалії.

"Вночі запрацював нормально Масандрівський водоспад. Ми будемо подавати всім, хто підключений до Масандрівського водоспаду стільки води, скільки буде. Бо, в іншому випадку, наші дії будуть божевільними і ми почнемо скидати в море", - сказав голова підприємства "Вода Криму" Володимир Баженов.

Т.в.о. голови російської адміністрації Ялти Яніна Павленко назвала три джерела (водоспади Масандрівський, Уч-Кош, Хаста-Баш), які загалом поповнилися на 20 тис. кубометрів.

За її інформацією, також два водосховища почали брати воду з озера Могабі і почалася робота з підключення до централізованого водопостачання двох свердловин.

Читайте також: Рекордна посуха: в школах і дитсадках окупованої Ялти встановлюють ємності для води

Зараз, за ​​інформацією Павленко, в Загорському водосховищі запаси води становлять 2 млн 7520 кубометрів води, в Щасливенському - 2 млн 773 тис. кубів.

Нагадаємо, з опівночі понеділка, 24 серпня, в Сімферополі та ще 39 населених пунктах Сімферопольського і Бахчисарайського районів введено перший етап обмеження подачі води. Влада Сімферополя опублікувала карту, де вказано місце розташування ємностей з водою.

Також читайте: Окупанти вводять графік подачі води в Ялті, інакше "запасів вистачить до початку наступного року"

Із 7 вересня в Сімферополі, Бахчисараї та Сімферопольському районах через посуху та обміління водойм запровадили третій, найжорсткіший етап обмежень подачі води. При цьому влада Сімферополя попередила про відхилення від графіка подачі води.

19 жовтня стало відомо, що уряд РФ направить приблизно 50 млрд рублів на реалізацію комплексного "плану щодо забезпечення надійного водопостачання Криму". Зокрема, план передбачає 8,2 млрд рублів на опріснювачі морської води для окупованого півострова. Передбачається, що витрати на будівництво одного опріснювача морської води в окупованому Криму можуть сягнути 2,5 млрд рублів.

Раніше уряд РФ вже виділив майже 6 млрд рублів на будівництво на окупованому півострові нових водних об'єктів, капітальний ремонт мереж і розробку свердловин.

З 27 листопада в Ялті почали обмежувати водопостачання вночі. Пізніше влада повідомила, що з 14 грудня через зниження запасів води в Загорському і Щасливенському водосховищах, які забезпечують Велику Ялту, в місті і селищах планують давати воду по три години вранці і ввечері.

Також читайте: В окупованому Криму з 1 січня 2021 року почнуть відключати воду через борги за оплату
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Топ коментарі
+30
Воют от того, что не удобно держать, давит на плечи
Оккупанты используют водопады для снабжения Ялты: Будем подавать, сколько будет - Цензор.НЕТ 8441
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14.12.2020 16:54
+27
ну раз есть водопады - значит есть чему падать
Чего они тогда скулят ?
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14.12.2020 16:38
+24
Можем из Одессы доставлять гуманитарные канализационные стоки. И в Одессе море чище будет, и крымчане с водой.
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14.12.2020 16:42
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ну раз есть водопады - значит есть чему падать
Чего они тогда скулят ?
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14.12.2020 16:38 Відповісти
Водопад то не Ниагарский. Лафа быстро закончится.
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14.12.2020 17:25 Відповісти
Да ладно, страна нарасея вторая в мире по запасам пресной воды, один Байкал чего стоит-20 % мировой пресной воды,или 60 куб км воды, а Украина подавала в Крым 1 куб.км воды за год, 0,33 % от мировых запасов!!! Почти все озеро Байкал закачали в Крым за все время эксплуатации СК канала.
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14.12.2020 17:46 Відповісти
Байкал дефакто уже не ихний.
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14.12.2020 18:53 Відповісти
А дощу дочекатися не варіант?
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14.12.2020 16:40 Відповісти
золотого? іншого ж немає
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14.12.2020 16:44 Відповісти
Кримська кацапня вже й дощу не рада . Бо хмари йдуть з України через Армянськ . ))
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14.12.2020 17:28 Відповісти
Можем из Одессы доставлять гуманитарные канализационные стоки. И в Одессе море чище будет, и крымчане с водой.
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14.12.2020 16:42 Відповісти
Да, да, бубочка лично проверил стоки Одессы. В красных труселях.
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14.12.2020 16:43 Відповісти
Хай займаються "самовивозом"...
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14.12.2020 17:07 Відповісти
И налог на експорт!
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14.12.2020 19:12 Відповісти
Всё верно кацапы, каждый литр воды надобно использовать." Экономика должна быть экономной". Леня Брежнев был далеко не дурак. Это у него уже под конец кукушка повредилась.
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14.12.2020 16:42 Відповісти
Скажите, как можно подключится к Ниагарскому водопаду? Какие справки нужны?
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14.12.2020 16:42 Відповісти
У нас ві сможете подключитсья не только к Ниагарскому водопаду, а и к водопаду Виктория. Справки не нужны, только вовремя принимать колёса.
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14.12.2020 16:48 Відповісти
Последняя надежда КРЫСчан.
Оккупанты используют водопады для снабжения Ялты: Будем подавать, сколько будет - Цензор.НЕТ 4403
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14.12.2020 16:43 Відповісти
Та ну... Хорошо танцет, апачи. Крысчанам только танцы морячка. Правда он подох, вроде
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14.12.2020 19:14 Відповісти
Оккупанты используют водопады для снабжения Ялты: Будем подавать, сколько будет - Цензор.НЕТ 4895
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14.12.2020 16:45 Відповісти
как альтернатива Оккупанты используют водопады для снабжения Ялты: Будем подавать, сколько будет - Цензор.НЕТ 4732
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14.12.2020 16:46 Відповісти
Не сунь туда рыло где тебе не мило!
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14.12.2020 16:47 Відповісти
Камнепады тля, используйте!))
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14.12.2020 16:50 Відповісти
Оккупанты используют водопады для снабжения Ялты: Будем подавать, сколько будет - Цензор.НЕТ 4351
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14.12.2020 19:55 Відповісти
Ну значит с водой все хоккейно...а от чего тогда вой??
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14.12.2020 16:51 Відповісти
Воют от того, что не удобно держать, давит на плечи
Оккупанты используют водопады для снабжения Ялты: Будем подавать, сколько будет - Цензор.НЕТ 8441
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14.12.2020 16:54 Відповісти
Да, мыть машину это бесчеловечно!
Оккупанты используют водопады для снабжения Ялты: Будем подавать, сколько будет - Цензор.НЕТ 4197
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14.12.2020 16:52 Відповісти
Читаю третій день, на різних ресурсах - у Сімферополі, в одному з багатоквартирних будинків по вул Воровського, комунальщики "ультиматум" поставили - або виявляєте, хто у вас в домі зливає воду з системи опалення і "здаєте" його, або відключим весь будинок від тепла...
"Повалили "камні з неба...".
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14.12.2020 17:22 Відповісти
Дуже просто дослідити.Це хто обстираний, в чистому,обувачка чиста, туалетом з квартири не тхне, поли помиті, той воду і тирить
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14.12.2020 17:53 Відповісти
І не смердить....
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14.12.2020 22:51 Відповісти
Згадав одну штуку, хоча порівнювать і "не дуже" можна - у блокадному Ленінграді про людей, що мали доступ до джерел їжі, казали: "Він їв..."("Вона їла...").
Про "кримчан" будуть казать - "вони мились...".
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15.12.2020 07:11 Відповісти
В старых холодильниках в морозилке намерзает лёд,если его растопить,можно добыть не много воды,крымчанам на заметку.
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14.12.2020 16:53 Відповісти
Пусть засохнут . Можно ещё слизывать конденсат , который появляется на плёнках теплиц .
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14.12.2020 16:56 Відповісти
Конденсата там давно нет,почва очень сухая🤣может,если до весны потерпят,то берёзовый фрэш могут добывать.
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14.12.2020 17:00 Відповісти
Да найдут они чего слизывать. Слизывать - это их фсе! Особенно у *****.
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14.12.2020 19:17 Відповісти
в баре из стаканов с виски можно доставать кубики льда
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14.12.2020 16:58 Відповісти
Оккупанты используют водопады для снабжения Ялты: Будем подавать, сколько будет - Цензор.НЕТ 7862
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14.12.2020 16:53 Відповісти
"Нехай сечу п'ють "©
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14.12.2020 17:31 Відповісти
"Мы хотели пить, не было воды.
Мы хотели света, не было звезды.
Мы выходили под дождь
И пили воду из луж."

(с) В. Цой
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14.12.2020 16:57 Відповісти
Казламордые никак не поймут, что Крым без днепровской воды засохнет. Скоро ни водопадов не будет, ни Ялты.
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14.12.2020 16:57 Відповісти
Джур-Джур станет Пись-Пись ?
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14.12.2020 16:59 Відповісти
После кацапов останется выжженная пустыня...заспанная отходами военных баз
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14.12.2020 16:59 Відповісти
Можу поділиться ідеєю - мотнуться по місцевим, кримським, "хахлам", і конфіскувать самогонні апарати. Зібрать усі разом і організувать перегонку морської води...
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14.12.2020 17:03 Відповісти
Не получится . Всё равно добавят сахар . А потом будут прославлять "великое" путло . Есть такая ватная традиция .
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14.12.2020 17:08 Відповісти
Ти, коли-небудь, бачив, щоб кацап гнав самогонку? Вони насилу дожидаються, щоб брага перебулькала!...
Коли служив у Росії, розказав двом "свєрчкам", місцевим, як у нас самогонщики, за допомогою пральної машини, за дві-три години робили брагу для самогонки... Вони діждалися, поки жінка одного поїде в "дярьовню", і "забульбенили"... Кликали мене на "дегустацію, але я "відмазався", що на службу йти треба. А вони, потім, трохине дві доби "з горщика не злазили", бо в пральній машині залишився осад прального порошку, від попереднього прання...
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14.12.2020 17:15 Відповісти
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14.12.2020 17:16 Відповісти
В підвалі штабу комендачі ,якраз під кабінетом особіста забульбенили брагу -Аніва,Сахалін 83р.
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14.12.2020 22:56 Відповісти
Мої "ахламони" трохи командира в/ч не вбили! Забодяжили брагу, у балоні вогнегасника, і виставили на даху боксу. А у нас в тіні, влітку, до +45 доходило. От балон і рвонув... І якраз тоді, як командир парк оглядав... Так трохи не на голову гепнуло... Тиждень чистили, вручну, черпаками, чотири туалети типу "сортір"...(Хоча в гарнізоні була своя асенізаційна машина). Самий більший - на десять "очків"... Туди дві роти срать ходило... Так їх, до самого кінця служби, всі "золотарями" дражнили - командир був з Хмельниччини, "гостроязикий"...
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14.12.2020 23:09 Відповісти
не густо , кілька водопадів на Крим
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14.12.2020 17:11 Відповісти
Им бы ночь продержацца - да день простоять ... ) А камни с неба , да с водопадом , - так то ващще - пыль .
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14.12.2020 17:19 Відповісти
Вода - в ключах , та немає голови на плечах , бо ключі - в Києві !
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14.12.2020 17:33 Відповісти
Незабаром до сечі черга дійде.
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14.12.2020 17:32 Відповісти
Фекальных камней вам с неба крысчане
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14.12.2020 17:47 Відповісти
Как в кино! "Безумный Макс.Дорога Ярости" 2015.Там тоже народ с водопада воду набирал.Вы рождены,чтоб сказку сделать былью,а крысчане?
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14.12.2020 17:57 Відповісти
В фантастическом романе "Дюна" жители планеты постоянно носят устройство для сбора влаги от своего дыхания.
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14.12.2020 18:18 Відповісти
Пусть начнут с памперса😊
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14.12.2020 19:19 Відповісти
Хотят обмануть закон сообщающихся сосудов.
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14.12.2020 18:21 Відповісти
Марячок,где,***,марячок? Пущай,****, спляшет!
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14.12.2020 18:40 Відповісти
Оккупанты используют водопады для снабжения Ялты: Будем подавать, сколько будет - Цензор.НЕТ 3672
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14.12.2020 19:51 Відповісти
В пещерах ещё б сталактиты поискали б.
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14.12.2020 18:48 Відповісти
а на расєю їздити купатися слабо?
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14.12.2020 18:57 Відповісти
Водопады Уч-Кош и Хаста-Баш, ну чисто рюцькие скрепные названия...
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14.12.2020 19:50 Відповісти
 
 