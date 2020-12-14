Окупанти використовують водоспади для постачання Ялти: Будемо подавати, скільки буде

Водоспади на півдні окупованого Криму хочуть використовувати як додаткові джерела для забезпечення водою жителів Ялти.

Про це повідомила 14 грудня на засіданні оперативного штабу з проблем водопостачання російська влада Криму, пише Цензор.НЕТ із посиланням на Крим.Реалії.

"Вночі запрацював нормально Масандрівський водоспад. Ми будемо подавати всім, хто підключений до Масандрівського водоспаду стільки води, скільки буде. Бо, в іншому випадку, наші дії будуть божевільними і ми почнемо скидати в море", - сказав голова підприємства "Вода Криму" Володимир Баженов.

Т.в.о. голови російської адміністрації Ялти Яніна Павленко назвала три джерела (водоспади Масандрівський, Уч-Кош, Хаста-Баш), які загалом поповнилися на 20 тис. кубометрів.

За її інформацією, також два водосховища почали брати воду з озера Могабі і почалася робота з підключення до централізованого водопостачання двох свердловин.

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Зараз, за ​​інформацією Павленко, в Загорському водосховищі запаси води становлять 2 млн 7520 кубометрів води, в Щасливенському - 2 млн 773 тис. кубів.

Нагадаємо, з опівночі понеділка, 24 серпня, в Сімферополі та ще 39 населених пунктах Сімферопольського і Бахчисарайського районів введено перший етап обмеження подачі води. Влада Сімферополя опублікувала карту, де вказано місце розташування ємностей з водою.

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Із 7 вересня в Сімферополі, Бахчисараї та Сімферопольському районах через посуху та обміління водойм запровадили третій, найжорсткіший етап обмежень подачі води. При цьому влада Сімферополя попередила про відхилення від графіка подачі води.

19 жовтня стало відомо, що уряд РФ направить приблизно 50 млрд рублів на реалізацію комплексного "плану щодо забезпечення надійного водопостачання Криму". Зокрема, план передбачає 8,2 млрд рублів на опріснювачі морської води для окупованого півострова. Передбачається, що витрати на будівництво одного опріснювача морської води в окупованому Криму можуть сягнути 2,5 млрд рублів.

Раніше уряд РФ вже виділив майже 6 млрд рублів на будівництво на окупованому півострові нових водних об'єктів, капітальний ремонт мереж і розробку свердловин.

З 27 листопада в Ялті почали обмежувати водопостачання вночі. Пізніше влада повідомила, що з 14 грудня через зниження запасів води в Загорському і Щасливенському водосховищах, які забезпечують Велику Ялту, в місті і селищах планують давати воду по три години вранці і ввечері.

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